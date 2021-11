Diario de Radio Nacional 09/11/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ANIBAL FERNANDEZ: Afirmó que trabajan para combatir la inseguridad

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: “La gente sabe que hay un rumbo claro con este Gobierno”

LRA 29 San Luis - GABRIEL KATOPODIS: "La Argentina tiene un rumbo de recuperación a partir de la obra pública"

LRA 1 Buenos Aires - ITAI HAGMAN: “El Gobierno decidió no condicionar su plan económico por el FMI”

LT 14 Paraná - SANDRA MIGUEZ: El análisis de Jarovlasky “retrasa y tiene sesgo machista”

LRA 1 Buenos Aires - JUAN ARCHIBALDO LANUS: Detalles del anuncio de inversión por 400 millones de dólares en Salta

LRA 1 Buenos Aires -ALEJANDRO PONT LEZICA. director de Radio Nacional en rspuesta a las acusaciones de Clarin

LV 8 Libertador - WALTER SAMCHUK, director de LV19 Radio Nacional Malargüe: Respuesta a las denuncias de censura

LU 4 Patagonia - WADO DE PEDRO: "Apuesto a los argentinos para nunca más votar a estafadores como Macri”

LRA 1 Buenos Aires - Comisión de Seguimiento de la Deuda: Investigará las declaraciones de Macri

LV 8 Libertador - Permanente e inclaudicable: El reclamo de soberanía ante el Reino Unido

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ARROYO: "Tenemos que hacer un cambio estructural en los próximos dos años"

LRA 13 Bahía Blanca - LEOPOLDO MOREAU: “Macri creó un Estado secreto que necesitaba suprimir a la oposición”

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS BIANCO: “Respecto al último año de Vidal, bajamos los delitos prevenibles un 24,71%”

LRA 7 Córdoba - VALERIA CARRERAS: “Somos como Quijotes luchando contra todo el poder concentrado”

LT 14 Paraná - Política de Estado: El Programa Raíces logró repatriar a 79 científicos en menos de un año

LRA 1 Buenos Aires - TONI HERVIDA: Alemania registró nuevo récord de casos de covid-19 en la última semana

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas - JUDIT DI GIGLIO: Avanza la campaña de vacunación contra la Covid en menores

LT 12 Paso de los Libres - Nuevo brote: Aumentaron los casos en Goya

LT 14 Paraná - Menores de 12 años: Ratifican la importancia de la vacunación

LRA 15 Tucumán - Se registraron 14 casos en Santiago del Estero: Preocupación por la variante Delta en el norte del país

LRA 11 Comodoro Rivadavia - MARTIN GUZMAN: “Hoy la economía está viviendo una sólida recuperación”

LRA 11 Comodoro Rivadavia - RAFAEL DE BERNARDI: El Gobierno nacional tomo la decisión de ayudar a Chubut

LRA 1 Buenos Aires - ROBERTO BACMAN: Del enojo y las ausencias, a la esperanza

LRA 9 Esquel - Acto en el Parque Nacional Los Alerces: El ministro Cabandié visitó la región por el mes de los Parques Nacionales

LT 12 Paso de los Libres - Zabaleta visitó Corrientes: Recorrida por distintas obras y apoyar a los candidatos del FdT

LRA 13 Bahía Blanca - MONICA LITZA: “La economía está dando señales; estamos viendo la reactivación”

LU 4 Patagonia - PABLO GONZALEZ: “Vamos a anunciar que superamos la meta de diez millones de dólares”

LRA 1 Buenos Aires - RUBEN SAJEM: Farmacéuticos apoyan la "intervención del Estado"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "Fuga y misterio develado"

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo hoy que se trata de "un momento muy triste y muy doloroso", al referirse al crimen de Roberto Sabo, el quiosquero asesinado a balazos el domingo último durante un asalto en su comercio de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza.

En este sentido, el funcionario señaló que desde su cartera vienen "trabajando específicamente con La Matanza hace más de 20 días", enfocados en "la utilización de los recursos humanos" y "analizando punto por punto para ver la mejor forma de estar presente".

LRA 1 Buenos Aires

A pocos días de las elecciones, el ministro de Obras Públicas de la Nación, remarcó que el Frente de Todos realiza una campaña con “mucha serenidad” y dijo que continuarán tomando decisiones para que haya más trabajo y para que la “plata alcance”.

Gabriel Katopodis señaló que “la mayoría de los sectores se está recuperando” económicamente: “Necesitamos que las señales vayan palpándose en la vida de la gente, que aquel que tiene una pyme vea ese movimiento más parejo”.

