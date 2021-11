Desde Malargüe el director de LV19 Radio Nacional da su palabra

DESCARGAR

Expresiones y denuncias contra LV19 Radio Nacional Malargüe por no dar cobertura a actos políticos de Juntos por el Cambio. Para conocer más de lo sucedido dialogamos en Muchas Gracias con Walter Samchuk , director de la emisora, quien sostuvo que supo por la publicación de un medio digital, pero hasta el momento no ha llegado ninguna notificación al medio. La acusación es de censura por no dar cobertura a la vista de la presidenta del PRO Patricia Bullrich además de otros hechos. “Han faltado a la verdad”, sostuvo Samchuk, quien explicó la posición actual de la emisora. “No se pudo cubrir porque no se tenía al personal necesario”, añadió.

“Desde un principio en esta gestión se ha apuntado al pluralismo” sostuvo el director de la emisora, al tiempo que agregó que cada vez que algún funcionario lo requiera, están abiertos los micrófonos de la radio. “No hay nada que ocultar”, sostuvo.

Después de lo que pasó, el intendente pidió espacio para dar a conocer información de la comuna por lo que estará en la mañana de hoy, explicó Samchuk.

La denuncia viene desde la Fundación Led + democracia, organismo no gubernamental en la cual hay varios referentes políticos, como Silvana Guidice referente del PRO en Buenos Aires.

En 2018 plena presidencia de Macri se presentó un proyecto a través de Carmona, por la preocupación del estado de los medios públicos, con los retiros voluntarios que generaron un vaciamiento de LV19 además de los otros medios públicos. “Hoy estamos tratando de cubrir con el ingreso de más personal”. Además agregó que apuntar con una periodista como Cecilia Dicesare no corresponde, al tiempo que luego el funcionario que hizo la acusación pidió las disculpas por privado, contó el director de la emisora.

Sobre la minería, Samchuk, sostuvo que “no hay un aceptación tan amplia como se quiere mostrar”, al tiempo que agregó que en 2019 en Malargüe se concretó una marcha importante en contra de la modificación a la ley 7722 e hizo referencia a la falta de agua para la actividad productiva.