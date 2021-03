Diario de Radio Nacional 09/03/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “La industria automotriz es una nave insignia”

Buenos Aires – En la camioneta llevaba vacunas: Chocó el ministro de Salud de Corrientes

Paso de los Libres – Tras el accidente del ministro de Salud: Diputados del FDT exigen informe sobre el manejo de las vacunas

Buenos Aires – MARIA HERRERO, Investigadora del CONICET: “Se estima que hay países que no tendrán vacunas hasta 2024”

Formosa – Gobierno de Formosa sobre los hechos de la semana anterior: “Jóvenes libertarios procedieron con una actitud violenta”

Libertador – COVID-19: Avanza el plan de vacunación en Mendoza

Río Turbio – CLAUDIO GARCIA: Se extiende la emergencia sanitaria por 180 días en Santa Cruz

Salta – PABLO SALOMON: “Los pacientes con obra social acuden al hospital pública más seguido”

Rosario – ANDREA UBOLDI: Piden revisar los protocolos sanitarios en escuelas santafesinas

Gobernador Gregores – MARIBEL PUCHI: Paro en el jardín de Gregores

Santa Fe – PATRICIA MOUNIER: Comienza el debate por el Impuesto a las Ganancias

Tucumán – STELLA MARIS CORDOBA: El gobierno entregó 54 viviendas

Buenos Aires – VANESA SILEY: Proyecto de reforma al Impuesto a las Ganancias

Buenos Aires – JUAN MANUEL UBEIRA: “La única manera de contrarrestar el lawfare es exponerlo”

Buenos Aires – LUCIANA PEKER: “El 23,9% de las mujeres menores de 29 años está desocupada”

Libertador – JOSE ZUCCARDI: “El Presidente hizo un reconocimiento a la realidad vitivinícola”

Resistencia – IARA TEJADA MARTINEZ: Crean la Dirección de Economía, Igualdad y Género

Paraná – Por el asesinato de Fátima Acevedo: Cadena perpetua para el femicida Jorge Martínez

Mendoza – Día de la Mujer: Histórica marcha en Mendoza

Libertador – CAROLINA JACKY: “No hay formación de Género en la Facultad de Derecho”

La Rioja – YOLANDA CARDOZO: “Debemos tener una mejor Justicia de la mano de Alberto y Cristina”

San Juan – LAURA POUSO: “Donde el Estado no llega, llegamos las mujeres organizadas”

San Luis – CECILIA BETERVIDE: El 8M y el reclamo de celeridad en los procesos judiciales

Santiago del Estero – SANTIAGO PADULA: Frías tiene observatorio de violencia de género

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente, Alberto Fernández presentó en el Museo del Bicentenario la firma del decreto del régimen de exención de retenciones a las exportaciones incrementales de la industria automotriz. También anunció el envío del proyecto de Ley de Promoción Inversiones para ese sector y su cadena de valor. En ese marco, agradeció a los empresarios y sindicalistas que permitieron llegar a la negociación: “Lo mejor es poder resolver los desafíos como lo hicimos con esta industria, sentándonos en una mesa sin cabeceras, dialogando y tratando de potenciar los acuerdos y no las diferencias para lograr estos resultados”. El Presidente también recalcó la importancia del sector automotriz ya que declaró que es “una nave insignia” para la economía de Argentina y agregó: “tiene que funcionar bien y crecer mucho, ya que impulsa no sólo a los que están involucrados en esa actividad sino al resto de la economía”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Ricardo Cardozo, chocó ayer la camioneta con la que planeaba llevar vacunas contra el coronavirus hacia la ciudad de Goya, lo cual motivó a la Legislatura provincial a presentar un pedido de informes para que se explique cómo funciona el mecanismo de distribución de las dosis. En Radio país, el periodista de Radio Nacional Gral. Madariaga Paso de los Libres José Medina relató lo sucedido y aseguró que el funcionario “las trasladaba en el marco del plan de vacunación y con un monitor de temperatura”.

