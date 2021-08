Diario de Radio Nacional 10/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires: ALBERTO FERNANDEZ: “Cuando llegamos al Gobierno, el 70% de las obras estaban paralizadas”

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Hoy prendimos los motores para que todo vuelva a funcionar”

LRA 1 Buenos Aires – CARLOS BERALDI: “No vamos a descartar ninguna línea de investigación”

LRA 1 Buenos Aires – SERGIO PALAZZO: “Juntos no es un espacio sobre la base de una unidad”

Nacional Folklórica – GUSTAVO LOPEZ: “La conectividad se ha vuelto un servicio esencial para la vida cotidiana”

LRA 1 Buenos Aires – EMILIANO ZAPATA: Argentina Programa: Fondos para acceder a computadoras

LRA 1 Buenos Aires – GILDO ONORATO: “El balance de la gestión de Arroyo en Desarrollo Social es positivo”

LRA 6 Mendoza – Argentina Programa: La industria del software demanda 9 mil puestos de trabajo

LRA 1 Buenos Aires – CRISTIAN GIETZ: “Se espera que el Paraná continúa bajo por varios meses”

LRA 1 Buenos Aires – HERNAN GIARDINI: La Justicia investiga contrabando de Palo Santo en Salta

LT 14 Paraná – Fallo de la Corte Suprema: Desmanteló barrio privado en Gualeguaychú

LT 14 Paraná – Cabandié en la capital entrerriana: La bajante del Paraná “necesita la inversión del Estado”

LT 14 Paraná – Cabandié en Paraná: Bordet destacó la agenda común con Nación en el cuidado del ambiente

LRA 1 Buenos Aires – SILVINA PEREZ: La policía italiana identificó al hombre que envió el sobre con balas al Papa

LRA 1 Buenos Aires – ANAHI RUBIN: Renunció Andrew Cuomo acusado de acoso sexual

LRA 43 Neuquén – SANDRA RODRIGUEZ: Se reinició la causa Fuentealba II

LRA 57 El Bolsón – MARCOS NICLIS, Asamblea en defensa del agua de Jacobacci

“Falta información sobre los proyectos mineros”

LU 4 Patagonia – SEBASTIAN BALOCHI: “Cada localidad debe pensar en alternativas para aprovechar el recurso”

LU 4 Patagonia – Fragata Libertad: Visita por Comodoro y Rada Tilly

LRA 9 Esquel – MARTIN PENA: “No hubo propuesta del gobierno provincial”

LRA 12 Santo Tom – JUAN BORUS: “Hay posibilidades que el Uruguay también caiga en una bajante”

LRA 16 La Quiaca – LUIS PAZ: Casación anuló sentencia contra la líder de la Tupac

LRA 16 La Quiaca – Garantizando los derechos humanos: CAREF trabaja en la frontera por la movilidad humana del continente

LRA 1 Buenos Aires – Reportaron 12.412 nuevo casos: 206 muertes en las últimas 24 horas

LU 4 Patagonia – Trelew, Madryn, Esquel y Rawson: Iniciaron vacunación combinada

LRA 9 Esquel – EMILINAO BIONDO: “La combinación de Sputnik con Moderna es un esquema más efectivo”

LRA 7 Córdoba – En bares, teatros y boliches: Habrá incentivos para que los jóvenes se vacunen contra el coronavirus

LRA 28 La Rioja – CLAUDIO STRASORIER: “Las instituciones educativas son lugares seguros”

LRA 6 Mendoza – Vacunación: Quienes no hayan recibido la primera dosis pueden acceder al esquema

LRA 6 Mendoza – Planificación de protocolos: Apertura con el paso a Chile

LRA 26 Resistencia – HUGO PIZZI: “Hay que completar las dosis ante variantes tan agresivas como la Delta”

LRA 17 Zapala – CARLOS COGGIOLA: “La pandemia amerita una urgente inversión en apoyatura escolar”

LRA 54 Ing. Jacobacci – LAURA GARCIA: Ya se podrá completar el esquema de combinación de vacunas

LT 12 Paso de los Libres – JAVIER SILVA: Cada vacuna tiene su fecha recomendable entre dosis y dosis

LRA 8 Formosa – RAUL LEDESMA: “La combinación de vacunas es totalmente segura”

LRA 1 Buenos Aires – MANUEL PEDRINI: “Pedimos el voto para defender al Chaco, y cortar las asimetrías”

LRA 1 Buenos Aires – Campaña Electoral Responsable: Compromiso ético entre los precandidatos a legisladores porteños

LRA 1 Buenos Aires – ERBESTI SENABM: Presentó “Breve historia del antipopulismo”, su nuevo libro

LRA 7 Córdoba – GABRIELA ESTEVEZ: “Hay que fortalecer la relación de Córdoba con la administración nacional”

LRA 12 Santo Tomé – FABIAN RIOS: “Queremos que la sociedad se anime a la transformación”

LRA 6 Mendoza – JOSE LUIS RAMON: “La alianza es la conclusión de un gran acuerdo”

LRA 53 San Martín de los Andes – PRISCILA OTTON: “El impuesto a las grandes riquezas debería ser mensual”

