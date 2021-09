Diario de Radio Nacional 10/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – Foro sobre Energía y Clima: Joe Biden invitó a Alberto Fernández

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Solidaridad con persona agredida por su condición de no binaria

Nacional Folklórica – GUSTAVO MASON: El protocolo que regirá en las PASO

LRA 7 Córdoba – GUILLERMO FERNANDEZ: “El protocolo sanitario dispuesto para las PASO es muy seguro”

LT 14 Paraná – Transporte público en las PASO 2021: Será libre y gratuito durante las elecciones

LRA 21 Santiago del Estero – Correo Argentino: Se ampliaron casi 100 escuelas más para votar

LRA 26 Resistencia – Garantizan protocolos de higiene y seguridad: Se habilitarán 2851 mesas de votación en toda la provincia

LRA 19 Puerto Iguazú – NORMA VILCHEZ: “Es muy importante que cada uno vaya sabiendo en qué mesa vota”

LRA 17 Zapala – MANUEL QUIROZ: El distrito electoral Zapala ya está preparado para las PASO

LRA 21 Santiago del Estero – LUIS MOYANO: La provincia sumó 100 escuelas más para votar

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas – FEDERICO CALVETE: Se sumaron establecimientos para cumplir el protocolo

LRA 43 Neuquén – MAURO ESPINOSA: El transporte será gratuito para que la gente se acerque a votar

LRA 57 El Bolsón – SILVIA ROJAS: “La movilización en defensa de la tierra fue emocionante”

LRA 1 Buenos Aires – JORGE RACHID: Calificó de “irresponsable” a Patricia Bullrich

LRA 20 Las Lomitas – MAXIMILIANO SANCHEZ: Joven Wichi de Gral. Mosconi se destacó a nivel mundial

LRA 6 Mendoza – Censo 2022: Organizaciones indígenas denuncian “invisibilidad estadística”

LRA 2 Viedma – VERONICA AZPIROZ CLEÑAN: Pueblos originarios reclaman visibilización estadística

LRA 3 La Pampa – FRANCO CATALAN: Juicio por la Subzona 14 III: Los últimos testimonios

LRA 6 Mendoza – Juicios de Lesa Humanidad: Alegatos por la apropiación de la hija de Moyano y Poblete

LRA 1 Buenos Aires – GISELA GOMEZ: Dos docentes argentinas, entre las 50 mejores del mundo

LRA 1 Buenos Aires – MARCELO SIMON, “Centenarios”: Recordó a Jaime Dávalos, Piazzolla y Ariel Ramírez

LU 4 Patagonia Argentina – FRANCO LUCIANI: “Es una movida hermosa y recomiendo que la vean”

LRA 13 Bahía Blanca – MIKKI LUSARDI: Radio Nacional presenta Centenarios, un homenaje a 3 grandes músicos

LRA 1 Buenos Aires – SANDRA MIHANOVICH: “Sin dudas la música es sanadora y el teatro también”

LRA 1 Buenos Aires – JUAN DI NATALE: “Con el paso de los años la radio se convirtió en mi oficio cotidiano”

LRA 1 Buenos Aires – LAURA RAMOS: “Sarmiento un personaje complejo, capaz de educar y asesinar a la vez”

LRA 27 Catamarca – LAILA JALIL: Día de los Maestros y Maestras: “Lo que amamos es estar en el aula”

LT 12 Paso de los Libres – Día del Maestro: Programa especial en homenaje a los trabajadores de la educación

LRA 1 Buenos Aires – Reportaron 2.816 casos: 183 muertes en las últimas 24 horas

LRA 1 Buenos Aires – OSVALDO PODHAJCER: “Estamos confiados en que la vacuna argentina es muy potente”

LRA 42 Gualeguaychú – Hasta las 03:30 horas: Extienden el horario de circulación en Ente Ríos

LRA 42 Gualeguaychú – EMILIANO ZAPATA: Continúa el buen ritmo de vacunación en la ciudad

LRA 22 Jujuy – Impacto en el sector gastronómico: Jujuy le puso fin a la restricción de la circulación nocturna

LT 14 Paraná – Continúa el Plan de Vacunación: La semana próxima llegarán vacunas CanSino

LT 14 Paraná – Secuelas del COVID: Falta de aire, cansancio y trastornos del sueño

LT 14 Paraná – 15 departamentos entrerrianos: Están bajo riesgo epidemiológico

LT 11 Concepción del Uruguay – Elecciones PASO: Los argentinos votarán por primera vez con protocolos sanitarios

