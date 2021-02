Diario de Radio Nacional 06/02/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Paraná – AXEL KICILLOF: “La vacunación se desarrolla sin ningún privilegio”

Buenos Aires – AXEL KICILLOF: Casi 2 millones de bonaerenses inscriptos para vacunarse

Catamarca – GUSTAVO SAADI: “La prioridad va a ser cuidar a nuestros adultos mayores”

Paraná – Reunión Bordet-Bauer: Acuerdo con Nación para poner en valor el Palacio San José

Buenos Aires – LISANDRO CLERI: El Fondo de ANSES consiguió un crecimiento récord

Santiago del Estero – Acuerdos laborales espontáneos: Trabajo habilitó trámites on line

Buenos Aires – SALAS OROÑO: “Disputa entre la soberanía popular y el neoliberalismo”

Buenos Aires – OSCAR LABORDE: “A pesar de toda la persecución se vota, y Arauz es el favorito”

Buenos Aires – DANIEL FEIERSTEIN: El genocidio como práctica social

Buenos Aires – COCO BLAUSTEIN: Luis Puenzo: balance y perspectiva 2021 del INCAA

Paraná – COVID-19: Hubo 285 fallecidos y hay 8.374 nuevos casos

Libertador – Grupo de ingenieros: Crean un equipo de desinfección que se activa a distancia

Buenos Aires – Falleció Osvaldo Mércuri: Internado por coronavirus desde hace semanas

Buenos Aires – NAHUEL LEVAGGI: Precio y calidad en cortes populares de la carne

Paraná – DANIEL URCIA: “El acuerdo es entre frigoríficos exportadores y los supermercados”

Buenos Aires – RICARDO ARONSKIND: “El planteo del Gobierno por los salarios es muy razonable”

Buenos Aires – HORACIO SALAVERRY: Su sector es competitivo “aún con las retenciones”

Buenos Aires – MARINA SARDI: Exhibición de cuerpos humanos en los museos del país

Paraná – Después de 11 meses: FEMER analizará la propuesta de aumento del IOSPER

Formosa – Transporte de pasajeros: Regresa el servicio en toda la provincia

Paso de los Libres – Medio ambiente: Nación entregó maquinarias a Santo Tomé

Buenos Aires – Avanza el fuego: Nación refuerza apoyo para combatir incendios en El Bolsón

Catamarca – Candidato con causa de abuso sexual: La denuncia de las mujeres radicales

Resistencia – SILVANA PEREZ: “El fallo de la jueza Aucar desconoce el carácter federal”

Córdoba – GABRIEL MARASINI: “Esto es fruto de un trabajo muy honesto”

Buenos Aires – JUAN SASTURAIN: Cómo serán los protocolos en la reapertura

Ingeniero Jacobacci – El Chamamecero Ekerman: La historia de su primer acordeón

Buenos Aires – EDUARDO ALIVERTI: “Teoría de la Gravedad”, de Leila Guerriero

Buenos Aires – Bazar de los milagros: Litto, Los Beatles, el mar y Santiago Giacobbe

Diego Eterno – Maradona-Víctor Hugo: Un gol con pinceladas del Renacimiento, Gótico y Barroco

LT 14 Paraná

Kicillof aseveró que “no puedo entender como aún hay una campaña antivacunas”, y luego recordó que desde algunos sectores opositores “han dicho que la vacuna es veneno”.

Finalmente, el gobernador destacó que la campaña de vacunación contra el COVID-19 se desarrolla “sin privilegios ni diferencias de ningún tipo”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo hoy que se “ya hay casi dos millones de inscriptos para vacunarse” contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, y sostuvo que las dosis “van llegando a medida que se producen” en el mundo.

“Ya tenemos casi 2 millones de inscriptos para vacunarse. Esperemos que la semana que viene lleguen (más dosis) y podamos empezar a distribuirlas. Si uno observa que está ocurriendo en todo el planeta, hay una especie de corrida por las vacunas, y obviamente está muy difícil acceder a cantidades masivas”. Señaló el gobernador.