LRA 30 Bariloche – MARTA RANQUEHUE: Preocupación de las comunidades originarias

LRA 27 Catamarca – GUILLERMO ANDRADA: “Las mejores herramientas que puedan obtenerse desde Nación”

LT 14 Paraná – ADAN BAHL: La Tarjeta Alimentar “es una inversión al futuro”, sostuvo BAHL

LRA 25 Tartagal – EDITH MARTEARENA: “El municipio vulnera los derechos de las personas de Yariguarenda”

LRA 5 Rosario – MACARENA ROMERO ACUÑA: Organizan una travesía por el Río Paraná para exigir la Ley de Humedales

LRA 14 Santa Fe – AGUSTIN ROSSI: “Queremos generar el debate necesario hacia el interior del FDT”

LRA 21 Santiago del Estero – GERARDO ZAMORA: Anuncio de plan de obras públicas

LRA 24 Río Grande – EVA MANSILLA: Carmen, la primera jubilada por “tareas de cuidado”

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa – ROGELIO RODRIGUEZ DEL BUSTO: Aprobarán las boletas de todos los precandidatos de cara a las PASO

LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: Se necesitan más diputados que propuestas

LRA 1 Buenos Aires – PAULA ESPAÑOL: Se suma al programa Super Cerca para el comercio de cercanía

LRA 1 Buenos Aires – Cayó 0,9% en julio: Precio de la carne al consumidor

LRA1 Buenos Aires

El Presidente inauguró, desde el partido bonaerense de Quilmes, un centenar de obras públicas que se llevaron a cabo en todo el país, con una inversión total de 22.008 millones de pesos.

Alberto Fernández dijo que cuando llegó al Gobierno “estaban paralizadas el 70 por ciento de las obras en todo el país por incumplimientos con muchos constructores que tenían que llevar adelante esas obras”.

En tanto, criticó a los sectores de la oposición que hablan de “casta política” o “tienen que decir a cada rato que van a hablar con la gente”, y afirmó: “Nosotros no le hablamos a la gente, hacemos por la gente”

“Podremos tener errores. Pero no fueron inconductas fueron errores. En nuestros errores siempre nos equivocamos en favor de la gente, nunca en contra de ellos”, expresó Fernández.

El Presidente también se refirió a la gestión para paliar los efectos de la pandemia y destacó que el país “a la hora de negociar vacunas contra el coronavirus, fuimos firmes y le reclamos a los laboratorios que no se abusen de la Argentina”.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente encabezó, en el Centro Cultural Kirchner, el acto de presentación de Activar Cultura, un programa que incluye líneas de financiamiento para la producción y el trabajo del sector con una inversión de 5.400 millones de pesos.

“El arte alimenta el alma de los pueblos, sin ella, quedan a mitad de camino”, sostuvo el primer mandatario y, en ese sentido, señaló que durante la pandemia “no estábamos viviendo plenamente”.

“Es muy difícil lo que estamos viviendo”, reconoció respecto a los esfuerzos para la vuelta de las actividades y detalló las reuniones que mantuvo con personas importantes del sector a ese fin.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Carlos Beraldi se refirió al llamado que realizó la jueza María Servini al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, para que testifique en la causa por la persecusión al Grupo Indalo durante el gobierno de Mauricio Macri y por la que se encuentra prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón: “Vamos a buscar todos los elementos de prueba, sin descartar ninguna linea de investigación. Por supuesto, siempre en el marco de la legalidad. No debemos caer en vicios que cometían estas personas, que acusaban ligeramente, y cosas peores”, sostuvo.

Además, el letrado, quien es querellante en el proceso, aseguró que los vínculos de Rodríguez Simón con Mauricio Macri están probados.

Cabe destacar que en el expediente judicial figuran 59 llamados entre Simón y Rosenkrantz.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de las elecciones, el secretario general del gremio La Bancaria y precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Sergio Palazzo, sostuvo que lo que está en discusión es saber “cómo se quiere salir de la pandemia”.

En esa línea, completó: “Se votará si se quiere volver al pasado, y teniendo presente que hubo cuatro años que sin pandemia generaron mucho daño en la sociedad, o si se quiere mirar al futuro con un Estado que estuvo en el peor momento de los argentinos”.

Nacional Folklórica

En la mañana de Déjame que te cuente, Luis Bremer estuvo conversando con Gustavo López de ENACOM respecto de las declaraciones del Presidente Alberto Fernández sobre la aplicación de la concepción de la conectividad como un servicio público.

“La consideración de la conectividad como servicio público trae dos grandes consecuencias: una es la regularización del precio, las empresas no pueden aumentar el precio sin la autorización del Estado, y la segunda es la prestación básica universal, para aquellas personas que no puedan pagar las tarifas mínimas de las empresas se establecerá una prestación mínima con un precio básico regulado por el Estado”, explicó López.