LV 4 San Rafael – Baja de contagios: Las vacunas reducen la gravedad del coronavirus y los casos fatales

LRA 27 Catamarca – ERNESTO ANDRADA: “Esperamos generar sustento a quienes viven alrededor nuestro”

LRA 29 San Luis – MARIANO COZZOLINO: Conoce en detalle los requisitos para acceder a los créditos blandos

LRA 1 Buenos Aires – PLAN DE VACUNACIÓN: 500 mil dosis de AstraZeneca llegan al país este sábado

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden invitó a Alberto Fernández a participar del Foro de Grandes Economías sobre Energía y Clima, un encuentro que reunirá a los líderes de las principales economías del mundo con el fin de facilitar un acuerdo en torno a la cuestión climática.

Con el fin de promover el diálogo e iniciativas concretas, Estados Unidos convocó el encuentro que será virtual y tendrá lugar el próximo 17 de septiembre. Del mismo participarán los líderes del G-20, un foro intergubernamental que reúne a las principales economías del mundo, tanto desarrolladas como emergentes, entre ellos Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

El Primer Mandatario se solidarizó con una persona de 24 años no binaria y con síndrome de Asperger que denunció haber sido atacada a golpes por varios vecinos debido a su condición sexual en la capital bonaerense de La Plata.

“Toda mi solidaridad con Winfried Fallon Noriega ante la imperdonable agresión que ha sufrido”, expresó Fernández en su cuenta de la red social Twitter, y agregó: “El respeto a la diversidad debe ser exigido en nuestra sociedad”.

El mandatario encomendó al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, “que actúe ante la Justicia y exija la identificación y castigo de los autores”, en su publicación.

Nacional Folklórica

El sub director general de la Cámara Nacional Electoral, quién dio respuesta a las dudas existentes sobre la reglamentación que se aplicará en las PASO del 12 de septiembre.

Gustavo Mason aclaró que quién presente síntomas de covid, se encuentre en cuarentena o esté calificado como contacto estrecho de un infectado no debe concurrir a votar, siendo Santa Fe una excepción con una reglamentación especial.

Aclaró que hay que concurrir con el último documento emitido, recomendando a los votantes que verifiquen el padrón ya que puede haber modificaciones en su locación, se han incrementado un 25 por ciento los lugares de votación para no sobrepasar las 8 mesas por escuela, por razones sanitarias.

LRA 7 Córdoba

El secretario electoral, Guillermo Fernández, ratificó que el protocolo sanitario que se pondrá en práctica “es muy seguro”, agregando que “se recomienda llevar alcohol 70/30, la propia lapicera y concurrir sí o sí con barbijo. Habrá un facilitador sanitario, y para ingresar al colegio es obligatorio el uso de barbijo”.

LT 14 Paraná

El servicio de transporte público urbano de Entre Ríos será gratuito el próximo domingo en el marco de las PASO para que los ciudadanos tengan mayor accesibilidad y puedan ejercer el derecho al voto. La medida “no tiene precedentes y el gobierno nacional y los provinciales hacen un gran esfuerzo económico”, destacó Néstor Landra, Secretario de Transporte de Entre Ríos.

LRA 21 Santiago del Estero

Luis Moyano jefe zonal del Correo Argentino delegación Santiago, brindó detalles sobre la logística en cuanto a distribución de urnas, capacitación del personal, ampliación de lugares de votación, protocolo, por el operativo de las elecciones PASO 2021.

LRA 7 Córdoba

De cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) del próximo domingo, el secretario Electoral Guillermo Fernández ratificó que el protocolo sanitario que se pondrá en práctica “es muy seguro”.

“El protocolo es muy seguro. Se recomienda llevar alcohol 70/30, la propia lapicera, concurrir sí o sí con barbijo. Habrá un facilitador sanitario. Para ingresar al colegio es obligatorio el uso de barbijo”, indicó Fernández en diálogo con Radio Nacional.

LRA 26 Resistencia

“Desde el Ministerio de Educación se dispuso que un total de 1359 personas atienda a las 453 escuelas en toda la provincia y otros sitios en las que se votará y de esa manera cumplir con todos los protocolos de higiene y seguridad en las 2851 mesas de votación que estarán habilitadas. Quienes realicen esas tareas recibirán una bonificación especial dispuesta por el gobierno provincial. El lunes 13, con motivo del asueto escolar no habrá actividades y se aprovechará para higienizar los establecimientos y reanudar las actividades el martes 14”, expresó Enrique Soto, director de Gestión Educativa del Chaco.

