Diario de Radio Nacional 05/11/2021

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Priorizar la producción por sobre la especulación

LRA 1 Buenos Aires - AXEL KICILLOF: “Nadie se quedó sin vacunas y nadie se quedará sin los frutos de la reactivación”

LRA 1 Buenos Aires - “Buen estado general”: Cristina Fernández continúa con una evolución favorable

LRA 1 Buenos Aires - RODOLFO TAILHADE: "Las declaraciones de Bullrich no muestran ningún tipo de humanidad"

LT 14 Paraná - JORGE RACHID: “El medicamento no puede ser un bien de mercado”

LRA 1 Buenos Aires - TIZIANA BARILLA: Condenan al ex alcalde de Riace, por recepción de inmigrantes

LRA 6 Mendoza Quino - Detección del COVID-19: Comienzan a funcionar los Centros de Testeo

LRA 1 Buenos Aires - MARTA COHEN: Rebrote de coronavirus en Europa: "La pandemia no terminó"

LRA 17 Zapala - CARLOS QUARIN: “La variante Delta no está en Zapala ni en la Zona Sanitaria II”

LRA 43 Neuquén - LUIS PIANCIOLA: El 80 % de los casos de Neuquén son de la variante Delta

LU Patagonia - JUAN PABLO LUQUE: "Cuando fue presidente Macri, no nos tenía en el mapa de la Argentina"

LRA 42 Gualeguaychú - ENRIQUE CRESTO: "En un año y medio en Entre Ríos se quintuplicó la inversión"

LV 4 San Rafael - Pensando en Malvinas: Un proyecto gigante del Colegio Nacional para honrar a nuestros héroes

LRA 42 Gualeguaychú - MARTIN PIAGGIO: "La participación de los vecinos es prioridad de gobierno"

LRA 54 Ing. Jacobacci - MAURO MILLAN: Comunidades mapuches invitan a un encuentro en Cuesta del Ternero

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "15 de Noviembre de 2021"

LRA 1 Buenos Aires - Espacio para la memoria: A 16 años del "No al Alca"

LT 14 Paraná - JOSE LUIS FERRANDO: El precio de los medicamentos

LT 11 Concepción del Uruguay - FERNANDO CAVIGLIA: "Generalmente el aumento se origina en las empresas alimenticias"

LRA 3 Santa Rosa - FLORENCIA RABARIO: Precios congelados en General Pico y Santa Rosa

LRA 42 Gualeguaychú - Obra pública: Gualeguaychú destinará el 22 % del Presupuesto 2022

LRA 1 Buenos Aires - Exportaciones de energía eléctrica: En nueve meses superaron a todo 2020

LRA 1 Buenos Aires

Al compartir con el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, un acto en el complejo de Costa Salguero para inaugurar el nuevo sanatorio Anchorena Itoiz de Avellaneda; el primer mandatario destacó la función social de los sindicatos y obras sociales, y llamó a construir una Argentina más igualitaria.

"Somos un pueblo maravilloso que mil veces se ha caído y mil veces se volvió a poner de pie"

"Estamos orgullosos de nuestros sindicatos y obras sociales y son algo que debemos preservar por el bien de todas y todos los argentinos", dijo. "Los sanatorios privados caen y las obras sociales los levantan, porque en ellas rige la solidaridad", agregó. En tanto consideró que "tanto dolor por la pandemia nos tiene que a hacer ver la desigualdad en la que vivíamos" y convocó a "construir una Argentina más igualitaria, en la que nadie sobre, con trabajo; una Argentina en la que los que producen sean más importantes que los que especulan".

Asimismo llamó a votar "por el futuro", por una Argentina que "crece al 10% por año, que crea empleo y que no reniega de la política", sino que "se avergüenza de los especuladores que gobernaron" el país.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de su paso por Brasil, donde se reunió con empresarios, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires confirmó que las Havaianas empezarán a producirse en el territorio bonaerense. A su vez se encontró con Lula da Silva quien le brindó el apoyo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. También habló de los diferentes programas que brinda su gestión, el manejo de la pandemia y las elecciones: “La economía está demostrando señales de mejora, si cambiamos estas políticas por las del PRO, no habrá reactivación”.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta sigue internada en el Sanatorio Otamendi luego de intervención quirúrgica de una histerectomía ampliada por vía laparoscópica. En el parte médico de ayer informaron que presentó "una evolución favorable" y "buen estado general".