LRA 1 Buenos Aires

El director Nacional del Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento, Emiliano Zapata, celebró el lanzamiento del plan Argentina Programa, que consiste en una capacitación en programación para 60 mil jóvenes de todo el país y comprende subsidios de 100 mil pesos para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a internet. En Radio país, explicó la iniciativa y afirmó: “Es un sector en donde no se alcanzan a cubrir las posiciones de empleo que se están abriendo, una situación que lleva varios años y que se ha agudizado en el último tiempo”. En ese marco, destacó que “hay una importante demanda por parte de la gente en capacitarse en estas cuestiones”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular UTEP y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, Gildo Onorato, se refirió a la inminente asunción de Juan Horacio Zabaleta en el Ministerio de Desarrollo Social y expresó: “Con Daniel Arroyo tenemos una estima muy grande. Hemos encontrado el camino para afrontar las dificultas que presentó la pandemia y tenemos un balance positivo. Esperamos mantener la misma relación con el nuevo ministro”. En Ahí vamos, dijo que continuará llevando diferentes propuestas a los ministerios y afirmó: “Necesitamos desconcentrar la economía”.

LRA 6 Mendoza

María Apólito, Subsecretaria de Economía del Conocimiento, se refirió al lanzamiento de la segunda etapa de Argentina Programa, diciendo que “el mismo es un plan de formación de programadores y programadoras que brinda oportunidades para que accedan de manera igualitaria cada argentino y cada argentina en las mismas condiciones a los empleos del futuro, los cuales hoy son demandados por el sector del software”.

LRA 1 Buenos Aires

Cristian Gietz, Director de Hidráulica de Entre Ríos, conversó con el equipo de Radio País sobre la alarmante situación en la que se encuentra el Río Paraná a raíz de la falta de aguas.

“El nivel del Paraná está casi exclusivamente supeditado al régimen de precipitaciones de la alta cuenta es decir de Brasil y no hay mucho que se pueda hacer para modificar esto”

El funcionario alertó que se deberían comenzar a planificar una serie de acciones a nivel gubernamental teniendo en cuenta que este tipo de situaciones puedan verse cada vez con más frecuencia.

LRA 1 Buenos Aires

La Justicia investiga la tala ilegal de Palo Santo que comenzó en 2007. El juez encargado, Sebastián Casanello, procesó a 14 personas por el presunto contrabando de 1.282 toneladas de madera. Empresas pidieron el cambio del suelo y los autorizaron, con ese permiso pudieron vender dicha especialidad. Además de talar en otras hectáreas, utilizaron mano de obra esclava.

El coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, sostuvo que esta madera está en “protección especial” y se encuentra en una situación “comprometida”.

LT 14 Paraná

Un fallo de la Corte de Suprema de Justicia ordenó desmantelar el barrio privado Amarras en Gualeguaychú que iba a estar ubicado en el sistema de humedales y se encontraba avanzado en obras. “Es una buena noticia”, señaló Jorge Daneri, abogado ambientalista. La definición judicial, “es una celebración porque la Corte Suprema justifica estar a favor del cuidado del agua y la naturaleza”, enfatizó el letrado.

La Municipalidad de Gualeguaychú había pedido la paralización y demolición del barrio, ya que los trabajos habían provocado la crecida del río.

LT 14 Paraná

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, visitó Paraná y junto al gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, encabezó una actividad en el Centro de Convenciones de la ciudad. Cabandié destacó que con inversión del Gobierno nacional se están desarrollando plantas de tratamiento de residuos en todo el país, y luego indicó que la bajante del río Paraná “necesita la intervención del Estado”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, subrayó la preponderancia de la visita del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, enfatizando que es una oportunidad de “avanzar en una agenda de trabajo común con Nación que tenemos en materia ambiental ante el proceso de cambio climático que ocurre en el mundo”.

LRA 1 Buenos Aires

Silvina Pérez directora de la edición en español de L’Osservatore Romano, habló con el Panorama Nacional y contó detalles de la investigación que llevó adelante la Gendarmería en el norte de Italia y que permitió la identificación del sospechoso, que luego se supo, ya había enviado otro tipo de cartas similares a la Santa Sede.

“Oficialmente el Vaticano no le ha dado ninguna importancia al hecho, la Gendarmería lo identificó y se descartó la posibilidad de que la amenaza tuviera que ver con la reforma interna que está llevando adelante el Papa Francisco dentro de la Iglesia”

Pérez además dio detalles de esa misma investigación que encabeza el Papa y destacó el apoyo popular que cosechó el pontífice en su accionar.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional se comunicó con la periodista y psicóloga, residente en Nueva York, quien se refirió a la renuncia del gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, luego de haber sido acusado de acoso sexual por 11 mujeres.

“No fue una sorpresa. Hace 3 semanas dijo que no iba a renunciar, pero no pudo hacer otra cosa ya que el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le pidió la renuncia”, aseguró.

El líder demócrata dejará su cargo en un plazo de 14 días y será reemplazado por Kathy Hochul, actual vicegobernadora y demócrata de 62 años, quien se convertirá en la 57º gobernadores del estado y la primera mujer en ocupar el cargo.

LRA 43 Neuquén

Luego de que la causa por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba fuera cerrada por el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén y reabierta por la Corte Suprema de la Nación, la defensa de los 15 policías acusados pretendió correr a Sandra Rodríguez como querellante. Finalmente, el juez Pablo Yancarelli la confirmó en representación de las hijas de ambos.