LRA 27 Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, encabezó un acto para presentar la entrega de subsidios solidarios realizados por PAMI, los cuales serán destinados a jubilados de 46 Centros de la tercera edad. Se trata de un aporte extraordinario de 2.500.000 pesos que el organismo nacional otorgó a los adultos mayores a través del municipio.

En relación a esto, el intendente de Catamarca capital, Gustavo Saadi, aseguró que la prioridad “va a ser cuidar a cada uno de nuestros abuelos”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer, acordaron iniciar trabajos para poner en valor el Palacio San José, en un encuentro que se llevó a cabo en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en Buenos Aires, donde proyectaron acciones que tendrán eje en la diversidad cultural, las juventudes y también en los homenajes a realizarse por los 200 años de la muerte del general Francisco Ramírez.

Tras la reunión, Bauer destacó que se dará “una centralidad en el Palacio San José, un palacio fundamental para las argentinas y los argentinos que queremos ponerlo de pie y que vuelva a tener el brillo que tuvo en sus momentos más importantes y destacados”.

LRA 1 Buenos Aires

La ANSES consiguió recuperar parte del patrimonio. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la red que contiene a todas las jubilaciones del país, mejoró en un año luego de perder la mitad de su valor en la presidencia de Mauricio Macri.

“El ministro de Economía logró estabilizar la curva que Mauricio Macri destruyó “, destacó por Radio Nacional Lisandro Cleri, subdirector ejecutivo de operaciones del Fondo de Garantías Sustentable, del ANSES. “Logramos estabilizar los bonos en pesos y con el arreglo de la deuda recuperar los bonos en dólares”, agregó Cleri.

LRA 21 Santiago del Estero

Los acuerdos laborales espontáneos entre trabajadores y empleadores que se celebren en el ámbito de la Secretaría de Trabajo Provincial podrán realizarse mediante trámite on line no presencial, conforme a una serie de requisitos y condiciones establecidos en la Resolución N° 002/21. En comunicación con Detrás del Dial, la titular de la secretaría, Aída Ruiz expresó que esta medida rige para toda la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

Ecuador votará este domingo para definir presidente y legisladores. El nuevo presidente asumirá el cargo el 24 de mayo. Con poco más de 13 millones de votantes elegirán el reemplazo del mandatario Lenín Moreno de entre una lista de 16 candidatos, en la que aparecen como favoritos Andrés Arauz, con el respaldo del expresidente Rafael Correa, el exbanquero Guillermo Lasso y Yayu Pérez.

LRA 1 Buenos Aires

El próximo domingo se realizan las elecciones en Ecuador y el candidato presidencial Andrés Arauz, el elegido por Rafael Correa para liderar la nueva “revolución ciudadana”, es el favorito en las estadísticas.

Oscar Laborde, titular del Parlasur que también lidera la Misión del Observatorio Electoral del Parlasur para las elecciones presidenciales, habló con Encuentro Nacional sobre el tema.

LRA 1 Buenos Aires

“El gobierno genocida tiene la intención de destruir la identidad de un pueblo a través del asesinato de un número significativo de miembros de la población. En estos Gobiernos hay una intención de asesinar gente”, destacó Feierstein por Radio Nacional.

“Hay genocidios hoy en día porque hay gobiernos que están buscando transformar la identidad de un pueblo a través del terror”, remarcó.

Daniel Feierstein analizó el genocidio moderno, como una práctica social específica tendiente a la destrucción.

LRA 1 Buenos Aires

Coco Blaustein conversó en esta primera emisión 2021 de Manivela, con Luis Puenzo, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), quien hizo un balance del año finalizado en relación a la producción nacional y políticas del organismo que preside.

