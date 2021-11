“El medicamento no puede ser un bien de mercado”, afirmó Rachid

El medicamento es un “bien social” definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y también por organismos internacionales, por lo que deberían tener “un precio constante en todos los lugares del mundo, accesibilidad y universalización del medicamento”, explicó Jorge Rachid, médico sanitarista asesor del gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof.

El medicamento “es un bien in elástico, en el marco de una crisis no se puede prescindir de él, por eso no puede ser un bien de mercado”, aseveró. Cuando interviene el mercado “impacta en Argentina en forma gravosa” para los que tienen enfermedades crónicas y deben consumir a diario medicamentos que suben permanentemente. En este sentido indicó que el Estado “debe reasumir el rol regulador porque la necesidad de lucro desplazó al sistema solidario”, cargó Rachid.