LRA 29 San Luis

En una rápida visita a San Luis, el ministro recorrió la obra del acueducto "La Florida II" que beneficiará a 170 mil habitantes de San Luis, Juana Koslay y La Punta. Además, junto al gobernador Alberto Rodríguez Sáa dejó habilitado un tramo de la Avenida de Circunvalación.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández recibió a líderes de la CGT y referentes de movimientos sociales en Casa Rosada. Participaron del encuentro los sindicalistas Andrés Rodríguez (secretario general de UPCN), Gerardo Martínez (secretario general de la UOCRA) y Héctor Daer y Carlos Acuña (cotitulares de la CGT).

LRA 1 Buenos Aires

El economista y diputado nacional se refirió a las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri quien explicó a dónde fue la plata prestada por el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, dijo: “Confesó que por una parte que el dinero se usó para la salida de capitales”.

Itai Hagman opinó que la postura pública que tomó el ex mandatario en sus dichos es “grave” ya que el Gobierno se encuentra negociando con el organismo una mejora en el pago. “Habla como vocero de ellos, eso es una actitud antipatriótica”, agregó.

A su vez definió que el préstamo fue político, por la amistad de Donald Trump con Macri, y que fue un “desastre” en lo económico tanto para la Argentina como para el Fondo. En ese contexto, remarcó que la entidad tiene una responsabilidad total en lo que sucedió.

LT 14 Paraná

La periodista Sandra Miguez, conductora del programa Dar la Nota, hizo referencia a las declaraciones de la diputada provincial de la UCR, Gracia Jaroslavsky, quién sugirió que Cristina Kirchner perdió poder porque le sacaron el útero, diciendo: “El análisis de Jarovlasky retrasa, es peligroso y se inscribe en un absoluto reduccionismo de sesgo machista. Reducir todo lo que representa una mujer a la condición de tener o no un órgano femenino es una mirada sesgada y nos quita derechos”, señaló Miguez.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández con las autoridades del grupo minero francés Eramet, quienes anunciaron una inversión de 400 millones de dólares para retomar la construcción de una planta de litio en Salta paralizada durante la gestión de Mauricio Macri; el director de la filial local de la firma, Juan Archibaldo Lanús dio detalles del acuerdo y remarcó el diálogo alcanzado con el gobierno nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Mediante una carta publica, el funcionario respondió a las acusaciones del Diario Clarin sobre la falta de cobertura periodística a una visita de Patricia Bullrcich a la provincia de Mendoza.

A continuación el texto de la carta.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2021

De mi mayor consideración

Me dirijo a Ud. en ejercicio del derecho reconocido por el artículo 14 de la CIDH, ante la serie de aseveraciones falsas, mendaces y apartadas a la realidad, volcadas en la nota titulada: “Causa Judicial. Denuncian que Radio Nacional discriminó a Patricia Bullrich en su visita a Mendoza” publicada el día 03 de noviembre en ese medio y que me afectan personalmente en mi carácter de director de Radio Nacional.

Previo a introducirme en aquellas circunstancias que claramente constituyen una falsedad y que solicito e intimo se rectifiquen, sostengo mi pleno compromiso con el ejercicio más amplio y completo de la libertad de expresión; pero nada permite afectar equivocada o intencionalmente, mi buen nombre y honor, ni el de mis colaborares, ni el de la empresa estatal en la que ocasionalmente me desempeño; desinformando simultáneamente al lector.

A efectos de facilitar la tarea de revisión que deben hacer indico:

1. Que es falso que se haya discriminado a la Sra. Patricia Bullrich. Su visita – nunca comunicada oficialmente - se produjo durante el fin de semana, durante los que usualmente la emisora no realiza cobertura periodística por carecer de personal suficiente para dicha tarea. Es necesario recordar que la anterior gestión aplico un recorte de recursos y personal que afecta la programación en vivo. Sin embargo, el día viernes anterior se informo sobre su visita a la ciudad y el día lunes se hicieron comentarios sobre su acto. Nunca se recibió en la emisora material grabado de la Sra. Bullrich en relación a su visita a la ciudad.

2. Se indica que se discriminó al Movimiento Popular Malargüino, movimiento que no realiza actividades fuera del gobierno municipal del que forma parte. Si recibe amplia y constante cobertura las acciones que realiza el municipio por parte de LV 19, inclusive si se cuenta con disponibilidad se envía periodista ante las convocatorias de la intendencia. Celosamente Radio Nacional Malargüe mantiene informada a la población sobre todos los temas fundamentales en la vida cotidiana de la región.