LRA 57 El Bolsón

El asambleísta se refirió al avance de las exploraciones mineras para extraer oro y plata en la línea sur de la provincia de Río Negro. “El tema del agua es muy delicado y preocupa a la población”, comentó Niclis.

LU 4 Patagonia

El intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, frente a la emergencia hídrica declarada por la provincia, detalló las alternativas que se evalúan y se le han expuesto a la provincia y a los municipios vecinos. “Entendemos que entre las prioridades está el consumo humano y obviamente creemos que hay que trabajar todas las alternativas, sobre todo las que permitan atemperar el consumo del lago Musters, el cual es el espejo de agua que tenemos en Sarmiento, y trabajar en el desaprovechamiento que hay con los desvíos y la falta de registro de agua desde la naciente”.

LU 4 Patagonia

La Fragata ARA Libertad fondeará hoy en proximidades al Puerto de Comodoro Rivadavia, en tanto el intendente de la ciudad, Juan Pablo Luque, junto al secretario de Hacienda, German Issa Pfister, y autoridades portuarias, se acercarán con embarcaciones menores para recibir a la Fragata.

LRA 9 Esquel

El Consejo Directivo de ATECH convocó a una jornada de lucha provincial unificada con asambleas de media jornada para este jueves 12 de agosto, y en caso de no tener respuestas a sus reclamos realizarán un paro por 48 horas la próxima semana. “Si ellos quieren proponer un bono no lo vamos a discutir, pero lo que estamos exigiendo es una recomposición salarial”, indicó el Secretario de ATECh Oeste, Martín Pena.

LRA 12 Santo Tomé

El Instituto Nacional del Agua (INA) realizó un informe completo sobre los escenarios posibles que pueden presentarse en el corto y mediano plazo con la bajante del Río Paraná, y en cualquiera de los escenarios la situación es más que alarmante y los niveles del río quedan por debajo de lo registrado hoy en día.

Juan Borus, Subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), profundizó acerca de este tema que alerta a varias provincias, diciendo que “todo empezó hace bastante tiempo. Por eso estamos siguiendo la evolución y en un escenario tan distinto a los que hemos visto en los últimos 80 años que cuesta mucho encontrar un parámetro”.

LRA 16 La Quiaca

Luis Paz, abogado defensor de Milagro Sala, se refirió a la anulación de sentencia contra ella en la causa de “los huevos”, y contó que “en 2009, Gerardo Morales hizo una denuncia por un escrache que habían organizado las organizaciones sociales acá en Jujuy, siendo él un senador nacional por la provincia. A partir de esa denuncia se puso en movimiento toda la maquinaria judicial, primero en la Justicia ordinaria y posteriormente en los Tribunales. Desde entonces, nosotros tenemos claramente identificado este hecho como el inicio de la persecución judicial de parte de Gerardo Morales a Milagro”.

LRA 16 La Quiaca

Gabriela Liguori, directora ejecutiva de Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), se refirió al trabajo que llevan a cabo en la frontera con respecto a la situación de los migrantes, señalando que “en La Quiaca, CAREF se ocupa de todas las cuestiones vinculadas a protección, al acceso a derechos y a promover el acceso a la documentación, porque no está en nuestras manos y son atribuciones del Estado”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

206 personas fallecieron y 12.412 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 108.165 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional 5.041.487 los contagiados totales y 4.691.523 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 3.652 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 51.6% en el país y del 49.8% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 34.993.614 de personas en todo el país, de los cuales 26.201.942 han recibido la primera dosis, y 8.791.672 la segunda dosis.

En total, se han distribuido en todos los distritos del país 40.647.064 de vacunas.

LU 4 Patagonia

El ministro de Salud de Chubut, Fabian Puratich, se refirió al decreto recientemente lanzado en el cual se amplía la circulación nocturna y los aforos para eventos sociales. Al respecto, el funcionario indicó que el trabajo se realiza de manera conjunta con los municipios, en especial el de Comodoro, que es el más populoso.

LRA 9 Esquel

El médico epidemiólogo Emiliano Biondo se refirió a la campaña de vacunación, confirmando que se está colocando la vacuna Moderna a las personas que fueron inoculadas con la primera dosis de Sputnik V. Biondo manifestó que en Esquel 28 mil personas ya están vacunadas, 21 mil con la primera dosis y 7 mil con la segunda.

LRA 7 Córdoba

La Municipalidad de Córdoba lanzará junto al sector privado una campaña para que los jóvenes se vacunen contra el coronavirus. El secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, especificó que la intención es fomentar la vacunación “por la positiva”.

La mesa de trabajo abarcará a sectores económicos como bares, canchas de futbol, teatros y cines. “Quienes acrediten la vacunación podrán acceder a descuentos en distintos negocios del sector privado. Seguramente, se instrumentará una aplicación en el teléfono celular para que los datos sean certificados”, explicó Siciliano.

LRA 28 La Rioja

El infectólogo Claudio Strasorier habló sobre la situación epidemiológica actual, expresando que “las instituciones educativas son lugares seguros”. El especialista reiteró que las escuelas no deben estar cerradas, y luego comentó que como docente está pidiendo que la Universidad de clases presenciales.

