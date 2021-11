Diario de Radio Nacional 04/11/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta fue operada esta mañana de una histerectomía en el Sanatorio Otamendi y "se encuentra en un buen estado de salud" y "cursa un post operatorio normal", según el parte médico. "El procedimiento ha sido realizado por la vía laparoscópica", añade la información.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de Presidencia afirmó hoy que los precios de los medicamentos “son una prioridad” para el Gobierno nacional y confirmó que habrá reuniones sobre el tema con representantes de las cámaras farmacéuticas, durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa Rosada.

Por otro lado, Gabriela Cerruti confirmó que quienes no hayan concurrido a votar en las PASO podrán hacerlo en las elecciones generales del 14 de noviembre. “Es importante que la gente vaya a votar y, si no lo hicieron en las PASO, podrán hacerlo en la generales. Vamos a mantener medidas de cuidado sanitario como las que se implementaron en las pasadas elecciones”, señaló Cerruti.

LRA 19 Puerto Iguazú

La ministra fue recibida en Puerto Iguazú por el vice gobernador, Carlos Arce, para lanzar la campaña de lucha contra el dengue. Además, hablaron sobre el control sanitario en los pasos fronterizos tras la habilitación de los tres cruces en las en frontera con Brasil y Paraguay.

LRA 1 Buenos Aires

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires pasó por Bahía Blanca. Remarcó la importancia en la discusión sobre la capacidad de producción de alimentos en Argentina que “tiene mucho para dar”.

Victoria Tolosa Paz expresó que uno de sus puntos más relevantes es garantizar el trabajo en los que terminan el colegio: “La Provincia tiene que recuperar dinamismo y que los jóvenes encuentren rápidamente empleo. Nos parece central”.

LRA 1 Buenos Aires

Presentarán más de 50 mil firmas por un parque público en Costa Salguero en la Legislatura porteña. La iniciativa es del Frente de Todos junto a organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil en contra del intento de Horacio Rodríguez Larreta de privatizar dicho predio.

“La mayoría de la ciudadanía no quiere más torres de lujo en vez de parques”, declaró el senador nacional por la Ciudad y agregó: “Lo de Costa Salguero es muy grosero, es un espacio enorme frente al río. Tenemos una posibilidad única de recuperarla la gente y Larreta la pone a la venta”.

Mariano Recalde también habló de la importancia de las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre: “El jefe de Gobierno porteño tuvo dos tercios de la composición de la Legislatura de CABA. Los perdió en 2019 y está a un legislador de recuperarlos. Sino tendrá como escribanía al Congreso”.

Por último, se refirió a lo que sucedió ayer en Dolores cuando Mauricio Macri corrió el micrófono de C5N: “Fue repudiable, muestra una personalidad agresiva pero no hay que desviar el foco de las cosas graves que se están investigando como la causa de ayer”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex presidente, Mauricio Macri, se presentó ayer en Dolores por la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. En ese contexto, el diputado nacional y titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Actividades de Inteligencia del Congreso, confirmó que según sus investigaciones y la de la Justicia, “la información ilegal que juntaban, iba a parar a las manos del ex mandatario”.

Leopoldo Moreau señaló que “si él dice que no tiene nada que ver, significa que no se ocupó de sus funciones porque tiene que conducir el Sistema Nacional de Inteligencia”.

LRA 42 Gualeguaychú

El periodista de investigación Ricardo Ragendorfer está presentando ´Nadie es inocente´, una serie de podcasts con adaptaciones de cuentos policiales argentinos, los cuales ya se encuentran disponibles en la plataforma Cont.ar, y tras referirse a este trabajo Ragendofer habló sobre el ex presidente Mauricio Macri.

