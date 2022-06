Rosario Flores: "Cada canción es un momento que viví, es un sentimiento"

La gran cantante, compositora y actriz española, repasó la historia de su carrera musical, recordando la importancia de su familia, la búsqueda de su estilo y su proceso de composición, resaltando que “mientras menos piense y más sienta, más compongo”.

Con relación a su mirada de haber nacido en una familia de artistas afirmó: “Tuve mucha suerte de nacer donde nací, si tengo arte se lo debo a mis padres, mi madre era genial, un icono mundial, solamente nombrarla parece que hay un torbellino”

“Musicalmente vengo de la rumba catalana de mi padre, que quería mezclarla con toda esa música negra que escuchaba, y mi madre me dio la fuerza para estar en un escenario” expresó Rosario.

En tanto a la relación con su hermano contó: “Era genial también, un poco como mi madre, personas especiales y que sienten la vida de otra manera, super generosos que querían crear todo el tiempo”. “Era un poeta, mi hermano, mi protector, mi amigo, todo”.

En este sentido resaltó: “Me hizo los primeros dos discos, porque después vino la desgracia más grande de mi vida que se fueron tanto el cómo mi madre casi juntos”.

Expresó que “fue un antes y después” de su vida: “Pero como la vida te quita, te da, después vino mi hija Lola, que me salvó del abismo”.

“Son experiencias y lo bonito de la música es que ahora que miro para atrás, cada canción es un momento que vi, un sentimiento” destacó.

“Mientras menos piense y más sienta, más compongo” resaltó la gran artista al respecto de su proceso de composición de sus canciones y explicó: “Hay muchas maneras de componer, a mí me pasan todas la verdad”.

En tanto a la búsqueda de su estilo expresó: “Fue muy complicado. Tuve muchos momentos de decir no lo voy a conseguir nunca, no sé qué cantar, estuve perdida, pero siempre me sentí artista desde que nací”.

A su vez, repasó las nuevas voces de España, destacando grandes artistas que están iniciando su carrera musical.