LRA 6 Mendoza

En Mendoza marcha el plan de vacunación de segundas dosis y la combinación de vacunas. El periodista Sebastián Abella repasó cómo acceder a ellas, ya que esta segunda etapa se hace de manera espontánea según la franja etaria, la terminación del DNI y el domicilio.

LRA 6 Mendoza

El avance regional de aplicación de vacunas permite analizar la posibilidad de apertura de fronteras terrestres con Chile y Uruguay a partir del próximo 6 de septiembre, bajo estrictas condiciones. En Mendoza, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte trabaja sobre este tema por ser uno de los pasos centrales al país chileno. El delegado de la Regional Mendoza, Alejandro Mutis, informó sobre la temática que se analiza.

LRA 26 Resistencia

El médico infectólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Pizzi, se refirió a la decisión de los gobierno Nacional y Provincial de avanzar con la combinación de vacunas para completar el esquema de aquellas personas que aún aguardan la segunda dosis de Sputnik V, expresando que “tomamos esta medida debido a la falta de la segunda dosis de la vacuna rusa, pero estamos gratamente sorprendidos de que el Fondo Ruso avisó que van a cumplir con lo que se han atrasado. Creo que geopolíticamente han sentido el toque de querer tener preeminencia”.

LRA 17 Zapala

El diputado Carlos Coggiola presentó un proyecto de acompañamiento escolar para niños y niñas de escasos recursos. “La propuesta sería institucionalizada, sistemática, a contra turno, y con docentes que serían convocados de manera excepcional y temporal”, explicó el funcionario.

LRA 54 Ing. Jacobacci

En Jacobacci comenzó la inscripción voluntaria para completar el esquema de vacunación mediante la combinación de dosis. “Necesitamos llegar a un cupo de 13 personas que luego serán llamadas para hacerlo todo en una misma jornada”, comentó la trabajadora de salud del Hospital Rogelio Cortizo.

LT 12 Paso de los Libres

Javier Silva, médico infectólogo del Hospital San José, comentó que la Confederación de Inmunizaciones de Argentina hizo variar la aplicación entre dosis y dosis de vacunas contra el COVID-19. “En un primer momento se destinó cada 90 días entre la primera y la segunda dosis de cualquiera de las vacunas, y ahora, ante la nueva variante DELTA, que es una inminencia que afecte a nuestra región, se demostró en otros países que con una sola dosis no alcanza. Se necesitan dos dosis para que los niveles de anticuerpos neutralizantes sean los necesarios para protegerse al setenta por ciento”, informó el profesional.

LRA 8 Formosa

El doctor Raúl Ledesma, coordinador de los Centros de Atención Sanitaria (CAS), dio precisiones sobre la combinación de la vacuna AstraZeneca como segunda dosis de la Sputnik V, recalcando que “lo más importante es tener las dos dosis para estar fuertemente prevenidos y debemos darle importancia a la vacunación, ya que con esta acción sanitaria tratamos de prevenir las infecciones graves y las muertes por coronavirus”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El abogado y escribano, precandidato a diputado nacional por Chaco, cabeza de lista por el Frente de Todos y actual diputado provincial, Juan Manuel Pedrini, describió su provincia, sus principales actividades económicas, su diversidad cultural, y la administración de la pandemia.

En ese sentido señaló que el Chaco necesita desarrollar la industrialización de la soja, que se transformó en la principal actividad económica, seguida por el algodón, el carbón, y la ganadería.

Asimismo destacó el crecimiento de la economía del conocimiento, de la mano de la Universidad Tecnológica Nacional y la industria metal mecánica.

“Tenemos una situación social difícil, pero la economía se está recuperando a medida que salimos de la pandemia”, sostuvo y ponderó las políticas del gobierno nacional, como la inversión en obra pública.

LRA 1 Buenos Aires

Los precandidatos a legisladores porteños que competirán en las PASO del 12 de septiembre firmarán un compromiso para una “campaña electoral responsable” que busca evitar que se ensucien o dañen los espacios públicos y privados con publicidad proselitista y prevenir “desinformación, noticias falsas y violencia política de género” en plataformas digitales.

La formalización de la adhesión a la iniciativa se hará el miércoles 11 a las 11:30 horas, en la Plaza República Federativa del Brasil, ubicada en Figueroa Alcorta al 2100, donde concurrirán los precandidatos y precandidatas a la Legislatura de la Ciudad, representantes de partidos políticos y alianzas electorales, organismos de control y actores de la sociedad civil.

En el marco del Consenso “Ciudad Limpia, Campaña Electoral Responsable”, el Ministerio de Gobierno porteño informó que se comprometerán a respetar el espacio público durante esta campaña electoral, a la vez que el Gobierno porteño aumentará los espacios gratuitos de publicidad en la vía pública cedidos equitativamente.

Puntualmente, entre las acciones que quedarán acordadas está “respetar las disposiciones referidas a la propaganda gráfica en la vía pública, así como las fechas permitidas para la realización de las campañas electorales, dando cumplimiento a los períodos establecidos en el cronograma electoral vigente”.

