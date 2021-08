Diario de Radio Nacional 08/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – CARLA VIZZOTTI: Afirmó que se contuvo la propagación de la variante Delta

LRA 1 Buenos Aires – DANIELA HOZBOR: La combinación de vacunas “llego en un momento muy oportuno”

LRA 1 Buenos Aires – Panorama sanitario de Córdoba: Después de la llegada de la cepa Delta

LRA 7 Córdoba – CYNTHIA OTTAVIANO: Todos los tipos de violencia que se ejercen contra la mujer

LRA 1 Buenos Aires – Habría alcanzado el 3%: Consultoras privadas indicaron que la inflación desacelero en julio

LV 8 Libertador – Temporal en Santa Cruz: Lo que el viento no puede llevarse

LRA 1 Buenos Aires – MARIANA GONZALEZ: “Veníamos de una trayectoria muy negativa del gobierno de Macri”

LRA 5 Rosario – “La riqueza que se va, es la pobreza que se queda”: Soberanía navegable del Paraná y la Vuelta de Obligado

LRA 6 NACIONAL MENDOZA – Comarcas: Postales de la dictadura cívico militar en Mendoza

LRA 7 Córdoba – CARLOS GONZALEZ QUINTANA: “Los gobiernos consolidaron su poder a base de fuego y sangre”

LRA 1 Buenos Aires – FERNAN QUIROS: “La protección incluso es mayor” y “la seguridad es plena”

LRA 27 Catamarca – Acciones terapéuticas y talleres: El Centro Terapéutico brinda herramientas para el mundo laboral

LRA 20 Las Lomitas – En la primera semana de agosto: Curva de descenso de casos

LRA 26 Resistencia – ZUNILDA NIREMPERGER: Protocolos de higiene y seguridad en las elecciones de este año

LT 11 Concepción del Uruguay – Hasta fines de octubre: En Entre Ríos, las tarifas eléctricas siguen congeladas

LT 14 Paraná – Volver al campo: Productor definió a Guardamonte como “una oportunidad única”

LRA 1 Buenos Aires – Sismos y contaminación: Los efectos del fracking en Vaca Muerta

LRA 1 Buenos Aires – Francisco, ocho años después: El Papa de los humildes (tercera parte)

LRA 1 Buenos Aires – OSCAR OJEA: Pidió a precandidatos no incurrir en “formas mezquinas e inmediatistas”

LRA 16 La Quiaca – GUSTAVO LORES: Decano de Ingeniería, busca conducir el rectorado

LV 4 San Rafael – Trabajos para lograr su reapertura: Albergue de la Cooperadora del Hospital Schestakow

LRA 3 Santa Rosa – PATRICIA LAVIN: Ingeniero Luiggi restaurará su estación de trenes

LRA 9 Esquel – Trabajos del CIEFAP en la Comarca: Restauración de bosques perdidos por los incendios

LRA 9 Esquel – Hemoterapia del Hospital Zonal Esquel: La importancia de donar sangre. Convocan a donantes voluntarios

LU 4 Patagonia – Hospital Regional: Pacientes y trabajadoras cuentan con un espacio de lactancia

LRA 7 Córdoba – SERGIO JOB: “El hacer y el trabajo consolida a la sociedad como ninguna otra cosa”

LRA 1 Buenos Aires – SAMPEDRO-OJEDA: Política y machismo, en campaña

LRA 1 Buenos Aires – TERESA PARODI: ”Después de todo”, grabado en pandemia

LRA 1 Buenos Aires – VICTOR HUGO MORALES: Las primeras grabaciones de la Orquesta Típica de Piazzolla.

LRA 1 Buenos Aires – LITTO NEBBIA, “Planeta Nebbia”: Una gran noche con Ray Charles

LRA 9 ESQUEL – Histórica actuación: Coco Muñoz y Joaquín Arbe en los Juegos Olímpicos

LRA 1 Buenos Aires – JOSE MELGAR: “De la noche a la mañana ya estaba entrenando en River”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

Vizzotti, destacó que “gracias a las medidas de restricción” a los ingresos de personas al país que estableció el Gobierno nacional se logró detener la propagación de la variante Delta de coronavirus, y le pidió a la población “mantener” los cuidados mientras avanza la campaña de vacunación.

