Diario de Radio Nacional 10/12/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Agustín Rossi: "El candidato opositor va a ser delegado del suprapoder que asfixia a la democracia”

LRA 1 Buenos Aires - ESTELA DE CARLOTTO: "Tenemos la democracia más larga de nuestra historia, hay que cuidarla"

LRA 1 Buenos Aires - Velasco: "Si existiera la igualdad de circunstancias ante la ley incurrirían detenidos"

LRA 7 Córdoba - Causa Porta: Nueva sentencia en la Justicia Federal y cautelar ante la CIDH

LT 14 Paraná - Comunicación audiovisual: Sin una ley de Medios “no tendremos verdadera democracia”

LRA 1 Buenos Aires - CAUSA PENDIENTE: El poder judicial y su relación con el poder real a lo largo de la historia

LT 14 Paraná - La sequía afecta al campo: La Mesa de Enlace pidió al ministro de Economía analizar la emergencia

LT 14 Paraná - Clima: “Hay un atraso de lluvias muy significativo”

LRA 1 Buenos Aires - LITTO NEBBIA: Chick Corea, dueño de un sonido muy particular

LRA 53 San Martín de Los Andes - MUSICA LIBRE: Charlas con Silvia García Toledo y Mariela Lobato

LRA 14 Santa Fe - Veiga: “Con esta serie busco retomar iconografía argentina y costumbres”

LV 8 Libertador - Cuentos adaptados: Carlos Gutiérrez presentó “Cuentos para leer despacio”

LV 8 Libertador - ANIVERSARIO DE THADI: 60 años de contención y apoyo a las personas con discapacidad

LT 14 Paraná - Tras el fin de semana largo: Este domingo se espera el mayor flujo de vehículos en el Túnel Subfluvial

LRA 1 Buenos Aires - DIR. NACIONAL DE ECONOMIA SOCIAL: Pablo Chena destacó los avances del plan Potenciar Trabajo

LRA 1 Buenos Aires - MARRUECOS 1 A 0: Primer equipo africano semifinalista de un Mundial tras derrotar a Portugal

LRA 1 Buenos Aires

Rossi: "El candidato opositor va a ser delegado del suprapoder que asfixia a la democracia”

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia se refirió a la decisión de Cristina Fernández de no postularse a ningún cargo político de cara a las elecciones de 2023 y destacó que esta decisión fue condicionada por “el suprapoder que asfixia a la democracia”.

“Lo que Cristina describió claramente es una situación que tiene diferentes componentes y el primero de ellos es la sentencia que emitió el poder judicial” expresó.

“Definió la existencia de un suprapoder que condiciona la democracia, el cual es un sistema de medios concentrados encabezados por el grupo Clarín”.

En tanto a la forma de lidiar con este poder: “Mientras no seamos capaces de desarmar ese suprapoder no va a ser una democracia plena, este poder toma o genera condiciones como la de que Cristina no sea candidata y eso claramente condiciona la democracia argentina”.

LRA 1 Buenos Aires

En el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, la cuenta oficial de la Casa Rosada del Gobierno Nacional indicó que la “Argentina necesita una democracia fuerte, con libertad y sin proscripciones ni condicionamientos”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado penalista, Marcelo Velasco, se refirió a la visita a Lago Escondido por parte de jueces y funcionarios porteños, resaltando que a las personas involucradas se las está tratando de manera “diferenciada” frente a la justicia.

En este sentido explicó: “Todas las personas que estuvieron allí en Lago Escondido hoy podrían ser llamadas a prestar declaraciones indagatorias, han incurrido en un riesgo procesal que se denomina entorpecimiento investigativo, han fabricado pruebas para obstruir el accionar investigativo de la fiscalía”.

“Esta situación, si existiera la igualdad de circunstancias ante la ley, de antemano sé que esa persona va a incurrir detenido, que no va a gozar del beneficio de estar en libertad durante el trámite de la causa, porque se entiende que quien ha obstruido va a seguir obstruyendo” resaltó.

LRA 7 Córdoba

Las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS), quienes desde hace más de diez años vienen reclamando y luchando por la grave violación de los derechos humanos que sufren a causa de la fábrica de Porta Hermanos S.A., recibieron una nueva sentencia de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal. Además, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes en todos sus niveles, presentaron en septiembre una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En tanto, Silvia Cruz, integrante de VUDAS, expresó: “Porta Hermanos no hizo el estudio de impacto ambiental, y ahora este fallo dice que tiene que hacerlo. Desde 2012 venimos repitiendo lo mismo, y la justicia no responde”.

LT 14 Paraná

Lo afirmó la directora de Radio y Televisión Argentina y ex defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cynthia Ottaviano, al remarcar la necesidad de poner en práctica la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y luego agregó: “Se van a cumplir 40 años de la recuperación de la democracia, y los padres de la democracia pensaban respecto a la comunicación que las bases del sistema estaban hechas por una democratización de la misma”.

LRA 1 Buenos Aires

El partido judicial ofreció una demostración de su extraordinario poder esta semana con la condena en primera instancia a Cristina Fernández. No se trata de un protagonista solitario, en esta época es el referente más utilizado por el poder real para retener sus privilegios.

En esta batalla inconclusa con tantas marchas y contramarchas no siempre el partido judicial desfilo gozando su opulencia, cada tanto, los gobiernos populares pusieron límites a los custodios del privilegio. De esta forma, el equipo de Causa Pendiente realizó un repaso por la relación entre el poder judicial y el poder real a lo largo de la historia de la Argentina.

