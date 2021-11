Diario de Radio Nacional 06/11/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - La salud de la vicepresidenta: Cristina Kirchner agradeció al personal del sanatorio tras ser dada de alta

LRA 1 Buenos Aires - Causa espionaje ilegal: Relevarán del secreto a siete personas para que declaren

LRA 1 Buenos Aires - Santoro llamó a votar por el Frente de Todos: Para “continuar con la recuperación económica”

LRA 7 Córdoba - BRAULIO LOPEZ: “Se van dejando pedazos de uno mismo por ahí”

LRA 1 Buenos Aires - DIEGO MORALES: La estrategia de estigmatización del pueblo Mapuche

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas - ALEJANDRA MAN: “Trabajamos para acercar la ciencia y tecnología a la comunidad”

50 en 50 - Primer encuentro nacional: La comunidad afrodescendiente se reunió en Paraná

LT 14 Paraná - CARINA REH: Diferencias entre la tercera dosis y los refuerzos

LRA 18 Río Turbio - Vacunar para prevenir: Concretarán jornadas de vacunación a demanda en Río Gallegos

LRA 23 San Juan - CECILIA GODOY: "La tercera dosis disminuye la gravedad de la enfermedad"

LRA 8 Formosa - A partir de mañana: Aplicación de la tercera dosis

LRA 22 Jujuy - Elecciones legislativas 2021: Leila Chaher y Rodolfo Tecchi presentaron los ejes de campaña del FDT

LRA 25 Tartagal - JULIO QUINTANA: "Priorizamos el salario y el trabajo en nuestra agenda"

LT 14 Paraná - Acuerdo con los laboratorios: Desde el lunes deberán retrotraer los precios de los medicamentos

LT 14 Paraná - Cuadruplicó el total de 2020: PreViaje facturó 41 mil millones de pesos en dos meses

LV 4 San Rafael - GERMAN GOMEZ: “Los productores caprinos de Punta de Agua necesitan asistencia urgente”

LT 11 Concepción del Uruguay - ARMANDO FELLIN: "Todo lo que se produce para Zona Franca tiene que ser para exportar"

LRA 1 Buenos Aires - RAUL ZIBECHI: “En aras de la libertad del comercio trazan fronteras que dividen pueblos"

LT 14 Paraná - LAURA STRATTA: El gobierno trabaja de forma articulada con el sector económico privado

LT 12 Paso de los Libres - CAMILO GOMEZ MONTERO: "Acá existe una impunidad impresionante"

LRA 1 Buenos Aires - Oficios del país: La pasión por el arte de los tejidos

LRA 7 Córdoba - ANA PEINETTI: "El premio es una caricia, una motivación para seguir trabajando"

LRA 29 San Luis - MARIANO COZZOLINO: Entran en vigencia las medidas que no fueron alcanzadas por la cautelar

LRA 21 Santiago del Estero - CARLOS SALMOIRAGH e ISABEL BRANDAN: Implementan acciones por el medio ambiente en la capital santiagueña

LRA 24 Río Grande - STELLA ALAZARD: Tierra del fuego promocionará dos eventos en Tecnópolis

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta agradeció a todo el personal del sanatorio Otamendi, donde fue dada de alta esta mañana luego de 48 horas de internación, tras ser operada el pasado jueves de "una histerectomía ampliada por vía laparascópica", en la que se le detectó un "pólipo uterino" de "características benignas".

La vicepresidenta ya se encuentra en su domicilio particular, dónde continuara su recuperación.

"Quiero agradecer a todo el cuerpo médico, enfermeras, enfermeros y a todo el personal auxiliar del sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y afecto. Muchas gracias!", escribió la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández relevó al exministro de Defensa, Oscar Aguad, al exsecretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis y al diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Cristian Ritondo, entre otros, de "la obligación de guardar secreto y confidencialidad" para que puedan declarar en la causa que se sigue por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan en la que el expresidente Mauricio Macri se encuentra como imputado.

Así quedó oficializado hoy mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 762, que lleva la firma del presidente Fernández; del jefe de Gabinete, Juan Manzur y del ministro de Justicia, Martín Soria.

