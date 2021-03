Diario de Radio Nacional 08/03/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Comprometámonos a construir una sociedad igualitaria”

Buenos Aires – CRISTINA FERNANDEZ: Pidió a jueces y fiscales que dejen de “mirar para otro lado”

Buenos Aires – ELIZABETH GOMEZ ALCORTA: “Pedimos que no nos maten más”

Buenos Aires – INES ARRONDO: “Ganamos espacio en el deporte, pero falta mucho para una igualdad”

Buenos Aires – MIRIAM LEWIN: Alertó sobre la violencia contra las mujeres en los medios de prensa

Buenos Aires – ANA CASTELLANI: “La mitad de quienes trabajan en el Estado son mujeres, pero hay brecha”

Resistencia – Celebran 36 años: Sindicato de Amas de Casa

Resistencia – URSULA SAVARECE: “Pedimos que nos dejen de matar, vivas nos queremos”

Resistencia – 11 de marzo: Día contra la violencia de Género en los medios de comunicación

Gualeguaychú – GUILLERMINA GUASTAVINO: “Nos cuesta ocupar lugares donde se toman decisiones”

Neuquén – SILVIA SAPAG: Proponen crear acceso directo para denuncias de violencia

Gualeguaychú – PAMELA DE BATTISTA: “Milito la acción poética y la educación sensible”

Córdoba – CECILIA MARCHAN: “Este año el trabajo va a ser federalizar las políticas de género”

Gualeguaychú – AGUSTINA DIAZ: “La justicia debe transformarse con perspectiva de Género”

Gualeguaychú – ALICIA REYNOSO: “Nos está faltando empatía y solidaridad entre todos y todas”

Buenos Aires – Luchadoras de todos los tiempos: Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras

Buenos Aires – SARA GALLARDO: Base Esperanza: Cómo es la vida en la Antártida

Buenos Aires – CECILIA MERCHAN: “No es menor tener un presupuesto con perspectiva de género”

Tucumán Mercedes Sosa – VICKY DISATNIK: Exigen respuestas a la Provincia

San Luis – MERCEDES D’ALESAANDRO: “La desigualdad más evidente es la de los femicidios”

Radio Nacional – RAE-Argentina al mundo: Paro de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans

Buenos Aires – DAGNA AIVA: La importancia de las mujeres en los comedores

Santiago del Estero – CECILIA CANEVARI: “Nos pone en evidencia que la igualdad no se ha alcanzado”

Rosario – Informe de la UNR: La desigualdad de género en los ingresos, supera el 30%

Zapala – GRISELDA OJEDA: “Tenemos la fuerza de la palabra y podemos gestar muchas cosas”

Bariloche – LAURA IMPELLIZZERI: “Hay falencias aún en la prevención de potenciales femicidios”

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: “El 8 M, otro día de lucha”

El Presidente encabezó hoy un acto en el que con los gobernadores suscribieron el acta compromiso “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”, en el marco del Día Internacional de la Mujer. “La reacción estatal frente a los femicidios es lenta o no existe”, señaló el jefe de Estado, al tiempo que agregó: “No quiero vivir en una sociedad que discrimina y tolera la violencia de género y los femicidios”.

“Yo quisiera que este día sea un día de respuestas y no de reclamos”, sostuvo Fernández, y expresó: “Comprometámonos a construir una sociedad igualitaria”.

“Cuando uno escribe Femicidio hoy en Word, te salta una viborita que te dice que la palabra no existe. Lo que sí existen son los femicidios, la sociedad nos obliga a construir nuevas definiciones, que no existían o que se toleraba y estaban ocultos”, manifestó.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández reclamó el “compromiso de todos los poderes del Estado para erradicar la violencia machista y los femicidios” y pidió a jueces y fiscales “que dejen de mirar para otro lado”, en el marco de la celebración del Día de la Mujer.

A través de Twitter, fundamentó su pedido en la necesidad de “avanzar con el cambio cultural que está protagonizando el colectivo feminista”.

