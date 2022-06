Diario de Radio Nacional 05/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MANZUR: "Nuestro compromiso es crear trabajo"

LRA 1 Buenos Aires - REEMPLAZO DE MATIAS KULFAS: Scioli asumirá el ministerio de Producción tras la Cumbre de las Américas

LRA 1 Buenos Aires - NUEVO TITULAR DE LA AFI: Rossi dijo que seguirá "profundizando" la "línea de trabajo" de Caamaño

LV 8 Libertador - DANIEL GOLLAN: "Argentina tiene un modelo de atención de Salud caro, pero ineficiente"

LRA 1 Buenos Aires - Radio y Televisión Argentina: Día Mundial del Medio Ambiente

LRA 1 Buenos Aires - SABORIDO-MIGUEZ: La historia de la familia Carrera y el origen de los jeans

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO MONTOYA: "En una guerra de estas características las consecuencias son gravísimas”

LRA 14 Santa Fe - MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA: “En las primeras marchas de los jueves no éramos más de siete compañeros”

LT 11 Concepción del Uruguay - CADENAS DE VALOR: Incentivos para empresas interesadas en radicarse en el Parque Industrial

LRA 1 Buenos Aires - OBRAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA: “Yacyretá es una gran alimentadora de energía de todo el país"

LT 11 Paso de los Libres - MARCELO CASARETTO: "Hay un proceso de crecimiento"

LRA 9 Esquel - Obra "La Buitrera": En julio llamarán a licitación por la obra de captación de agua en Esquel

LT 11 Concepción del Uruguay - CADENAS DE VALOR: En Argentina estamos libres de influenza, dijo Horacio Gamero

LT 11 Concepción del Uruguay - GUILLERMO GORSKIN: “El CFI llega con líneas de créditos al sector productivo”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, ratificó hoy que el "compromiso" del Gobierno de Alberto Fernández es "crear trabajo y fomentar oportunidades", al destacar que 87.000 personas accedieron a un empleo formal en los primeros cuatro meses del año.

"Nuestro compromiso es crear trabajo y fomentar oportunidades. En este aspecto todavía queda mucho por hacer, pero el Gobierno nacional tiene hechos y cifras para mostrar", sostuvo Manzur.

El funcionario afirmó que la expansión de la economía alcanzada en el último año y las políticas públicas puestas en marcha por el Gobierno nacional dieron lugar a una mejora sostenida de la situación laboral en el país, donde el desempleo descendió al 7% y 87 mil argentinos consiguieron un puesto de trabajo formal en los primeros cuatro meses del año.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, reemplazará a Matías Kulfas al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo, confirmó esta noche la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en una jornada que de modo imprevisto terminó con dos nuevas caras en el Gabinete, dado que además de Scioli desembarcará Agustín Rossi en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

LRA 1 Buenos Aires

El designado titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, dijo que su "objetivo" al frente del organismo será "seguir profundizando" la "línea de trabajo" desarrollada por la hasta ahora interventora Cristina Caamaño.

El funcionario, quien vuelve al gabinete del presidente Alberto Fernández tras desempeñarse como ministro de Defensa, marcó como ejes de la continuidad de la gestión de Caamaño "la profesionalización y la transparencia" de la AFI.

"Vamos a trabajar sobre todo lo que son los objetivos estratégicos de la inteligencia, ciberdelitos, lo que le corresponda a la Agencia sobre crimen organizado y la profesionalización de los analistas en los distintos ámbitos desde energía hasta las cuestiones internacionales. Hay que continuar con la línea que siguió Caamaño de vincularla a las agencias más profesionalizadas del mundo", adelantó Rossi en una entrevista publicada hoy.

LV 8 Libertador

Gollán visitó los estudios de LV 8 e hizo referencia al debate del proyecto de ley vinculado con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, expresando: “Lo más importante es que se ha puesto en agenda el rediscutir nuestro sistema de Salud, porque quienes trabajan y se desempeñan tanto en lo público como en lo privado tienen problemas con ese sistema”.

LRA 1 Buenos Aires

Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra todos los 5 de junio desde 1974. Esta fecha fue instaurada por la Conferencia de Estocolmo, una plataforma mundial que busca prevenir la catástrofe climática, disminuir la contaminación ambiental y frenar la pérdida de biodiversidad.