LT 14 Paraná

El referente de la Federación Agraria Argentina, delegación Entre Ríos, Alfredo Bel, dijo que la Mesa de Enlace, que integran varias entidades del campo, se reunió el pasado miércoles para analizar el impacto de la sequía y se decidió elaborar una nota solicitándole al ministro de Economía, Hugo Ballay, que se evalúen medidas de asistencia para los productores.

LT 14 Paraná

Germán Heinzenknecht, licenciado en Ciencias Meteorológicas y miembro de Consultora de Climatología Aplicada (CCA), sostuvo que la próxima semana “aflojaría un poquito la ola de calor y sería menos hostil”. Respecto a la lluvia señaló que es una “demanda del campo, debido a que en noviembre y diciembre es normal que caigan entre 120 y 150 milímetros de lluvia, y se está lejos de esos registros”.

LRA 1 Buenos Aires

Chick Corea fue uno de los grandes pianistas que dio el jazz en la segunda mitad del siglo XX. Surgido de una de las bandas de Miles Davis, forjó una gran carrera en base un sonido muy particular que influyó a grandes figuras del género.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Reportaje a la profesora Silvia García Toledo, pianista del Teatro Argentino de La Plata, que el pasado martes 18/10/22 dio una charla en Neuquén sobre Neurociencia y Música.

Reportaje a la directora de orquesta Mariela Lobato, directora de la Orquesta Escuela de los Andes, directora invitada del Ensamble Sinfónico, integrante del grupo “Cantautoras en vuelo” y quien además este año debutó como actriz de biodrama en la sala del Chapelco Ski.

LRA 14 Santa Fe

Causas urgentes dialogó con la ilustradora y estudiante de diseño gráfico, Pilar Veiga, más conocida como @pilardibujito quien es la diseñadora de una serie de estampillas ilustradas donde retrata icónos argentinos.

Veiga recordó que el proyecto “comenzó con una colección de estampillas de todo el mundo” a la que fue incorporando diversos diseños y desencadenó la creación de sus propios diseños. “Con esta serie busco retomar iconografía argentina, costumbres y todo lo que nos representa”, expresó la artista que ya cuenta con estampillas de Eva Perón, Sandro, Charly García, Diego Maradona; como así también del icónico café con medialunas y una representación de Naranjo en Flor (Goyeneche).

LV 8 Libertador

Se trata de un libro dirigido a personas que tienen alguna dificultad para la lectura. “Son seis cuentos para jóvenes adultos, breves y adaptados en su letra e interlineado con el fin de facilitar la lectura”, explicó Carlos Gutiérrez, su autor, quien presentó su último libro en la Biblioteca Popular de Chacras de Coria.

LV 8 Libertador

THADI está celebrando 60 años con una serie de actividades en conmemoración al aniversario que fue el 2 de septiembre. Para conocer de la institución, dialogamos en Muchas Gracias con la titular de THADI Paola Pedrosa quien contó que se trata de una asociación civil que nace con un grupo de padres y después se incorporan otros familiares, cuya atención es a personas con discapacidad intelectual y después motrices y sensoriales, cubriendo todas las edades. Cuenta con servicio de internación y ambulatorio con diversas propuestas y talleres.

LT 14 Paraná

Augusto Cortez, director técnico del Túnel Subfluvial ´Uranga Silvestre Begnis´, se refirió al importante movimiento turístico que se produce en la región, hecho que se ve reflejado en el tránsito que hay en el viaducto que une Paraná con Santa Fe.

Tras esto, Cortez estimó que el mayor incremento del flujo vehicular ocurrirá este domingo con el retorno de turistas a sus lugares de origen en un lapso de pocas horas. En este caso, el predominio será en sentido a Santa Fe.

LRA 1 Buenos Aires

Pablo Chena, Director Nacional de Economía Social y Desarrollo Local, dialogó con “A las fuentes” para dar detalles respecto a los avances del plan Potenciar Trabajo, el cual busca apuntalar la actividad con un complemento de ingresos en la economía popular y el fortalecimiento de las unidades productivas creadas en el marco del programa.

Chena explicó las particularidades de este segmento de la economía donde los propios trabajadores son quienes desarrollan las unidades productivas a través de grupos asociativos sin la tradicional relación de dependencia, así como las dificultades para la apertura de canales de comercialización y el acceso al crédito para la compra de maquinarias, insumos y material básico, producto de la informalidad que el programa busca subsanar.

LRA 1 Buenos Aires

El seleccionado de Marruecos venció hoy a Portugal por 1-0 y se convirtió en el primer representante africano en clasificar a la semifinal de una Copa del Mundo.

El delantero Youssef En-Nesyri marcó el gol de la histórica victoria a los 42 minutos del primer tiempo.

Marruecos terminó con un jugador menos por la expulsión de Walid Cheddira en el tercer minuto de adición.

Cristiano Ronaldo, con 37 años y en su último Mundial, fue nuevamente suplente en Portugal y cuando entró a los 6 de minutos del segundo tiempo no pudo revertir la historia.

El partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 se disputó en el estadio AL Thumama y fue arbitrado por el argentino Facundo Tello.

Marruecos, en su sexta participación mundialista, jugará por primera vez una semifinal y además se metió en la historia al ser el primer seleccionado africano en quedar entre los cuatro mejores del Mundo.

Luego de superar a España (por penales) y hoy a Portugal, su rival en la semifinal saldrá del partido que jugarán desde las 16 los seleccionados de Francia, defensor del título, e Inglaterra, en el estadio Al Bayt.