3. Pongo a disposición los elementos que así lo acreditan, donde se comprueba que todos los espacios políticos participan en los debates que se realizan en la emisora tanto en tiempo de campaña por las elecciones primarias como en la previa a las elecciones del 14 de noviembre con los candidatos de cada expresión política entre los que se encuentran los representantes del pro y de la UCR.

4. No existe periodismo militante alguno. Tanto quien suscribe, como sus colaboradores, realizan su tarea con alta profesionalidad y la opinión que vierte su periodista en la nota, en tanto expresada como calificación, se aparta de cualquier canon prudente y adecuado de ejercicio del periodismo.

5. El %r Juan Martín Ramos Padilla, gerente de emisoras, no designa los directores de las diferentes radios que conforman Radio Nacional. Como medio publico Radio Nacional forma parte de RTA S. E. cuyo directorio entre sus numerosas responsabilidades tiene la tarea de designar a los directores de cada emisora. Las actividades que pudiera realizar cualquier integrante en su tiempo libre, ideología y su árbol genealógico no son de incumbencia de esta institución. Tampoco deberían ser señaladas para juzgar su desempeño profesional ya que hacerlo resulta persecutorio y estigmatizante.

Ampliando el detalle de inexactitudes que se exhiben; no existe Radio Nacional en Corrientes ciudad. Si en las ciudades fronterizas de Santo Tome y Paso de los libres.

No soy quién para explicarles que señalan los manuales básicos en la materia o la Ley 26.522, pero todo medio de comunicación, tanto el que conduzco como el que Ud. dirige, están obligados a ser profesionales, responsables y veraces en el manejo de la información lo que en esta nota no ocurrió.

Desmentidos pues los ejes del artículo y acreditada la errónea información; que además incumpliendo las más elementales pautas de ética en la materia, nunca fue chequeada con mi persona o mismo con el Director de la Radio Malargüe, lo cual no ameritaba más que un llamado telefónico, un correo electrónico o acercarse a la Radio cuyas puertas siempre están abiertas; solicito tenga a bien ratificar la misma en tanto me afectan en lo personal y publicar lo aquí expuesto o acordarme el espacio para que así lo haga.

Finalmente, quiero asumir que CLARÍN está tan interesado como yo, en la veracidad de lo que publica; por lo que le pido brinde una pronta respuesta satisfactoria aclarando los ítems arriba mencionados.

Saluda atte.

Alejandro Pont Lezica

Director Ejecutivo de Radio Nacional

LV 8 Libertador

Se llevaron a cabo expresiones y denuncias contra LV19 Radio Nacional Malargüe por, supuestamente, no otorgarle cobertura a los actos políticos de Juntos por el Cambio. En tanto, Walter Samchuk, director de la emisora, sostuvo que supo de lo sucedido por la publicación de un medio digital, pero hasta el momento no ha llegado ninguna notificación al medio.

LU 4 Patagonia

En su paso por Comodoro Rivadavia, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, se refirió al reconocimiento que hizo Mauricio Macri sobre la toma de deuda para favorecer a los Bancos y su postura frente al espionaje a los familiares del ARA San Juan, diciendo: “No me sorprende nada de lo que haga Macri, porque lo conozco como lo conocemos todos. Una familia vinculada a los negocios del Estado, al manejo de un sector del Poder Judicial y siempre relacionados con el espionaje. Apuesto a la conciencia de argentinos y argentinas para que nunca más votemos a un estafador tan conocido como la familia Macri”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), José Luis Gioja, aseguró que la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa de la que forma parte "está convocada" para la semana próxima y tendrá como "tema central" las declaraciones del expresidente Mauricio Macri sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que tomó su gobierno.

LV 8 Libertador

Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y del Atlántico Sur, comentó la necesidad de seguir avanzando hacia la soberanía argentina en Malvinas, y también se refirió a las acciones de nuestro país sobre la Antártida.

Luego, el funcionario habló de las investigaciones correspondientes al hundimiento del submarino ARA San Juan, indicando: “El informe de la Comisión Bicameral para la investigación sobre lo sucedido es muy completo y accesible, ingresando a la web del Congreso Nacional”.

LRA 27 Catamarca

Precios congelados en medicamentos

"Está en la voluntad de cada laboratorio adherirse o no a la medida"

Tras conocerse la medida del congelamiento de precios de los medicamentos durante 60 días, el presidente del Colegio Farmacéutico de Catamarca, Guillermo Varela, dijo: "Se deja librado a la voluntad de cada laboratorio el adherirse a esta norma y, por un tema de competencia, seguramente la mayoría lo seguirá. Es probable que se ajuste a medicamentos de venta bajo receta, los cuales cubren las obras sociales, pero no es muy factible que se ajusten a productos de venta libre".