LT 12 Paso de los Libres

Barrionuevo expresó que “si alguien quiere discutir si está bien o está mal transportar 900 vacunas Sputnik V en un coche particular, estamos queriendo justificar lo injustificable. No es lógico que un funcionario público lleve en su vehículo 900 dosis de vacunas, y es evidente que las cosas no se están haciendo bien”.

LRA 12 Santo Tomé

El diputado por el Frente de Todos, Félix Pacayut, se refirió al accidente que protagonizó el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, en el que se corroboró que llevaba dosis de Sputnik V en su vehículo particular, diciendo que “las excusas que salieron a dar en medios nacionales pautados fueron que las dosis las trasladaba a Goya, pero para eso se contrató a una droguería. Esto pone en evidencia el desmanejo que la provincia tiene en la administración, y el poco respeto por la salud de los correntinos”.

LT 12 Paso de los Libres

Acevedo comentó que “en el manejo de las vacunas, la falta de transparencia en la que se maneja el oficialismo es preocupante. Sabemos muy poco, y por el siniestro vial del ministro de Salud nos enteramos que llevaban 900 vacunas a Goya, habiendo firmado un acuerdo con una droguería para el traslado de las mismas. Es muy grosero lo que está pasando”.

LT 12 Paso de los Libres

El diputado provincial por el Frente de Todos, Miguel Arias, se refirió al accidente automovilístico que protagonizó el ministro de salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, quien trasladaba en el interior de su vehículo unas conservadoras con 900 vacunas Sputnik V.

Arias expresó que “por este motivo, el FDT presentará ante la Cámara de Diputados un pedido de informe al Poder Ejecutivo provincial respecto a las circunstancias de este accidente, ya que es absolutamente irregular el transporte de vacunas en un vehículo particular con los protocolos existentes”.

LRA 1 Buenos Aires

La integrante del Area de Relaciones Internacionales de Flacso, analizó la geopolítica de las vacunas contra el coronavirus y abordó los problemas en el acceso por parte de los países con menos recursos. En el programa Ahí vamos, subrayó que “se estima que hay países que no tendrán vacunas hasta el año 2024” y señaló que “hay países ricos que han acaparado una gran cantidad” de dosis.

LRA 8 Formosa

En un comunicado emitido por el gobierno de Formosa sobre los hechos violentos transcurridos en la ciudad capital luego de que el Poder Ejecutivo local dictara el jueves anterior la vuela a fase I, se expresa que “durante esa misma jornada, se realizó una primera marcha a Casa de Gobierno encabezada por unas 60 personas, mayoritariamente jóvenes autodenominados libertarios, quienes procedieron con una actitud violenta tratando de romper el vallado perimetral e ingresar por la fuerza a Casa de Gobierno, con agresiones al personal policial que se encontraba prestando servicios”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Desde la agrupación sindical que nuclea a los docentes neuquinos rechazaron la decisión de la jueza subrogante de Villa la Angostura Andrea Di Prinzio Valsagna que aceptó un recurso de amparo presentado por padres de esa localidad y determinó el inmediato regreso a las aulas.

LV 8 Libertador

Personas mayores de 70 años y docentes del nivel inicial continúan con el Plan de Inmunización contra el COVID-19, mientras los vacunados ponderaron la rapidez del trámite.

LRA 18 Río Turbio

Así lo confirmó el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz. “Esto nos dará y nos sigue dando la posibilidad de que se priorice a la salud tanto en lo que son las adquisiciones, contrataciones y todo lo relacionado a la gestión en salud para que nuestra población pueda ser más y mejor cuidada”, resaltó el funcionario.

LRA 4 Salta

El médico afirmó que el sistema público de salud está sobrecargado debido a la creciente asistencia de pacientes con obra social que no reciben respuestas del sector privado. Dijo que si bien deben darle solución a todas las personas, los recursos hospitalarios son escasos ante la creciente asistencia de esos sectores.