También conversaron sobre las distintas formas de estreno, como los streamings privados y dio su perspectiva sobre las plataformas digitales. Por último, el funcionario hizo mención a la vigencia del “Fondo de Asistencia para la Reactivación de Rodajes”, que destinará 500 millones de pesos para el primer semestre del año para películas que inicien la preproducción o el rodaje.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El Ministerio de Salud de la Nación indicó que otras 285 personas murieron y se sumaron 8.374 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo cual la cantidad de fallecidos alcanzó a 48.985 y son 1.970.009 los casos positivos desde el inicio de la pandemia.

LV 8 Libertador

Un equipo de profesionales de la ingeniería, liderados por una egresada de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Agustina García, investigó métodos alternativos de desinfección para poder lograr ambientes seguros.

El ingeniero Leandro Dinnocenzo, quien integra este equipo, expresó que “logramos desarrollar un método con tecnología ultravioleta que permite eliminar en un 99% el coronavirus del aire y de distintas superficies. Lo que hace el sistema es inactivar los microbios al producir una alteración de su estructura de ADN”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mércuri fue legislador provincial durante 20 años y también presidió la Convención Reformadora Constitucional de 1994 y el congreso del Partido Justicialista. Asimismo, se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En “Encuentro Nacional”, Lavaggi informó sobre el programa de precios populares de cortes de carne lanzado por el Gobierno nacional, y convocó a visitar el mercado para abastecerse de “productos de primera calidad”.

LT 14 Paraná

Urcia, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, explicó que el acuerdo con el gobierno nacional para vender cortes de carne a precios bajos “no es con toda la cadena cárnica, sino entre frigoríficos exportadores y un sector del comercio que son los supermercados. Estos son los operadores que están en condiciones de generar este programa, porque los demás no pueden hacer frente a estas ofertas de cortes”.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Encuentro Nacional, Ricardo Aronskind, Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Relaciones Internacionales por FLACSO, analizó algunas aristas de la economía y el comportamiento de algunos actores de esta escena.

“Lo que el Gobierno plantea es muy razonable, está pidiendo que los salarios le ganen algunos puntos a la inflación ya que hoy están muy bajos”.

El especialista sentenció que “después de lo que vimos el año pasado, está comprobado que el sector privado maneja los precios a su gusto sin que el Gobierno pueda controlarlos”.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional dialogó con el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires – La pampa (CARBAP), Horacio Salaverry, en el marco de la convocatoria del gobierno nacional a un acuerdo de precios y salarios, y sus reiterados intentos de mantener abastecido el mercado interno y combatir la inflación.

En ese sentido, se mostró en contra de una posible aplicación de retenciones a las exportaciones, y consideró que debe reverse toda la cadena que recorre el producto hasta llegar a la góndola.

Sin embargo, consultado acerca de ello, Salaverry aseguró que los productores locales tienen una ventaja competitiva en los mercados internacionales de alimentos “aún con las retenciones”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Quique Pesoa dialogó con la doctora en Ciencias Naturales, Marina Sardi quien trabaja en el departamento científico de antropología de la facultad de Ciencias Naturales y en el Museo de la Universidad Nacional de La Plata.

Por Radio Nacional nos contó cómo funciona la exhibición de cuerpos humanos en los muesos de nuestro país.

“En el museo de La Plata, hay momias de origen americano, hay una de Islas Canarias y momias egipcias”, describió Sardi. “Hay cuestionamientos sobre la exhibición de cuerpos humanos. Hay reclamos de las comunidades indígenas porque entienden que hay una cosificación del cuerpo”, expresó.

LT 14 Paraná

El Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (IOSPER) presentó formalmente una propuesta de aumento que alcanza el 25% para las prácticas médicas y un 31,5% para las consultas.

En tanto, la Federación Médica (FEMER) confirmó que el ofrecimiento será analizado junto con los presidentes de los círculos médicos, luego de un período de 11 meses sin aumentos estipulados.