LRA 19 Puerto Iguazú

La jueza brindó detalles del protocolo para ir a votar en las próximas PASO convocadas para el domingo 12 de septiembre en un contexto marcado por el cuidado sanitario.

LRA 17 Zapala

El funcionario señaló que en distrito electoral Zapala el padrón contiene casi unos 30.000 votantes dentro de los que se encuentran pobladores de Ramón Castro, Laguna Miranda, Ñireco, Los Catutos, Santo Domingo. Se afectaron 14 escuelas zapalinas para las PASO y unas 6 rurales.

LRA 21 Santiago del Estero

El jefe zonal del Correo Argentino de Santiago brindó detalles sobre la logística para la distribución de urnas, capacitación del personal, ampliación de lugares de votación, protocolo, por el operativo de las elecciones PASO 2021.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El juez confirmó la incorporación de nuevos establecimientos para asegurar el distanciamiento social. “Buscamos una mayor organización en cuanto al distanciamiento privilegiando la protección de las personas”, señaló Calvete.

LRA 43 Neuquén

El funcionario confirmó que todos los servicios de colectivos no tendrán costo para los pasajeros. “La idea es que cada uno de los ciudadanos de Neuquén puedan concurrir a los establecimientos y el servicio funcionará como un día sábado”, señaló Espinosa.

LRA 57 El Bolsón

Vecinos y vecinas de El Bolsón realizaron una multitudinaria marcha en contra del posible loteo en Pampa de Ludden, en la zona rural de Mallín Ahogado. “Éramos muchísimos, con ganas de participar, pero se respetó el momento de cada uno”, señaló Rojas.

LRA 1 Buenos Aires

El médico se refirió a las declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien intentó instalar en una entrevista televisiva, que Argentina deriva parte de las vacunas que recibe a “países amigos” como Venezuela, Cuba y Bolivia.

En ese sentido, consideró que, aún si esto fuese cierto, “no hay que ser miserable”, y aseguró que se trató de “un misil de campaña absolutamente irresponsable”.

LRA 20 Las Lomitas

Maximiliano Sanchez fué el ganador del premio Global Student Prize, un premio de 50.000 dólares por ser el creador de una aplicación que traduce del español al wichi y viceversa. Programa que desarrolló de manera autónoma, este premio se concede a un estudiante excepcional que tenga un impacto real en el aprendizaje, en la vida de sus compañeros y en la sociedad en general.

“Gracias a la notebook que me dió el gobierno pude desarrollar esta aplicación con este premio me gustaría estudiar abogacía”. Apuntó Maximiliano Sánchez.

LRA 6 Mendoza

Gabriela Cruz Choquis, integrante del pueblo diaguita y de la organización Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina, se refirió la reciente negativa del INDEC para sumar las preguntas de la pertenencia a la identidad indígena y a la lengua que se habla en el cuestionario censal 2022.

LRA 2 Viedma

A pocos meses de realizarse el Censo en Argentina, integrantes del Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina exigen al INDEC que considere la importancia de las lenguas originarias y la autopercepción cultural.

LRA 3 La Pampa

El abogado querellante en el juicio por la Subzona 14, Franco Catalani, habló sobre el desarrollo y los últimos testimonios que se escucharon esta semana en una nueva jornada del juicio donde se juzga a represores por delitos de lesa humanidad y delitos sexuales cometidos en La Pampa durante la última dictadura cívico-militar.

LRA 6 Mendoza

El TFNº1 de Mendoza cumple una nueva audiencia en el juicio por la apropiación de la hija de los militantes desaparecidos Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano. Los imputados son Iris Yolanda Luffi y Armando Osvaldo Fernández, los apropiadores. También Abelardo Santiago Garay quien certificó como testigo el nacimiento de la niña en los 70. Fernádez y Garay se desempeñaron en el D2 en los años más cruentos de la dictadura en Mendoza.

El fiscal en delitos de lesa humanidad Daniel Infante dio detalles y contó que hoy declarará el apropiador. Se acercan los alegatos y la próxima sentencia. Para infancia “ha sido un debate enriquecedor”.

LRA 1 Buenos Aires

Es una de las que fue seleccionada entre las y los finalistas del Global Teacher Prize, un premio que cada año entrega la Fundación Varkey en colaboración con la Unesco y que reparte un millón de dólares al ganador o ganadora.