“Macri tiene una obsesión por el fisgoneo político. Esto se remonta a mucho tiempo atrás. Con Walter Goobar hacíamos notas en ´Miradas al Sur´ sobre el espionaje que él hacía desde el Gobierno de la Ciudad del caso Ciro James, etc. Terminó procesado y lo sobreseen a dos días de haber asumido la presidencia para no entorpecer su gestión, por decirlo de una manera elegante. En 2019 salta el tema del espía polimorfo Marcelo D’Alessio. Eso nos lleva al grupo Super Mario Bross, donde se vigilaba con terminal en el despacho de Macri a una variada gama de espiados, que incluyen opositores políticos, ex funcionarios kirchneristas, familiares de Macri y hasta a sus propios correligionarios Santilli y Rodríguez Larreta”, indicó Ragendofer.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado analizó cómo debería seguir la causa en la que Mauricio Macri es investigado por supuesto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan.

“El juez Bava tiene los elementos suficientes para procesar al ex presidente”, sostuvo José Manuel Ubeira. “Los actos de Macri con provocativos para que el juez pierda los papeles. Primero se amparó en el secreto de Estado y luego no hizo ninguna mención concreta. Logró ganar un semana de tiempo”, aseguró.

En tanto, el abogado sostuvo que “fue un exceso de la Cámara Federal de Mar del Plata levantarle el dedo al juez porque no cometió ninguna barbaridad”.

“Macri es un perverso. Todavía no hay ninguna explicación concreta de cómo se produjo el hundimiento del ARA San Juan y por qué espiaban a los familiares”, concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de la presentación del ex presidente Mauricio Macri en Dolores, donde presentó un escrito y pidió ser sobreseído de la causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat analizó el comportamiento de los últimos días con la Justicia.

A su vez, el especialista sostuvo que el ex mandatario “tiene algún resabio de poder político y un poco económico” y que por ese motivo, “en su mentalidad enfermiza siente que no puede ser juzgado, como siempre pudo escapar de la Justicia”.

LT 14 Paraná

El canal de noticias C5N denunció a Mauricio Macri por "robo, daño y agresión", luego de que el ex presidente le arrebatara el micrófono a un periodista de esa señal que cubría su llegada a la Municipalidad de Dolores, antes de declarar por el supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

La denuncia fue radicada por Nicolás Munafó, el periodista que sufrió la agresión, ante la comisaría de Dolores, según informó el cronista a través de la pantalla de C5N.

LT 14 Paraná

Pablo Jiménez, secretario Adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), destacó que desde la Federación “repudiamos y rechazamos la actitud manifiesta e intolerante del ex presidente Mauricio Macri contra un trabajador de prensa”.

En este sentido, Jiménez subrayó: “No nos sorprende porque no es la primera vez que tiene este tipo de actitudes intolerantes”. En su momento, FATPREN denunció que el gobierno de Macri conformó “una época en donde la libertad de expresión estuvo más amenazada”.

LT 14 Paraná

Diputados del Frente de Todos repudiaron el gesto agresivo que tuvo el ex presidente Mauricio Macri cuando ingresaba a la sede de la Municipalidad de Dolores, tras quitarle el micrófono a un periodista que estaba cubriendo el evento.

El diputado nacional Marcelo Casaretto dijo: “Creo que fue un hecho grave. Que una personalidad como el ex presidente vaya contra un trabajador de prensa demuestra la intolerancia hacia el sistema democrático”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El director de Defensa del Consumidor de Concepción del Uruguay, Juan Pablo Romero Seoane, se refirió a la situación local respecto de la lista de productos con precios congelados, diciendo que en Concepción del Uruguay la única cadena de baja superficie es Día, pero que en el interior es más difícil que lleguen los precios congelados.

Por otra parte, el funcionario destacó el uso de la tarjeta de crédito, y advirtió a los consumidores que lleven el control de los resúmenes, ya que tienen 30 días para reclamar o desestimar consumos que no se hayan realizado.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud, Carla Vizzotti; y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti; se reunirán esta tarde con las autoridades de las cámaras que nuclean a los principales laboratorios, para analizar la evolución de los precios de los medicamentos. El secretario general de la Confederación Farmacéutica Argentina precisó que "en lo que va del año el aumento promedio fue del 38%" y aclaró que "el laboratorio es el que fija los precios, las farmacias no somos formadores de precio".