LRA 1 Buenos Aires

Arroyo ofreció su mirada sobre el escenario social, político y económico a pocos días de las elecciones legislativas previstas para el domingo 14 de noviembre y señaló que las espera con “ansiedad, ganas y recorriendo permanente” el distrito.

Sostuvo que las PASO “fueron un llamado de atención” pero que el gobierno nacional y bonaerense “han tomado medidas” y dispuesto cambios de gabinetes “más territoriales”.

Arroyo advirtió que estas acciones implementadas permiten vislumbrar que la actividad económica “está levantando, con más trabajo” aunque admitió que persisten problemas con los precios de los alimentos.

LRA 13 Bahía Blanca

Moreau dijo que “la deuda externa le arruina la vida a la gente” al hablar sobre las declaraciones del expresidente Mauricio Macri sobre que “la plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo".

“Se cree impune porque tiene el acompañamiento de los medios”, agregó Moreau.

También mencionó que “la casta empresaria es la que ha saqueado a la Argentina sistemáticamente. Con (Hipólito) Yrigoyen y (Juan Domingo) Perón no hubo endeudamiento. Tampoco en los de (Arturo) Illia ni de Néstor y Cristina (Kirchner) que desendeudaron. En esos gobiernos se repartía 50 % al capital y el 50 % en los trabajadores. Y fueron las épocas de mayor desarrollo en la Argentina, de industrialización y de mayor inclusión social”.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires se refirió a la inseguridad tras el asesinato de Roberto Sabo en Ramos Mejía. Se solidarizó con la familia, aseguró que están trabajando para fortalecer la protección de los ciudadanos, brindó detalles sobre el Patronato de Liberados y la importancia de la resocialización de los presos. También aclaró la situación de uno de los delincuentes: “Cuando cumplió la pena no lo liberó el Ejecutivo sino la Justicia”.

“El supuesto asesino del kiosquero no estuvo en una unidad penitenciaria bonaerense, fue condenado por el Sistema Judicial nacional”, explicó Carlos Bianco y también destacó que cuando llegaron al gobierno se encontraron con una huelga de hambre de los presos por “falta de alimentos y medicamentos”. “María Eugenia Vidal no construyó ni una sola plaza, nosotros ya hicimos 1.350”, completó.

LRA 7 Córdoba

La abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria en la causa por el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan, dijo: “Somos como Quijotes luchando contra todo el poder concentrado”.

Además, la letrada explicó: “A todos los familiares les desapareció el contacto de su familiar fallecido en el ARA San Juan el mismo día, y a todos les pasó que sentían ruido en sus líneas cuando llamaban por teléfono, mientras aparecían personajes inventados en Facebook, supuestos fotógrafos aficionados que sacaban información. Por eso fue muy cruely es muy cruel que se diga presunto espionaje”.

LRA 2 Viedma

Las tumbas sin identificar serán analizadas para tratar de dar con los restos del albañil Jorge Julio López, desaparecido en democracia hace 15 años. Rubén López, su hijo, habló sobre la causa que aún se mantiene sin certezas.

LRA 26 Resistencia

MARCELO CASARETTO, diputado nacional

“El próximo domingo el pueblo votará en defensa de sus intereses”

El diputado nacional Marcelo Casaretto se refirió al tratamiento del Presupuesto Nacional 2022, expresando: “Lo presentó el presidente Alberto Fernández y fue girado a comisiones en medio de este proceso electoral. El objetivo es que se lo vote con tranquilidad, y por eso desde la semana que viene se discutirá, con la idea de sancionarlo antes de fin de año. Las obligaciones asumidas por el gobierno de Macri no se pueden cumplir sin dejar de hacerlo con las obligaciones internas y es por eso que se trabaja con el Fondo Monetario Internacional para lograr diversos avances que beneficien al país. Las deudas hay que pagarlas, pero habrá que ver de qué manera”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Issa Pfister, secretario de Economía de Comodoro Rivadavia, habló sobre el encuentro que mantuvo con los ministros Wado de Pedro y Martín Guzmán, señalando: “El balance es muy positivo, y hay tres índices que nos van a preocupar siempre que son la inflación, la desocupación y la pobreza. Me parece que ahí está el foco puesto para revertir eso lo más rápido posible”.

LT 14 Paraná

Diana Español, coordinadora del Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICES), contó cómo fue repatriar a los y las 79 científicas en menos de un año, después de que el programa sufriera un fuerte desfinanciamiento entre 2017 y 2019.

“Hay una coordinación de diferentes instrumentos del Estado que les posibilita tener oportunidades de regresar”, expresó Español, y luego agregó que RAÍCES se encarga de financiar el traslado del profesional y de su familia.