La evaluación macroscópica detectó un "pólipo uterino" de "características benignas". En esa línea, en el comunicado se expresó que el "resultado definitivo del examen histopatológico se emitirá la semana próxima".

El procedimiento que se le realizó a la titular del Senado consiste en la extirpación del útero, que puede ser parcial o total, e incluir trompas y ovarios. De acuerdo con la evolución, se espera que Cristina Fernández permanezca internada en recuperación desde 48 horas a cinco días.

LRA 7 Córdoba

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien encabezará la comitiva de funcionarios nacionales que estarán en Córdoba, señaló que la intención del presidente Alberto Fernández es “profundizar las inversiones y mejorar la sustentabilidad para acrecentar las fuentes de trabajo”.

“Tengo la instrucción del presidente de profundizar y coordinar las acciones para que esta Argentina, profundamente federal, continúe, y también redoblar los esfuerzos para mejorar la previsibilidad y traer más inversiones”, señaló Manzur.

LV 8 Libertador

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, detalló las inversiones que se están haciendo en Mendoza en materia de ciencia y tecnología, recordando que durante su estadía participará de la jornada de ´Ciencia, Tecnología y Producción para una Mendoza Innovadora´.

Por otra parte, el ministro expresó su satisfacción porque se ha logrado repatriar a 80 personas dedicadas a la ciencia, las cuales vivían en el extranjero, y luego recordó: “Durante el gobierno de Mauricio Macri no se avanzó en este sentido”.

LRA 7 Córdoba

De cara a las elecciones legislativas de la próxima semana, el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, señaló: “Lo que se está poniendo en juego es mucho, pero en la agenda cotidiana no se están discutiendo los temas de fondo".

Con respecto a la postura del gobernador cordobés, Juan Schiraretti, Moreau dijo: “Ha tenido un compromiso muy grande con el macrismo. Por eso pierden como pierden, porque si la gente quiere votar al macrismo vota al original, no a una fotocopia".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, se refirió a las expresiones que tuvo la presidenta del PRO Patricia Bullrich sobre la salud de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En ese sentido, encontró "coherente" su actitud con relación a la forma de construir política de dicho partido.

LT 14 Paraná

El medicamento es un “bien social” definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y también por organismos internacionales, por lo que deberían tener “un precio constante en todos los lugares del mundo, accesibilidad y universalización”, explicó el médico sanitarista Jorge Rachid.

LT 12 Paso de los Libres

La Directora de Hábitat y Vivienda del Municipio de Paso de los Libres, Sara Alegre, comentó la participación que tendrá la Dirección a su cargo en el Plan Estratégico Urbano “Libres 2030” en la construcción de las viviendas de Procrear que se realizarán en la chacra 202 como parte del proyecto “Complejo Lomas Valentinas”.

El Proyecto Urbanístico Procrear para la Chacra 202 de Paso de los Libres, contempla la construcción de redes de agua potable, cloacas, electricidad, gas, ductos para telefonía y fibra óptica, pluviales; tanto ductos troncales como conexiones domiciliarias para 119 viviendas. En el lugar, se construirán tres tipos de viviendas: individuales, dúplex y multifamiliares.

También destacó las obras en ejecución por parte del programa RENABAP, Registro Nacional de Barrios Populares, en el barrio Lujan, donde se están realizando más de 1300 metros de cloacas, conexiones cloacales domiciliarias, cordón cuneta y veredas.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista y escritora italiana Tiziana Barillà es autora de "Utopía de la Normalidad"- Riace, el modelo de acogida de Domenico Lucano, ex intendente de ese pueblo de Calabria, sobre quien recayó una pena de 13 años y dos meses de cárcel por "delitos de solidaridad", a partir de la política de integración de refugiados que promovió.

Precisó que la condena fue dictada "en primera instancia" y que fue acusado de "malversación de fondos y peculado" aunque hay constancias de que “no robó nada”.