Hoy, el Gobierno selló con los 24 distritos del país un Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género, en un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández encabezó un acto en el que, con los gobernadores, firmaron el acta compromiso “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”, en el marco del Día Internacional de la Mujer. En el mismo que se realizó en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno también estuvieron presentes las ministras de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y su par en Justicia, Marcela Losardo.

“Es un hecho histórico, la respuesta del Estado es y debe ser ahora porque es necesario”, declaró Gómez Alcorta. También recalcó la decisión del oficialismo de priorizar las políticas de género.

En el documento, los gobernadores se comprometen a “integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios; a adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) y al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), y a jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y municipales”.

LRA 1 Buenos Aires

Arrondo declaró que siente “una alegría enorme” al ocupar el cargo actual. “Después de haber vestido la camiseta de mi país por diez años, es como una extensión de eso. La mujer ganó espacio en el deporte, se logró en los clubes de barrio, dentro de las federaciones, pero falta muchísimo para una igualdad posible en el deporte”, declaró la funcionaria. A su vez remarcó que falta cupo femenino en las comisiones directivas y que faltan “transformaciones como sociedad”, agregó la funcionaria.

LRA 1 Buenos Aires

En el Día Internacional de la Mujer, Lewin reflexionó sobre el lugar que tienen las mujeres en los medios de prensa y remarcó la necesidad de que “se apruebe el proyecto de ley sobre equidad de género y cupo trans en los medios”. En “Radio país”, expresó que “ante la pantalla, la mujer tiene que ser delgada, bonita y joven; y en cambio, en los hombres no existe ese requerimiento”. “En la pantalla de TV, la palabra fuerte siempre es la de los varones”, manifestó.

LRA 1 Buenos Aires

Castellani destacó el trabajo de las mujeres en el Estado y señaló que “por primera vez se estableció que no hay descuento ni pérdida de presentismo por la inasistencia de las trabajadoras de la Administración Pública” en el marco de las actividades desarrolladas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

En “Radio país”, sostuvo que “la mitad de las personas que trabajan en el Estado son mujeres”, pero explicó: “Hay una paridad absoluta en la base de la pirámide, pero aparece una brecha vertical a medida que se va subiendo”. “A pesar de que se está mejorando, todavía falta mucho por hacer”, agregó.

LRA 26 Resistencia

La ex presidenta del Sindicato de Amas de Casa del Chaco, Clarisse Pasmanter, se refirió a los inicios de esa organización, diciendo que “el sindicato cumple 36 años de actividad, y hay una continuidad y profundización de los temas referidos a la mujer que es muy importante. Cuando comenzamos y pedíamos el reconocimiento del trabajo doméstico y la jubilación para las amas de casa, nos decían que estábamos locas, pero cuando hicimos la primera marcha aparecieron mujeres de todos lados y fue ejemplo de cómo debe ser una organización”.

LRA 26 Resistencia

Savarese, titular de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género, se refirió a los aspectos centrales que hacen a la actividad del colectivo trans y diversidad de identidades, expresando que “deseo que tengamos un feliz día de esta lucha cotidiana y tengamos fuerzas para seguir luchando por la diversidad. Siento que este día debe ser festejado como de las mujeres, somos múltiples las que nos identificamos, construimos y hacemos”.

LRA 26 Resistencia

La directora del Museo de Medios del Chaco, Gabriela Aguirre, habló sobre las actividades previstas para hoy y para el resto de marzo, indicando que “este es un día de lucha y resistencia, y hay que seguir hablando de temas como la ley del aborto, que no puede ser aplicada en el Chaco por la actuación de una jueza”.

LRA 42 Gualeguaychú

La coordinadora de Participación Ciudadana del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermina Guastavino, expresó que “nosotras hemos ido reconfigurando el sentido de este 8M, porque hay que profundizar y comprender el sentido de este día, que es un día de reflexión pensando las tragedias que todavía nos falta resolver a las mujeres, por lo tanto no es un día muy feliz. También este día debe ser un compromiso para seguir luchando”.