"Nos parece bien que nos sentemos en una mesa a dialogar y encontrar soluciones. Hay que planificar y entre todos los actores encontrar soluciones definitivas", dijo Germán Daniele, al tiempo que señaló: "La salud no puede estar sujeta a la oferta y la demanda. Hay que garantizar la accesibilidad de todos los medicamentos".

LRA 9 Esquel

El diputado nacional por Chubut, Alberto Menna, recibió reclamos por parte de un grupo de vecinos y vecinas de la localidad de Trevelin, quienes buscan visibilizar la necesidad de abrir las fronteras con Chile.

Tras esto, Menna confirmó que se hará eco de este pedido, motivo por el cual presentará un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados.

LRA 3 Santa Rosa

Pedernera, licenciada en Enfermería y docente, habló sobre los reclamos del sector y también se refirió a la Asamblea Provincial de Enfermería, la cual se desarrollará el 11 de noviembre próximo. "Sabemos que podemos presionar, y todo esto tiene que ver con el empoderamiento que logró el sector de Enfermería. Necesitamos urgente que nos presten atención y que se tomen en cuenta los pedidos que estamos haciendo", dijo finalmente Pedernera.

LV 8 Libertador

Luis Kon, abogado integrante del “Llamamiento Argentino Judío”, comentó por qué representa a la periodista Miriam Lewin, actual titular de la Defensoría del Público de la Nación, diciendo que cuando ocurrió el nombramiento de la funcionaria, Baby Etchecopar convocó a sus oyentes a realizar expresiones nazis por las redes sociales y hubo varias personas que publicaron agresiones contra la comunidad judía.

Uno de ellos fue Eduardo Colzani, quien escribió a través de Facebook: "Si tenés dignidad renunciá, y si no tenés una duchita con ziklon B no te vendría mal". Como consecuencia de las presentaciones realizadas tras lo sucedido, el juez José Béguelin dispuso que el responsable de las agresiones deberá cumplir con una probation, la cual consiste en “asistir al Centro Ana Frank y al Museo del Holocausto y publicar en su muro de Facebook, por al menos seis meses, un pedido de disculpas y una condena a los crímenes del nazismo”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 18 Río Turbio

La médica confirmó el caso de Covid 19 positivo en la localidad de Rio Turbio. “Desde el 31 de agosto estábamos con casos 0 en la localidad, en el día de ayer, tras un testeo en el Plan Detectar saltó este nuevo caso positivo, viene de Buenos Aires”, detalló.

LT 14 Paraná

El Hospital San Martín de Paraná comenzó la aplicación de terceras dosis a personas inmunosuprimidas mayores de 18 años, en tanto el director del establecimiento, Carlos Bantar, destacó al grupo de personas que están comprendidas para las terceras dosis, observando a quienes padecen colagenopatías, artritis reumatoidea, pacientes con VIH, a personas con tratamientos oncológicos y a receptores de trasplantes de órganos sólidos en tratamiento inmunosupresor.

LRA 20 Las Lomitas

Se llevarán a cabo desde mañana, viernes 5 de noviembre, dos jornadas de vacunación contra el coronavirus en Las Lomitas, La Bomba, Colonia Muñiz, Campo del Cielo, Punta del Agua, Juan G Bazán y Fortín Soledad.

En esta oportunidad estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca quienes se hayan aplicado la primera hasta el 8 de octubre, inclusive, y también se inoculará con la segunda dosis de Sinopharm y Sputnik V a las personas que se hayan aplicado la primera vacuna hasta el 15 de octubre anterior.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Javier Arce, de LRA 27 Nacional Catamarca, aportó detalles de la implementación de este plan en la provincia a través del cual se busca la revinculación de 4 mil estudiantes que han quedado fuera del proceso educativo en el marco de la pandemia.

Precisó que esa cifra de chicas y chicos pertenecen al nivel secundario, ya fueron identificados y se intentará que, antes del 15 de noviembre, "puedan regresar al aula y tener un mes de clases".