LRA 6 Mendoza Quino

El periodista Sebastián Abella recorrió los Centros de Testeo para la detección del COVID-19, y luego se refirió al funcionamiento de los mismos.

LRA 1 Buenos Aires

Cohen habló sobre el rebrote de coronavirus que sufren los países europeos que han relajado las medidas de prevención y afirmó "la pandemia no terminó". Tras señalar que si bien "hay un gran porcentaje de personas vacunadas", Marta Cohen aclaró que estas "no tienen un 100 por ciento de eficiencia". "Aunque se tenga las dos dosis, uno se puede contagiar, enfermar y morir, dependiendo de los factores de riesgos", subrayó.

LRA 17 Zapala

El funcionario se refirió a la variante del Covid-19 pero destacó que no hay que relajarse. “Los brotes pasaron, pero la pandemia no”, remarcó Quarin. También contó cómo se lleva adelante la colocación de una 3° dosis adicional para una población objetivo.

LRA 43 Neuquén

Según los resultados de último estudio del Plan de Vigilancia de circulación, se estableció que un 80% de la variante Delta está en la provincia. Asciende hasta el 100% en el caso de la Ciudad de Neuquén.

LU Patagonia

En relación a los dichos de Mauricio Macri en Esquel, mediante los cuales se definió como un fanático de Chubut, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, fue tajante diciendo: "Cuando fue presidente hablaba de Chubut, pero se olvidó de bajar los recursos y tenernos en cuenta dentro del mapa de la Argentina. Chubut fue una de las provincias más castigadas y en 2017, en uno de los peores momentos, ni siquiera vino a la ciudad. Macri es un gran mentiroso y hace pocos días maltrató a un periodista de C5N, y luego, con cara de chapa, dijo que no se había dado cuenta".

LRA 42 Gualeguaychú

Cresto, titular de ENOHSA y candidato a diputado nacional por Entre Ríos, indicó que está recorriendo las localidades de la provincia para defender el modelo de país y el proyecto político del Frente de Todos.

“Ya saliendo de la pandemia se empieza a respirar otro aire y se empieza a ver el movimiento económico, en tanto nosotros tenemos que recuperar el territorio”, dijo Cresto, y luego agregó: “En un año y medio en Entre Ríos este gobierno quintuplicó lo que invirtió Macri en cuatro años”.

LV 4 San Rafael

Se trata de un mural de muy grandes dimensiones en honor a los Héroes de Malvinas, el cual estará emplazado en el aula magna del Colegio Nacional que lleva ese nombre.

La profesora de Historia del establecimiento, Mariana Fernández, comentó que la iniciativa surgió en 2017 y le corresponde a los alumnos de 4º año, 2ª División, expresando: “Ellos concibieron la idea con el objeto de poner en valor la Gesta de Malvinas, y este año la idea es culminar con la elaboración de un mural”.

LRA 42 Gualeguaychú

Martín Piaggio, intendente de Gualeguaychú, se acercó al estudio de Radio Nacional en el SUM de Suburbio Sur y celebró el crecimiento de los barrios. “La participación de los vecinos es la prioridad más grande del Gobierno municipal. Cuando planificas a largo plazo es con los vecinos, y es en función de lo que necesitan”, indicó el intendente.

Por otra parte, Piaggio se refirió a las políticas públicas del Gobierno nacional y enumeró las inversiones que se están desarrollando en la ciudad.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El araucano realizó una invitación a las comunidades mapuche de la Región Sur para el Trawun-Encuentro por la Lof Quemquemtrew. Explicó cómo se organizarán para llegar hasta Cuesta del Ternero en “apoyo a los hermanos y hermanas que están sitiados en el lugar”.

LRA 1 Buenos Aires

Giorgi reflexionó sobre “el plan pro desestabilizador” y los pronósticos adversos promovidos desde el espacio opositor sobre el destino del Frente de Todos y del gobierno, luego de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

LU 4 Patagonia

“Tenemos la posibilidad de construir un proyecto para gobernar Chubut en 2023, y vamos a ganar la provincia”, sentenció el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en su paso por la provincia donde realizó una presentación en el Teatro Español de Trelew y una caminata seguida de conferencia de prensa en Comodoro Rivadavia.