LRA 43 Neuquén

Sapag presentó un proyecto de Ley para que se determine dentro del Ministerio Público una aplicación y página de Internet para recepcionar todas las denuncias de violencia que puedan hacer las mujeres desde sus teléfonos o de personas cercanas para que el mismo Estado sea el responsable de distribuir a las jurisdicciones las denuncias y garantizar el cuidado de la vida de las mujeres. El proyecto lleva el nombre de Guadalupe Curual, joven asesinada por su pareja en la vía publica en la ciudad de Villa La Angostura.

Por su parte y respecto al día de la Mujer, la senadora destacó la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de quien opinó “hizo mucho por los feminismos como por ejemplo establecer la jubilación conocida como de la ama de casa” aseguró.

LRA 42 Gualeguaychú

Pamela, profesora de Lengua y Literatura y ganadora del Premio Fray Mocho a la poesía, se refirió al Día Internacional de la Mujer, diciendo que “hoy estamos en una jornada donde debemos pensarnos a nosotras mismas en esta sociedad patriarcal y la literatura enriquece nuestro pensamiento, mientras la poesía tiene emociones que también nos mueven un montón”.

LRA 7 Córdoba

En el marco del Día Internacional de la Mujer trabajadora, la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad, Cecilia Marchán, dijo que “debemos entender que las políticas de Género tienen que ser políticas de Estado en todos sus niveles para poder frenar la violencia extrema”.

LRA 42 Gualeguaychú

La coordinadora Académica del Instituto Nacional de Capacitación Política y docente de la UBA, Agustina Díaz, hizo un repaso de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia, y manifestó que “hoy por lo que se reclama y se trabaja es por erradicar todo tipo de violencia basada en el Género. De la violencia de Género solo vemos la punta, como las violaciones y los maltratos, pero hemos llegado a un momento social donde este tipo de violencia tiene por debajo una estructura de violencias imperceptibles”.

LRA 42 Gualeguaychú

La enfermera que durante la guerra de Malvinas prestó servicio en el hospital reubicable de la Fuerza Aérea en Comodoro Rivadavia, Alicia Reynoso, se refirió al Día Internacional de la Mujer, expresando que “tenemos un dolor muy grande las mujeres, algo no estamos haciendo bien, ni tampoco están haciendo lo que corresponde los que están a cargo de realizar las leyes para defender a las mujeres, o quizá nosotras no lo sabemos expresar. Yo creo que sabemos hacerlo, pero hay oídos sordos”.

LRA 1 Buenos Aires

Como cada año, el 8 de marzo los movimientos feministas reclaman derechos sociales, laborales, políticos, económicos, y visibilizan las denuncias de desigualdad, violencia y abuso.

Esta jornada de lucha en todo el mundo, conmemora a las más de 100 mujeres muertas durante el incendio en una fábrica textil de Nueva York, mientras sostenían una huelga en protesta por las condiciones laborales en el año 1908.

El Area de Géneros de Radio Nacional a través de una serie de micros, repasa las historias de luchadoras de todos los tiempos, aquellas pioneras que hicieron historia y dejaron huella en el recorrido de la lucha feminista.

LRA 1 Buenos Aires

La doctora Sara Gallardo es oficial del Ejército en Base Esperanza y, en comunicación con el programa Ahí vamos, relató cómo son sus días en la Antártida: “Siempre quise trabajar acá”, expresó. En ese marco, señaló que ingresó al Ejército “por todo lo que hace esta institución por la Argentina, las misiones de paz y la ayuda comunitaria en distintos puntos del país”.

LRA 1 Buenos Aires

Cecilia Merchán, Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dialogó sobre la importancia femenina en las tareas y la desigualdad: “Percibimos un 22% menos que los varones en nuestros ingresos y en los empleos informales se eleva al 32%”.

“Hay una invisibilización de lo que hacemos, ni hablar del cuidado doméstico y de los niños. Llevamos adelante los trabajos más invisibles, pero son los que sostienen la vida”, recalcó la funcionaria.