LRA 8 Formosa

A partir del estatus sanitario logrado en Formosa con el control de los brotes de contagios de coronavirus y la disminución sustancial de los casos diarios reportados, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resolvió la reanudación del transporte provincial de pasajeros.

Esto implica el restablecimiento de los servicios regulares de ómnibus y de los servicios de puerta a puerta de minibuses dentro del territorio provincial, con el cumplimiento estricto de los protocolos vigentes para esta actividad y del protocolo de egreso seguro de personas de ciudades o zonas con incidencia diferenciada de COVID-19.

LT 12 Paso de los Libres

El intendente de Santo Tomé, Mariano Garay comentó que “desde la creación de las Dirección de Medio Ambiente local, y con la idea de erradicar el basurero a cielo abierto, presentamos nuestro proyecto. Entre todos los municipios del país fueron elegidos los primeros 22, del que Santo Tomé ha sido el único de Corrientes, y por esto estamos recibiendo estas maquinarias, las cuales sumadas a las que van a ingresar, cuestan entre 40 y 50 millones de pesos”.

LRA 1 Buenos Aires

El director Nacional de Operaciones de Protección Civil, Esteban Chalá, se trasladará a Río Negro para prestar apoyo a las tareas de combate al fuego en cercanías de El Bolsón, donde las altas temperaturas y la baja humedad, favorecen la propagación del incendio que hoy cumple su décimo cuarto día.

Chalá viajará junto a un equipo de la dirección, móviles y equipo de comunicaciones para colaborar con el comité de emergencia y asistir a las comunidades de pueblos originarios y otras vulnerables de la zona, informó en un comunicado el Ministerio de Seguridad.

Géneros | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

María Luisa Moreno, quien integra el grupo de Mujeres Radicales, se refirió a la candidatura a la presidencia del Comité capital de la provincia de Roberto Gómez, quien registra una denuncia por abuso sexual, diciendo que “estamos muy bien acompañadas con muchas mujeres radicales del país y otros partidos que se solidarizaron. Todo comenzó el 8 de enero pasado cuando siete mujeres decidimos presentar ante la junta electoral de la UCR Catamarca una nota solicitando que se aparte como candidato a presidente del Comité de la capital a una persona que tiene una denuncia por abuso sexual”.

LRA 26 Resistencia

La secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, Silvana Pérez, se manifestó sobre la apelación del gobierno provincial a la medida cautelar de la jueza Aucar de Trotti, destacando que, por cuestiones de resguardo, tuvieron que esperar los tiempos pertinentes para realizar declaraciones respecto del tema.

“Esta situación es algo que hiere lo constitucional y lo democrático, porque nosotros tenemos un país federado con lo cual las leyes nacionales tienen un proceso de discusión democrática, y de ideas diferentes se logra ese espacio democrático donde un derecho se consolida. Este es el caso del derecho al acceso al aborto”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Entre los premiados en la última edición de los Premios Carlos, el espectáculo que el Flaco Pailos protagoniza junto a Carla Dogliani y a Gabriel Marasini, denominado “El Show del Pailos Bar”, obtuvo la estatuilla que lo reconoció como el ´Mejor Show Humorístico´ de la temporada.

“El humor que se plantea es eficaz y sencillo. Es algo muy poco pretensioso y muy tranquilo. La gente se divierte mucho desde que llega hasta que se va, y eso es fruto de un trabajo muy honesto que está relacionado con lo que nosotros venimos haciendo”, señaló Gabriel Marasini, al referirse al show que protagoniza.

LRA 1 Buenos Aires

Ana Da Costa y Gastón Francese, dialogaron con Juan Sasturain, escritor, periodista y director de la Biblioteca Nacional. Recordó su libro “El último Hammett” y las revelaciones que cambian el mundo. También reflexionaron sobre la pandemia.