Además de respaldar a los candidatos de Juntos por el Cambio de Chubut reconoció su deseo de ser candidato a presidente en el 2023.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó lo que queda para terminar el año en materia política en el país y en el mundo. "Sabremos cómo quedará conformado el Congreso. En Chile se sabrá quién es el nuevo presidente".

LRA 1 Buenos Aires

Los días 4 y 5 de noviembre de 2005 la ciudad bonaerense de Mar del Plata, en la costa atlántica argentina, albergó la IV Cumbre de las Américas y, en forma paralela, la Cumbre de los Pueblos.

LT 14 Paraná

"Los laboratorios ponen el precio que el público, los proveedores y las obras sociales pueden pagar". Esto lo dijo ayer en Radio Nacional, en diálogo con Horacio Embon, el secretario general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires y director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, Ruben Sajem. Voy a recordar algunas de las frases que dijo este dirigente, no porque no se hayan dicho antes o no sean más o menos de conocimiento popular. Es bueno recordarlo porque en los próximos días, probablemente, se dé un debate público sobre el tema, a partir de que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anticipara una posible regulación del mercado de los medicamentos.

LT 11 Concepción del Uruguay

Caviglia, secretario de Industria y Comercio de Entre Ríos, se refirió a la implementación de la resolución 1.050, la cual establece retrotraer los precios de los alimentos al 1° de octubre y mantenerlos congelados hasta el 7 de enero de 2022, informando que realizó una reunión con los CEOS de los hipermercados y supermercados de la provincia, y que estos manifestaron su compromiso de cumplir con la resolución. Además, indicó que en varias inspecciones realizadas a distintos hipermercados se constató el cumplimiento del acuerdo.

LRA 3 Santa Rosa

Rabario, directora General de Defensa del Consumidor, habló sobre la fiscalización del Programa de Precios Cuidados.

Esta semana, el Gobierno provincial comenzó a fiscalizar distintos supermercados para establecer si se respetan los precios congelados de los 1.430 productos que designó el Gobierno nacional, comenzando por General Pico y Santa Rosa.

LRA 42 Gualeguaychú

Delfina Herlax, secretaría de Hacienda y Política Económica de Gualeguaychú, dio detalles del Presupuesto municipal para el próximo año diciendo que el mismo contempla la inversión y los gastos corrientes, además de los ingresos entre coparticipaciones y las tasas que pagan los vecinos, hecho que para 2022 será de, aproximadamente, 5.000 millones de pesos.

“De ese total, se destinará el 22 %, equivalentes a unos 1.100 millones de pesos, a la obra pública de la ciudad”, expresó Herlax.

LRA 1 Buenos Aires

Las exportaciones de energía eléctrica alcanzaron en los primeros nueve meses del año los 2.930,6 gigavatios hora, y ya superaron al récord registrado en todo 2020, según las cifras más recientes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

De acuerdo con los números que maneja la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), entre enero y septiembre de este año ingresaron divisas al país en exportaciones de energía eléctrica por US$ 592,76 millones a un precio promedio de US$ 202,26 por megavatio hora (MWh).

Este número también resultó un récord histórico para el sector por la bajante hídrica que se registra en Brasil este año y que provocó una demanda mucho más elevada que la habitual, con lo cual se espera que el ingreso de divisas pueda llegar a los US$ 1.000 millones.

LRA 26 Resistencia

“Desde diciembre de 2019 el Gobierno nacional de Alberto Fernández se propuso poner a la Argentina de pie, y en ese aspecto la agricultura familiar es fundamental en la producción de alimentos”, indicó el director de Registro y Formalización de la Secretaría de Agricultura Familiar e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ezequiel Barbenza.

LRA 22 Jujuy

Sergio Torres, interventor de la Bancaria en Jujuy, explicó que "Mediáticamente el Gobierno dijo que la Justicia le dio la derecha, pero con esto no se resolvió absolutamente nada, nos reunimos con dirigentes a nivel nacional y el cuerpo de abogados para analizar esto en profundidad pero voy a coincidir con un informe que me llego del Colegio de Abogado donde explica que se difunde no llega a ser una sentencia técnica y jurídicamente".