Arce señaló que es “todo un desafío y que será un trabajo articulado entre docentes y trabajadores sociales” quienes irán a buscar a las y los estudiantes, en esta primer instancia, de ese nivel, para luego continuar con "2000" de primaria e inicial.

LRA 1 Buenos Aires

El Dr. Juan Martínez Hernández, médico español, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública analizó la situación epidemiológica en ese país europeo, las flexibilizaciones y reaperturas dispuestas, entre ellas, la habilitación al ingreso de argentinas y argentinos, aunque sostuvo que la pandemia “no ha terminado”.

Indicó que una de las primeras ideas a rebatir es la de creer que la pandemia por covid-19 está superada, explicó que “aún hay dudas sobre la eficacia a largo plazo de las vacunas y países que recién están iniciando el proceso de vacunación”.

Por esa razón, el Dr. Martínez Hérnandez, autor del libro "Coronavirus: Diario de una pandemia", llamó "a la prudencia porque la pandemia sigue”.

LT 12 Paso de los Libres

Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural de la Nación, se refirió a la actividad que desarrolla su área, y expresó: “Diferentes festivales, los cuales terminan siendo instancias de encuentro, de reactivación social, de reactivación económica, de recomposición laboral para los trabajadores y trabajadoras de la cultura, son también una fuente de dinamización económica para muchos otros sectores como la gastronomía, la hotelería, los vendedores ambulantes y todos los sectores informales que, por lo general, están cerca de esos eventos”.

Política | Volver al inicio

LRA 17 Zapala

El candidato remarcó que son la principal oposición. El oficialismo propone la ley de hidrocarburos para manejar discrecionalmente los recursos y Neuquén es la tercera en recibir partidas del Gobierno Nacional”, señaló Cevi.

LRA 1 Buenos Aires

Luis Bruschtein se refirió al mínimo espacio que los medios de comunicación macristas dieron a la agresión que tuvo Mauricio Macri para con el periodista del canal C5N Nicolás Munafó, a quien le bajó y le arrebató el micrófono frente al Juzgado Federal de Dolores, cuando se dirigía a prestar declaración indagatoria por espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

Sobre lo ocurrido y al intentar una disculpa el ex mandatario se excusó diciendo que había sido “un acto reflejo”. “Si uno ve el video, no se trata de un movimiento reflejo el de Macri. Estira la mano cuando lo tiene delante al movilero y la baja recién cuando pasa, cuando supone que no lo están viendo. Uno se pregunta por qué genera estas situaciones. Ya no se pregunta por qué no tiene tantas repercusiones en los medios macristas, porque no están por una idea de amplitud o democracia informativa. En esos medios no hubo una reacción de repudio, como la que uno esperaría o tendría que haber”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El Diputado Nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, el abogado Marcelo Koenig, quien busca renovar su mandato, conversó sobre el escenario electoral de cara a los comicios legislativos previstos para el 14 de noviembre y se mostró confiado en que aumente la asistencia de votantes y también los resultados, respecto a las PASO.

Expresó su esperanza de que los sectores populares concurran a las urnas y apoyen al gobierno, a partir de la reactivación económica que se evidencia pero consideró que la elección “será muy reñida”.

El diputado nacional sostuvo que “Juntos por el Cambio apuesta a la desmemoria, al marketing y no a discutir el proyecto de país” y enfatizó que “basa su propuesta electoral en el odio al peronismo y kirchnerismo”.

Condenó, a su vez, la actitud del ex presidente Mauricio Macri contra el periodista de C5N, en el marco de la cobertura de su indagatoria en el Juzgado de Dolores, y lo acusó de ser “prepotente con quienes no tienen una actitud sumisa con él”.

LRA 27 Catamarca

“Estamos organizándonos, vamos bien con los tiempos y esperamos, incluso, días antes de las elecciones tener todo preparado, tal como lo hicimos en las PASO. Esta elección va a ser lo más aproximado a lo que ocurría antes de la pandemia. La única limitación que podemos tener es la que corresponde al cuidado personal y responsable de cada una de las personas que van a votar”, comentó el juez Federal con competencia electoral, Miguel Ángel Contreras.