LRA 1 Buenos Aires

Radicado desde hace tres años en Noruega, donde da clases de Historia en la Universidad de Bergen, el escritor e historiador Ernesto Semán presentó su último libro “Breve historia del antipopulismo, los intentos por domesticar a la Argentina plebeya, de 1810 a Macri” y definió al antipopulismo como “un proyecto que plantea sacar del medio una serie de obstáculos que tienen que ver con ciertas organizaciones políticas, sindicales y el Estado en nombre de la libertad”.

LRA 7 Córdoba

La precandidata a senadora nacional por el Frente de Todos, Gabriela Estévez, remarcó que representa a la única fuerza que cuenta con el respaldo del gobierno nacional, diferenciándose de los otros espacios políticos que buscan “la confrontación”. Además, sostuvo que Córdoba es una provincia “integrada”.

En ese sentido, Estévez opinó que “desde algunos sectores hay un tono agresivo que es totalmente disonante con las necesidades de la gente, y en este momento tan complejo no nos podemos dar el lujo de estar peleándonos entre nosotros. Tenemos que ofrecer soluciones y no más broncas y peleas”.

LRA 12 Santo Tomé

Fabián Ríos, candidato a gobernador por el Frente Corrientes de Todos, dijo que “el costo en cartelería que tiene puesto el oficialismo supera el medio millón de dólares. Son recursos de los correntinos y nosotros no queremos discutir marketing, queremos discutir modelos”.

LRA 6 Mendoza

José Luis Ramón, diputado nacional del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y precandidato a diputado provincial por el Frente de Todos, se refirió a sus expectativas de cara a las Paso 2021, diciendo que “cuando se firmó la alianza significó la conclusión de un acuerdo que se venía dando desde hace mucho”.

LRA 53 San Martín de los Andes

La precandidata del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Priscila Ottón aseguró que la intención es fortalecer al Frente de Izquierda en las PASO y sumar a todo el sector que no pertenece de forma orgánica a los partidos. “El impuesto a las grandes riquezas debería ser de frecuencia mensual”, comentó la concejala.

LRA 30 Bariloche

Distintas comunidades solicitaron una audiencia con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el intendente de Bariloche, Gustavo Gennusso, después de enterarse por los medios de las intenciones de crear un Parque Central. “Como Pueblo Nación Mapuche hemos sufrido todo tipo de atropellos de particulares y del Estado Nacional”, comentó Ranquehue.

LRA 27 Catamarca

El actual Ministro de Comunicación de Catamarca, Guillermo Andrada, quien es candidato a Senador Nacional por el Frente de Todos, expresó sus sensaciones en la previa de las elecciones legislativas, señalando que “lo que el gobernador me ha dado como mandato, más allá de la tarea legislativa, es gestionar. Necesitamos que nuestra provincia tenga las mejores herramientas que puedan obtenerse desde Nación, porque Catamarca tiene que integrarse al bloque del Norte Grande y trabajar con sectores de otras provincias”.

LT 14 Paraná

En Paraná se lleva adelante la entrega del plástico de la Tarjeta Alimentar, la cual llegará a más de tres mil beneficiarios. El intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó que este programa del Plan Argentina Contra el Hambre “es una inversión al futuro”. La pandemia mostró números muy altos de pobreza en el país, “así que estamos muy contentos de trabajar junto al gobierno nacional y provincial y que la tarjeta llegue a todos los beneficiarios, expresó Bahl.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Marisa Paira, enfatizó que la tarjeta impacta en la reactivación del mercado local en cada ciudad.

LRA 25 Tartagal

Las comunidades del paraje guaraní Yariguarenda de Tartagal rechazaron la instalación de letras corpóreas en la entrada con la leyenda “Virgen de la Peña”. “Está hermoso muy lindo, pero me hubiera gustado más que en ese lugar de tanta historia, también se vea el nombre de la comunidad”, expresó Martearena.

LRA 5 Rosario

La antropóloga comentó cómo será la travesía por el Paraná desde Rosario hasta Capital Federal en reclamo de la sanción de la Ley de Humedales. “La iniciativa tiene la finalidad de registrar lo qué está ocurriendo en el río y como vive la gente en las islas”, explicó Acuña.

LRA 14 Santa Fe

Agustín Rossi se refirió a la cantidad de internas de las PASO en Santa Fe. “Vamos a internas porque entendemos que hay una intencionalidad del gobernador Perotti de sacar de Santa Fe al Frente de Todos y hacer un modelo similar al cordobés”, comentó el precandidato.

LRA 21 Santiago del Estero

El gobernador de Santiago del Estero inauguró una nueva terminal de ómnibus en la ciudad de Fernández y anunció la construcción de un nuevo acceso vial sobre la ruta 34. También se refirió a las obras escolares en ciudad capital y La Banda.

LRA 24 Río Grande

El ANSES de Río Grande realizó la entrega de la primera jubilación por el reconocimiento de las tareas de cuidado. “Este beneficio es para mujeres que se dedican al trabajo doméstico, a la crianza de sus hijos o para quienes están en relación de dependencia y cuando llegan a la casa siguen trabajando”, comentó Mansilla.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Cámara Electoral Nacional aprobó las boletas de los precandidatos luego de las revisiones que hizo en una primera observación. “Estamos revisando las boletas que fueron observadas y ya vinieron perfectamente con las correcciones y están para aprobarse. El 13 es el último plazo para la aprobación.