LRA 6 Mendoza Quino

Alexander Angulo Ordoñez, refugiado político de Colombia, participó del armado nacional de la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados ´Nuestra América´, y se refirió al trabajo conjunto realizado con la ONG Xumek y con el Movimiento Popular ´Nuestra América´ para el lanzamiento de la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados Mendoza.

“La idea original es presentar un espacio para que migrantes, refugiados y solicitantes de asilo logren participar de manera activa, social y política en la sociedad mendocina”, indicó Angulo Ordoñez.

LRA 22 Jujuy

Alvarez, de la Asociación Bancaria, dijo: "La medida de fuerza se realizó normalmente y la adhesión fue masiva y contundente. Lamentablemente, hay situaciones graves de empleados y por eso tenemos una gran convocatoria, lo que nos lleva a pensar en hacer una nueva medida, la cual sería un paro de 48 horas para la semana que viene, ya que no hay respuestas favorables y el conflicto lleva más de dos meses".

LRA 53 San Martín de los Andes

Los familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 solicitaron a la Cámara Federal de Casación la confirmación de las condenas al exsecretario de Seguridad del Gobierno de Fernando De la Rúa, Enrique Mathov y al exjefe de la Policía Federal Rubén Santos. Por su parte la defensa pidió la anulación de las penas de Mathov y Santos.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado y escritor, que hace años alfabetiza y enseña escritura, filosofía y boxeo en la cárcel de Florencio Varela, contó qué lo motivó a avocarse en esta tarea: "La cárcel es lo más complicado de la sociedad, donde más discriminación y muerte hay. Un lugar horrible donde hay que dar batalla", dijo.

En ese sentido, sostuvo que junto a sus "compañeros-alumnos-docentes", a quienes llama así debido a que "todos aprendemos de todos", llevan adelante talleres en los que se estudia a autores como Hegel, Marx, Borges y Shakespeare.

En tanto, Alberto Sarlo criticó duramente y advirtió acerca del funcionamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense; al tiempo que invitó a conocer las publicaciones de la editorial que lleva adelante con los internos.

LRA 2 Viedma

Desde la UDAI Viedma se destacó la política nacional de la Asignación Universal por Hijo (AUH) destinada a mejorar la calidad de vida de las infancias y adolescencias. "Es un derecho de los niños y niñas, no de los adultos", remarcó Rousiot.

LT 14 Paraná

El Consejo General de Educación (CGE) ratificó la decisión de que se dicten clases presenciales hasta el 17 de diciembre próximo en Entre Ríos, junto a la de avanzar con un calendario escolar para 2022 que incluya 190 días de clases.

Al respecto, Adela Ramírez, directora de la Departamental de Escuelas de Paraná, manifestó: “Frente a la excepcionalidad del contexto se modificó parcialmente el calendario escolar. Las tareas escolares cerrarán el 22 de diciembre con la intensificación y el acompañamiento que los alumnos requieran”.

AREA DE GENEROS

A 8 años de su femicidio, hubo un juicio anulado por adulteración de pruebas, falsos testimonios y falta de perspectiva de género en la primera parte del proceso allá por 2014.

Familiares y referentes de organizaciones que bregan por erradicar las violencias, reclaman que ésta vez sea diferente y se condene a quienes sean los responsables de su cruel asesinato.

En la primera jornada del segundo juicio por Nélida Villar, se realizó un abrazo simbólico en la puerta de tribunales.

A partir del lunes comenzarán las audiencias en el Centro de Convenciones de Malargüe, dónde debido a la cantidad de personas que darán sus testimonios, las jornadas serán en doble turno.

Al finalizar estas audiencias, el juicio se volverá a trasladar a San Rafael, donde luego del 25 de noviembre, se conocerá la sentencia.

LRA 57 El Bolsón

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y Diversidades. Desde el Consejo local de las mujeres están organizando actividades para esta jornada de lucha y realizarán una asamblea el sábado 6 en Lago Puelo.