LRA 23 San Juan

La funcionaria habló sobre la política de reactivación de industria militar que se está llevando adelante. Castro destacó la importancia de que el país tenga empresas que desarrollen insumos estratégicos.

LRA 1 Buenos Aires

Mario recordó a Olof Palme, ex ministro de Suecia. Netfix realizó una serie inspirada en el caso real del asesinato del primer ministro de Suecia, en febrero de 1986.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El periodista argentino Toni Hervida, radicado en Berlín desde hace 37 años, trazó un panorama de la situación que atraviesa el país europeo a raíz del rebrote de coronavirus, con un aumento “considerable” de contagios.

La marca actual sobre la tasa de incidencia, que mide el número de casos aparecidos en un periodo de tiempo determinado por cada 100.000 habitantes, llegó a 201 durante los últimos siete días mientras que la precedente data de diciembre 2020 y habíaa sido de 197,6.

El periodista precisó que esta situación se produce en momentos en que la vacunación en Alemania alcanza “al 57 % de la población, con dos dosis” mientras que “10 millones de menores” aún aguardan su turno mientras que hay un importante porcentaje que se resiste a la inmunización.

Explicó que el aumento de casos responde a que quienes no están vacunados “están más expuestos, sumado a las medidas de flexibilización dispuestas para reactivar la economía” y advirtió que en las escuelas se restableció la obligatoriedad en el uso del tapabocas.

Por otro lado, Hervida se refirió al estado de las negociaciones entre Socialdemócratas, verdes y liberales para formar un nuevo gobierno en Alemania antes de Navidad.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La ministra se refirió al avance de la campaña de vacunación en Tierra del Fuego y aseguró que un 80 % de la población está vacunada con una dosis y un 70% con dos. “Estamos vacunando en Ushuaia a menores de 3, 4 y 5 años con la primera dosis, la adhesión de esta franja etaria es muy alta”, remarcó la funcionaria.

LT 12 Paso de los Libres

El periodista de Goya, Ramón Cavalieri, se refirió al nuevo brote de coronavirus y a la situación epidemiológica de la ciudad.

LT 14 Paraná

La Sociedad Argentina de Pediatría volvió a comunicar la importancia de la vacunación en los menores de 12 años, en tanto Gisela Giorgio, titular de la Asociación de Pediatría de Paraná, comentó: “No está en discusión la vacunación de los niños. La trascendencia es que si bien la enfermedad en los chicos es más leve en la mayoría de los casos, estamos viendo que el 25% de los contagiados son niños”.

LRA 15 Tucumán

El doctor Cesar Monti, subsecretario de Salud de Santiago del Estero: "Hay circulación de la variante Delta en Santiago, y ya son 14 los casos de un brote intrafamiliar. Los mismos están aislados sin mayores complicaciones, ya que todos estaban vacunados".

Política | Volver al inicio

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El ministro de Economía, participó en su visita a Comodoro Rivadavia de una cena con más de 400 empresarios, donde dijo que “hoy tenemos la actividad económica, en pleno crecimiento. El producto bruto interno va a crecer alrededor de 9% este año, recuperando la mayor parte de la pérdida que se dio en el año de pandemia. La economía está generando empleo y en particular, está creando trabajo registrado en el sector privado”.

LRA 25 Tartagal

El candidato se refirió a las declaraciones del expresidentesobre el destino del préstamo del FMI para los bancos privados. “Creo que lpueden tener la intencionalidad de captar un voto no muy atento, pero también habla de la imposibilidad de comprender la realidad de la economía argentina", expresó Estrada.

LRA 5 Rosario

Diversos grupos ecologistas advirtieron sobre la posibilidad de que el proyecto para proteger los humedales pierda estado parlamentario si no es tratado antes de fin de año. “Es muy sorprendente porque es algo que tiene presencia social”, indicó Fernández Bruera.

LRA 24 Río Grande

El funcionario se refirió al operativo que se implementará en los registros civiles de la provincia durante las elecciones. "Vamos a tener un operativo en el horario de las elecciones que es de 8 a 18 hs para las personas que tengan dudas y consultas", señaló Correa.

LU 4 Patagonia

Guzmán expuso ante empresarios, dirigentes y gremios la situación financiera que atraviesa el país e hizo hincapié en la recuperación de lo que se perdió por el estancamiento de la actividad económica durante la pandemia.

