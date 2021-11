El conflicto por el uso del agua sigue en la agenda de los mendocinos

DESCARGAR

Nora Moyano, referente de la Asamblea Popular en defensa del Agua de las Heras aclaró durante el programa Muchas Gracias por qué el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es regresivo.

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional un párrafo de la ley 7722, que regula la actividad minera en Mendoza, organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas realizaron una manifestación por las calles de la Capital en contra de esa resolución y en defensa del agua.

En este sentido, Moyano se refirió a la movilización que se realizó ayer por las calles de Mendoza y la calificó de muy emocionante. “Confluimos en la plaza independencia para pedir que ya se vaya la minera San Jorge de la provincia, que no se utilice el xantato”, expresó en relación a los reclamos expresados por la asamblea socioambiental de Las Heras.

Adelantó que “este domingo nos juntamos todas las asambleas en Uspallata para ver cómo seguimos con esta lucha. No confiamos para nada en este gobierno, ya lo hemos vivido con la principal oposición y creo que nuestro pueblo ya ha dicho no a la megaminería y no vamos a parar hasta que la Suprema Corte de Justicia revierta ese fallo”.

Finalmente, Moyano detalló uno a uno los reclamos hacia el modelo extractivista que existe en nuestro país. “Es por esto que salimos a la calle para defender nuestra ley guardiana del agua y los bienes comunes” .