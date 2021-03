“Los pacientes con obra social cada vez más acuden al San Bernardo”

El gerente del hospital San Bernardo, Pablo Salomón, afirmó que el sistema público de salud está sobrecargado debido a la creciente asistencia de pacientes con obra social que no reciben respuestas del sector privado. Dijo que si bien deben darle solución a todas las personas, tengan o no obra social, los recursos hospitalarios son escasos ante la creciente asistencia de salud que requieren sectores de la población que habitualmente no consultaban al sistema público.

Informó que el hospital tiene 387 camas, 15 de las cuales están destinadas a pacientes con Covid-19, aunque solamente para aquellos que además tienen otra patología y requieren la asistencia de médicos especialistas.

Remarcó que la atención del resto de los pacientes sospechosos o positivos de Covid-19 se da en los hospitales El Milagro y Papa Francisco, este último para casos que requieren alta complejidad.