LRA 5 Rosario

Especialistas de Santa Fe pidieron reveer las medidas sanitarias en establecimientos educativos de la provincia tras la vuelta a la presencialidad. La ex ministra de Salud e integrante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Andrea Uboldi, indicó que “los protocolos deberían mejorar el tiempo de permanencia en el aula para disminuir el riesgo de contagio”.

LRA 59 Gobernador Gregores

Las docentes del Jardín de Infantes N 7 de la localidad santacruceña realizan la medida en pedido de mejoras edilicias y de limpieza en la institución para prevenir contagios de coronavirus. “Tiene problemas de agua, filtraciones en los techos. Si quisiéramos iniciar con burbujas necesitamos funcionalidad en todas las salas. Hay baños que no están en condiciones”, afirmó Puchi.

LRA 14 Santa Fe

El proyecto del oficialismo para elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias incorporará más cambios en beneficio de jubilados y pensionados, las parejas en concubinato y los contribuyentes de la zona patagónica. Así se anunció en la previa del debate en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, convocadas para este martes a las 15.

LRA 15 Tucumán

El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) dio las llaves de 54 viviendas en el barrio Manantial Sur. “En la próxima semana vamos a entregar 50 más y seguiremos en forma progresiva y paulatina a medida que se van regularizando las carpetas de los postulantes que van pasando por toda la revisión que tienen que pasar. Vamos a continuar entregando hasta completar las 1.200 viviendas”, detalló Córdoba.

LT 14 Paraná

El diputado nacional por el Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Casaretto, contó que se comenzó a trabajar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja con dos temas centrales: el impuesto a las Ganancias y el monotributo.

“Estaríamos dando un beneficio concreto y directo a 1.200.000 trabajadores que pagarían menos impuestos a las Ganancias, tanto activos como jubilados”, dijo el legislador, y luego agregó que “de la misma manera subiríamos los valores del monotributo para proteger a los pequeños contribuyentes, y que no pasen al régimen general”.

LRA 16 La Quiaca

La diputada nacional del Frente de Todos, Carolina Moisés se refirió a la modificación al impuesto a las Ganancias, indicando que “se va a iniciar el trabajo parlamentario formalmente en las Comisiones de trabajo la próxima semana por lo que estamos convencidos que antes que termine marzo esta ley va a estar aprobada”, y luego agregó que “nosotros proponíamos elevar el mínimo no imponible de ganancias hacia 100 mil pesos, pero eso va a ser a partir de los 150 mil pesos. Es decir que todos los ingresos de trabajadores y de jubilados y jubiladas menores a esa cifra no van a pagar el impuesto”.

LV 8 Libertador

El empresario bodeguero y presidente de la Corporación Vitivinícola (COVIAR), José Zuccardi, aseguro que “la visita del Presidente es un reconocimiento a la realidad de la vitivinicultura”, refiriéndose a la participación de Alberto Fernández en el desayuno de la COVIAR donde se presentó el Plan 2030 para el sector. En lo relacionado con el plan estratégico, Zuccardi manifestó que “en este plan han trabajado todos los actores de la cadena productiva vitivinícola” y luego ponderó el turismo vitivinícola como factor positivo en la industria del vino.

LRA 42 Gualeguaychú

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, solicitó información sobre un presunto espionaje sufrido durante el gobierno de Mauricio Macri, al igual que lo sucedido con la ex diputada provincial Leticia Angerosa.

“Se decidió solicitar la información oficial a la Dirección Nacional de Migraciones”, informó la oficina de Prensa de la Municipalidad de Gualeguaychú.