En cuanto a la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sostuvo que ante la “violencia y desigualdad estructural”, el gabinete permite pensar políticas públicas que “deben ser integrales y federales”. “No es menor que en la Argentina tengamos un presupuesto con perspectiva de género”, celebró Merchán.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Una respuesta urgente por parte del Gobierno provincial. Eso es lo que reclama Vicky Disatnik, de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, en relación a la creciente violencia contra las mujeres en Tucumán, al tiempo que puso como ejemplo el caso de Paola Tacacho, la joven que había denunciado en 13 ocasiones a su femicida (Mauricio Parada Parejas) y nunca obtuvo una respuesta. “Seguimos esperando que la provincia dé una respuesta acorde a las necesidades de las mujeres. El trabajo de las compañeras en los servicios es realmente importante, pero no dan abasto, no alcanzan, no resuelven y no ponen por delante el cuidado de las mujeres. Esto a nivel nacional se traduce en que estamos pidiendo que se declare la emergencia, que es una decisión política, porque estamos en emergencia.

LRA 29 San Luis

Entrevistamos a Mercedes D´Alessandro, economista y escritora argentina, Directora Nacional de Economía, igualdad y género en el Ministerio de Economía de la Nación, sobre la reflexión por el día 8M, “la desigualdad más evidente es la de los femicidios”, “tambien hay desigualdad en distintos aspectos eso fue el impulso de abrir este espacio”, “hay que transformar ideas profundamente establecidas”, “todo lo que ocurre refleja un cambio de época”, “estuvimos trabajando todo el año pasado en el presupuesto con perspectiva de género”, “como hay mucha pobreza hay que hacerlo con perspectiva de genera, cerrar brecha de desigualdad nos ayuda a mejorar como sociedad”, “ver la economía feminista como un camino para construir una sociedad igualitaria”, “en este primer año de la dirección fue muy difícil”, “que la recuperación económica tenga una perspectiva de género”.

Radio Nacional

En el marco del Día Internacional de la Mujer en todo el país se realizarán marchas y vigilias en conmemoración de un día que nos ve atravesados como país con 55 femicidios en lo que va del año; la mitad de las mujeres en situación de pobreza agudizada por la pandemia del Covid; y el reclamo urgente para que se declara Emergencia Nacional contra la Violencia de Género y Diversidades.

LRA 1 Buenos Aires

El trabajo de las mujeres en las organizaciones: “Son las que van generando los espacios de comunicación e interacción. No pudimos parar, en un comedor la necesidad se antepone, no se pueden dar el lujo de parar por el Día de la Mujer”.

A su vez, recordó la muerte de Ramona, referente de La Poderosa de la Villa 31 y aseguró que no dejarán que su fallecimiento “sea en vano”.

Por otra parte, Aiva mencionó el trabajo que realizaron desde las organizaciones en los barrios populares en medio de la pandemia. Contó que obtuvieron un reconocimiento del equipo del Ministerio de Salud. “Lo que hicimos fue primordial para que no haya tantas muertes”, completó.

La referente de la Villa 21-24 alertó sobre la violencia de género en el lugar y el desempeño de la Policía. En ese marco, declaró: “Es algo tremendo, no están capacitados para estas cuestiones, tienen una mentalidad retrógrada al estilo de algo habrán hecho”.

LRA 21 Santiago del Estero

Canevari se refirió a la fecha conmemorativa del día internacional de la mujer y expresó que nos pone en evidencia porque la igualdad no se ha alcanzado.

A la vez manifestó que los varones deben reflexionar acerca de las complicidades patriarcales y dejarse interpelar sobre cuáles son sus prácticas machistas, que no toleran la autonomía de las mujeres.