LRA 26 Resistencia

Sandra Ceballos, responsable del Área de Pueblos Originarios de Radio Nacional, manifestó su visión sobre la problemática mapuche en la Patagonia, y habló de la necesidad de que se apruebe en el Congreso la prórroga del relevamiento de las comunidades originarias.

“Esperemos que la semana que viene se trate en el Congreso la ley que le reconoce sus tierras y le otorga otras que son aptas para su subsistencia, aprobándose la prórroga para los relevamientos de las tierras y comunidades. Lo que aún falta es una próxima ley sobre la propiedad comunitaria”, indicó Ceballos.

LRA 7 Córdoba

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabezó una reunión con más de 150 intendentes, jefes comunales y concejales de Córdoba en el Centro Cultural Kirchner para repasar los planes y las acciones del Gobierno nacional en el distrito de cara a las próximas elecciones legislativas.

En tanto, el actual diputado y candidato del Frente de Todos, Pablo Carro, expresó: "La reunión con todo el Gabinete fue importante, con fuerte respaldo de una delegación nutrida de intendentes que nos han acompañado".

En referencia al endurecimiento del discurso de gobernador Schiaretti respecto del Gobierno nacional, Carro dijo: "El gobernador Juan Schiaretti se hace un poco el oso".

LT 11 Concepción del Uruguay

En el marco de la recorrida por Entre Ríos de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo, la diputada Carolina Gaillard y el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, visitaron los estudios de LT 11.

En la oportunidad, Gaillard dijo: "Nuestro presidente necesita un Congreso fuerte que lo acompañe", en tanto Oliva expresó “Hoy el vecino no puede comprar yerba y hay que hacerse cargo, pero no tengo la menor duda que el peronismo lo va a resolver".

LT 14 Paraná

El ex presidente Mauricio Macri se presentó en el juzgado de Dolores debido a la causa en la cual se investigan seis hechos de espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017.

La periodista Luciana Bertoia explicó los puntos principales de la causa, y luego enfatizó que Macri no habló, "pero sí sugirió medidas de investigación y el juez deberá decidir si avanza con estos pedidos del ex presidente".

LRA 22 Jujuy

La ingeniera química Fabiana Gennari, jefa del Departamento de Fisicoquímica de Materiales del Centro Atómico Bariloche e investigadora principal de la CNEA y del CONICET, explicó la importancia del hidrógeno verde como combustible de energía limpia, diciendo: “Cuando hablamos de hidrógeno verde estamos hablando de un cambio en la matriz energética. Este hidrógeno está pensado para utilizarlo de la misma manera que usamos hoy los combustibles fósiles”.

LRA 1 Buenos Aires

Del cambio climático y la reciente cumbre COP 26 de Glasgow; a la Cumbre de Estocolmo de 1972 y el Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo de Juan Domingo Perón: el sistema mundial y la defensa de los recursos naturales, bajo la mirada de Mario.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

En el marco del programa de inserción de la Región Centro con la República Popular China, comenzaron las rondas de negocios virtuales. La primera para el sector lácteo contó con la participación de una empresa entrerriana y el intercambio se abrió con importadores de Hong Kong, Guangzhou y Shanghai.

Claudio Ava Aispuru, presidente del organismo de Integración Región Centro, dijo al respecto: “El objetivo es seguir posicionando el gran potencial exportador”, y luego agregó: “Generamos el 70% de la producción láctea nacional”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 2 Viedma

La secretaria de la Unión de trabajadores y trabajadoras de la Educación de Río Negro (UNTER) afirmó que la medida tiene que ver con el pedido de apertura de paritarias y la falta de respuesta. Aseguró que la propuesta de mejora salarial es insuficiente y piden superar el proceso inflacionario.

LRA 57 El Bolsón

El funcionario se refirió al proyecto de inversión anunciado para Río Negro con el que la empresa australiana Fortescue, destinara 8400 millones de dólares en forma escalonada para la generación de energía a través de hidrogeno.