LRA 16 La Quiaca

El músico santiagueño Musha Carabajal se refirió al proyecto ´Folklore en las escuelas´, contando que “el proyecto nació hace muchos años con la idea de que se implemente como ley, hecho que sucedió el 20 de diciembre anterior, implicando que la enseñanza en las escuelas contenga no tan sólo música y danzas, sino también literatura, gastronomía y todo lo que tenga que ver con las costumbres del gaucho”.

Tras esto, Carabajal dijo que “hemos tenido reunión con el ministro de Educación, Nicolás Trota, y se ha mostrado muy interesado en que se pueda aplicar todo esto”.

LRA 3 Santa Rosa

La vicerrectora de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Verónica Moreno, informó los detalles de la convocatoria para conocer relatos de la vida cotidiana en la vida cívico-militar que se lanzará en el marco del próximo 24 de marzo al conmemorarse el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

LRA 26 Resistencia

La flamante directora de Economía, Igualdad y Género del Chaco, Iara Tejada Martínez, dijo que “esta es una idea del ministro de Economía Santiago Pérez Pons, quien trabajó con Mercedes D’Alessandro en el gabinete nacional, y ahora replica en el Chaco la idea de una Economía con Perspectiva de Género. Haremos un diagnóstico, con base de datos que nos permita tomar decisiones, y un diagrama de políticas económicas con perspectiva de Género”.

LT 14 Paraná

La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, quien ofició de jueza técnica del Juicio por Jurados que se realizó debido al femicidio de Fátima Acevedo, impuso la pena de prisión perpetua a Jorge Martínez.

La condena es por los delitos de lesiones graves en grado de tentativa calificadas por el vínculo y por haberse perpetrado en un contexto de violencia de Género.

LRA 6 Mendoza

La coordinadora del Area de Género de Radio Nacional, Silvia Fernández, destacó la gran convocatoria que tuvo la marcha y movilización del 8 de marzo a nivel país, y en especial en Mendoza, donde miles de personas se sumaron para reivindicar los derechos de las mujeres, la igualdad de Género, una justicia con perspectiva de Género y contra los femicidios.

“Era muy fuerte esa foto de cómo se convocó a esta marcha, la cual transcurrió muy bien y fue muy larga, multitudinaria, enorme. Una de las más largas, porque año a año va creciendo”, enfatizó Fernández.

LV 8 Libertador

Jacky reflexionó sobre la falta de capacitación sobre Género de quienes integran el Poder Judicial, observando la falta de acción oportuna en casos concretos de los Tribunales de Familia.

LRA 28 La Rioja

Luego de la marcha del #8M en La Rioja, la concejala del Bloque Peronista, Yolanda Corzo, explicó que La Rioja avanzó en políticas públicas con transversalidad de Género, sumando la sanción de la Ley de Paridad de Género, y luego se refirió al aspecto judicial, sosteniendo que “de la mano del Presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se viene algo muy importante en materia judicial para alcanzar una mejor justicia a través de la Reforma Judicial”.

LRA 23 San Juan

Más de 3000 personas se movilizaron en San Juan por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Marcharon desde la Legislatura provincial, pasando por el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) y terminó con una intervención frente a los edificios del Poder Judicial.

LRA 29 San Luis

La gremialista pidió que los procesos judiciales tengan perspectiva de género y que se llegue a condenas efectivas. Además, pidió la implementación de la Ley Micaela para todos los sectores, sobretodo en el Poder Judicial.

LRA 21 Santiago del Estero

Se inauguró el primer Observatorio de Violencia de género en la ciudad de Frías. El proyecto presentado por la concejala María Elena Figueroa promueve el trabajo de forma interdisciplinaria y de manera articulada con otras oficinas de la municipalidad.