Gisela Gómez trabaja en el Instituto Provincial de Educación Técnica Nº 85 República de la India, en General Paz, a 35 km de la capital de Córdoba y aclaró que el reconocimiento es extensivo al equipo de docentes del establecimiento que se focaliza en proyectos sobre la industria de los alimentos.

Detalló cómo llegó a postularse, cuáles son los proyectos que la llevaron a convertirse en finalista y en qué destinaría el dinero en caso de obtener el premio.

La otra de las docentes argentinas seleccionada como finalista es Ana María Stelman, quien da clases en la primaria N°7 del barrio Hipódromo de La Plata, provincia de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

El conductor y productor de radio y televisión, enorme conocedor de nuestra música, reflexionó sobre el centenario que se cumple este año en homenaje a Jaime Dávalos, Astor Piazzolla y Ariel Ramírez.

“Nos hemos nutrido con esos grandes; pensar que a Piazzolla lo acusaban de arruinar el tango, son cosas con las que hemos tropezado los que se asoman a la cultura”

Radio Nacional presenta este viernes “Centenarios” en homenaje a estos grandes músicos.

LU 4 Patagonia Argentina

Radio Nacional presenta “Centenarios” en homenaje a Ariel Ramírez, Astor Piazzolla y Jaime Dávalos, con la participación destacada de artistas de todo el país. Franco Luciani es parte de esta invitación y en diálogo con LU4 Nacional Patagonia resaltó “es importante ser parte de este gran mundo que representa Radio Nacional con Nacional Rock, la clásica y la folclórica”.

“Hablamos de tres artistas excelentes, Piazzolla con más reconocimiento en el mundo, pero Ramírez también con Alfonsina y el mar una de las tres o cuatro melodías argentinas más famosa en el mundo y Dávalos también, son tres grandes exponentes, entendemos que los artistas trascienden en el tiempo”, valoró Luciani.

LRA 13 Bahía Blanca

La directora de Radio Nacional Rock, Mikki Lusardi contó cómo será la presentación de Centenarios que se podrá escuchar a partir de este viernes desde las 20 en las 49 emisoras de Radio Nacional.

“Es una enorme producción con trabajo sonoro y audiovisual. Y con artistas de todo el país”, dijo Lusardi.

Centenarios es un homenaje a los músicos Ariel Ramírez, Astos Piazzolla y Jaime Dávalos: “Tres de los más grandes artistas que ha tenido la Argentina”, agregó Lusardi.

La emisión se podrá escuchar en AM560 y FM 95.1 en Bahía Blanca, además del canal de Youtube, la TV Pública y la plataforma Contar.

LRA 1 Buenos Aires

La cantante y conductora del ciclo “Soy Nacional” en la Radio Pública, formó parte del especial de Nacional Contenidos que se denominó “Centenarios”. A través de sus tres emisoras temáticas (Nacional Rock, Nacional Clásica y Nacional Folklórica) se celebró los nacimientos de Ariel Ramírez, Astor Piazzolla y Jaime Dávalos. El homenaje se realizó en el Auditorio de LRA1 con dirección de Mavi Díaz y se podrá escuchar a partir de las 19 horas.

“Me siento muy orgullosa de este proyecto, Mavi es una genia, tiene mucho talento como productora y creativa. Armó este ensamble y confieso que fui muy feliz”, dijo la música.

Sandra Mihanovich también adelantó que está grabando un disco de folklore con Lito Vitale y su idea también es homenajear a Ramírez, Piazzolla y Dávalos por sus centenarios.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de dos ciclos de radio y de televisión realizó un repaso de su trayectoria. Actualmente junto a Elizabeth Vernaci conduce Sobredosis de TV y habló de los clásicos informes del programa: “Muchas veces me sorprendo, también informo y recuerdo cosas. Esos compilados son una maravilla. Estoy muy cómodo y me divierto mucho con la Negra”.

Juan Di Natale remarcó que la radio con el paso de los años se convirtió en su oficio cotidiano, aunque reconoció que se siente cómodo en ambos medios.

LRA 1 Buenos Aires

Entre 1869 y 1898 arribaron por Domingo Faustino Sarmiento 61 maestras norteamericanas a la Argentina. La escritora Laura Ramos consiguió las cartas de aquellas jóvenes durante esa época y publicó el libro “Las señoritas” donde analizó el fenómeno y su vigencia.