La decisión presidencial alcanza además al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Pablo Cecati, al extitular de la Casa Militar José Luis Yofre, a Alejandro Daniel Guglielmi y a la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño para que puedan dar testimonio en el marco del expediente que instruye el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava.

LRA 1 Buenos Aires

El candidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos, criticó las políticas de planificación edilicias y de espacios públicos de la Cuidad de Buenos Aires y aseguró que “presentamos 51 mil firmas para derogar la ley que pretende construir un emprendimiento inmobiliario en Costa Salguero y construir un parque público ahí”.

Asimismo, aseguró que “desde que gobierna el Pro, la presión fiscal de la Ciudad aumentó todos los años sistemáticamente”. “Todos los servicios públicos aumentaron y, durante la pandemia, no ofrecieron ningún salvataje a los sectores que más sufrieron”.

LRA 7 Córdoba

El guitarrista y compositor uruguayo Braulio López, miembro fundador del dúo Los Olimareños, reflexionó sobre su carrera musical, su exilio, y su relación con Córdoba.



LRA 1 Buenos Aires

Diego Morales, director del área de litigio y defensa legal del centro de estudios legales y sociales, CELS, dialogó con “A las fuentes” respecto al informe publicado por dicha institución, en el que se trata la coordinación represiva sobre el pueblo Mapuche.

Explica que el proceso iniciado por el estado de Chile desde el año 2000 sobre la Araucanía comenzó a trasladarse desde el 2015 hacia la Patagonia Argentina con una estructura similar, en la que se intenta identificar al pueblo Mapuche como un problema de seguridad nacional, todo ello atado a intereses particulares de empresas y sectores tradicionales de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La funcionaria se refirió a la decimonovena Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología que se hará del 8 al 21 de noviembre. “Las actividades serán abiertas al público, habrá talleres, cuestiones prácticas, capacitaciones de tecnocultivos, cultivos sin suelo, robótica, impresión 3D y lo que ofrecemos en los polos de Gobierno", señaló Man.

50 en 50

En un nuevo programa informativo de “50 en 50” recorremos la Argentina con las noticias más relevantes en cada rincón. En esta oportunidad, desde la patagónica LRA 9 Nacional Esquel.

Córdoba: La policía provincial vuelve a ser denunciada por detenciones ilegales.

San Juan: Debate por los animales callejeros, tras la muerte de Florencia, una joven deportista de 23 años atacada por una jauría.

Mendoza: El gobernador Suárez dijo que no insistirá con la minería metalífera porque es una actividad que no tiene consenso social.

Chaco: Se realizaron las jornadas “Chaco Tec” con las que se busca difundir el desarrollo de software en esa provincia y fortalecer la economía del conocimiento.

Norte argentino: Homenaje al musico huamaqueño Ricardo Vilca, mientras que en la localidad neuquina de Chos Malal se realizó la presentación del disco de la Trilogía de Cantoras Campesinas del Norte Neuquino que responde a 59 canciones interpretadas por 27 cantoras.

Estos y muchos otros temas, como el regreso del rally argentino a Catamarca, la ampliación de los horarios de atención en el Paso San Sebastián en Tierra del fuego y el control de precios congelados que realizará el gobierno pampeano, en una nueva edición de “50 en 50”, programa radial elaborado por las 50 emisoras públicas del país.

LT 14 Paraná

Reh explicó cuál es la diferencia entre la aplicación de la tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19 y los refuerzos, y además se refirió a la prevalencia de la variante Delta, informando que en la provincia no se han detectado casos de dicha cepa.

“En noviembre la aplicación de la tercera dosis será para el grupo de personas con algún tipo de inmuno compromiso y para los usuarios mayores de 50 años que recibieron la primera y la segunda dosis de Sinopharm”, detalló Reh, y luego informó que los niños y los adolescentes inmunodeprimidos también recibirán la tercera dosis.



LRA 18 Río Turbio

Con el objetivo de continuar con la búsqueda activa de personas que no se han vacunado o aquellas que tengan que aplicarse la segunda dosis para completar el esquema contra el COVID - 19, el Ministerio de Salud y Ambiente, invita a la comunidad de Río Gallegos a participar este sábado 6 y domingo 7 de noviembre de las jornadas de vacunación a demanda, es decir sin turno previo.