LRA 26 Resistencia

“Hoy en el comienzo de noviembre quiero recordar que fue en un mes de junio, con las consignas de libertad, igualdad y respeto y la participación de figuras como Carlos Jáuregui entre otras, que se realizó la primera Marcha del Orgullo y entonces se decidió, por el clima muy frio de ese mes, que se realice en noviembre, por dos motivos, para que las personas puedan hacerlo sin amenazas a su salud, y la fundación de la primera organización LGTBQ + de Argentina y el mundo. Se generó entonces un punto de encuentro de muchas organizaciones y la participación especial de les pibes que pudieron marchar sin ocultarse, y generar una situación de que somos un grupo muy amplio y siempre con la voluntad de ampliar los derechos y enfrentar al conservadurismo y otras situaciones que ojalá nunca más vuelvan. El 20 de noviembre realizaremos en Resistencia la XI Marcha del Orgullo, por supuesto con el cumplimiento de todos los protocolos de salud y seguridad que deben tomarse”, indicó el columnista de Radio Nacional Resistencia en noticias diversas.

LRA 30 Bariloche

El Ranking Argentino de Canciones (RAC) presenta una serie de canciones inspiradas en Diego Maradona. Anitnegra la banda de rock pop con influencias de la música rioplatense integrada por Julio Sierra (voz), Juan Pablo Sierra (Guitarra y voz), Santiago Chávez (teclados y voz), Cesar Salgado (guitarra) Mirko Aguirre (batería), Giuliano Perego (bajo), muestran su música.

LRA 13 Bahía Blanca

La artista Sol di Lernia contó de qué se trata el IX Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes que se hará en Bahía Blanca mañana y pasado.

Todas las actividades se hacen en el Teatro Municipal de Alsina 425 con contribución consciente.

LRA 1 Buenos Aires

Comenzó la cuarta edición del Festival Callejón, un espacio de encuentros artísticos protagonizado por mujeres que se caracteriza por cruzar diferentes miradas sobre la escena teatral, la danza y la cultura de Buenos Aires, la cual se realizará el 4, 5 y 6 de noviembre a partir de las 19 en el teatro Espacio Callejón del barrio del Abasto.

Bajo la curaduría de Sebastián Francia y Ramiro Bailiarini, este año el encuentro presentará dos coproducciones propias: "La rana de Ibicuy", de Nadia Sandrone; y "Mujer Diamante", espectáculo de danza dirigido por Natacha Visconti.

Además, el público podrá ver la puesta "Ryan, Kilómetro 1", work in progress de "Hermano Motor" de Ana Schimelman.

LRA 1 Buenos Aires

En “Soltando Pájaros”, Atilio Bleta entrevistó al profesor de la Universidad Di Tella especializado en Historia Económica, Social y Cultural Argentina, para hablar sobre el asesinato del segundo líder del federalismo detras de Juan Manuel de Rosas. El entrevistado publicó la monografía Barranca Yaco, justicia y política en la confederación rosista que forma parte del libro “Desde el banquillo, escenas judiciales de la historia argentina” de Juan Manuel Palacios. “El 16 de febrero de 1835 Quiroga es asesinado por unos milicianos que responden al capitán Santos Pérez, que en alguna época anterior habían tenido relación con Francisco Reinafé. A Facundo le pegan un tiro en el ojo, asesinan al secretario de Quiroga y matan al resto de la comitiva. Fue un crimen atroz que sacude a la confederación por su barbarie y velocidad. Y esto va a traer consecuencias políticas muy importantes”, describió.

LRA 1 Buenos Aires

En su columna musical Néstor Espósito reseñó la canción compuesta en 1970 por Joan Manuel Serrat y grabada un año después para su álbum Mediterráneo. Si bien las discográficas prefirieron darle prioridad a otras canciones de aquel trabajo, el tema con nombre de mujer se impuso al marketing. Cuenta la leyenda que Lucía era una azafata de Iberia que encandiló a un joven Serrat en ascenso, durante la década del 70. En aquellos años “el catalán saltaba de rama en rama como un ave de paso” y aunque en esa ocasión dicen que se enamoró, el romance no prosperó.

Entre algunas de las versiones de Lucía que se eligieron para esta Historia de una Vieja Canción, están las de Andrés Calamaro, Rosario Flores, Miguel Bosé, Pasión Vega, la del propio Serrat junto a Abel Pintos, entre otras.