“Dejaron una huella poderosa; los que nos educamos en colegios públicos lo hicimos con los preceptos de ellas. Esas mujeres incorruptibles y honestas están encarnadas en quienes enseñan hoy”, contó la también periodista.

Ramos explicó que aquellas maestras implementaron la pedagogía que abolió los castigos y fomentó los talentos y aptitudes de cada alumno. En cuanto a su reflexión sobre el rol de Sarmiento, consideró: “Fue un personaje muy complejo, capaz de educar y asesinar a la vez. Era como un pedagogo degollador de gauchos”.

LRA 27 Catamarca

En el marco del Día de los Maestros y Maestras, la docente de la Escuela 32 “General Juan José Valle” en Colonia del Valle, Laila Jalil, contó su experiencia durante sus 20 años de profesión.

LT 12 Paso de los Libres

La licenciada Natalia Martelli, directora de Educación Municipal, junto a la docente Viviana Vanuffelen, realizaron el programa especial por el Día del Maestro en los estudios de LT 12, donde llevaron a cabo distintos sorteos con la participación de 3.500 docentes de Paso de los Libres.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Reportaron 2.816 casos

183 muertes en las últimas 24 horas

183 personas fallecieron y 2.816 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 113.282 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.221.809 los contagiados totales y 5.067.105 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 2.172 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 41.7% en el país y del 43.3% en la Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 46.402.282 de personas en todo el país, de los cuales 28.632.492 han recibido la primera dosis, y 17.769.790 la segunda dosis.

En total, se han distribuido en todos los distritos del país 51.970.024 de vacunas.

LRA 1 Buenos Aires

La vacuna de segunda generación contra el coronavirus diseñada por investigadores de la Fundación Instituto Leloir (FIL) y del Conicet -que recibió recientemente financiamiento para finalizar las últimas etapas preclínicas antes de avanzar hacia los ensayos con personas- produjo en ratones una capacidad inmune neutralizante contra diversas variantes que no decayó en cinco meses. El coordinador del proyecto explicó cómo avanza el desarrollo de la CoroVaxG.3 y destacó: “Estamos confiados que tenemos una vacuna muy potente”.

El jefe del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular (LTMC) de la FIL e investigador superior del Conicet resaltó además que la vacuna “es capaz de neutralizar las otras cepas que hoy circulan en la región” y manifestó: “Tenemos la expectativa de que en la medida que la vacuna demuestre eficacia en las personas podamos lograr una aprobación de emergencia”.

LRA 42 Gualeguaychú

Cristian Hormachea, Jefe de la Departamental de Policía de Gualeguaychú, informó del nuevo horario de circulación nocturna en la provincia, el cual es hasta las 3.30 horas. Por otra parte, Hormachea dio detalles de la cobertura policial para las elecciones del próximo domingo.

LRA 42 Gualeguaychú

Emiliano Zapata, responsable del Centro de Salud “Juan Baggio”, dio detalles del avance en la vacunación para el coronavirus en el hospitalito e indicó que está a la vista el cambio en el número de contagios y la ocupación de camas.

LRA 22 Jujuy

Se levantó la restricción de la circulación en toda la provincia, dejando sin efecto el decreto que prohibía estar en la vía pública de 2 a 6 horas. El Comité Operativo de Emergencia (COE) declaró Zona Verde a todo el territorio de la provincia, aunque es preciso resaltar que las personas deberán seguir respetando los protocolos de bioseguridad con el fin de mantener las actividades.

Sergio Valenzuela, presidente de la Cámara de Empresarios Gastronómicos de Jujuy, contó la situación del sector y la necesidad del acompañamiento económico del Estado.

LT 14 Paraná

Marcos Bachetti, secretario de Redes Integradas de Entre Ríos, informó que más de 1.290.000 entrerrianos ya cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. En este sentido, Bachetti recordó que el 92 por ciento de los mayores de 50 años tienen al menos una dosis, mientras que el 70 por ciento de esa franja etaria presenta el esquema completo, mencionando luego que la semana próxima llegará el primer lote de vacunas CanSino.

LT 14 Paraná

Natalia Duarte, médica neumonóloga, mencionó algunas de las secuelas que deja en los pacientes el COVID-19, explicando que por más que la enfermedad se haya transitado de forma leve, moderada o grave, la falta de aire, el trastorno en el sueño, el cansancio, las lagunas mentales, la falta de concentración y la caída del cabello son algunos de los síntomas que deja el coronavirus.