“Estamos en un punto de inflexión para que agosto sea el mes de las segunda dosis. Vemos lo que pasó en Europa y estamos conformes de que con las restricciones hayamos logrado retrasar el ingreso de la variante Delta. No tenemos una circulación predominante de esa cepa que cambia la modalidad de transmisión”, señaló Vizzotti en declaraciones.

En ese sentido, agregó: “Tenemos alrededor de 100 casos confirmados que son viajeros y convivientes”.

Asimismo, la ministra aseguró que “el haber bajado el cupo” de ingreso de personas al país “en abril fue una decisión que a pesar de toda la polémica hoy nos dice que es acertada”.

Explicó que “el progreso de los cupos” que fue oficializado esta mañana en el Boletín Oficial es “justamente para poder traer (pasajeros) con los controles fortalecidos”.

LRA 1 Buenos Aires

La coordinadora de la subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología e investigadora principal del CONICET, Daniela Hazbor, se refirió a la nueva combinación de vacunas y las distintas cepas de coronavirus.

Al respecto de la combinación de vacunas explicó: “La verdad que es mucho trabajo y esto de trabajar con dos vacunas distintas para completar esquemas realmente llegó muy oportuno”. “La variante delta exige a las vacunas que sean de dos dosis”.

“En Argentina estábamos con estos problemas de retraso del segundo componente de la Sputnik V, desde ahí se comenzaron estudios para la combinación de componentes”. ”Como hay evidencia en vacunología que estos esquemas tienen antecedentes se está trabajando también en otras combinaciones de vacunas” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 7 Nacional Córdoba, el periodista Nicolás Fassi estuvo en contacto con el equipo de En qué juego estamos para hablar acerca del panorama sanitario de la provincia con relación a la cepa delta.

En tanto al caso de la nueva cepa en la provincia explicó: “Esta persona llegó desde Ezeiza con un testeo negativo, y fue trasladado desde Buenos Aires hasta Córdoba en auto, cuando llego tendría que haber cumplido la cuarentena de siete días, cosa que no hizo”

“No cumplió con el aislamiento, hubo relaciones con el vínculo familiar y ahí sucedió la dispersión de la cepa delta con un agravante, porque hubo por lo menos 3 personas con el testeo positivo de COVID fueron abrir sus comercios”. “El paciente cero no se vacuno, posiblemente porque estuvo en Perú el tiempo que le hubiera tocado la vacuna” explicó.

LRA 7 Córdoba

“La ley de Servicios Audiovisuales establece que no puede haber discursos y discriminación vinculadas por razones de Género, económicas, políticas, de discapacidad, por ser niño, niña o adolescentes”, explicó Cynthia Ottaviano, exdefensora del Público y actual directora de RTA, en relación a la polémica desarrollada por el ataque a la actriz Florencia Peña.

“Por lo general, cuando hablamos de violencias contra las mujeres pensamos en el femicidio, en el extremo, en el mayor nivel de violencia. Pero hay otro tipos de violencia, por ejemplo la psicológica, la económica, la mediática y la política”, expresó Ottaviano.

LRA 1 Buenos Aires

La inflación de julio habría alcanzado el 3%, por debajo del 3,2% de junio, según estimaron las consultoras que integran el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central.

Los analistas del REM, en tanto, ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $107,1 por dólar en diciembre 2021, contra los $109,5 de la medición anterior.

Además, quienes participaron del relevamiento confeccionado a finales del mes pasado estimaron un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 6,8% luego de registrarse en 2020 una caída de 9,9%

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), estimaron que ascenderían a US$ 67.274 millones, incrementándose en US$ 842 millones con relación al último REM y US$ 12.390 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones).

LV 8 Libertador

Un temporal en Santa Cruz con fuertes ráfagas de viento provocó la caída de postes y hasta arrancó el techo de una casa. La capital santacruceña registró ráfagas cercanas a los 140 Km/h, lo cual causó destrozos de importante magnitud. El subsecretario de Protección Civil de Santa cruz, Diego Farias, contó lo acontecido y los efectos del fenómeno en las diversas localidades de la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

La coordinadora de CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) e investigadora asistente del CONICET y del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, Mariana González, estuvo en el programa En qué juego estamos, donde se refirió a los aspectos a tener en cuenta con relación a la pandemia.