Para tal fin, este fin de semana se dispondrán 3 centros de vacunación en distintos puntos de la localidad, con el objetivo primordial de vacunar a niños, niñas, adolescentes otorgando el acceso a la primera como así también a la segunda dosis.

LRA 23 San Juan

Según la Organización Mundia de la Salud, hasta el año 2023 vamos a tener casos de Covid -19 y los brotes van a depender del nivel de inmunidad de la población. Por ello, afirmo que es muy importante implementar este refuerzo planteado por los Ministerios de Salud de la Nación y de San Juan.

LRA 8 Formosa

En el marco de la campaña provincial de vacunación, mañana, domingo 7 de noviembre, recibirán la dosis adicional con la vacuna AstraZeneca los residentes de la ciudad de Formosa con 50 años o más que hayan sido inoculados con la segunda dosis de Sinopharm hasta el 10 de octubre anterior, inclusive.

LRA 22 Jujuy

Quienes encabezan la lista del Frente de Todos como candidatos a diputados nacionales por Jujuy, Leila Chaher y Rodorlfo Tecchi, presentaron las propuestas legislativas para las elecciones del 14 de noviembre, que incluyen el trabajo, un federalismo productivo, políticas de género, educación, deporte y turismo.

Entre los temas abordados por Chaer se destacó la ley de Responsabilidad Parental, sobre la cual la candidata señaló: “Es una ley que se encuentra presentada por las mujeres del Frente de Todos en el Congreso de la Nación, con un compromiso fuerte de que el salga en 2022”.

LRA 25 Tartagal

Los candidatos de Política Obrera presentaron su propuesta de trabajo. “En esta campaña dialogamos mucho con los obreros, trabajadores rurales, desocupados, docentes y trabajadores de salud”, señaló Quintana.



LT 14 Paraná

“Los precios de todos los medicamentos se retrotraerán a los vigentes al 1° de noviembre pasado, y se mantendrán sin cambios hasta comienzos del año próximo”, confirmó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en referencia al principio de acuerdo alcanzado con distintos laboratorios.

“Afortunadamente hubo compresión de las Cámaras Farmacéuticas”, informó el funcionario.

LT 14 Paraná

El plan PreViaje superó los 41 mil millones de pesos de facturación en septiembre y octubre pasados, con lo que cuadruplicó el total de la edición 2020, tras ser utilizado por unos dos millones de argentinos a quienes se les devuelve el 50 por ciento del gasto para ser reutilizado en nuevos viajes, según informó el Ministerio de Turismo y Deportes.

La cartera precisó que también tuvo gran adhesión el programa PreViaje PAMI, la versión creada este año para jubilados que otorga un reembolso del 70 por ciento de lo abonado en crédito para su uso en la cadena turística, el cual fue utilizado por unas 200 mil personas.

LV 4 San Rafael

Lo expresó el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Gómez, agregando que ha presentado un proyecto autorizando al Ejecutivo Provincial a realizar una reasignación de las partidas “para poder ayudar inmediatamente a esos productores, que no son dos o tres, sino 400 familias que viven de la cría del ganado caprino. Los vecinos de la zona reclaman ayuda por parte del Estado atento a que la crisis hídrica que estamos atravesando los está golpeando de manera significativa”, expresó el legislador.

LT 11 Concepción del Uruguay

El Lic. Armando Fellin, vicepresidente de Internacional Star, empresa concesionaria de la Zona Franca de Concepción del Uruguay se refirió hoy en el Programa Cadenas de Valor se refirió a la lucha de las herramientas para zonas francas en el país y los avances y logros obtenidos. "Estamos luchando desde la cámara para tener una ventanilla y tener un poco más de exposición, es una herramienta muy importante en el mundo y nuestros competidores directos son Uruguay y Colombia", manifestó.

LRA 1 Buenos Aires

Zibechi realizó un análisis sobre Latinoamérica y la relación entre Uruguay y Argentina en tanto a sus fronteras, haciendo hincapié en como estas "dividen pueblos y geografías”

En este sentido expresó que las fronteras “son una invención humana que siempre fue problemática”: “En el caso de Uruguay, Artigas tenía un proyecto muy amplio que incluía la banda oriental, el sur, un proyecto que era la liga federal, cuando es derrotado, se niega a reconocer que Uruguay fuera su proyecto. Fracaso la patria grande y nos encerramos en las cárceles de las fronteras, en una patria chica”.