LT 14 Paraná

Diego Garcilazo, director de Epidemiología de Entre Ríos, informó que 15 Departamentos de la provincia ya se encuentran con la denominación de bajo riesgo epidemiológico. Del 22 de agosto al 4 de septiembre, en relación a los 14 días previos, “se observa otro descenso de casos de coronavirus”, dijo Garcilazo, y agregó que “solo dos Departamentos permanecen en riesgo epidemiológico medio”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Los argentinos concurrirán este domingo a votar en las PASO por primera vez con un protocolo sanitario debido a la pandemia, que incluye medidas de prevención y organizativas e incorpora la figura de los facilitadores sanitarios.

La Directora Electoral Nacional, Diana Quiodo, detalló que las medidas son preventivas y se deben mantener los cuidados y los protocolos establecidos.

LV 4 San Rafael

Desde el ámbito científico confirmaron que la vacunación ha demostrado reducir los contagios, pero sobre todo las hospitalizaciones y las muertes por coronavirus. La bióloga, docente e investigadora del CONICET, doctora Belén Almejún, dijo que “en Argentina desde hace 14 semanas se va viendo una bajada importante en la cantidad de casos y esto va de la mano con la vacunación”.

Economía | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

En el marco del programa “Emprendedores en Línea”, dialogamos con Ernesto Andrada, el creador de “Mi antojo tinogasteño”, un emprendimiento dedicado a la elaboración de dulces y mermeladas, aprovechando la fruta de la zona, y que empezó a producir tostado de algarroba y de higo, más conocido como café de algarroba y café de higo.

En esta línea, Andrada señaló: “Esperamos que a partir de este momento, que la pandemia está pasando, se nos abran más caminos y haya más movimiento económico. Esperamos que este negocio genere sustento no sólo para nosotros sino para quienes viven alrededor nuestro, en este caso la comunidad de Copacabana”.

LRA 29 San Luis

Se reglamentó el Programa de Reactivación Productiva y el director de Estadísticas y Censos de la provincia de San Luis dio los detalles.

LRA 1 Buenos Aires

Un nuevo lote con 530.300 dosis de la vacuna AstraZeneca llegará mañana sábado a las 21.10 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el vuelo AM0030 de la empresa Aeroméxico proveniente del Distrito Federal.

Este cargamento se suma a las 760.625 dosis de vacunas Sputnik V componente dos que fueron entregadas por el laboratorio Richmond entre ayer y hoy, a las partidas de 100.620 vacunas de Pfizer arribadas el miércoles y a las 200.000 de CanSino que llegaron el martes.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció el llamado a licitación para la construcción de viviendas en diversas localidades del interior de la provincia y la pavimentación, obras básicas y puentes para la ruta provincial 23.

LRA 30 Bariloche

Vecinos y vecinas del barrio Wanguelen de Bariloche realizaran una movilización por la falta de agua potable el sábado 11 de septiembre. “El agua para beber y tomar mate hay que comprarla. Vemos la falta la voluntad política de hacer la distribución del recurso de agua potable”, reclamó Fisher.

LV 8 Libertador

Se conocieron detalles sobre una novedosa cirugía que se realizó en el Hospital Humberto Notti. El procedimiento, que no está descrito ni posee publicaciones científicas, se realizó con el objetivo de erradicar un tumor pancreático y hoy la paciente puede hacer una vida normal, según describió Humberto Scherl, Jefe del Servicio de Cirugía Infantil del nosocomio.

LRA 42 Gualeguaychú

La bajante es la más importante de los últimos 77 años y se prevé que afectará el abastecimiento de agua potable, la navegación, las operaciones de puerto, el ecosistema y la generación de energía hidroeléctrica. El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, en ejercicio de la presidencia del Consejo Nacional del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), conduce la mesa de trabajo conformada para mitigar el fuerte impacto ambiental, social y económico que está provocando el fenómeno, en tanto Virginia Laino, Directora Nacional de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres del Ministerio de Seguridad de Nación, informó de las acciones de gobierno para mitigar las consecuencias.

LV 4 San Rafael

Esta actividad produce contaminación ambiental además de riegos de incendios y no tiene ningún efecto real sobre las heladas.

La directora de Protección Ambiental de la Provincia, Miriam Scalani, recordó que la ley prevé sanciones para quienes realicen esta práctica además de que “el efecto que produce la quema de cubiertas es totalmente contraproducente para combatir la helada”.

Todos los años, ante el pronóstico de heladas tardías muchos pro-ductores agrícolas recurren a esta práctica que no sólo afecta la salud de las personas, sino que produce efectos contrarios a los buscados.