“Hoy la economía argentina está viviendo una sólida recuperación y todos los datos muestran que esta es la situación. Lo vamos a ver con datos, porque el PBI va a crecer un 9 %, recuperando la mayor pérdida que se dio en la pandemia, aunque ya enese año se venía transitando una crisis”, remarcó Guzmán.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El candidato a diputado por el Frente de Todos, Rafael de Bernardi, participó del encuentro con los ministros Eduardo de Pedro y Martín Guzmán, el cual tuvo lugar en Comodoro Rivadavia y luego expresó: “Es importante la visita de los ministros y esta reunión va a ser muy productiva, ya que los empresarios están preocupados por la continuidad del país luego de la pandemia”.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), analizó la marcha de la campaña, de cara a las elecciones legislativas de este 14 de noviembre, y tras la derrota del Frente de Todos en las PASO.

En ese sentido explicó que "los oficialismos sufrieron el golpe de la pandemia" y que el gobierno nacional perdió el mayor caudal de votos debido a las ausencias en los comicios que estuvieron signados por el "enojo" y la "desilusión".

Asimismo, Roberto Bacman consideró que "el crecimiento de la esperanza puede cristalizarse en una mejor elección para el Gobierno".

LRA 9 Esquel

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, visitó la región en el marco del mes de los Parques Nacionales y participó en el acto oficial que se realizó en la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces.

“Decidimos hacerlo por primera vez por la importancia que tienen los parques para el desarrollo, la conservación, el turismo, el esparcimiento y la salud integral de aquellos que hacemos uso de ellos”, manifestó Cabandié.

LT 12 Paso de los Libres

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, visitó Corrientes para recorrer las obras de infraestructura que realiza el gobierno nacional en las comunas correntinas, y también para expresar su apoyo a las candidatas y candidatos a legisladores nacionales del Frente de Todos.

“Hay otro clima y el Gobierno nacional está trabajando en algunos indicadores que vemos con positividad como la recuperación del empleo privado, la construcción y otros ejes económicos de reactivación”, señaló el ministro.

LT 12 Paso de los Libres

La candidata a diputada nacional, Marlen Gauna, destacó la inversión de más de 200 millones de pesos del Gobierno nacional para devolverle la dignidad y la calidad de vida al Barrio Bajo Sur, en Santa Lucía. "Es la obligación que tenemos quienes hacemos política de inclusión y Justicia Social”, agregó Gauna.

LT 14 Paraná

El candidato a legislador nacional por la lista del Frente de Todos, Tomás Ledesma, subrayó que ante las elecciones del próximo domingo 14, la campaña se vivió “con un clima mejor, permitiéndonos el reencuentro y más cercanía con la gente”, agregando que se trató de una campaña “profundamente empática con la realidad”.

LRA 19 Puerto Iguazú

La provincia de Misiones renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y el partido oficialista disputa dos. “El único espacio nacional y popular es el frente de Todos, con muchos derechos alcanzados desde el gobierno de Néstor Kirchner”, indicó Lenguaza.

LRA 43 Neuquén

El periodista analizó el período de campaña entre las PASO y la elección del próximo domingo. “Ni el vacunatorio ni la recuperación económica alcanzaron. Hay una deuda del propio gobierno que surge de la promesa del presidente de ser el más federal de todos y no fue así”, opinó Rodríguez.

LRA 57 El Bolsón

El fin de semana, comunidades de la zona y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en Cuesta del Ternero. Allí, realizaron un "fütatrawn" (gran encuentro) en el que parlamentaron varias comunidades de distintos lugares de Río Negro y Chubut.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La candidata se refirió a la agenda que su partido busca llevar al Congreso. Aseguró que es la alternativa propia de la clase trabajadora y señaló que antes de pagar la deuda con el FMI, se propone mejorar primero la calidad de salario de la clase trabajadora, jubilada y desocupados.

LRA 6 Mendoza Quino

El candidato a senador Nacional por Compromiso Federal, Jorge Pujol,se refirió a los ejes de su campaña y al trayecto recorrido de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre. Luego, Pujol fue crítico del gobierno de Suarez y también del exgobernador mendocino, Alfredo Cornejo, a quien acusó de "haber endeudado la provincia", tras calificar de "inútiles" a los gobiernos radicales.

Economía | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Mónica Litza (Frente de Todos), dijo que tras los resultados de las elecciones primarias “el Gobierno hizo una lectura de las necesidades que se habían puesto en pausa por la pandemia”.

La directora de Proyectar agregó que “la economía está dando señales constantes y se ve en el ánimo de los vecinos. Estamos viendo la reactivación”.

La oriunda de Avellaneda habló sobre la vacunación contra el coronavirus y la pandemia: “Sufrió mucho el tejido social y económico” y citó a la virtualidad en la educación: “Generó un golpe muy duro”.

Sin embargo entiende que “la campaña de vacunación y la prevención nos permitió no ver las imágenes aterradoras que llegaban al principio de la pandemia desde Europa”.

