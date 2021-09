Diario de Radio Nacional 08/09/2021

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Cerró la campaña “orgulloso por haber cuidado la salud y el trabajo” LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Necesitamos una justicia social ambiental” LRA 13 Bahía Blanca – MÁXIMO KIRCHNER: “Es la oportunidad de construir una Argentina más grande” LV 4 San Rafael – GABRIEL KATOPODIS: Mendoza y San Rafael beneficiados con obras del gobierno nacional LT 14 Paraná – DIANA QUIODO: Despejó dudas sobre las elecciones PASO LRA 54 Ing. Jacobacci – MONICA MACHA: Juntan firmas para regular el trabajo de cuidadoras domiciliarias LRA 7 Córdoba – HEBE DE BONAFINI: “Es tanto el odio que tienen que no saben qué hacer” LV 8 Libertador – FERNANDO GALARRAGA: “Las personas con discapacidad debemos dejar de ser invisibles” LRA 29 San Luis – GRETA PENA: Se otorgaron más de mil pensiones no contributivas en San Luis LRA 1 Buenos Aires – CARLOS MUIA: “Es una marca histórica” LRA 42 Gualeguaychú – Medio ambiente: Desmontes en la selva amazónica y sus consecuencias en el río Paraná LRA 1 Buenos Aires – 100 mil inmunizantes: Llegó al país el primer lote de vacunas Pfizer LRA 1 Buenos Aires – ERNESTO RESNIK: “Evitar la llegada de la cepa Delta sería imposible” LRA 27 Catamarca – ALEJANDRO SEVERINI: “Las muestras por la variante Delta hasta ahora dieron negativo” LRA 26 Resistencia – ZUNILDA NIREMPERGER: “Quienes tengan síntomas referidos al COVID no deben ir a votar”

MÁXIMO KIRCHNER: “Es la oportunidad de construir una Argentina más grande”

“La demora que nos generó la pandemia no va a ser una frustración, solo nos hemos demorado por un fenómeno que estuvo lejos de nuestro alcance pero supimos enfrentar. Tenemos la oportunidad de construir una Argentina mucho más grande, mucho más potente de la que supimos tener”, dijo Máximo Kirchner en Bahía Blanca, en uno de los actos de cierre de campaña que se realizaron en simultáneo en distintas ciudades. Los demás fueron encabezados por el presidente Alberto Fernández, Axel Kicillof y los precandidatos a diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan en la ciudad de Mar del Plata, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, hizo lo propio desde la localidad de Junín.

LV 4 San Rafael

El Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, destacó la inversión y la gran cantidad de obras que se están ejecutando en Mendoza, “independientemente del signo político del gobierno provincial”, indicó el funcionario, y agregó que los legisladores justicialistas mendocinos concurren permanentemente a su ministerio para reclamar por obras para la provincia.

“Los diputados y senadores mendocinos siempre han venido a nuestro Ministerio y nos piden obras. Por eso la mayor cantidad de inversiones del Gobierno Nacional y del Ministerio de Obras Públicas tienen como destinatarios a Mendoza y a San Rafael”, señaló Katopodis, manifestando luego que la principal gestora para la llegada permanente de obras es la Senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti.

LT 14 Paraná

Diana Quiodo, titular de la Dirección Nacional electoral, encargada de organizar, programar y ejecutar las tareas que la Legislación le asigna al Ministerio del Interior en material electoral, despejó dudas a tener en cuenta en la primera elección que se dará en Argentina en el marco de una pandemia.

Cuáles son los documentos permitidos para sufragar, qué ocurre con el sobre que no esté sellado, cómo manifiestan los contagiados de COVID su voluntad para votar y cuánto se demorará la información de los resultados de las PASO fueron algunas de las dudas que clarificó la funcionaria.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La diputada se refirió a la iniciativa de las cuidadoras y cuidadores domiciliarios que están juntando firmas para que se pueda dar tratamiento a la Ley Nacional de Cuidadoras Domiciliarias. “La primera presentación se hizo en 2019 pero perdió estado parlamentario”, comentó Macha.

LRA 7 Córdoba

Luego de meses de aislamiento, Las Madres de Plaza de Mayo volvieron a las plazas. “Lo vivimos con mucha emoción. No sé si el mundo entiende qué significa para nosotros la plaza. Es parte de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra fuerza, la que nos dio el nombre”, expresó la Presidenta de Madres, Hebe de Bonafini.

En La Plata se convocaron para volver a pintar los pañuelos ubicados frente a la Catedral, pero lamentablemente esta restauración fue vandalizada. “Es tanto el odio que tienen que no saben qué hacer. Entonces pintan los pañuelos. Lo único que logran es que vamos a volver a pintarlos bien”, expresó Hebe.