LRA 1 Buenos Aires

De cara a las elecciones de medio término que tendrán lugar en pocas semanas, Mario Giorgi, analiza la conformación del Congreso Nacional.

La antigüedad de las leyes que disponen la cantidad de legisladores, basada, como se sabe en la cantidad de población por distrito y la necesidad de actualizar esa conformación.

Y en este contexto, la falta de propuestas de algunos candidatos y la poca visibilización de las plataformas electorales.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Paula Español, secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo dio detalles del programa que permite pedir alimentos de la canasta básica a través de una aplicación del Correo Argentino y pagar con esa misma aplicación vinculada a la Tarjeta Alimentar y bien a una cuenta del Banco Nación.

LRA 1 Buenos Aires

El precio de la carne vacuna al consumidor cayó 0,9% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en julio respecto a junio, hasta alcanzar un valor promedio de $712,98 el kilo, informó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva).

De esta manera, se produjo la primera baja en los precios del producto, según las mediciones mensuales del organismo, desde que el Gobierno nacional limitó las exportaciones de este producto ante el fuerte incremento de los precios internos.

De hecho, en el séptimo mes de 2021 año mostró un aumento interanual del 84,4% en los precios, siendo la carne vacuna uno de los alimentos de consumo masivo que más subió en el último año.

En contraposición, el precio del pollo fresco aumentó 4,0% en julio respecto a junio, mientras que el valor del pechito de cerdo avanzó 0,1%.

Así, el primero tuvo un crecimiento interanual del 65,2% y del 61,4% en el caso del segundo.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

El presidente Alberto Fernández lanzó la segunda parte de Argentina Programa, un plan que prevé capacitar a 60 mil personas en el área de programación. La capacitación es gratuita y virtual, y está organizada en dos etapas: #SeProgramar y #YoProgramo.

Una vez finalizada la cursada de ambas, se dará una certificación conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Cámara Argentina de la Industria de Software.

LRA 23 San Juan

El director de Hidráulica de San Juan, Oscar Coria, dijo que la situación de sequía que se registra desde hace dos años en la provincia de San Juan se extenderá uno más. “En el último tiempo no hubo inversiones de parte de productores locales para modificar el modo de regadía, en la actualidad un alto porcentaje sigue siendo con la técnica de riego a manteo”, comentó el ingeniero.

LT 14 Paraná

Intendentes de Concepción del Uruguay, Villa Clara, Diamante, Urdinarrain e Ingeniero Sajaroff mantuvieron un encuentro con el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisgoni, para avanzar en los acuerdos y convenios que permitan concretar unidades habitacionales. El gobierno entrerriano “da respuesta a la demanda habitacional de muchos entrerrianos que esperan un techo digno”, señaló el titular del IAPV.

LRA 42 Gualeguaychú

El intendente de Gualeguaychú, Esteban Piaggio, y la secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, Fernanda Miño, firmaron un convenio por una inversión de 184 millones de pesos que permitirá realizar un conjunto de obras en la zona sur de la ciudad. En tanto, Piaggio dio detalles de las obras que se adjudicarán a dicho plan de accesibilidad.

Laborales | Volver al inicio

LRA 2 Viedma

El secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro, Rodrigo Vicente, se refirió al acampe frente a la legislatura de la provincia para reclamar mejoras laborales. “Hay mucha ansiedad por el pase a planta de casi 2 mil trabajadores”, señaló el gremialista.

LRA 26 Resistencia

Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, hizo un repaso del informe realizado sobre la descentralización y el potencial del teletrabajo, diciendo que “además de realizar el análisis de los temas coyunturales tratamos de enfocarnos en cuestiones más estructurales. Hay recursos muy concentrados en el área de AMBA y el Norte Grande tiene un protagonismo para pensar en reducir esas brechas. A la hora de pensar en plantear incentivos para que las empresas contraten a distancia, es la región en la que deberían enfocarse las empresas o el sector público“.

Géneros | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

Carolina Nicoletti, docente de Nivel Inicial en Santa Rosa, habló sobre la necesidad de que se vuelva a instalar el debate en la sociedad sobre la Educación Sexual Integral. “Hoy nos encontramos con un montón de preguntas. En su momento pudimos trabajarlo y plantear preguntas y ahora surgen nuevas preguntas, las cuales tienen que ver con cuestiones actuales como son el nuevo documento de identidad, las infancias trans y el lenguaje inclusivo. Por eso necesitamos que se instale el debate”, expresó Nicoletti.

LRA 29 San Luis

Continua la búsqueda de Guadalupe a 57 días de su desaparición, hoy se hará en el dique Los Manantiales. “El próximo sábado 14 de agosto se cumplirían dos meses sin la nena y es por eso que hay una convocatoria nacional para hacer una marcha en San Luis y en diferentes puntos del país”, comentó Britos.

