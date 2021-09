Revalorización de la cultura mapuche a través del canto

“Mis comienzos fueron difusos, no me siento cantante profesional aunque desde el momento en que estuve como invitada a competir en Cosquín donde canté sin el acompañamiento de instrumentos, supe que sería mi profesión, esto fue en la década del 90. Siempre tuve tranquilidad y comencé a construir mi carrera minuto a minuto en la búsqueda de nuestra cultura mapuche, en la que me crié, a la que pertenezco y me encontré con el canto en nuestra lengua que mi madre sabía pero a la que le habían prohibido enseñarla, transmitirla, por eso digo que el canto me encontró”, dijo.

La cantante afirmó: “la conquista española confundió la cultura de los pueblos originarios y debemos revalorizarla especialmente en momentos de tanta confusión”, terminó.