LV 8 Libertador

El director Nacional de la Agencia para Personas con Discapacidad, Fernando Galarraga, visitará Mendoza para brindar apoyo a las organizaciones sociales que trabajan con este colectivo.

En tanto, el funcionario expresó la importancia de que exista el diseño universal, que es construir desde una vivienda hasta una página web con perspectiva de discapacidad. En este sentido, Galarraga informó que “todas las viviendas que está construyendo y financiando el Estado Nacional tienen esta perspectiva global. También estamos avanzando con el Ministerio de Hábitat y Vivienda para mejorar el acceso de las personas con discapacidad”.

LRA 29 San Luis

La Agencia Nacional de Discapacidad otorgó 1116 pensiones no contributivas para personas con discapacidad en la provincia de San Luis.

LRA 1 Buenos Aires

El empresario textil radicado en Catamarca que compró el 45% del paquete accionario de Santista Argentina, ex Grandes Fábricas Argentinas (Grafa), manifestó su satisfacción “porque es una marca histórica”. “Estamos muy orgullosos, en la empresa trabajan 950 personas”, sostuvo Muia, al tiempo que señaló: “La empresa había pasado a manos extranjeras y con la compra de este paquete accionario logramos recuperarla. Es parte de la visión que tenemos sobre el país para volver a potenciar el interior”. Además, dio su mirada sobre el actual contexto.

LRA 42 Gualeguaychú

Juan Martín Rivas, integrante de Pura Vida Ecoaventura, analizó la avanzada de desmontes en el Amazonas brasileño y las consecuencias de la sequía en el Río Paraná, expresando que desde que asumió el presidente Jair Bolsonaro se dio luz verde para convertir el pulmón del plantea en área productiva, y esto llevó a desmontar esta área boscosa.

Por otra parte, Rivas se refirió a la protección de los reservorios de agua de Argentina y a la necesidad de una Ley de Humedales para proteger la salud del planeta.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El primer lote de vacunas Pfizer con 100.000 inmunizantes llegó este miércoles para robustecer al Plan estratégico de Vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional. Se trata del primer cargamento del laboratorio estadounidense, que llega luego del acuerdo alcanzado por el Gobierno para recibir un total de 20 millones de dosis este año.

El cargamento con las primeras 100.620 dosis de vacunas arribó a las 15.11 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el vuelo AA991 de American Airlines.

Tras el arribo, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, dará una conferencia de prensa en el depósito de Despacho a Plaza (DAP) de la Terminal de Cargas Argentina (TCA).

La ministra estará acompañada por la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, MaryKay Carlson, y Nicolás Vaquer del laboratorio.

Al lote que llegó esta tarde se sumará en los próximos días un nuevo envío con otras 160.290 vacunas.

LRA 1 Buenos Aires

111 personas fallecieron y 3.531 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 112.962 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.215.332 los contagiados totales y 4.912.390 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 2.247 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 42.0% en el país y del 43.6% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 45.622.912 de personas en todo el país, de los cuales 28.503.839 han recibido la primera dosis, y 17.119.073 la segunda dosis.

En total, se han distribuido en todos los distritos del país 51.970.024 de vacunas.

LRA 1 Buenos Aires

El biólogo molecular y biotecnólogo argentino residente en Estados Unidos habló sobre la baja de contagios de Covid 19 y el avance de la vacunación.

“Evitar la llegada de la cepa Delta en el país sería casi imposible pero sí podemos hacer que cause menos estragos gracias a la vacunación. Seguramente habrá una pequeña epidemia pero será mucho menos preocupante”, remarcó Ernesto Resnik.

“Seguirán apareciendo otras variantes pero la buena noticia es que las vacunas funcionan” , aseguró. “La circulación del virus bajó mucho y cuando lo que queda de la población esté inmunizada todavía estaremos mucho mejor”, concluyó.

LRA 27 Catamarca

“Cada provincia tiene un turno en el Instituto Malbrán de Buenos Aires. Ellos van haciendo los estudios y van enviando los resultados, los cuales hasta ahora dieron negativos a la variante Delta. Pero estamos esperando que nos envíen los resultados de las últimas muestras que se mandaron, que probablemente van a estar en los próximos días”, comentó el doctor Alejandro Severini, Secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud.