LU 4 Patagonia

González, CEO de YPF, fue parte de la comitiva que acompañó a los ministros Eduardo de Pedro y Martín Guzmán en su paso por Comodoro Rivadavia.

“Estos cien años nos encuentran saliendo de un panorama muy complejo. Fue difícil la renegociación de la deuda, y después recuperamos la producción, fundamentalmente, en materia de gas.Esto trae como consecuencia que mañana, miércoles, vamos a anunciar resultados, porque venimos de metas de diez millones de dólares y, probablemente, estemos superando eso, logrando obtener ganancias después de mucho tiempo”, indicó González.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar) expresó el apoyo de la entidad a la regulación y la intervención del Estado para que los medicamentos sean accesibles para toda la población. "Los precios los ponen libremente los laboratorios y el Estado hasta ahora no intervenía", señaló Rubén Sajem. Tras explicar las medidas regulatorias, aclaró que ahora "los laboratorios van a tener que publicar los precios de los medicamentos".

Como mecanismo alternativo al congelamiento, sostuvo que en el sector se prefiere una regulación controlada de los precios con mecanismos como la prescripción por nombres genéricos; es decir, que los médicos no incluyan marcas en las recetas. "Hay marcas de medicamentos que valen tres o cuatro veces más que otras", subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario reflexionó sobre lo que está en juego en las elecciones legislativas y consideró que las y los candidatos del JxC “son corresponsables” de la fuga de capitales admitida por el ex presidente Mauricio Macri, entre 2016 y 2019, "por acción u omisión".

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El grupo metalúrgico y minero francés Eramet anunció la construcción de una planta de producción de litio en la provincia de Salta, con una inversión que totalizará los US$ 400 millones y que cubrirá el 15% de las necesidades europeas de litio, en especial, al mercado de baterías de vehículos eléctricos. El periodista de Radio Nacional Salta Martín van Dam señaló que "generará 850 puestos de trabajo de manera directa, 300 trabajadores para llevar a cabo las operaciones y otros 1200 puestos indirectos".

LRA 4 Salta

El fin de semana, la Gendarmería reprimió a quienes se dedican a la transferencia ilegal de hojas de coca y cigarrillos en la frontera de Aguas Blancas (en Orán) y Bermejo (en Bolivia), aunque la fiscalía a cargo de José Luis Bruno no emitió ninguna orden. Los videos que muestran los hechos represivos se viralizaron y son el puntapié de las averiguaciones a realizar.

LRA 53 San Martín de los Andes

Profesionales de la salud de Neuquén realizan un paro en repudio al archivo de la Ley de carrera sanitaria por parte de la legislatura provincial. La secretaria del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SiProSaPuNe) criticó al Gobierno Provincial y a los legisladores del MPN por haberles prometido el apoyo al proyecto y después permitir que se archivara.

LRA 17 Zapala

En Zapala también se cumple con la jornada de protesta luego de que la Comisión de Trabajo archivó el proyecto presentado la organización. “De la noche a la mañana, a partir de presiones sindicales de uno de los gremios dicen que el proyecto es anticonstitucional”, señaló Ferrari.

LRA 6 Mendoza Quino

Gonzalo Navarro, delegado de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, dio detalles sobre el informe que publicó, titulado "Situación y Evolución del trabajo registrado", el cual da cuenta que Mendoza es la provincia que menos empleo privado recuperó en relación al nivel prepandemia. Navarro se refirió a estas cifras y afirmó: "Son datos que se toman del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)".

Sociedad | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Soledad Laciar, madre de Blas Correas, asesinado por balas policiales en agosto del año pasado, dijo que el caso ya se conoce en otros países y fue incluido en un informe sobre la corrupción del país.No obstante, anticipó que analizan llevarlo a la Comisión Interamericana de DD.HH como un hecho de violencia institucional.

LRA 30 Bariloche

Debido a la sequía y la emergencia hídrica, los Bomberos Voluntarios de Barilochepidieron a los vecinos de la localidad utilizar el agua de sus piscinas privadas como medio de abastecimiento ante situaciones de emergencia.

LRA 21 Santiago del Estero

La especialista se refirió al trabajo diario que realizan desde el centro y la importancia de la concientización sobre la donación de sangre. "Dona sangre para que el mundo siga latiendo", comentó Sánchez.

LRA 52 ChosMalal

La institución está ubicada en la Cuenca Ruca Choroi y cuenta con un abordaje intercultural combinando la biomedicina y la medicina mapuche. "Es un hito en la historia de la salud del país y Neuquén, un proyecto que valora la diversidad cultural y social del ser humano", expresó Quarin.