LRA 52 Chos Malal

El consejero Gremial del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) se refirió a la reunión que se llevó a cabo con la Ministra de Salud, Andrea Peve, donde se presentó la exigencia de que el Ministerio intervenga en el conflicto que sostienen las y los traumatólogos con la Obra Social.

LRA 1 Buenos Aires

Mario reivindicó la importancia de que las mujeres accedan a las conducciones sindicales, participen de las negociaciones paritarias y que el movimiento obrero “se adapte a los nuevos tiempos”, a pocos días de que la CGT elija autoridades.

LRA 5 Rosario

Luego de la votación en asamblea en la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), las y los docentes acordaron una oferta del 17% de aumento en tres tramos, lo que lleva la suba al 52% anual. “Nuestra paritaria no está cerrada y continúa abierta en el debate y en el análisis”, aclaró la gremialista.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Un oficial de la policía de Córdoba denunció que sus jefes ordenaban que se produzcan detenciones para hacer número, invocando artículos del Código de Convivencia, aun cuando los hechos no se encuadraban en conductas reprochables, motivo por el cual se hizo una presentación en la justicia.

En tanto, desde la Fuerza las autoridades desmintieron que hayan existido directivas obligando a producir un número de aprehensiones y que estas se hayan efectuado por fuera de la ley. El denunciante presentó como pruebas mensajes y arengas en grupos de WhatsApp, y señaló que quienes no cumplían con esa directiva eran recargados con adicionales de baja remuneración, tras Involucrar con datos personales a sus jefes.

LRA 1 Buenos Aires

La abogada e integrante del CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y DDHH) presentó su nuevo libro "Contra el punitivismo".

"Punitivismo es suponer que el mero castigo, brutal, expeditivo y cada vez durante más tiempo, resuelve toda una amplia variedad de acontecimientos: desde una indisciplina escolar hasta los discursos de odio. O los hechos más graves, que afectan la vida y la libertad de las personas", aseguró Claudia Cesaroni.

"Estoy en contra del punitivismo. De casi todo lo que resuelve con una pena o incorporando un castigo por afuera del sistema penal. Muchas veces no hay una solución como la que se espera dar", destacó.

LRA 53 San Martín de los Andes

La fiesta es organizada por la Red Comunitaria para la Prevención del Suicidio que funciona en San Martín de los Andes desde hace dos meses. La red trabaja en la prevención del suicidio a través de la generación de espacios de conversación y encuentros donde se pueda charlar.

LRA 43 Neuquén

El funcionario se refirió a la nota que dirigieron al Consejo Provincial de Educación con diversos reclamos. "Necesitamos contar con aulas y un baño para el dictado de clases y que no se usen los espacios de alojamiento para esa necesidad", señaló Carrasco.

LT 12 Paso de los Libres

El secretario de Desarrollo Humano y Participación Municipal, Miguel Giorgio, el diputado provincial Miguel Arias y el intendente Martín Ascúa formaron parte de la presentación del Plan Estratégico Libres 2030.

Giorgio destacó que el Plan prevé el desarrollo urbanístico y de infraestructura de la ciudad a futuro, en tanto Arias recalcó que es un hecho único en la historia de Paso de los Libres, mientras que Ascúa comentó: “Estamos presentando las bases de lo que va a ser el Plan Estratégico 2030, y esto será el punto de partida para el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad”.

LRA 23 San Juan

El ingeniero se refirió a la capacitación para técnicos y técnicas del sector agrícola, campesino-indígena a través del PROTAAL (Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local).

LRA 24 Río Grande

El próximo sábado 6 de noviembre se inaugurará el monumento en homenaje a Juan José Degratti, que recorrió más de 28 mil kilómetros en 32 meses para unir el continente americano desde Ushuaia hasta Alaska en una motocicleta Alpino. La Asociación Hermanos del Viento lleva adelante esta iniciativa delante esta iniciativa.