En el marco de la campaña Hacer Visible lo Invisible Radio y Televisión Argentina, presenta un nuevo micro para conmemorar este día.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso abordó la historia de la familia Carrera, originaria del País Vasco, España y radicada en Chile desde el siglo XVII, se conformaba por cuatros hermanos, Juan José, José Miguel y Javiera.

Uno de los hermanos, José Miguel de la Carrera y Verdugo, fue un político y militar chileno, prócer de la emancipación de Chile y destacado participante en las guerras de independencia, reconocido como uno de los “padres de la Patria de Chile”. Su hermana, Javiera Carrera Verdugo, fue considerada la ideóloga del grupo y fue quien bordó la primera bandera patria de su país, llamada actualmente “bandera de la Patria Vieja”.

Sumado a eso, Saborido y Miguez repasaron la historia de los Jeans, desde el uso de la tela para la fabricación de carpas para los mineros, hasta el patentamiento de los pantalones de trabajo para facilitar la labor de estos mismos trabajadores, en 1873.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista argentino, residente en España, Ricardo Montoya, realizó un balance de la actualidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, reflexionando al respecto de las estrategias y que deparan los próximos 100 días.

“Esto se ha alargado mucho más de lo que gran parte de los analistas pensaban y está teniendo consecuencias mucho más graves y amplias de lo que se pensaba”. “Creo que los cálculos no solo de Zelenski, sino de Putin, de Biden y de toda Europa han fallado todos” destacó.

“En este mundo globalizado todo tiene consecuencias, en una guerra de estas características las consecuencias son gravísimas” resaltó.

Resaltó la capacidad de Volodimir Zelenski para ponerse en frente de la guerra y poder “seguir manteniendo una comunicación excelente con el resto del mundo” y explicó la actualidad rusa: “Putin en la medida que no pensaba en una guerra tan larga, se le vienen complicando las cosas, las sanciones van a empezar a tener efecto directo en la población”.

LRA 14 Santa Fe

Durante el micro de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas de Santa Fe, Marita Zurbrigen y Hugo Kofman realizaron un repaso por el surgimiento de este espacio de lucha que cuenta no solo con familiares de desaparecidos sino también personas de la sociedad civil.

Realizando un repaso desde la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, integrada por representantes de partidos políticos y por militantes de derechos humanos independientes que funcionó entre los años 1981 y 1986; hasta las generaciones más actuales que se fueron sumando, siendo hoy quienes mantienen esta lucha y la memoria de los desaparecidos presentes todos los días.

LT 11 Concepción del Uruguay

Conversamos en Cadenas de Valor con el ingeniero, Diego Gaillard, director de Producción de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, acerca de las acciones llevadas a cabo en su área.

El funcionario indicó los buenos resultados en su área “En el primer semestre venimos trabajando con un resultado positivos en lo que tiene que al funcionamiento del Parque Industrial” aseveró Gaillard.

A su vez mencionó que “Desde nuestra área queremos incentivar a las empresas para radicarse en nuestro parque industrial, dado los beneficios que brinda” señaló el funcionario.

Sobre Crédito Joven a Emprendedores dijo “Con la provincia de Entre Ríos tenemos relación fluida, este es un programa que viene funcionando hace años, para chicos de 18 a 35 años, son líneas de financiamiento a 24 sin intereses, para acceder a este crédito pueden comunicarse con nosotros” informó Gaillard.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LT 12 Gral. Madariaga. Paso de los Libres, el periodista Ricardo Marturet se refirió a las obras para ampliar la capacidad de generación de energía de Yacyretá.

En tanto a la actualidad de Yacyretá: “Entro a funcionar totalmente a su capacidad debido al crecimiento que se vio en el caudal. Hoy están funcionando las 20 turbinas”.

Indicó la construcción de una nueva central hidroeléctrica: “Para aprovechar el caudal ecológico, se está realizando esta obra, que va a producir un 10% más de energía para Argentina y para Paraguay, y no va a necesitar de mantener un caudal del embalse”.

“Yacyretá se podría decir que es una gran alimentadora de energía de todo el país, ya que aporta muchísimo al sistema eléctrico nacional” destacó.