LT 14 Paraná

Marino González está siendo juzgado por segunda vez, debidoal caso de los mellizos Valenzuela Negro, hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, ambos militantes de la organización Montoneros, quienes fueron detenidos y desaparecidos

En la anterior oportunidad, en 2011, el represor fue absuelto, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se dicte un nuevo veredicto. En tanto, Lucía Tejeira, abogada querellante, manifestó: “Consideramos que Marino González tenía dominio del cuerpo de Raquel Negro”.

LRA 3 Santa Rosa

El juicio de la Subzona 14 continuó esta semana con la declaración del médico Américo Taborda, quien integró el frustrado Sistema Provincial de Salud.

Tras esto, el abogado querellante, Franco Catalani, representante del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, UNLPam, Partido Comunista, Rafael Guardia, Pinky Pumilla y Graciela Bertón, se refirió a lo sucedido en el desarrollo del juicio.

LRA 26 Resistencia

“Recibimos mensajes con fotos de cultivos que se estaban marchitando en una huerta escolar de Presidencia Roca, hecho que sucedió después de una fumigación que se había realizado, así como también observamos la existencia de personas con intoxicación aguda. Esto pasó del 21 al 23 de octubre anterior, cuando se advirtió un avión que fumigaba y pertenecía al establecimiento Don Panos”, informó la abogada e integrante de la Red Ramón Carrillo, Alejandra Gómez.

LRA 3 Santa Rosa

Portales, responsable del Banco de Sangre del Hospital Lucio Molas, habló al conmemorarse el Día del Donante Voluntario de Sangre, diciendo: "Durante la pandemia disminuyó el índice de donantes, pero luego se mantuvo el nivel de donantes de reposición, que son los que donan para un familiar o un amigo. El objetivo nuestro es llegar a tener un 100% de donantes reales, altruistas y voluntarios".

LV 8 Libertador

“El objetivo de esta fecha es alcanzar la meta del 100% de donación voluntaria y contar con una red de Bancos de sangre moderna y eficiente como piezas claves del Sistema de Salud”, explicó el referente del Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza, Rodrigo David.

LRA 6 Mendoza

Mientras en Congreso debate la prórroga de la Ley 26.160, la cual suspende los desalojos de pueblos indígenas, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el recurso extraordinario presentado por la Comunidad Lof Suyai Levfv contra el fallo de la Cámara Civil de San Rafael.

En tanto,Gabriel Jofré, werken de Malalweche, denunció la falta de implementación en Mendoza de una política indígena, cuando aún no ha finalizado el Relevamiento Territorial enmarcado en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), contabilizando a seis comunidades de las 26 existentes en este territorio.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

Nacional Folklórica

Oscar “Cholo Gómez Castañón, recibió en el Estudio a Tomás Lipán, donde compartió con la audiencia de La Folklórica, ideas, anécdotas y por supuesto, sus mejores interpretaciones.

LRA 14 Santa Fe

La banda de rock Pasamanos festeja 36 años de actividad ininterrumpida. El bajista, Mario Ludueña, se refirió a la trayectoria de la agrupación.

LRA 1 Buenos Aires

Fernando Enrique Juan Lima, presidente del Festival, habló con el Panorama Nacional y destacó la decisión del INCAA, que desde 1996 lleva adelante el Festival de Clase A, y valoró que cada vez "haya más aperturas y posibilidad de encuentro".

Recordó que en la función de apertura se proyectará Tres en la deriva del acto creativo, cinta póstuma del fallecido diputado y director de cine, Fernando "Pino" Solanas.

Además, aseguró que la "potente" programación estará disponible casi en su totalidad de forma virtual, mientras que toda la selección oficial se proyectará en las salas de Mar del Plata.

Lima recordó además que esta edición del festival estará dedicadaa la memoria de Daniel "Coco" Blaustein célebre cineasta, periodista y conductor de "Manivela", fallecido el pasado 16 de agosto.

Nacional Folklórica

Con 71 años recién cumplidos, la leyenda del Chamamé visitó el estudio de Nacional Folklórica para repasar las canciones más célebres de su repertorio tanto como solista como con Rosendo; festivales, escenarios y anécdotas que marcaron su trayectoria.

El dúo se formó en 1968 luego de que ambos recibieran premios en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Desde entonces, fue una carrera en ascenso. De Corrientes a Buenos Aires y al país entero versionando clásicos del cancionero popular como "Cielo de Mantilla", transformándolo en un himno provincial, y habiendo registrado más de 15 discos.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá los goles del partido en el Relato de Jose Gabriel Carbajal por Radio Nacional.

Humor | Volver al inicio