Se refirió a la labor de CIFRA: “Es un centro de estudios de investigación y formación que está dentro de la CTA y que entonces tiene una característica principal que es que nos ponemos desde el punto de vista de los trabajadores y de sus intereses, buscamos que el conocimiento este puesto al servicio de los trabajadores”

Al respecto de los aspectos a tener en cuenta en medio de la pandemia resaltó: “Una cuestión que nosotros venimos destacando es la trayectoria que viene teniendo el salario, porque no solo hace la condición de vida de los trabajadores sino que es clave en la recuperación de la economía”.

LRA 5 Rosario

El pasado 17 de julio, distintas organizaciones políticas y sociales del país realizaron una jornada de reclamo “por la soberanía de la vía troncal del río Paraná y del canal de Magdalena”, y cuyo mensaje se centralizó en señalar que “la riqueza que se va, es la pobreza que se queda” en Argentina.

El encuentro se realizó en la localidad bonaerense de San Pedro, a orillas del río Paraná, bajo la consigna “Por una segunda Vuelta de Obligado”. Radio Nacional realizó la cobertura completa de la jornada con el trabajo de la periodista Ivanna Myszkowski como enviada especial desde LRA5 Nacional Rosario.

A partir del trabajo desarrollado para la red de emisoras de Radio Nacional, se realizó la producción de un podcast que permite sintetizar el espíritu y los testimonios de la jornada del pasado 17 de julio, con el fin de reivindicar la lucha por la defensa del río. El material será estrenado este sábado 7 de agosto entre las 17.30 y las 18 horas por AM 1300 y FM 104.5, además de estar disponible en Spotify.

LRA 6 NACIONAL MENDOZA

En el marco del proyecto Comarcas que lleva adelante Radio Nacional desde el espacio de gestión colectiva Artística Federal, y que a partir de una serie de documentales radiales busca visibilizar algunos aspectos del imaginario histórico y cultural argentino que la hegemonía mediática niega o descarta, LRA 6 Nacional Mendoza, presenta: “Postales de la dictadura cívico militar en Mendoza”.

Este documental reconstruye sonoramente diversos momentos de la dictadura cívico militar en Mendoza. Está basado en audios de época ordenados de manera cronológica donde se puede escuchar cómo el poder político militar se vincula con otros poderes locales. Escucharemos nombre, menciones, sonidos de ambiente, crónicas periodísticas, juras y declaraciones que forman parte de los sonidos del terror.

LRA 7 Córdoba

Al cumplirse cuatro años de la muerte de Santiago Maldonado, el abogado Carlos González Quintana, se refirió al hecho que lo convirtió en blanco para los medios de comunicación hegemónicos.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró hoy que “la protección es mayor” cuando se combinan vacunas contra el coronavirus de distintos laboratorios, garantizó que “la seguridad es plena” y resaltó que la mayoría de los porteños aceptó en los últimos días la convocatoria de la Ciudad a inocularse con dosis de otros laboratorios.

“De las 160.000 invitaciones” enviadas a los ciudadanos para combinar vacunas, “110.000 ya confirmaron” su aceptación, aseguró Quirós.

El ministro detalló que la ciudad está otorgando “unos 30 mil turnos por día”, que ya se está inoculando con dosis de Moderna a quienes habían recibido meses atrás una primera vacuna de Sputnik V e insistió: “La aceptación fue muy alta”.

LRA 27 Catamarca

El Centro Terapéutico Integral de Catamarca nunca paró de trabajar durante los meses de pandemia. Sin embargo, debió modificar sus espacios, contenidos y formas en función de sus tareas. Mónica Chávez, directora del organismo, dijo que “nosotros no paramos nunca de trabajar. Ha sido una reconversión en nuestra actividad el poder prepararnos desde la infraestructura para readaptar los ambientes. Ofrecemos distintas acciones terapéuticas y talleres para los chicos como los de informática, panadería, huerta y otros”.

LRA 20 Las Lomitas

Desde el Distrito II se informó la curva de descenso de nuevos casos COVID-19 durante la semana 31, las cuales desarrolló del 1° al 7 de agosto, observando que el martes el equipo de médicos salió a los barrios a pedir a las personas que respeten las normas de prevención de contagio del virus.