LRA 1 Buenos Aires

El proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias comenzará a debatirse en un plenario de comisiones del Presupuesto, Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. También expondrán el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont. Se trabaja en la entrada en vigencia que podría ser retroactiva a enero pasado, con lo cual a los trabajadores que perciben hasta $150 mil de salario bruto, se les reintegrará la suma que se les descontó de sus ingresos a lo largo del primer trimestre del año. “Las reuniones sindicales que tuvimos salieron bien, la gente trabajadora necesita la capacidad de recuperación de su sueldo”, declaró la diputada Vanesa Siley, quien participará del debate.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de que las condenas al ex mandatario brasileño Lula Da Silva por supuesta corrupción fueran anuladas, el abogado Juan Manuel Ubeira reflexionó sobre el lawfare y lo definió como “el secuestro judicial de los dirigentes políticos que sean opositores al régimen que impera en el mundo”, al tiempo que agregó: “Basta que tenga alguna intención nacional y popular para que quede en esta lista”. En comunicación con Karina Pérez Pintos y Fernando Pedernera, se refirió al Poder Judicial y los medios de comunicación hegemónicos de Argentina y señaló que “la única manera de contrarrestar el lawfare es exponerlo”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la periodista y referente del movimiento feminista Luciana Peker reflexionó sobre las desigualdades de género y señaló: “Desde hace muchos años está el problema de la desocupación de las mujeres jóvenes menores de 29 años”. En Radio país, precisó que en la actualidad el 23,9% de ese segmento está desocupada y explicó que estar desempleada imposibilita “tener herramientas para poder defenderse, irse de la vivienda o recurrir a lo que se necesite”. “El Estado debe intervenir para que haya mayor igualdad salarial y las empresas deben dar mejores condiciones”, sostuvo. En ese marco, indicó además que “las mujeres duermen una hora menos que los varones”.

LRA 16 La Quiaca

El senador nacional por el Frente de Todos, Guillermo Snopek, destacó el trabajo conjunto entre Nación y los municipios jujeños, manifestando que “el Estado nacional estuvo presente durante toda la pandemia en cada uno de los municipios de la manera que se pudo, y esto nos permitió tener una visión de las necesidades de cada localidad”.

LRA 1 Buenos Aires

El estadio comenzó a funcionar desde hoy como vacunatorio, en el marco de la pandemia de coronavirus. El estadio de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una capacidad para 11 mil espectadores, estará habilitado para ese fin hasta el 31 de mayo. En Radio país, adultos mayores de 80 años celebraron poder recibir la vacuna contra la Covid-19.

LRA 26 Resistencia

Gómez dijo que “en el control de las epidemias y pandemias la solución siempre estuvo de mano de las vacunas. Pero hay que tener en claro que debemos convivir con el coronavirus, y seguirán los contagios. El hecho de la vacunación no significa la desaparición inmediata de la enfermedad, y se deberá continuar con el cumplimiento de los protocolos en vigencia”.

LRA 1 Buenos Aires

El brasileño se refirió a la anulación por parte del Supremo Tribunal de Brasil de todas las condenas contra el ex presidente Lula Da Silva, quien además recuperó sus derechos políticos. “No se trata solo una decisión jurídica, sino además una política”, sostuvo Sader quien contó que el país vecino, que cuenta solo con el 4% de su población vacunada, sufre intensamente la pandemia. Cabe destacar que el procesamiento del líder del PT, quien era el favorito a ganar los comicios, impidió su presentación a las elecciones que ganó Jair Bolsonaro.

LRA 43 Neuquén

El profesor de la Universidad Nacional de San Martín recordó que la anulación de todas las condenas contra el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva confirma que “nunca hubo investigación, juicio ni condena”. Grimson opinó que es una buena noticia para la región dado que todos los gobiernos regionales progresistas sufrieron persecución.

LRA 12 Santo Tomé

En el marco de la situación política y sanitaria que está viviendo Brasil, el senador por el Partido de los Trabajadores, Humberto Costa, se refirió a la decisión del ministro Fakin de anular las condenas contra el ex Presidente Lula Da Silva, manifestando que “el ministro fue un verdadero verdugo contra Lula, y la decisión fue tomada para beneficiar al juez Sergio Moro”.