Política

LT 11 Paso de los Libres

En relación al tema, Casaretto afirmó: “Hay un proceso de crecimiento importante, a pesar de lo que dejó Macri en lo económico. Es meritorio lo que hicimos en materia económica, aunque nos sigue preocupando la inflación con números altos, pero lo importante y destacable es que desde los sindicatos, con acuerdos paritarios altos, se le pudo ganar a la inflación”.

LRA 9 Esquel

El diputado Nacional Santiago Igon confirmó el llamado a licitación para comenzar con la obra de captación de agua para Esquel.

Luego, el legislador habló de la situación energética en la provincia, de la falta de gas en la ciudad y de las tarifas de servicios.

Economía

LT 11 Concepción del Uruguay

En comunicación con Horacio Gamero, Gerente de Producción de Granja 3 Arroyos proporcionó referencias sobre el virus de Influenza Newcastle.

“En Argentina estamos libres de inlfuenza newcastle, pero hay que estar atentos, y ante la duda, Senasa tiene una línea para hacer consultas o dar aviso y notificar, el primer signo de alerta, son las aves que se encuentran muertas y hacer los análisis para saber si es influenza Newcastle, esto provoca gran mortalidad” indicó Gamero.

Acerca las camas de pollo, expresó “En algunas granjas las camas de pollo las regalan, pero hay que tener en cuenta que con la cama van algunos bichitos que generan enfermedades como la salmonela, además es importante ver la cama de pollo como un negocio y no como un problema” aseveró Gamero.

Sobre la conectividad en las granjas y el estado del agua señaló “Es importante potabilizar el agua, esto se puede hacer a muy bajo costo” indicó, en cuanto a la conectividad mencionó “Es inestable la conectividad con internet en las granjas, pero con un poco más de inversión podremos mejorar este problema” mencionó Gamero.

LT 11 Concepción del Uruguay

Gorskin, coordinador de la Unidad Operativa Provincial del Consejo Federal de Inversiones (CFI), explicó cómo acceder al financiamiento.

En este contexto, el funcionario remarcó: “Con el CFI estamos llegando con líneas de créditos, orientados a micro, pequeñas y medianas empresas, y con líneas de exportación para la producción regional exportable y asistencias técnicas, junto a un soporte técnico de diagnóstico, estudios de alternativas, proyectos de ejecución y costos de los mismos”.

Suplemento Cultural

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Con letras personales y multi ritmos, el MC Lucky Hocko compartió su arte y su voz en los estudios de LRA 11 Radio Nacional Comodoro Rivadavia. "Cada uno busca su terapia para dejar de pensar", dice sus en canciones el artista, las cuales se disfrutaron en la charla.

En sus vueltas por la calle con amigos, encontró el grafiti y la inspiración de hacer break dance, elementos que lo fueron acercando al rap.

LRA 1 Buenos Aires

La gran cantante, compositora y actriz española, repasó la historia de su carrera musical, recordando la importancia de su familia, la búsqueda de su estilo y su proceso de composición, resaltando que “mientras menos piense y más sienta, más compongo”.

Con relación a su mirada de haber nacido en una familia de artistas afirmó: “Tuve mucha suerte de nacer donde nací, si tengo arte se lo debo a mis padres, mi madre era genial, un icono mundial, solamente nombrarla parece que hay un torbellino”

“Musicalmente vengo de la rumba catalana de mi padre, que quería mezclarla con toda esa música negra que escuchaba, y mi madre me dio la fuerza para estar en un escenario” expresó Rosario.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Estación Piazzolla”, Víctor Hugo Recordó a músicos de un relevante vínculo creativo con la obra de Piazzolla en distintos momentos históricos.

La cantante María de la Fuente, nacida en la provincia de Río Negro en 1918 y fallecida en el 2013, una de las voces más notables de la historia del Tango, quien fuera acompañada por la orquesta dirigida y arreglada por Astor Piazzolla a principios de los años ‘50 y que también junto a Astor formó parte de la primera embajada del Tango en llegar a Japón en 1954, obteniendo una enorme aceptación del público, que incluía a la familia real entre la audiencia.

