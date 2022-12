Rossi: "El candidato opositor va a ser delegado del suprapoder que asfixia a la democracia”

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia se refirió a la decisión de Cristina Fernández de no postularse a ningún cargo político de cara a las elecciones de 2023 y destacó que esta decisión fue condicionada por “el suprapoder que asfixia a la democracia”.

“Lo que Cristina describió claramente es una situación que tiene diferentes componentes y el primero de ellos es la sentencia que emitió el poder judicial” expresó.

“Definió la existencia de un suprapoder que condiciona la democracia, el cual es un sistema de medios concentrados encabezados por el grupo Clarín”.

En tanto a la forma de lidiar con este poder: “Mientras no seamos capaces de desarmar ese suprapoder no va a ser una democracia plena, este poder toma o genera condiciones como la de que Cristina no sea candidata y eso claramente condiciona la democracia argentina”.

En tanto a las elecciones del 2023 destacó: “Vamos a ir a un proceso electoral donde debemos saber que el candidato opositor va a ser un delegado de este suprapoder que asfixia a la democracia argentina”.