LV 8 Libertador

Nora Moyano, referente de la Asamblea Popular en Defensa del Agua de Las Heras, aclaró por qué el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es regresivo.

Tras esto, organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas realizaron una manifestación por las calles de la capital provincial en contra de esa resolución y en defensa del agua.

LRA 26 Resistencia

“Es importante que nuestra provincia tenga una ley propia de etiquetado frontal. No es una adhesión a la sancionada por el Congreso Nacional, es un tema que venimos trabajando desde hace tiempo y estábamos a la espera de lo que sucediese en el Parlamento, porque advertimos que desde esa ley se desprenderían aspectos que eran conveniente analizarlos”, expresó el presidente de la Legislatura provincial, Hugo Sager.

Géneros | Volver al inicio

LRA 4 Salta

Cinco docentes fueron separados de sus cargos tras las acusaciones sobre acoso sexual que de una estudiante del Colegio 11 de septiembre de Salta Capital. Además, desde el Ministerio de Educación se dispuso separar del cargo al equipo directivo de la institución y se investigan otras situaciones de maltrato.

LRA 29 San Luis

En un dictamen que emitió esta semana el fiscal Roberto Silvestre no tuvo en cuenta el último pedido de los abogados de la familia de Magalí de indagar a cuatro policías por el delito de femicidio. Hasta el momento son cuatro los policías procesados, dos mujeres y dos hombres.

LRA 21 Santiago del Estero

La funcionaria se refirió al aumento de pedido de los botones antipánicos. También remarcó un incremento de hechos delictivos y de casos de violencia de género.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El cantante, compositor y poeta, Ariel Prat, dialogó con Horacio Embón acerca de su espectáculo “Milonga triste” en el cual fusiona el género de murga con la milonga y se encontrara presentando el día de mañana en el Centro Cultural Nuestra América, ubicado en calle Perón 3390.

LRA 1 Buenos Aires

El Indio Lucio Rojas trajo su música en vivo al estudio mayor de La Folklórica y conversó con Maia Sasovsky y Pablo Camaití y habló de la importancia de la difusión de la música popular.

"Desde hace tiempo se hace cada vez más difícil encontrar un espacio para la música folklórica que es la identidad popular de un país, por eso cuando hay una oportunidad hay que disfrutarla. No es fácil hoy para el folklore encontrar espacios de difusión y en las grandes ciudades a veces la gente ni se entera que llega la música".

En otro tramo de la charla "El Indio" se refirió a la vuelta de los encuentros presenciales, adelantó detalles de lo que se podrá ver en su show y expresó su eterno agradecimiento al público que lo acompañó siempre.

El Indio Rojas se presentará el próximo 9 de diciembre en el teatro El Nacional y las entradas se pueden conseguir en Plateanet.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors en Mendoza con gol de Luis Vazquez. El Xeneize espera por Godoy Cruz o Talleres de Córdoba.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de la importante victoria frente a Godoy Cruz que lo mantiene expectante para la clasificación a la Copa Sudamericana, el plantel conducido por la dupla interina conformada por Diego Monarriz y José Di Leo, ya piensa en su próximo compromiso frente al Fortín, por la fecha 20 del Torneo de Socios de la Liga Profesional. Gabriel Rojas, recuperado de un desgarro en el recto anterior del cuádriceps izquierdo; y Ezequiel Cerutti, que dejó atrás un desgarro grado 2 del recto anterior del muslo derecho, se movieron a la par y reaparecen como variantes.

Vale recordar, que el juvenil Gonzalo Luján sufrió un desgarro en el recto del cuadricep de la pierna derecha, y tendrá 2 a 3 semanas de recuperación. Además, son bajas Alejandro Donatti (con un desgarro miofascial del aductor derecho); y Federico Gattoni (lisis en la quinta vértebra lumbar).

LRA 25 Tartagal

La deportista tartagalense fue seleccionada para jugar en un club de primera división del fútbol argentino. Se trata de Dalma Maldonado, de 21 años, quien jugará en el Club Estudiantes de La Plata.