LRA 26 Resistencia

“Tenemos un protocolo para este domingo que, obviamente, puede presentar aspectos que se irán resolviendo. En caso que una persona no pueda votar por razones sanitarias referidas al COVID deberá respetar los protocolos en vigencia, informar a las autoridades de Salud y con el certificado correspondiente que se le expida justificará la no emisión del sufragio”, afirmó la Jueza Federal con competencia electoral, Zunilda Niremperger.

LT 14 Paraná

El primer lote de vacunas Pfizer con 100.620 inmunizantes llegó al país para robustecer al Plan Estratégico de Vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional, según se informó oficialmente.

Se trata del primer cargamento del laboratorio estadounidense que arriba luego del acuerdo alcanzado por el Gobierno para recibir un total de 20 millones de dosis durante este año. Al lote se le sumará en los próximos días un nuevo envío con otras 160.290 vacunas.

LT 14 Paraná

El Área de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos confirmó que este miércoles se registraron 185 nuevos casos de coronavirus. De ese modo, son 136.216 los positivos confirmados en la provincia y según el reporte del Ministerio de Salud 12 departamentos sumaron positivos este miércoles.

LT 14 Paraná

Otros cinco nuevos casos de la variante Delta de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en Córdoba, por cual el total alcanza a 110 infectados, mientras que la ocupación de camas críticas bajó a un 14,3%, según informó el Ministerio de Salud provincial.

Los nuevos contagios se relacionan con los ya confirmados, mientras que no se conocieron nuevas internaciones de personas portadoras de la variante Delta, detalló la cartera. El total de nuevos positivos con coronavirus alcanzó a 635 personas, en tanto que se conocieron 14 fallecimientos.

Política | Volver al inicio

LRA 23 San Juan

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores es el único partido en San Juan que definirá internas en el marco de las PASO debido a que se presentaron dos listas. Cristian Jurado habló sobre el posicionamiento de este movimiento y valoró el poder de la militancia en la campaña.

LT 14 Paraná

El diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, confirmó que el Presupuesto para 2022 ingresará al Congreso el próximo miércoles 15 de septiembre. “Es la ley de leyes en la que todas las políticas públicas se plasman”, afirmó el legislador. En este sentido, Casaretto indicó que este Presupuesto tendrá “la proyección de cómo va a terminar 2021, más lo que estamos proyectando para el año que viene en materia de actividad económica, empleo, inflación, salarios, jubilación y todas las políticas públicas”.

LRA 42 Gualeguaychú

Sergio Troiano, director de Participación Comunitaria de la Municipalidad de Gualeguaychú, dijo que “hoy, en dos años, en medio de una pandemia y sin tomar deuda, este gobierno ya hizo más obras que el anterior, que se endeudó inmensamente en dólares, que agarró un país totalmente desendeudado y sin pandemia. No somos todo lo mismo”.

LRA 6 Mendoza

El subdirector General de la Cámara Electoral Nacional, Gustavo Mason, recomendó una serie de acciones para tener en cuenta a la hora de ir a votar este 12 de septiembre en las PASO 2021.

Mason manifestó que se debe votar con el “último ejemplar del DNI”, y aclaró que el “DNI digital no es un documento válido para emitir el voto”. También desmintió el audio que circula por WhatsApp con respecto al cierre de los sobres, diciendo que la Cámara Electoral indica que el mismo “debe salir cerrado del cuarto oscuro” y de esta manera “se garantiza el secreto del voto”.

LRA 30 Bariloche

La precandidata hizo un balance positivo de la campaña para las PASO 2021. “Este domingo que se vota necesitamos que cada partido provincial tenga sus representantes”, expresó Ibero.

LRA 21 Santiago del Estero

El subsecretario de Justicia de Santiago del Estero explicó cómo será el procedimiento para el sufragio de las personas privadas de libertad en los distintos establecimientos carcelarios y las medidas sanitarias determinadas por la justicia electoral para las PASO 2021.

LRA 1 Buenos Aires

Los resultados que pueden arrojar las primarias de este domingo, y una lectura política de los posibles escenarios que pueden darse a partir de algunas de las particularidades que tienen estas elecciones en pandemia, que cuentan además con algunos actores nuevos. Además, cuáles son los factores claves que llevan a un partido político, o candidato, a imponerse.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La actividad industrial aumentó durante julio 13% en relación a igual mes del año pasado, y la construcción el 19,8 %, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo al informe publicado esta tarde, la actividad fabril de julio estuvo 2,6% por debajo de la de junio, mientras que la construcción avanzó 2,1% intermensual.

De esta manera, la industria acumuló un alza del 21% en lo que va del año, y la construcción el 53,3%.