LRA 5 Rosario

La Usina de Datos de la UNR presentó un informe sobre la inequidad entre mujeres y varones en la distribución de tareas del hogar, la situación ocupacional y las brechas de ingreso, el acceso a la seguridad social y la pobreza por insuficiencia de ingresos y de tiempo, entre otros puntos. En diálogo con Nacional Rosario, la coordinadora de dicho espacio, Paula Durán, contó detalles de este estudio que deja al descubierto que, en el Gran Rosario, los hombres perciben 31.7 por ciento más de ingresos que las mujeres, 10 puntos por más que en todo el país.

LRA 17 Zapala

En la FestiFeria Autogestiva que se realizó ayer en el Trabum Ruka, Griselda Ojeda, huertera, mujer de plantas, aromáticas y nuevas formas de vínculos comerciales, se refirió al 8 de marzo, día de la mujer trabajadora.

LRA 30 Bariloche

Laura Impellizzeri, periodista de Género y licenciada en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, dialogó con Eduardo Alzueta, del programa Línea Directa, acerca de los casos recientes de femicidio, la conducta de los violentos, la necesidad de controlar a los agresores y el insoslayable trabajo de formación, capacitación y toma de conciencia sobre fuerzas de seguridad y la justicia.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual editorial Mario Wainfeld se refirió al Día Internacional de la Mujer. “El movimiento feminista realiza un paro mundial. Hay que ser respetuoso y cuidadoso”, expresó el conductor de Gente de a Pie.

“Las mujeres cumplen funciones esenciales y no terminan de ser reconocidas”, destacó.

LT 12 Paso de los Libres

En diálogo con el cónsul argentino en Uruguayana, Ricardo Di Lelle, comentó que desde hace aproximadamente 10 días Brasil declaro bandera negra para el estado de Río Grande do Sul, es el nivel máximo de peligrosidad frente a la situación del virus, es la primera vez que se llega a esta situación y extienden hasta el 22 de marzo, esto implica el cierre casi total de los comercios, en Uruguayana hay 303 casos activos según los últimos datos de la ciudad, casos positivos que se han registrados desde el inicio de la pandemia son casi 7.000 y 116 son los fallecidos.

LRA 1 Buenos Aires

El médico, diputado nacional por Tucumán, y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados se refirió a las posiciones que fue tomando Juntos por el Cambio en relación a la pandemia y la vacuna.

En ese sentido, recordó que “durante muchos meses hubo un grupo” de opositores que denostó tanto a la vacuna, como las medidas y recomendaciones del gobierno nacional, alentando incluso a ingerir productos nocivos para la salud.

LU 4 Patagonia

En menos de una semana, desde que comenzó la campaña, ya se vacunaron 1800 adultos mayores de 70 años contra el coronavirus en la ciudad patagónica.

La alegría, el alivio y la emoción son constantes, pero este domingo una historia superó todo lo vivido por los trabajadores de la Salud.

Antonia Pérez y José Segundo Alvarez llegaron para aplicarse la vacuna contra el COVID-1, se abrazaron y contaron que ese día cumplían 57 años de matrimonio.

De inmediato, se organizó un festejo, que incluyó el baile de un vals, que fue celebrado por todos.

Antonia y José Segundo, contaron a LU4 cómo fue esa experiencia y ese momento que, sin dudas, queda en un lugar destacado dentro de las historias de la pandemia.

LRA 7 Córdoba

El presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alberto Binder, propuso analizar las responsabilidades conjuntas de la dirigencia política y la mala administración de Justicia en el país, en base a cinco acuerdos básicos.

Según Binder, esos puntos del convenio deben ser primero que la ministra de la Corte, Elena Highton de Nolasco, deje el cargo; luego que la Comisión Bicameral del Ministerio Público exija que en un plazo máximo de seis meses se implemente la ley vigente; después modificar el funcionamiento de la Corte Suprema,; tras esto, que el Consejo de la Magistratura realice evaluaciones generales de mayor calidad y transparencia, y finalmente, que los tribunales revisores, que son las Cámaras y Casación, mejoren su desempeño.