“Es un cierre de semana epidemiológica 31 preocupante, dónde vemos cómo los casos en las comunidades prácticamente han bajado a 0 y el sector de los barrios del casco urbano de Las Lomitas presenta un nuevo pico. Recuerden que aún tenemos mucha posibilidad de movilidad”, explicaron desde el Hospital local.

LRA 26 Resistencia

La titular del tribunal electoral del Chaco, habló sobre los protocolos de seguridad que se cumplirán en las elecciones de este año, diciendo que “se agregaron nuevos lugares de votación para evitar la aglomeración de personas y también se propuso al Comando Electoral que actúe como facilitador sanitario para contribuir al ordenamiento del acto, tanto en el interior como en el exterior del lugar de votación mediante el cumplimiento de todos los protocolos de higiene y seguridad en vigencia. Las autoridades de mesa recibirán un kit de elementos de sanitización, y se recomienda a la población que lleven biromes y efectúen los cuidados necesarios”.

LT 11 Concepción del Uruguay

A través de la Resolución 124, el EPRE decidió prorrogar el cuadro tarifario del servicio de electricidad en todo el territorio de Entre Ríos y extendió su vigencia hasta el 31 de octubre. Esta es la segunda prórroga, ya que las tarifas que vencían en abril se mantuvieron por el trimestre mayo-julio. Luciano Paulin, del EPRE, indicó que la medida incluye a las 18 Cooperativas Eléctricas entrerrianas.

LT 14 Paraná

Hernán Gabolin es uno de los 20 productores que fueron seleccionados el año pasado tras presentar un proyecto para la adjudicación de una de las viviendas en la Colonia Productiva Guardamonte, en Tala. Desde ese momento tomaron posesión del predio y ahora aguarda que se firme el comodato. “Es una oportunidad de vida, fue una forma de volver al campo porque me había ido a la ciudad a estudiar”, destacó Hernán.

Por su parte, el dirigente de Federación Agraria Argentina, delegación Entre Ríos, Alfredo Bel, recordó que el 10 de febrero de 2020 se hizo el sorteo, y luego agregó que “de ahí en más cada uno tomó posesión precaria para que puedan bajar la luz. En marzo nos agarró la pandemia y todas las personas están viviendo allía pesar que no firmamos comodatos, aunque es el paso siguiente”.

LRA 1 Buenos Aires

Santiago Cané, Abogado y coordinador del área de Asuntos Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), se refirió a la acción de amparo, en conjunto con la Comunidad Mapuche Lof Wirkaleo contra la provincia de Neuquén para evitar los terremotos que provoca el fracking en Vaca Muerta.

Santiago explicó el proceso de fracking: “Es una técnica que es el extremo de la extracción de hidrocarburos y provoca graves daños en el territorio, estamos hablando de tierras arrasadas”. “Ahora nos estamos enfrentando a temblores en distintas zonas cercanas, los cuales han llegado a romper casas y distintos edificios, así poniendo en peligro la vida de las personas”

En este sentido expresó: “El gobierno de Neuquén dice que no existe la relación entre los sismos y el fracking, por lo tanto no han tomado nunca una medida para prevenir que se produzcan estos sismos”. “Gran Bretaña prohibió esta práctica para evitar los sismos”.

LRA 1 Buenos Aires

Los diferentes panoramas políticos que presentan la oposición y el gobierno nacional para las próximas elecciones: mientras que el primero se concentra en mostrar la “oferta electoral pos macrismo” a la que los medios afines presentan como “prolija y moderada”; el segundo se enfoca en cumplir con el plan de vacunación y en dar a conocer datos sobre los repuntes de la economía.

“En la última semana de julio se conocieron datos del crecimiento de la industria pyme en un 44, 5 % comparado con el mes anterior. El sector recibió también con buen ánimo el lanzamiento del centro de ayuda PYME, canal de consulta para asistencia técnica sobre programas, herramientas y líneas de financiamiento. Para ese sector también se lanzó el plan de consumo y producción de las bicicletas eléctricas para fabricar 15 mil unidades el primer año y 50 mil en producción plena. Con alto impacto en el bolsillo y también en el medio ambiente. Y finalmente el programa Te Sumo para que los jóvenes de entre 18 y 24, sobre todo mujeres, tengan empleo en las pymes con asistencia del Estado cubriendo hasta el 70 % del salario”, comentó Giorgi en su editorial.