Sobre la situación sanitaria de Brasil, el senador dijo que “es grave y la pandemia avanza. Ya tenemos 265 mil muertes, el sistema de Salud está colapsado y en 12 Estados hay ausencia de camas de Terapia Intensiva. Tenemos un cuadro terrible por culpa del asesino de Bolsonaro”.

LRA 7 Córdoba

“La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil de anular las causas contra Luis Ignacio Lula Da Silva significó un cimbronazo político en el país, aunque para la sociedad viene a confirmar que el Lava Jato estaba armado”, expresó el historiador y politólogo cordobés Hernán Ramírez.

“La sociedad tenía casi digerida que la causa contra Lula estaba armada, y se trata de una decisión más política que jurídica”, indicó finalmente Ramírez.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Observatorio de la Democracia del PARLASUR se refirió a la “lapidaria resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil” que “anuló todo lo actuado” en la causa que tuvo preso al ex presidente Lula da Silva, y por la que se le negó su presentación a los comicios que resultó electo Jair Bolsonaro.

En ese sentido sostuvo que se debe “evaluar el daño que se hizo” y se preguntó “quién repara la pobreza” que esto provocó y “el prestigio internacional de Brasil”, hoy que “en la Argentina aún se discute si existe o no el lawfare”.

En tanto, señaló que “Brasil es un peligro a nivel global en materia sanitaria” por la alta cantidad de contagios y la desatención de la pandemia por parte de su gobierno.

LRA 30 Bariloche

El funcionario comentó que se realizan reuniones para reactivar el Frigorífico JJ Gómez de Ingeniero Jacobacci. La empresa funcionó entre 2001 y 2017, cuando se le rescindió el contrato a Carnes Rionegrinas, empresa barilochense que la administraba, el lugar quedó cerrado y con un importante deterioro.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Horacio Embón, el Diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto se refirió a los proyectos de reforma impositiva que esta semana tratará la Cámara Baja. “El objetivo es bajar la carga impositiva sobre trabajadores y jubilados, por eso buscaremos elevar el mínimo no imponible para que todos los que cobren menos de 150 mil pesos queden exentos del pago”. El legislador agregó que “buscamos subir los valores del monotributo para que aquellos pequeños contribuyentes que tienen un ingreso un poco más alto no tengan que pasar a una escala mayor de aportes”.

LRA 25 Tartagal

El jueves se realizará una asamblea en la ciudad de Salta para determinar la continuación del paro docente de cinco días. La medida de fuerza es en rechazo al Plan Jurisdiccional para la vuelta a clases y al monto estipulado para incremento en los sueldos pactado entre la provincia y las entidades gremiales.

LRA 17 Zapala

Luego de 5 días de paro con la realización de diferentes actividades por parte del gremio docente ATEN, hoy se reunieron en asamblea las diferentes seccionales para planificar cuáles serán las medidas a tomar ante la falta de respuesta por parte del gobierno provincial al pedido de mesa salarial. “Seguimos esperando que el gobierno realice una propuesta superadora a la anterior”, indicaron.

LRA 57 EL Bolsón

Desde el 19 de febrero se lleva adelante la campaña de vacunación contra el COVID-19 en El Bolsón. Hasta el momento, el proceso se realiza sobre el personal de salud, de educación y los adultos mayores de la localidad cordillerana.

LT 14 Paraná

El director Regional de la ANSES, Diego Mansilla, dijo que “como requisito para cobrar la Asignación por Maternidad hay que tener 12 semanas de gestación o más, y al menos tres meses de antigüedad en el empleo al momento de comenzar la licencia”.

Luego, el funcionario agregó que “le corresponde a trabajadoras en relación de dependencia, del servicio doméstico registradas y a quienes se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). En tanto, el monto corresponde al sueldo bruto, sin descuentos, y se cobra según el calendario de pagos de asignaciones familiares”.