La nube de humo, producto de la quema de neumáticos o combustibles, dificulta la llegada de los rayos solares a la tierra, incrementando así las consecuencias de las heladas sobre los cultivos.

LRA 24 Río Grande

Desde el municipio de Río Grande advirtieron sobre la presencia de ejemplares de fauna silvestre en el sector costero donde se han detectados lobos marinos y aves migratorias. “Como ciudadanos responsables, debemos aprender a convivir con estos animales sin molestarlos”, sostiene Ramos.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El columnista se refirió a las salsas que acompañan las pastas. Para brindar ideas a la hora de reemplazar la típica filetto o bolognesa, Méndez explicó preparaciones que se pueden hacer de forma rápida y sencilla para darle variedad al paladar.

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Profesionales de las distintas áreas del Ministerio de salud, se reunieron este viernes en la puerta del Ministerio, en reclamo de pase a planta permanente. Desde el mes de julio vienen presentando notas a distintas autoridades sin tener respuestas a sus reclamos. Diana Acebo y María Angeles Estape, trabajadoras sociales que estaban en la manifestación, explicaron que “desde el ministerio dicen que quieren hacer las cosas en función de la ley, pero hace 13, 18 y 20 años que estamos en situación de precariedad”, afirmaron.

LRA 25 Tartagal

Docentes autoconvocados del departamento de San Martín, rechazaron los artículos 2 º, 3 º y 4 º de la Resolución N°428, y presentaron el plan de recuperación que acompaña a dicha resolución. De encontrar una solución retomarán las medidas de fuerza el próximo 17 de septiembre.

LRA 26 Resistencia

El especialista correntino agregó: “es una vieja lucha entre el capital y el trabajo en el que se intenta avasallar los derechos de los trabajadores. Hay proyectos de suprimirlos, como el pago por indemnización por ejemplo y en la hipótesis que se convierta en ley será inconstitucional porque en el Art. 14 Bis de la Constitución Nacional está garantizado. En este momento de crisis el gobierno argentino, antes de la pandemia, ya declaró la emergencia pública en materia ocupacional y prohibió los despidos y en caso de suceder debe pagarse el doble de indemnización”.

LRA 22 Jujuy

El ministro de Trabajo de Jujuy, Normando Álvarez García, explicó que “se van a analizar las contrapropuestas de los gremios y el día martes habrá una nueva reunión y el jueves otra con los docentes. Tenemos un buen dialogo con cada sector porque cada uno tiene sus propios temas, debido a que no solo es la temática de las paritarias sino también la actividad durante todo el año. Es fundamental que haya un acuerdo general, estamos avanzando en varios temas de los trabajadores en toda la provincia y tratando de mejorar la situación”.

LRA 6 Mendoza

Miguel Ponce, secretario de la UOCRA en Mendoza, se refirió a la situación del sector tras sufrir el golpe de la pandemia, y luego señaló la importancia del Programa denominado “Conversión de Programas Sociales y Empleos”, el cual el gobierno nacional diagrama para lanzar en los próximos meses.

Tras esto, Ponce contó que en Mendoza la realidad laboral del sector sigue complicada, aunque reconoció cierta reactivación en el ámbito privado. “El problema es la informalidad que se da en este ámbito”, expresó tras referirse al seguro indemnizatorio, que es la “libreta de fono de desempleo” utilizada en el rubro, pero no en el resto de los empleos.

Géneros | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

En nuestro espacio de Educación Sexual Integral hablamos con Lázaro, docente de primaria.

LRA 53 San Martín de los Andes

La película “Niña Madre” muestra la experiencia de adolescentes embarazadas en hospitales públicos del conurbano bonaerense, que recién parieron o que están internadas por abortos inseguros y clandestinos. El film participa del Festival “Cine a la vista” de San Martín de loa Andes.

LRA 4 Salta

Será imputado el presunto femicidio de Mónica Poma. Así lo confirmó la fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) al referirse a la captura de la ex pareja de la mujer asesinada, Melanio González. El femicidio ocurrió en la madrugada del domingo pasado en Salta.

LRA 7 Córdoba

A más de siete meses de vigencia de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Superintendencia de Servicios de Salud recibió 207 reclamos por incumplimientos de obras sociales y prepagas. “Vemos que con el paso de los meses, y esto es auspicioso, los objetos de los reclamos han virado más a cuestiones de tipo prestacional, y ya no tanto con negativas al acceso en los plazos y condiciones que establece la ley”, señaló Cora Borensztejn, Secretaria General del organismo.