LRA 1 Buenos Aires

En la primera edición del Panorama Nacional, Mario habló de cómo la derecha logra instalar temas en la agenda de los medios que distraen de la “responsabilidad de objetivos o propuestas para conseguir el acompañamiento en las urnas”.

El periodista dedicó su editorial a los entredichos, visiones y actitudes de varios de las figuras que componen a la oposición. “Si preguntarse cómo llegan a la cámara estos personajes y qué labor pro positiva desarrollaron o van a implementar si llegan, en medio de mentiras, misoginia, repugnancia, negacionismo, connivencia con el pensamiento genocida y la ingrata mirada sobre Malvinas. Instalar estos temas aunque cueste el dolor de las personas afectadas los aleja de exponer lo que verdaderamente son, apoyados por los medios adonde van con personas que hacen de periodistas y en muchos casos concuerdan o justifican sus actos deleznables con compromiso militante”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Hace ocho años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, ¡en el Papa de la fraternidad!

Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal: “Francisco, el Papa de la esperanza” , un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.

LRA 1 Buenos Aires

El obispo de la Diócesis de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, llamó hoy a los precandidatos electorales a pensar en las “necesidades reales” de la gente y a no incurrir en “formas mezquinas e inmediatistas” de campaña, sino a optar por “la grandeza de la política”.

“Ha comenzado la campaña electoral y hemos escuchado insultos, descalificaciones, una suerte de guerra por quien aniquila primero al otro; con un abandono enorme sobre los problemas reales, sobre la gente concreta”, expresó.

A través de su reflexión, el presidente del Episcopado manifestó: “Tenemos que alimentarnos para poder pensar hacia adelante y pensar con esperanza, pensar con sensatez y sin dejarnos llevar totalmente por el pensamiento emocional”.

LRA 16 La Quiaca

Gustavo Lores, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy y candidato a rector por la lista Universidad de Tod@s, contó que la institución estatal “convocó a elecciones generales del 17 al 20 de agosto próximo”. Estos comicios se convocan para elegir un nuevo rector y vicerrector, quienes asumirán sus funciones el 8 de mayo de2022 por cuatro años, y en cada una de las cuatro facultades también se pone a consideración de los electores el cargo de decano y vicedecano.

LV 4 San Rafael

Se anunció que el lugar no podría mantenerse abierto, luego de más de una década de impecable gestión de la Cooperadora del Hospital en el mantenimiento.

Tras esto, el Rotary Club Este ha decidido coordinar gestiones con varias instituciones para que continúe, “porque venía prestando un importante servicio a la comunidad, sobre todo a los familiares de pacientes de bajos recursos por lo que cumplía una gran función social”, expresó el presidente de Rotary Club Este, Juan Antonio García Rubio.

LRA 3 Santa Rosa

La localidad de Ingeniero Luiggi será la primera en recibir el programa de restauración de la estación de trenes. La intendenta, Patricia Lavín, dijo que “el edificio será acondicionado para la implementación de un espacio cultural”.

LRA 9 Esquel

Marina Caselli, investigadora del CONICET e integrante de Sistemas Terrestres del CIEFAP, se refirió al trabajo al cual se sumaron en la Comarca Andina junto a otras instituciones, como la Secretaría de Bosques y el INTA, con el objetivo de plantar especies nativas y comenzar a restaurar la mayor cantidad de vegetación posible, luego del devastador paso de los incendios ocurridos en marzo. “Es hermoso ver como la gente ama las plantas nativas, le gustan. Poder ayudar desde lo institucional está genial y fue muy lindo desde la experiencia”, resaltó Caselli.

LRA 9 Esquel

Aura Andrews, pertenecienteal Área de Hemoterapia del Hospital Zonal Esquel, resaltó la importancia de la donación de sangre y comentó la convocatoria de donantes voluntarios no relacionados con los pacientes que la necesiten de urgencia. Andrews describió cómo es la modalidad y quiénes pueden realizar la donación.

LU 4 Patagonia

En la semana de la lactancia materna, el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia celebró el segundo año de funcionamiento del Espacio de Lactancia Materna sostenido por los profesionales del servicio de Pediatría.