LT 14 Paraná

En el marco de la conmemoración de los 81 años de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), la vicegobernadora provincial, Laura Stratta, y el ministro de Producción, Juan José Bahillo, mantuvieron un encuentro con autoridades de dicha institución.

Tras el encuentro, Stratta remarcó la importancia de generar espacios de diálogo entre el sector público y el privado para una correcta articulación entre ambos; como así también la relevancia que poseen las Pymes en la generación de trabajo genuino.

LT 12 Paso de los Libres

El parador Santos valló una importante zona de la Playa Arazaty, y mediante seguridad privada prohíbe el paso y hasta sacar fotos o filmar el lugar. Se llevó a cabo una nueva movilización para frenar la privatización de las playas y las costas en la ciudad de Corrientes.

Tras esto, Camilo Gómez Montero destacó que pese a las distintas legislaciones nacionales, provinciales y municipales que prohíben esta acción, Eduardo Tassano como intendente y los empresarios cómplices las realizan de todas formas, diciendo: "Acá existe una impunidad impresionante".

LRA 1 Buenos Aires

Desde el taller de “Artelvia”, ubicado en Neuquén, aprendemos tejido con Elvia Albornoz.

Contó cómo fueron sus inicios con esta actividad: “Llegó como hobby y después se instaló, me puse en la cama de un tejido aprendiendo con una amiga y ahí me quedé”.

“Primero comencé a tejer y después comencé a investigar un poco más con otros tejidos y técnicas, quise innovar, viendo de donde viene la lana así que me fui al interior de la provincia y pasito a pasito fui encontrando tejedoras y manos que me enseñaron a hilar. Es un arte apasionante”.

LRA 7 Córdoba

A comienzos de la semana se conoció que la científica Ana Peinetti, fue reconocida con el prestigioso premio L’Oréal-UNESCO, cuyo objetivo es premiar a las mujeres destacadas que trabajan en el ámbito de la ciencia.

La científica oriunda de General Pico, La Pampa, desarrolló un proyecto para monitorear variantes del SARS-CoV-2 en el país, luego de su repatriación a través del Programa RAÍCES, el cual es promovido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a cargo de Daniel Filmus, el cual lleva 79 repatriaciones de investigadores e investigadoras, luego de su relanzamiento a fines del años anterior.

LRA 29 San Luis

Desde hoy se efectivizarán las medidas económicas y sociales que no fueron trabadas por resolución judicial. “Hoy se estarán acreditando en las cuentas de empleados públicos, el día martes tendrán su acreditación los beneficiarios del Plan de Inclusión, becarios 22AG, médicos residentes y cadetes de policía”, señaló Cozzolino.

LRA 21 Santiago del Estero

Para ello se firmará un convenio entre la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Santiago del Estero, la cooperativa Eco Vida y la subsecretaria de Medio Ambiente. Fijarán acciones para el tratamiento de residuos sólidos.



LRA 24 Río Grande

La funcionaria se refirió a la presencia del instituto de turismo fueguino en Tecnópolis. Tierra del Fuego promocionará en el espacio “Fiestas Argentinas”, dos celebraciones características de la provincia como son La Fiesta del Ovejero y la Fiesta Provincial de la Lenga.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó lo que queda para terminar el año en materia política en el país y en el mundo. "Sabremos cómo quedará conformado el Congreso. En Chile se sabrá quién es el nuevo presidente"

El conductor también se preguntó si habrá una activación económica. "Hay un ánimo de salir a las calles y recuperar costumbres. Posiblemente se recuperen algunas actividades particularmente castigadas", expresó. "La sociedad padeció mucha tristeza y dolor en el último año".

LRA 1 Buenos Aires

Del cambio climático y la reciente cumbre COP 26 de Glasgow; a la Cumbre de Estocolmo de 1972 y el Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo de Juan Domingo Perón: el sistema mundial y la defensa de los recursos naturales, bajo la mirada de Mario.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó las promesas que hizo el Gobierno en campaña y las que se cumplieron en estos dos años. Se refirió al impuesto a las grandes fortunas, al manejo que se realizó frente al canje de deuda, a la interrupción voluntaria del embarazo y a las tarjetas alimentarias, entre otras medidas.