Cultura

“Niña madre”, una mirada sobre el embarazo adolescente

La película rodada durante el año 2018 muestra la experiencia de adolescentes embarazadas en los consultorios de hospitales públicos del conurbano bonaerense, que recién parieron o que están internadas por abortos inseguros y clandestinos.

En el trabajo se dialoga con los equipos de salud, y muestran las tensiones de estas maternidades forzadas y el choque de la realidad con sus deseos previos. A través del documental la directora se pregunta: “Mientras se les exige que cuiden, ¿quiénes cuidarán de ellas?”.

En Latinoamérica aproximadamente siete de cada 100 adolescentes, entre 15 y 19 años, se convierten en madres. El número es mucho mayor si incluimos a las niñas entre 10 y 14 años.

Andrea Testa la directora del film, que se podrá ver en el festival “Cine a la Vista” hoy viernes a las 21 en el CC Cotesma, describió la experiencia de haberla realizado.

LRA 26 Resistencia

“Está recién salido del horno, lo presentamos el 1° de septiembre, es mi segundo álbum y tiene mi estilo e identidad. Comencé desde muy chico en 2009 e integré la delegación del Chaco en Cosquín en 2016”, afirmó Lisandro Machado.

LRA 42 Gualeguaychú

En conversación con Radio Cuaderno, Jorge Fandermole, uno de los referentes más importantes del cancionero popular argentino, repasó su camino artístico y su genealogía literaria y musical. “En Juanele (Juan L. Ortiz) uno tiene la presencia del agua y del río en un grado de delicadeza supremo. Hemos ido aprendiendo de esa literatura y ese cancionero. Hace poco Carlos Aguirre presentó un show en vivo en el CCK. Y en el concierto hizo mención justamente a esos antecesores que son conducentes, que nos conducen y nos ponen una proa. Ramón Ayala, Aníbal Sampayo, Chacho Müller. Hay una presencia del ambiente, del trabajo, del agua y del monte. Cada paisaje tiene un lenguaje particular”, dijo Fandermole, quien también compartió sus ideas sobre la relación entre arte y política. Desde Junio, su canción dedicada a la memoria de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán hasta su acompañamiento y militancia por las causas ambientales como la Ley de Humedales. En esta nota Fandermole también habló de Oración del remanso, su canción más versionada, y se refirió a las canciones de amor como canciones políticas: “Hay una expresión ideológica en el modo de ver el amor. Es un panorama amplísimo. Y el amor es una temática que no se termina nunca. Con el tiempo uno va abriendo puertas distintas cada vez. Probablemente ese imaginario sea una de nuestras últimas y únicas esperanzas”.

LRA 1 Buenos Aires

En su columna musical, Néstor Espósito contó a quién le dedicó y cómo se inspiró Paul McCartney para escribir una de las canciones más exitosas de The Beatles. El tema encierra un mensaje de consuelo ante la separación de sus padres por parte del músico, para el primer hijo de su compañero John, un pequeño Julian Lennon. “Hey Jude” fue compuesta en 1968, el mismo año en que Lennon se separaba de su primera mujer, Cintia Powell. “McCartney se convierte en un observador compasivo que trata de consolar al pequeño con mucha ternura y una promesa, acaso mentirosa, de que “todo va a estar bien”, describió el columnista sobre la letra.

Se hicieron versiones de todo tipo de este tema, que incluyen desde uno hecho por una orquesta de música japonesa, uno en ritmo de salsa y hasta casi un gosspel, todos incluidos en la columna.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá los goles de Lionel Messi en el Relato de Jose Gabriel por Radio Nacional.

LT 14 Paraná

Carina Ramos, secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias de la Municipalidad de Paraná, habló sobre el encuentro mantenido con la secretaria de Deportes de Nación, Inés Arrondo, donde también estuvieron presentes la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, y la ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Marisa Paira. Ramos informó que en el encuentro reflexionaron sobre la participación de las mujeres en el deporte.

Humor | Volver al inicio

CADA LOCO CON SU TEMA

Un sicólogo llamó a un colega y le dijo: “Quiero hacerte una pregunta sobre un paciente nuevo. El tipo esta convencidísimo que es Napoleón Bonaparte”.

– “¿Esta loco?”

– “Yo creo que sí, porque este mide como dos metros y dicen que Napoleón era petiso”.

CHOCOLATE POR LA NOTICIA