LRA 9 Esquel

La Comisión Mapuche Tehuelche de autoconvocados por la revisión y el acompañamiento de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de Chubut presentó un documento en donde le demandan al Estado que se cumplan los convenios internacionales ratificados por la Constitución de 1994 y se garantice el funcionamiento transversal de la EIB.

Además, realizaron una demanda judicial y una denuncia en el INAES para lograr una respuesta. “Se conformó una nueva coordinación y un nuevo asesor y no se consultó a las comunidades ni a los agentes”, expresó la representante mapuche de la comunidad Pillan Mahuiza, Evis Millán.

LRA 9 Esquel

El director del servicio provincial de Manejo del Fuego, Fernando Epele, dijo que por las condiciones de viento, luego de registrarse ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, los últimos incendios, que ya se habían controlado días atrás en la zona, se han reavivado.

El funcionario agregó que “el siniestro que más propagó fue el incendio en la zona de Cuesta del Ternero”.

LT 14 Paraná

Fue detenido uno de los prófugos del penal de Paraná en un operativo realizado en la Villa 351, donde personal de la Comisaría Sexta y de la Guardia Especial de la Jefatura de Policía logró ubicar al condenado que se había escapado de la cárcel en la mañana del domingo.

Se trata de Nicolás Exequiel Silva, de 23 años de edad, según informó el jefe de la Departamental de Policía, Raúl Menescardi, quien agregó que continúa la búsqueda del otro preso fugado.

LT 12 Paso de los Libres

Bacalini se refirió a las actividades que realizaron en el Día Internacional de la Mujer, expresando que “queremos llegar a todos los municipios, a cada paraje de la provincia si la situación sanitaria nos lo permite, y charlar con la gente para sensibilizar sobre lo que significa la discriminación por conducción de Género”.

LRA 7 Córdoba

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, firmó un proyecto de ley que establece la creación de un fuero penal especializado en violencia de Género. La propuesta prevé la puesta en marcha de dos Fiscalías de Instrucción que se sumarán a las cuatro existentes en violencia Familiar, más dos Asesorías Letradas para las víctimas y la creación de un nuevo Juzgado de Control.

“Lo que nos parece importante es que la creación del fuero unifique los criterios de actuación, para permitir más agilidad y eficiencia”, dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, Julián López.

LRA 52 Chos Malal

La senadora del Movimiento Popular Neuquino presentó en la Cámara Alta un proyecto para que el Ministerio Público cree un sitio web y una aplicación para los celulares para la toma de denuncias de violencia de género. Se busca crear una herramienta al servicio de las víctimas, que permita realizar la denuncia y seguirla de forma remota.

LRA 2 Viedma

Se presentó una iniciativa parlamentaria en la Legislatura de Río Negro que modifica los artículos 109 y 110 del Código Procesal Penal. Quienes violen la prohibición de acercamiento podrán ir a prisión preventiva. Hasta ahora, la ley no lo permite.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

La referente de la comunidad habló del Día internacional de la Mujer Trabajadora desde la cosmovisión mapuche. En ese sentido señaló la importancia de este día como forma de reconocimiento al rol de la mujer originaria en la defensa de distintos territorios amenazados. Comentó también cómo se organizaban antiguamente las comunidades que aún no se veían colonizadas por la cultura occidental

LRA 42 Gualeguaychú

La titular del Registro judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV) de Entre Ríos, Yanina Izet, dio detalles estadísticos de las denuncias por violencia de Género de la provincia, e indicó que “una parte del Presupuesto debe ser destinado a políticas de Género para cuando una mujer o una familia no puedan volver a su domicilio, o cuando se necesite acompañamiento terapéutico”.