LRA 26 Resistencia

“En este 8 de septiembre, donde se conmemora el Día de la Agricultura y de la Producción Agropecuaria y desde nuestra agrupación que defiende sus derechos, estamos trabajando con el operativos ‘Vamos nosotros’ para atender a la gran afluencia de gente que acude a esta propuesta. Siempre somos optimistas en lo referido a la agricultura familiar, pero su situación es compleja fundamentalmente en lo económico porque a pesar del apoyo del Estado no se la tiene como eje principal, sobre todo porque es la que lleva la comida a la mesa familiar”, afirmó el referente de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), Mapic Godoy.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

Ante las reiteradas infracciones de automovilistas que usan la banquina para pasar a otros autos, desde la Dirección de Seguridad Ciudadana confirmaron habrá ordenadores que controlarán el tránsito y multarán en diferentes puntos de San Martín de los Andes.

LRA 22 Jujuy

Con motivo de la llegada de la imagen de la Virgen de Lujan, la cual es obsequiada por la Sala Permanente Malvinas al Centro De Veteranos de Guerra de Jujuy, se concretará una misa presidida por el Obispo Monseñor César Fernández.

Tras esto, Julio Mena, ex combatiente de Malvinas y Director de la Sala Permanente de Luján, afirmó que “vamos a dejar la imagen de la Virgen de Lujan en Jujuy, y es muy gratificante la recepción de los ex combatientes de la provincia”.

LRA 26 Resistencia

El secretario de la Asociación de Afroargentinos Misibamba, entidad que nuclea a la comunidad afroargentina, se refirió a lo que se denomina ´tronco colonial´, diciendo que “nos estamos refiriendo a la historia argentina, inclusive al continente americano, porque nosotros nos definimos afroargentinos de tronco colonial debido a que somos descendientes de aquellos africanos a los cuales trajeron esclavizados, secuestrados de su continente, Africa, que es su tierra natal. Nosotros pretendemos que la historia reconozca a esta etnia como parte integrante de la Argentina, como una de sus raíces”.

LRA 9 Esquel

Gustavo Bulla es el coordinador de las audiencias públicas que lleva a cabo en todo el país la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, instaurada por la Ley de Medios de 2009, y explicó que se trata de una instancia de intermediación entre el público y los licenciatarios de radio, TV y otros servicios audiovisuales, observando que el objetivo es conocer las inquietudes de los públicos de todo el país. “En los últimos dos años del gobierno anterior la Defensoría del Público estuvo intervenida y no estaban convocando a las audiencias”, advirtió Bulla.

LRA 1 Buenos Aires

El hecho ocurrió en la madrugada del 8 de septiembre de 1990, conmocionó política y socialmente a la provincia de Catamarca, derivó en la renuncia del entonces gobernador Ramón Saadi y tuvo amplia repercusión a nivel nacional.

La adolescente de 17 años de edad había sido vista con vida por última vez el 7 de septiembre de 1990 cuando fue a bailar a la elección de la reina del estudiante del colegio del Carmen en la capital catamarqueña.

LRA 3 Santa Rosa

La secretaria de Educación de la Nación, Marisa Díaz, aseguró que el Gobierno está estudiando una redefinición en el sistema educativo que corresponde a una nueva articulación entre el nivel primario y el secundario. “Nosotros estamos en una redefinición de la secundaria, en particular de lo que es el tramo del Ciclo Básico vinculado con los últimos años de la primaria”, indicó la funcionaria.

Laborales | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad, de la Provincia de Santa Fe (Siprus) realiza un nuevo paro de 48 horas para pedir la apertura de paritarias y debatir las condiciones de trabajo. “Es la quinta semana consecutiva que estamos en medida de fuerza. El gobierno de Santa Fe se niega a convocar a paritarias”, manifestó Ainsuain.

LV 8 Libertador

El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, Roberto Macho sostuvo que las denuncias publicadas por el medio “El Otro” son una maniobra política en un contexto de paritarias. Ante la consulta de nuestro medio en el programa Muchas Gracias, afirmó además que los montos que se expresan en la nota periodística son aquellos con los que cuenta el sindicato y que son transferidos a nivel nacional a las cuentas de los dirigentes.

Por otro lado resaltó que el gremio está negociando en estos momentos actualizaciones de salario del personal de salud y el pase planta de los contratados.

Géneros | Volver al inicio

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Fiscal de Esquel, Carlos Richieri, explica cómo funciona la modalidad de juicio rápido para delitos en flagrancia, “cuando se encuentra al autor del hecho realizándolo en el momento, esto le da mucha más credibilidad a una teoría fiscal, ya que no es solo es el testimonio de la víctima, sino también el de las fuerzas (…) No se justifica que se esté seis meses en una investigación preparatoria si ya en ese momento se tienen los elementos probatorios reunidos”.