LU 4 Patagonia

En su discurso de apertura de sesiones, el gobernador Mariano Arcioni le dedicó un apartado a la Reforma Judicial, y advirtió que es inminente el envio de pliegos para completar las vacantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En tanto, el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, adelantó que Arcioni tiene en mente una sola mujer para la conformación del STJ, expresando que “una de las propuestas que elevará el gobernador le corresponderá a una mujer”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario se refirió a la situación política que se vivió los últimos días en Formosa, y las reacciones de los distintos sectores: “Ante todo, como siempre sostenemos que toda represión institucional es reprochable. No hay buena o mala. La izquierda supo cuestionar a Insfrán por maltrato a los pueblos originarios, algún sector progresista cercano al peronismo prefiere mirar hacia otro lado y está la impronta del año nuevo de los mayores represores en democracia (diciembre de 2001 incluido) luchando ahora curiosamente contra la represión. Uno siente curiosidad explorando las verdaderas causas por las que el batallón Bullrich, con sus baterías TN y La Nación, retoman la ofensiva a 1103 km de distancia por la ruta nacional 14 para sacudir el verano caliente de Formosa. La misma curiosidad y defraudación con las que esperábamos el repudio a las bolsas mortuorias del 27 de febrero, o la terrible represión de Santilli y Larreta contra el personal de enfermería, justo el 21 de septiembre Día de la Enfermera”.

LRA 8 Formosa

“Tras las reuniones mantenidas durante el fin de semana con representantes de las diferentes Cámaras Empresarias, el gobierno provincial está elaborando un paquete de medidas económicas para ese sector afectado por las restricciones de la fase 1, a raíz del brote de casos de coronavirus en la ciudad de Formosa”, afirmó el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez.

LRA 5 Rosario

Trabajadoras y trabajadores de Hey Latam avanzan en conformarse como cooperativa tras un fallo judicial que avaló la quiebra de la empresa que dejó a 300 personas sin fuentes de trabajo, el 70 por ciento de ellas mujeres. En conversación con Nacional Rosario, la integrante del call center Joy hizo un racconto de la situación, que tiene como hechos destacados el cumplimiento de 100 días de acampe, la apelación del pedido de quiebra al considerarla fraudulenta y la posterior toma pacífica de la empresa para resguardar las herramientas de trabajo.

LRA 4 Salta

Dos personas que intentaron cruzar a nado el río Bermejo en la frontera argentino-boliviana fallecieron el sábado último al ser arrastradas por la fuerte corriente. Estas víctimas se suman a otras cuatro, entre ellos dos bebés, que fallecieron días pasados cuando se pinchó un gomón que los transportaba por un paso no habilitado desde Aguas Blancas a Bermejo.

El delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Ovejero, dijo que la situación en la frontera es “gravísima” por la vulnerabilidad de las personas que viven en el lugar -que en su mayoría están dedicadas al contrabando a pequeña escala de indumentaria y alimentos. Aclaró que el cruce ilegal de la frontera no es nuevo, aunque la pandemia y las restricciones de circulación agravaron la situación.

LRA 3 Santa Rosa

La presidenta de la Asociación Civil de Cannabis Medicinal de La Pampa (CannaPam), Paola Ruggero, puso de manifiesto “la poca voluntad de avance por parte del gobierno pampeano y del municipio de Santa Rosa respecto al registro de usuarios de cannabis medicinal”, según manifestó.

Luego, Ruggero se refirió al anuncio del Presidente Alberto Fernández sobre un proyecto de utilización del cultivo de cannabis con fines de industrialización para uso medicinal e industrial, diciendo que “utilizar la palabra cannabis siempre es un avance, pero hoy sólo hablar de industria no es lo que mejor nos cayó a las asociaciones y cultivadores. Entendemos el contexto, pero vemos que siempre se está priorizando la industrialización y no la salud”.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador porteño del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto, presentó un proyecto de ley para declarar en emergencia el acceso al sistema educativo de gestión estatal en la Ciudad de Buenos Aires.