Alejada del canto por problemas con sus cuerdas vocales, volvió a grabar en 1998, en el 2008 presentó el espectáculo “El retorno de las cancionistas” y dio su último show en el 2009 junto a Nelly Omar, con el objeto de mostrarle a las nuevas generaciones la magia de los años ‘40.

LRA 14 Santa Fe

Hasta el jueves 9 se podrá apreciar "Pintar lo cotidiano" de Jorgelina Parkinson en la Galería AG Arte (Boulevard Gálvez 1514). Esta muestra reúne una serie de obras realizadas durante la pandemia, las cuales plasman escenas familiares durante aquellos días de encierro e incertidumbre.

Sospechosamente light dialogó con la artista sobre el proceso de creación y la reciente intervención en vivo que realizó días atrás realizando un recorrido de su camino por el arte y los proyectos a futuro que planifica.

LRA 29 San Luis

En "Espléndida Siesta" hablamos con Ana Cacopardo, la periodista, presentadora, realizadora audiovisual, guionista y documentalista, es la presentadora del ciclo "Historias Debidas" que se emite por Canal Encuentro.

Sociedad

LRA 7 Córdoba

Gurvich, quien también es investigador del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) CONICET, se refirió a la situación ambiental de Córdoba, diciendo: "Estamos en un momento crítico. ¿Cómo se está preparando Córdoba para afrontar esta crisis ambiental global? Desde el gobierno se está haciendo muy poco, y lo que se hace es en detrimento del medio ambiente. Si no tenemos vegetación en buen estado en las sierras no tenemos agua para Córdoba".

LRA 19 Puerto Iguazú

Las Cataratas del Iguazú presentan un imponente caudal de agua con casi diez mil metros cúbicos por segundo cayendo por los saltos, y esperan un pico de 13 mil metros cúbicos por segundo.

Tras esto, el gerente de la empresa concesionaria del área, Marcelo Zuliani, contó que, preventivamente, se revistieron las pasarelas del circuito. Las constantes lluvias en Brasil hacen que las represas instaladas sobre el río Iguazú del lado brasileño abran las compuertas, y es por esto que las Cataratas presentan seis veces más su caudal de agua que lo habitual.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios entrevistó a Daniel Obetko, que es arquitecto y planificador urbano y es máster en gestión estratégica de diseño, para hablar sobre la importancia de la consciencia acerca de la protección histórica de la ciudad de Buenos Aires. Nos cuenta que existe una ley vigente que resguarda las construcciones realizadas hasta 1947, nos explica que hay identidad colectiva sobre las construcciones que habitamos cada día y lo importante que es defender el patrimonio arquitectónico.

Géneros

LRA 1 Buenos Aires

La periodista e investigadora del CONICET reflexionó al respecto de la actualidad del movimiento Ni Una Menos y la agenda de género.

“Desde los colectivos feministas y los movimientos pro ampliación de derechos de los mujeres hubo una estética muy sorora”. “Hubo un estilo muy particular y eso tuvo su evidencia en cómo fueron las conversaciones en las redes sociales” resaltó.

Al respecto de la evolución de la agenda de género y los reclamos: “Fue un muy largo camino de legitimación de esa agenda. Se fue forjando en una disputa de poder muy desigual”

A su vez, resaltó “tres eventos críticos” en la formación de esta agenda: “El primer Ni Una Menos, el debate por la legalización del aborto en 2018 y el debate y la despenalización del aborto en 2020”.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

Y otra vez Rafael Nadal lo hizo. En una de las pocas veces que no llegó como claro favorito a Roland Garros, su torneo, fue y lo hizo de nuevo. Ganó su Grand Slam 22. El que más ganó.

Venció a Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0 y por decimocuarta vez se repitió la foto: Nadal y la copa en Roland Garros.

En el más naranja que nunca polvo de ladrillo parisino, Nadal sigue haciendo historia. Es difícil para alguno que aún lo discute (insólito sí, pero pasa), sostener esa discusión sobre si es el más grande o no, es complicado. Después, de los Big Three que pusieron la vara muy alta, Nadal hoy es el que tiene más Grand Slams.

Porque dijimos que no era el favorito en este Roland Garros, fundamentalmente por dos razones: su lesión en el pie izquierdo y la poca competencia previa a París (apenas 5 partidos).