Exigen que la Provincia dé respuestas a las necesidades de las mujeres

Una respuesta urgente por parte del Gobierno provincial. Eso es lo que reclama Vicky Disatnik, de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, en relación a la creciente violencia contra las mujeres en Tucumán, al tiempo que puso como ejemplo el caso de Paola Tacacho, la joven que había denunciado en 13 ocasiones a su femicida (Mauricio Parada Parejas) y nunca obtuvo una respuesta. “Seguimos esperando que la provincia dé una respuesta acorde a las necesidades de las mujeres. El trabajo de las compañeras en los servicios es realmente importante, pero no dan abasto, no alcanzan, no resuelven y no ponen por delante el cuidado de las mujeres. Esto a nivel nacional se traduce en que estamos pidiendo que se declare la emergencia, que es una decisión política, porque estamos en emergencia.

Todo el presupuesto que supuestamente está siendo adjudicado al Ministerio de las Mujeres, que sea reasignado a una política de emergencia porque todos los días aparece una mujer muerta y con el caso de Paola Tacacho se ha destapado en cómo la Justicia no tiene en cuenta las necesidades de las mujeres”, opinó Disatnik.

Foto: La Gaceta