El fiscal sostiene que esta herramienta sirve para dar una respuesta más rápida a las situaciones de violencia de género.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), se refirió a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México, que declaró inconstitucional castigar el aborto en una votación unánime, y destacó que el fallo abre la puerta a que mujeres de todo el país puedan acceder a este procedimiento.

LRA 4 Salta

Desde la Asamblea Feminista convocaron a un tweetazo y a un pañuelazo frente a la legislatura salteña para pedir que cierre la cauda penal contra Miranda Ruiz, la médica detenida y liberada por practicar una IVE.

LRA El Bolsón

El proyecto de ordenanza que establece la obligatoriedad de emplear a personas travestis, transexuales y transgénero fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante de Lago Puelo. La funcionaria explicó la importancia de este derecho para el colectivo travesti trans.

LRA 25 Tartagal

La diputada expresó su apoyo a la médica que fue detenida luego de haber practicado un aborto legal a una paciente en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. “Gracias al activismo de las mujeres se logró prontamente su libertad porque fue absolutamente injusto”, expresó Caliva.

LRA 4 Salta

El juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, que ordenó la detención de la médica no objetora de conciencia que actuó en la ILE de una mujer de 21 años, es el mismo que en 2015 no garantizó el acceso a la IVE a Juana, la niña wichí violada por ocho varones criollos en Alto La Sierra, en Santa Victoria Este.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

La artista uruguaya Belén Cuturi, radicada en la Ciudad de México, presentó su nuevo material titulado “Importa”. Cuenta con la colaboración de Loli Molina y Papina De Palma. La cantautora se refirió a su reciente producción musical que formará parte de su tercer disco.

LRA 7 Córdoba

La Lauri Fire es la artista recomendada de la semana en el ciclo “Nuestras Voces”, el cual es coordinado por el Area de Género y Diversidades de Radio Nacional Córdoba.

“Hablar”, es su primer sencillo que está disponible en Spotify, en tanto la artista dijo que “en 2020 decidí hacer esta canción. Fue una producción que hice en el estudio que tengo en mi casa bastante autogestionado“.

LRA 26 Resistencia

“Mis comienzos fueron difusos, no me siento cantante profesional aunque desde el momento en que estuve como invitada a competir en Cosquín, donde canté sin el acompañamiento de instrumentos, supe que sería mi profesión. Siempre tuve tranquilidad y comencé a construir mi carrera minuto a minuto en la búsqueda de nuestra cultura mapuche, en la que me crie, a la que pertenezco, y me encontré con el canto en nuestra lengua que mi madre sabía, pero a la que le habían prohibido enseñarla, transmitirla. Por eso digo que el canto me encontró”, contó la artista mapuche, Beatriz Pichi Malen.

LRA 29 San Luis

Ese día María Rosa y su banda brindarán una escucha del disco como es originalmente y un show con algunos de los temas en vivo presentando parte del material y se filmará un video donde quedará registrado un momento mágico.

El 17 de septiembre es el día elegido para lanzar el disco completo al mundo en todas las plataformas digitales.

Determinación, empuje, inteligencia, sensibilidad, ternura.

Esa es la madera con la que está hecha María Rosa. Y mucho de todo eso se trasluce en su primer trabajo.

Deportes | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Antonella Ruiz Díaz, de 24 años y oriunda de Gualeguaychú, se quedó con el bronce en lanzamiento de bala y además consiguió su mejor marca en los Juegos Paralímpicos que se desarrollaron en Tokio. “En ese momento fue todo alegría, a pesar de que no pude demostrar todo lo que había entrenado”, dijo Antonella, y agregó que “mi cabeza ya está metida en los Juegos Paralímpicos de 2024 en París”.

LRA 1 Buenos Aires

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa al duelo con Bolivia: “Los festejos los dejaría para después del partido. Si hay algo para festejar, lo haremos después. Lo que importa es el partido de Bolivia, ganar los tres puntos y, después, compartir con la gente el triunfo que obtuvimos y que no tuvimos tiempo de brindárselos por las circunstancias”. Se manifestó sobre la alegría por el retorno del público en las Eliminatorias: “Es una alegría enorme que la gente pueda venir a ver a la Selección. Lamentablemente con el aforo limitado, pero ya es un avance increíble que puedan venir a disfrutar de los jugadores. Después, lo típico del día anterior: la gente te llama, tus amigos te piden entradas una sensación muy linda”.