LT 14 Paraná

La abogada feminista de Concordia, Carolina Fontana, dijo que “el rol de la justicia es impartir un equilibrio en la sociedad”, y luego señaló que existe “un sistema judicial en el que no ha cambiado la forma de conformarse, sino que siempre han sido vitalicios, estancos y el ingreso se maneja de una forma corporativa”, por lo cual la abogada entendió que “lógicamente no habrá transformaciones a favor de la perspectiva de Género”.

LRA 1 Buenos Aires

Paula nació en 1972 y es una de las voces más destacadas de la literatura infantil y juvenil de los últimos años. Esa voz, su voz, llegó a grandes audiencias a través de El mar y la serpiente, un libro en el que por medio de la historia de una nena que narra en primera persona el secuestro de su papá y de su mamá, una historia cuyo origen puede rastrearse en la historia real de Paula quien en su día a día es una activa militante por la causa de los derechos humanos.

Bioquímica de profesión, Paula no abandonó la ciencia para escribir sino que buscó de alguna manera reunir sus pasiones, así es como se convirtió en directora de una colección de libros de ciencia de editorial Eudeba. Autora de libros como Lo que guarda el caracol o La chica pájaro (en donde trató con fuerza y ternura el tema de la violencia de género), acaba de publicarse La desobediente (loqueleo), una novela para jóvenes escrita en clave epistolar que es una suerte de spin off del Frankenstein de Mary Shelley y que desde la ficción es un homenaje a las primeras científicas mujeres, que buscaban por todos los medios participar del conocimiento.

LRA 1 Buenos Aires

Muy pronto “Relatoras Argentinas” en la Televisión Pública y su conductor, Mariano Peluffo, adelantó cómo será el reality que busca a la mejor cronista deportiva. En comunicación con Ahí vamos, explicó que “se va a recibir 16 participantes que ya estuvieron mandando su material” y aclaró: “Al reality entran las 16 y lo terminan las 16, porque no queremos tachar a nadie, pero sí habrá una ganadora”. En ese marco, se refirió a las desigualdades de género y expresó: “Me gustaría que cuando termine el programa, las 16 salgan, estén mejor posicionadas y tengan las puertas abiertas. Ojalá que esto genere un gran cambio”.

LRA 1 Buenos Aires

Sorpresa en el Monumental. El Bicho sobre el final, con golazo de Gabriel Florentín desde afuera del área, le ganó 1-0 a River como visitante por la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional. Fue un partido muy duro para el equipo de Gallardo, que intentó llevar las riendas del encuentro, pero se encontró con un “Bicho” bien plantado, que le cerró los circuitos al Millonario y si bien la Banda tuvo algunas chances, los de La Paternal respondieron en un par de ocasiones y se terminaron llevando el triunfo.

Esta es la primera victoria de Gabriel Milito como DT de Argentinos Juniors, pero es la tercera vez que el entrenador le gana un mano a mano a Marcelo Gallardo.

Ahora River, a pensar en el Superclásico el próximo domingo a las 18:00 en La Bombonera.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la apabullante y vergonzosa goleada que sufrió ante River en la final de la Supercopa Argentina, debía mostrar otra cara, la derrota ante el Millonario dejó endeble a Juan Antonio Pizzi en su cargo y hasta se habló de dimisión si no lograba un triunfo, por eso el resultado final fue más que tres puntos, fue una mejora en la actitud, fue frescura en los cambios realizados y redondeó una actuación que le permite recuperar oxígeno, salir del respirador artificial y encarar el futuro con esperanza, sobre todo a partir del desempeño de jugadores como Copetti, otra vez figura y convirtiendo el único gol del encuentro, obligando siempre, con la velocidad de Lovera, el carácter y la enjundia de Chancalay, el fútbol de Alcaraz y los aportes de Aníbal Moreno.

No fue para tirar manteca al techo, pero se vio otro Racing, con actitud y rebeldía en algunos de los refuerzos, ante un Central pobre, anodino y sin ideas, esto lo aprovechó el local para quedarse con él cotejo y de esta manera encarar lo que viene con otra perspectiva.