“No imaginaba ser director de la Biblioteca Nacional y menos en una situación de pandemia. Todos los sueños, proyectos, ideas y promesas con la pandemia cayeron como un rayo sobre la humanidad”, destacó Sasturain.

También presentó la nueva novela que publicará “Tinta China” que transcurre en el mundo de la historieta.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

En “Aire de Pueblo”, Juan Carlos “Ruso” Ekerman, contó cómo adquirió su primer acordeón y cómo comenzó su camino en la música popular. Destacó su cariño por la zona rural de la Región Sur y señaló que desde el año pasado, a causa de la pandemia, no ha podido entrar en contacto con el público de los festivales o fiestas provinciales en los que siempre se hacía presente con su acordeón. Sin embargo, Juan Carlos, expresó que desea recuperarse de las secuelas de COVID-19 muy pronto y, si la situación sanitaria lo permite, en algún momento volver a animar los bailes y eventos culturales con su ritmo de chamamé.

LRA 1 Buenos Aires

En esta primera emisión 2021 de Dos Gardenias, Eduardo Aliverti propone la lectura de “Teoría de la Gravedad”, una recopilación de columnas publicadas a lo largo de más de cinco años en la contratapa del diario El País, de la cronista Leila Guerriero.

Entre boleros y reflexiones, el conductor recorre las palabras de la autora y de Pedro Mairal en el prólogo. Textos que hablan “de todas las cosas que estaban hechas para olvidar que no hemos olvidado nunca; de las que estaban hechas para no olvidar jamás (el dolor, los muertos queridos, aquella tarde en la arena) y que, sin embargo, hemos olvidado para siempre”.

LRA 1 Buenos Aires

En el primer piso de esta tienda imaginaria, la columna de Litto Nebbia que presentó un EP que grabó durante esta cuarentena, junto a los “Reyes del Falsete”. Escuchamos dos temas “Semillas del Sol” y “What You’re Doing” (The Beatles) y luego subimos al tercer piso, “Soñando barcos”, lugar donde encontramos muy buena lectura y excelente música, siempre con un hilo conductor, en este caso será “El mar”.

En la segunda parte del programa nos ubicamos en el Piso 2, “La herrería”. Aquí grandes personajes de la música nos cuentan partes de su vida y fragmentos de sus canciones a través de entretenidas entrevistas. Esta semana, la primera parte de un encuentro en la casa del gran pianista Santiago Giacobbe.

Deportes | Volver al inicio

Podcast DIEGO ETERNO

29 de agosto de 1981. En el estadio comunal de Florencia, la Selección argentina goleó en un amistoso a la Fiorentina; equipo que aún conservaba apellidos ilustres del cuarto puesto en Argentina ’78.

Un partido que arrancó muy complicado para el campeón del Mundo y que terminó 5-3 a su favor. Por Radio Mitre, Víctor Hugo Morales realizó una apertura de transmisión con la mirada de un viajero enamorado del arte, que además sumó frente al micrófono, un lenguaje descriptivo amasado con los todos los recursos poéticos disponibles. Pocas veces una previa futbolera, habló de los personajes del Dante en la “Divina Comedia”, del David y La Piedad de Miguel Angel, de Galileo y los Medici.

Humor | Volver al inicio

Los años no vienen solos…

Mi abuelo, que siempre jugó al golf, se sentía muy mal porque ahora no lo puede hacer. Pegarle a la pelotita le sigue haciendo bárbaro, pero su problema a esta altura del partido, es la vista. Los años, no le permiten ver donde cae. Mi abuela le propuso entonces que invite a su hermano, para que lo acompañe. “Pero si jamás jugo al golf”, dijo el abuelo. “Pero de la vista está bárbaro, aprovechá y que sea tus ojos”, cerró la discusión la nona.

El abuelo tiró y le preguntó a su cuñado José: ¿Viste donde cayó la pelotita?”. “Si, pero esperá que no me acuerdo”, remató Pepe.