LRA 1 Buenos Aires

Los contextos, la información, las reflexiones, las consecuencias y los resultados de las resoluciones tomadas en el seno del poder; desde las presidencias de Perón, a Kennedy; pasando por la Unión Soviética.

Mario consideró que quienes gobiernan no saben todo, y están obligados a tomar decisiones, sin seminarios de por medio: "Es más importante e interesante tener un rumbo que acertar todo el tiempo", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el paso del Presidente en el G20 en Roma. Actualmente Alberto Fernández se encuentra en la ciudad escocesa de Glasgow, donde se desarrolla la cumbre sobre cambio climático COP26.

“Argentina pide mayor contemplación para los países de porte medio. Hay una satisfacción porque el Gobierno consiguió lo que buscó”, expresó el conductor.

“El planteo que hizo el Gobierno frente a la deuda con el FMI fue correcto y digno”, aseguró.

LRA 18 Río Turbio

El secretario gremial informó sobre los aumentos salariales que anunció el intendente de 28 de Noviembre para empleados municipales. “El acumulativo da como resultado 52% en lo que va de gestión. Y él se dio un 320% de aumento, entonces, ¿a quién está ayudando y mejorando la situación salarial?”, cuestionó Delgado.



LT 14 Paraná

Los empleados de los Bancos celebraron su día con el cobro de un bono que, en promedio, llegará a los 100 mil pesos. Esta suma fue acordada en la última paritaria firmada entre la Asociación Bancaria y las Cámaras que nuclean a las entidades del sector financiero.

El dinero se percibirá como parte del acuerdo paritario, según se aseguró desde el sindicato.

LRA 4 Salta

Lo dijo la funcionaria al hacer referencia a la inversión de 9.3 millones de dólares para que 500 familias de Luracatao, en el departamento de Molinos, en Salta, accedan a una fuente de energía. El servicio es básico para potenciar una región y para alivianar las tareas domésticas que en la mayoría de los casos está en manos de niñas y mujeres.

LRA 14 Santa Fe

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia se refirió a la visita de representantes de UNICEF a la provincia de Santa Fe. “El programa de Municipios Unidos por la Niñez y adolescencia (MUNA) viene a reforzar lo que planteamos desde la provincia y los municipios”, señaló Chialvo.

LU 4 Patagonia Argentina

Daniela Velasco, era hija, madre, docente, estudiante de profesorado y locutora. Por estos días estaba al frente de la mañana de Radio Líder pero supo ser parte también de la historia de LU4 Nacional Patagonia.

El viernes 5 por la tarde, fue alcanzada a media cuadra del Colegio perito Moreno donde trabajaba y fue asesinada a puñaladas, un transeúnte logró frenar el ataque de su agresor, Miguel Angel Ascencio un hombre que se encuentra detenido.

El brutal femicidio ocasionó dos movilizaciones espontáneas en la ciudad en pedido de justicia. Al respecto, el intendente Juan Pablo Luque expresó "Profundamente conmovido por el femicidio salvaje sufrido por una mujer en el centro de nuestra ciudad. Nuestra colaboración para lo que necesite la familia, el colegio y la justicia

Esperamos se esclarezca cuanto antes y que el culpable pague ante la ley por este crimen atroz".

En el marco de la marcha LU4 estuvo presente, hablamos con la secretaria de Mujer, Géneros y Juventud, Jimena Cores que se refirió a las particularidades de un caso que habría tenido su origen en una historia de acoso.

AREA DE GENEROS

El 6 de noviembre de 2021 se realiza la 30° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en el país.

La primera movilización se remonta al año 1992 cuando, bajo la consigna "Libertad, Igualdad Diversidad", más de 300 personas se manifestaron con las caras tapadas por miedo a la discriminación y a perder sus empleos.

Hoy celebramos la diversidad con muchos derechos ya reconocidos y en reclamo por los pendientes. Este año, el grito principal será “Ley Integral Trans ¡Ya!”, y por la aparición de Tehuel.



