José Melgar: “De la noche a la mañana ya estaba entrenando en River”

El jugador boliviano, de paso por River y Boca, José Milton Melgar Soruco, charló con Alejandro Apo en Todo con Afecto, donde habló de su carrera en el fútbol argentino y grandes recuerdos.

En tanto a sus inicios: “Yo empecé en el fútbol profesional a los 19 años, previamente habiendo jugado para equipos de mi barrio, empecé en el club Blooming en 1979, donde estuve desde el 79 al 85 y en enero del 86 me fui para Buenos Aires”

En ese sentido comentó: “Fue una experiencia muy hermosa porque en la Argentina no me conocía nadie y por un castigo que tuve aquí en Bolivia se dio la posibilidad de que me vaya a préstamo”

“Estábamos en un hotel frente al obelisco con el presidente del Blooming y me pregunta si quería irme a Córdoba o quedarme en Boca, que en Córdoba me iban a pagar más pero yo le dije que prefería a Boca” explicó.

Con relación a su trayectoria en Boca: “Me prestaron por 3 meses, eran a prueba para ver si me quedaba o no. El técnico era Mario Zanabria, y de un principio cuando empezamos la pretemporada, él me dio toda la confianza, metiéndome de titular. Fue algo sorprendente porque a mi nadie me conocía y yo también estaba con esa incertidumbre de poder entrar bien a lo que era ese Boca del 86, para suerte mía las cosas fueron bien y esos 3 meses se convirtieron en casi 3 años”

Al respecto de su pase a River: “No estaba en los planes, mi representante estaba buscándome equipo y apareció River, me dijeron que el flaco Menotti me quería, que íbamos a conversar con él en una cena”. “Estuvimos en la cena y al otro día ya estaba entrenando. De la noche a la mañana ya estaba entrenando en River” destacó.