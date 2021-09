Calvete contó que sumaron establecimientos para que se cumpla el protocolo

El juez Federal con competencia electoral, Dr. Federico Calvete habló en Radio Nacional Ushuaia y confirmó que “ya rige la veda electoral”. Además informó que “incorporamos nuevos establecimientos para asegurar el distanciamiento social”.

Calvete explicó que “hay una veda para todo tipo de acto, proselitismo, campaña y reuniones 48 horas antes del inicio del inicio de los comicios. Si algún elector se encuentra con algo en las redes sociales puede hacer la denuncia y se verá en cada caso particular que hacer”.

Consultado sobre cómo se respetará el distanciamiento social, el Juez puntualizó que “ampliamos es la cantidad de establecimientos ya que buscamos una mayor organización en cuanto al distanciamiento privilegiando la protección de las personas evitando cualquier tipo de contagio. En el caso de Ushuaia sumamos al CADIC, el Julio Verne y en Río Grande los colegios Don Bosco y Cono Sur y el polideportivo Malvinas Argentinas”.

Aclaró que “utilizaremos unos cuartos oscuros móviles, son como unos biombos de cartón” además aconsejo a los electores que “lleven su propia birome, si no lo hacen le daremos alcohol para sanitizar la que le demos y no cerrar el sobre con saliva, si no introducir la solapa en el cuarto oscuro”.