LRA 1 Buenos Aires

Sandra Russo y Dolores Solá conversaron con la artista circense, Jorgelina Videla, heredera del histórico circo criollo de los Hermanos Videla, quien cuenta acerca de la tradición familiar que lleva adelante, la escuela de circo fundada por sus padres en 1980 y la forma de vida que implica esta herencia.

También explica las diferencias entre los distintos tipos de circo, tales como el Criollo y el Circo de primera y segunda parte. Recuerda a las familias tradicionales de esta actividad y narra la forma en que los artistas trabajan actualmente.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

Se presentó "Vargas" de Andrea Fernández, elaborado en Radio Nacional Calafate. Obra seleccionada en la convocatoria "Escenas en sINTonía" del Instituto Nacional del Teatro y Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Ubicada en Bariloche, Río Negro, FM 94.7 Radio Piuke es una radio comunitaria con participación y protagonismo de los vecinos, donde las noticias van de lo vecinal y lo local. Nos pusimos en contacto con Hernán Giardini para conocer más acerca de esta emisora.

Se refirió al alto de Bariloche: “Es una parte que mucha gente no conoce, un barrio que va creciendo y donde vive la mayor parte de la gente laburante, más compleja en temas económicos”. “La mitad de la población vive de turismo, pero la otra mitad no” destacó.

LRA 1 Buenos Aires

Los Bichos de Radio dialogaron con el conductor de radio, humorista y guionista, Sebastián Wainraich, acerca de su pasión por la radio, realiza un repaso de su trayectoria hasta la llegada a los grandes medios, aquellos momentos que marcaron su carrera y la actualidad en Urbana Play fusionando la radio y lo audiovisual.

En la segunda parte del programa se conmemora la revolución rusa reseñando aquellos hechos, se reproduce una antigua entrevista a Jorge Luis Borges manifestando su desencanto con aquella gesta y se recuerda al programa “Escucha Chile” de Radio Moscú, el cual durante la dictadura de Pinochet, mediante onda corta, transmitía todas las noches con información que el gobierno escondía.

LRA 1 Buenos Aires

La reconocida película de la directora y guionista, Ana Katz, ganadora en el Festival Internacional de Roterdam, Holanda, estará disponible en todos los cines del país a partir del 25 de noviembre.

La misma, narra la vida de Sebastián, un joven de treinta y tantos años que tiene varios trabajos temporales que van y vienen, presionándolo; algo que hace que abrace el amor cada vez que encuentra la oportunidad. A través de pequeños hechos puntuales, su transformación se retratará en el contexto de un mundo que también se transforma y coquetea con un posible apocalipsis.

LRA 1 Buenos Aires

Fabrizio Angileri, quien en el último entrenamiento sintió una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda, no estará disponible para el duelo del domingo. El futbolista se hará estudios para determinar el grado de la lesión en una zona que lo tiene a mal traer y donde en el último tiempo había sufrido un desgarro.

Además una fatiga muscular que arrastra Milton Casco causo preocupación, pero no lo hará perderse el encuentro frente a los de Paraná, la otra situación a definir en la previa al partido con Patronato es lo que sucede con Robert Rojas.

LRA 1 Buenos Aires

Un arquero histórico, integrante del equipo de Huracán campeón del 73, el cual fue llevado a la gloria con la dirección de Menotti, Héctor “Pichín” Roganti, expresó su felicidad por pertenecer a la gran plantilla y recordó anécdotas de su carrera.

En tanto a sus comienzos: “Estuve en Huracán desde la pre novena, antes era muy difícil jugar en primera siendo joven”. “Después de volver de All Boys ahí empecé a tener participación en ese equipo que en el 73 salió campeón”.

“Tuve la suerte de integrar un equipo que quedó en la historia, porque la verdad que es un gusto que hasta el día de hoy se recuerde” resaltó.

Al respecto de Houseman contó: “Estábamos concentrados en los acantilados Mar del Plata cuando nos dijeron que lo contrataron de Defensores de Belgrano y pensamos que era un vikingo. Cuando estábamos desayunando bajo por las escaleras y nos queríamos morir porque era chiquitito, flaquito”.