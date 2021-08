Juan Borus: “Hay posibilidades que el Uruguay también caiga en una bajante”

El Instituto Nacional del Agua (INA) realizó un informe completo sobre los escenarios posibles que pueden presentarse en el corto y mediano plazo con la bajante del Río Paraná y en cualquiera de los escenarios, la situación es más que alarmante y los niveles del río quedan por debajo de lo registrado hoy en día.

Ante esta situación, se estableció comunicación desde el programa emitido a través de LRA12, “Aire Nacional”, con el Ing. Juan Borus, Subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), quién profundizó acerca de este tema que alerta a varias provincias “todo empezó hace bastante ya y estamos siguiendo la evolución, estamos en un escenario tan distinto a los que hemos visto en los últimos 80 años, que cuesta mucho encontrar un parámetro e imaginarse como puede ser la evolución hacia delante, las incertidumbres son grandes, tanto desde el punto de vista climático, como desde el punto de vista hidrológico de la respuesta que pueda tener ante eventuales lluvias”, explicó.

También pronosticó “digamos que lamentablemente no hay visos de cambio, no hay visos de mejora, no se avizora una mejora sensible, de acá al 31 de octubre seguro, es la perspectiva que tenemos y me animo a decir que el último bimestre del año tampoco va a ser muy bueno”, aseveró.