“Año tras año la situación se agrava. Hubo más de 23 mil chicos que no tuvieron un lugar en las escuelas públicas porteñas. La preocupación que tenemos es que no se viene haciendo nada”, destacó el legislador.

“Presentamos este proyecto de ley para que tenga un tratamiento urgente . Tiene que ver con la educación de nuestros hijos. El Estado debe garantizar la educación gratuita y de calidad”, aseguró.

LRA 42 Gualeguaychú

Hilt aseguró que “este día es un tiempo para reflexionar sobre lo conseguido”, y agregó que “para este colectivo, en cuanto a la igualdad, queda aún mucho por conquistar”.

LRA 26 Resistencia

Centeno dijo que “la situación de la IVE en nuestra provincia está vinculada a una medida cautelar en vigencia que nos impide aplicarla. Hasta tanto se resuelva esta situación, nosotras, como equipo sanitario, seguimos garantizando el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), de manera ambulatoria, medicamentosa, con pastillas, las cuales son suministradas por el Ministerio de Salud de la Nación. Existen protocolos y los cumplimos”.

LRA 9 Esquel

La marcha del #8M se realizó en Esquel en el marco de una jornada de lucha y exigiendo la Reforma Judicial feminista, sumando acciones con los nombres de las víctimas de femicidio de 2021 más carteles en las veredas de los tribunales con las caras de los femicidas, junto a zapatos rojos.

Desde el Consejo de la Mujer, su referente, Graciela Avilés, sostuvo que “el sistema judicial tiene que hacer una reforma. El acoso sigue siendo una contravención y muchas veces es el inicio de una gran cadena que termina en feminicidios”.

LRA 9 Esquel

En relación al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Mabel Gabarra, habló sobre la exigencia de la Reforma judicial que se planteó para este #8M.

“Es muy difícil, porque luchamos contra un sistema que a nosotras nos oprime y los hombres tienen que trabajar con un sistema que los privilegia. Soy abogada y sé que en la Justicia la palabra de la mujer se valora menos, por eso hay que transformar lo que el aparato judicial piensa en cuestiones de Género, y cada miembro de un tribunal del país tiene que capacitarse”, indicó Gabarra.

LRA 42 Gualeguaychú

María Cecilia, militante en defensa de los derechos de los Niños y el feminismo, contó la experiencia de vida que desde 2012 la llevó a ser parte de la Red ´Ser familias por adopción´, y madre de dos niños.

“Soy militante de la maternidad, tengo por adopción a Elías y Laureano, y aprendí que el Instituto de la Adopción es la conjunción de un deseo de ser madre o padre con el derecho de tener una familia por parte de ese menor que espera ser adoptado”.

LRA 1 Buenos Aires

El Boca que venía mal, el que tenía al DT en duda, el que apenas pudo en la semana con Claypole por Copa Argentina; ese Boca se enfrentó en Liniers al Vélez puntero y le tiró su mejor actuación en mucho tiempo encima y lo pasó por arriba con un 7-1.

Caradona, Villa x 2, Maroni x 2, Tevez y Campuzano convirtieron los goles de Xeneize, mientras que Lucero marcó el del Fortín. Con este resultado, el equipo de Russo llega a 8 puntos y queda a uno de los líderes de la Zona 2.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Rubén Moisello se transformó en el nuevo presidente de San Martín de Tucumán, al imponerse en las votaciones que se realizaron ayer para dirimir al representante de Roberto Sagra, y prometió reforzar el equipo que participará de la Primera Nacional, además de realizar obras en el estadio y el complejo. “La verdad que es el desafío más importante de mi vida. Tengo 61 años y pasé por muchas funciones, hice cosas que no tenía ni idea, me pusieron en cargos gerenciales en los que fui a aprender y por suerte siempre tuve el tino y la sapiencia en ese momento para llevarlo a cabo.

Primero vamos a intentar traer tres refuerzos, ojalá que el mercado se abra y nos dé la posibilidad de hacerlo. Hay conversaciones así que tenemos que analizarlo.