LRA 28 La Rioja

Diego Boris, el presidente del Instituto Nacional de la Música, expresó la alegría de participar de una nueva edición de la “Feria de la Música-La Rioja Suena 2021”, destacando que La Rioja es la primera provincia con un evento de estas características.

LRA 13 Bahía Blanca

Este jueves en Las Ñoñas, el programa de literatura conducido por Victoria Cos y Julia Zamora, charlaron con el escritor bahiense Luis Sagasti.

LRA 1 Buenos Aires

Gabriela Mansilla, madre de Luana, la primera niña trans en conseguir un DNI sin instancia judicial a nivel mundial, habló del proceso de aprendizaje y reflexión que tuvo con su hija, acompañándola en su proceso de reconocimiento de su identidad trans.

“Pasó por esa transición porque hay una imposición desde el momento en que nació que determinó qué sexo era”, aseguró y agregó que, quienes se oponen “a esos mandatos culturales, lo único que reciben es violencia y adoctrinamiento para que se acomoden a esa idea de ser varón o ser mujer”.

LRA 1 Buenos Aires

Actor, guionista, director cinematográfico, compositor y cantante, dueño de un estilo muy personal, fue uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana en las décadas de 1960 y 1970, alcanzando gran éxito en Argentina y la región.

LRA 1 Buenos Aires

Boca jugará el próximo lunes frente a Aldosivi, en Mar del Plata, a las 21:15, por la vigésima fecha de la Liga Profesional, con arbitraje de Andrés Merlos. Entre los citados a las distintas selecciones y los lesionados, Battaglia tiene un panorama complicado para armar el equipo.

Los seleccionados: Cristian Medina y Exequiel Zeballos, a la Selección Argentina, Luis Advíncula y Carlos Zambrano a Perú y Norberto Briasco a la Selección de Armenia. Además hay varios lesionados: Marcelo Weigandt y Agustín Obando, operados recientemente, y no están recuperados desde el punto de vista físico Marcos Rojo, Juan Ramírez y Nicolás Orsini.

La probable formación para jugar frente al Tiburón marplatense: Rossi, Mancuso, López, Izquierdoz y Fabra, Montes o González, Campuzano o Varela o Rolón, Almendra, Pavón o Villa y Vázquez. No hay que descartar del equipo titular a Edwin Cardona.

Este lunes desde las 21:00, Radio Nacional transmitirá Aldosivi-Boca, con el equipo de Relatores - Pasión Nacional.

LRA 3 Santa Rosa

En el espacio de los clubes de cada viernes, en el programa Rebeldes sin cauce dialogamos con Matías Hus, secretario del Club Unión Deportivo Bernasconi. La historia, actualidad, proyectos a futuro y disciplinas que se desarrollan en la institución.

Para destacar: es el único club de la provincia que tiene un Area de la Mujer.

LRA 42 Gualeguaychú

Leonel Carranza, entrenador de arqueros de Atlético Sur, dio detalles del trabajo en las infantiles del club y la importancia del deporte en los gurises.

Cesar Ferreyra, coordinador de futbol infantil de Defensores del Sur, contó de los inicios en la liga departamental en las categorías menores en el club

Carlos Ardans, DT de Defensores del Sur de la categoría Sub 17, expresó que incentivar a los chicos en el deporte es el objetivo principal del club.

Que día!!!

Salí de casa, hice tres cuadras y me di cuenta que me había olvidado el barbijo. Volví, subí, agarré el barbijo, estoy llegando al ascensor y se cortó la luz. Bajé los siete pisos por la escalera.

Empecé a caminar, encarando las cinco cuadras que me separan de la estación. Cuando faltaba media cuadra, se me fue el tren… Decidí tomar el colectivo y lo esperé 20 minutos. Me subí y a la mitad del trayecto, se descompuso. Tomar el de atrás fue imposible, porque venía bastante “satisfecho”, por no decir llenó. Un taxi me trajo a la radio, pero eso sí: llegué tarde.

Conclusión, hoy ni loco juego a la quiniela!!!

CHOCOLATE POR LA NOTICIA