LRA 4 Salta

Desde el Observatorio de Violencia contra la Mujer de Salta se lanzará un formulario para tener un registro de la cantidad de casos que no lograron acceder en tiempo y forma a la interrupción del embarazo establecida por Ley. “Hay una falta de respuestas en los distintos efectores de salud que debieran dar solución al pedido, dado que la práctica ya se encuentra legalizada”, comentó Pérez Declerq.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Costamagna es periodista, docente, ensayista y narradora. Nacida en Santiago de Chile en 1970, hija de argentinos exiliados durante el gobierno de Onganía, su obra fue elogiada por autores como Roberto Bolaño, Mariana Enriquez y Alejandro Zambra. El nombre de Costamagna es uno de los más indiscutidos no solo en el marco de la literatura chilena sino también de la narrativa latinoamericana contemporánea y, en general, de la literatura que hoy se escribe en español.

Entre sus obras se encuentran las novelas En voz baja, Ciudadano en retiro, Cansado ya del sol y Dile que no estoy (2007, finalista del Premio Planeta-Casa de América y Premio del Círculo de Críticos de Arte), la nouvelle Naturalezas muertas, los libros de cuentos Malas noches, Últimos fuegos (2005, Premio Altazor), Animales domésticos (2011), Había una vez un pájaro (2013) e Imposible salir de la Tierra (2016) y el libro de crónicas y ensayos Cruce de peatones (2012). Ha escrito para revistas como Gatopardo, Letras Libres y El Malpensante. En 2008 recibió en Alemania el Premio Anna Seghers de Literatura y en 2018, su novela El sentido del tacto fue finalista del Premio Herralde.

LRA 28 La Rioja

La secretaria de Culturas, Patricia Herrera, informó el comienzo de la edición número 19 de la Feria del Libro, que se llamará “Una Dosis de Lectura”. La funcionaria, explicó que será novedosa, debido a su formato virtual, presencial y descentralizada, ya que habrá actividades en barrios y departamentos del interior.

Además, Herrera comentó que en esta oportunidad habrá grandes invitados como Alejandro Zambra, Selva Almada, Federico Falco, Claudia Piñero, Federico Jeanmaire y Rita Segato, entre otros.

LRA 26 Resistencia

Mariano Luraschi, subdirector del Ballet Folclórico Nacional, detalló las actividades de agosto, expresando que “vamos a acompañar en el Mes de las Infancias con actividades como clases de danzas, tanto académicas como folclóricas. Este domingo 15 de agosto ofreceremos en forma virtual la obra ´Romance del espantapájaros y el maizal´, de Santiago Ayala y Norma Viola, que en su momento ya tuvo gran repercusión”.

LRA 7 Córdoba

Hoy a las 21 horas por FM 100.1 se estrenará una de las tres obras seleccionadas en el Concurso Nacional de Teatro en Radio ´Escenas en Sintonía´. Sonia Daniel, dramaturga y actriz de la obra ganadora, explicó que “la misma habla de la sexualidad femenina y se basa en el cuento clásico de Caperucita y el Lobo para reflexionar sobre los mandatos sociales a los que se enfrentan las mujeres y sus cuerpos”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Lionel Messi emprendió viaje desde Barcelona hasta París donde para finalizar los detalles de su acuerdo con el Paris Saint Germain. En principio será por dos años y con la posibilidad de una extensión por otro más. “Hacia una nueva aventura juntos”, publicó en sus redes sociales la esposa del astro, Antonella Rocuzzo, con una foto ya cuando estaban a bordo del avión.

Alejandro Valente, periodista argentino en Francia, sostuvo que en el país europeo es un “día histórico”: “Recibir al mejor jugador del mundo era algo que no se imaginaba hace una semana”.

LRA 1 Buenos Aires

Contrato por dos años con opción de prórroga hasta junio de 2024. Se hará la revisión médica y firma del vínculo con el club parisino. Llevará la camiseta “30”. Mañana, gran presentación que podría darse mañana en el estadio Parque de los Príncipes, debido a que la Torre Eiffel no estaría preparada a causa de que durante el fin de semana fue centro de los actos de la presentación de los Juegos Olímpicos de 2024, una vez culminados los de Tokio.

El club francés que dirige el argentino Mauricio Pochettino ya sumó al arquero italiano Gigi Donaruma, el defensor español Sergio Ramos, el lateral marroquí Hakimi y el mediocampista holandés Gorgiño Winaldum.

LRA 1 Buenos Aires

El torneo de fútbol femenino, que en esta temporada pasará a llamarse Torneo YPF, será presentado mañana a las 14 en el predio que la AFA tiene en Ezeiza, un acto que será transmitido por Televisión Pública y DeporTV, señales que emitirán también los partidos del campeonato. Al respecto, la futbolista y titular del Instituto Nacional de Juventud, Macarena Sánchez, expresó: “Es una alegría enorme, algo que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo la visibilización del fútbol femenino para que alguna vez sea lo popular que es el fútbol masculino”.

Humor | Volver al inicio

Hablemos de todo

Con sorpresa por ser de otra generación, veo que los padres de hoy hablan abiertamente de todo con sus hijos. Eso llevó a que mi nieto después de haber charlado con mi hijo, me preguntara a mí sobre ciertas cosas…

“¿Cómo es el sexo en la tercera edad?”, preguntó.

Respondí: “Como la obra social… Cuanto más viejo, más te cuesta”.

Chocolate por la noticia