El doctor Maximiliano Medina Alarcón, jefe del Servicio de Pediatría del nosocomio, contó que el sector se inició por demanda de las madres que tenían a sus niños y niñas en internación.

LRA 7 Córdoba

Sergio Job, abogado y militante de Derechos Humanos e integrante del Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras Unidos por la Tierra, se refirió al incendio intencional que se realizó en el Refugio Libertad y reflexionó sobre el trabajo, la tierra y la lucha de los productores cordobeses que realizan su tarea de manera auto gestionada para salir adelante.

LRA 1 Buenos Aires

Estamos transitando una nueva campaña electoral donde, claramente, persiste la violencia política hacia las mujeres. En “Mujeres de acá” conversamos sobre este fenómeno con Agustina Gradin, Licenciada en Ciencias Políticas UBA y Magister en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social (FLACSO) y parte del Observatorio de violencia contra las mujeres y disidencias en política “Julieta Lanteri”

Luego, charlamos con Malena Galmarini política de amplia trayectoria como dirigente (fue concejal y secretaria de política sanitaria de Tigre, Diputada Provincia). Peronista y feminista. Hoy presidenta de AYSA. Es hija de Marcela Durrieu y del Pato Galmarini, Sergio Massa es su marido.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Soy Nacional charló con la cantautora argentina de folklore, quien presentó su más reciente disco, “Después de Todo”, su álbum grabado durante de la pandemia.

“Es compartir algo que amamos, la música”, comenzó contando la también exministra de cultura de la Nación. Creo que es un trabajo muy seriamente hecho, ya que necesitaba que se escuchara el paisaje de mi tierra”, agregó en referencia a su ciudad natal, Corrientes.

“Fue un trabajo que disfruté enormemente, habiéndolo grabado en solamente 3 días, ya que tuvimos un poquito tiempo para hacerlo cuando bajaron los contagios (de coronavirus)”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

Esta edición de “Estación Piazzolla 100 años” recorre las grabaciones realizadas por Astor en el periodo entre 1946 y 1949 con su primera orquesta propia tras haber abandonado la formación de Anibal Trolio en 1944. En estos años fueron grabados 32 temas de los cuales fue “El desbande” el primero de su autoría.

LRA 1 Buenos Aires

Simulando que Ray Charles toca una hora para sus oyentes, Litto Nebbia compartió una hora con la música del primer disco del cantante y pianista estadounidense, Oh, Halleluja I Love Her So, grabado en 1962.

LRA 9 ESQUEL

Al finalizar el sábado en Argentina, cuando en Sapporo (Japón) recién llegaba el domingo 8 de agosto, Eulalio “Coco” Muñoz y Joaquín Arbe redondearon una histórica actuación en la Maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Era una carrera complicada debido a las condiciones climáticas: gran parte de los 42 kilómetros fueron con 27 grados y más del 75% de humedad. De los 106 que arrancaron la prueba, terminaron 76 y el resto se retiraron. Muñoz y Arbe estuvieron entre los que cruzaron la meta. La medalla de oro se la llevó el keniata Eliud Kipchoge, que también se había impuesto en Río de Janeiro 2016. Abdi Nageeye de Países Bajos y Bashir Abdi de Bélgica completaron el podio.

Los atletas cordilleranos tuvieron una actuación destacable y durante toda la competencia escalaron puestos en la general y también en su objetivo de destacarse entre los atletas de Sudamérica. “Coco” Muñoz finalizó en el puesto 31, con 2h16m35s. Fue histórico porque se convirtió en la mejor marca para un argentino en Juegos Olímpicos.

LRA 1 Buenos Aires

El jugador boliviano, de paso por River y Boca, José Milton Melgar Soruco, charló con Alejandro Apo en Todo con Afecto, donde habló de su carrera en el fútbol argentino y grandes recuerdos.

En tanto a sus inicios: “Yo empecé en el fútbol profesional a los 19 años, previamente

habiendo jugado para equipos de mi barrio, empecé en el club Blooming en 1979, donde estuve desde el 79 al 85 y en enero del 86 me fui para Buenos Aires”. En ese sentido comentó: “Fue una experiencia muy hermosa porque en la Argentina no me conocía nadie y por un castigo que tuve aquí en Bolivia se dio la posibilidad de que me vaya a préstamo”.