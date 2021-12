Diario de Radio Nacional 03/12/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Será válida la versión digital del Certificado Unico de Discapacidad

LRA 1 Buenos Aires - Transmisión desde la Andis: Día Internacional de las Personas con Discapacidad

LRA 1 Buenos Aires - Luego del procesamiento: El juez notificó a Migraciones la prohibición de salida del país para Macri

LRA 1 Buenos Aires - Semana del 20 de diciembre: El FMI tratará el informe que analiza el préstamo otorgado a Macri

LRA 1 Buenos Aires - MARIA ARENA: "Esperamos que el Estado se haga responsable"

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO VERA: "Argentina está entre los 28 países que más luchan contra la trata"

LV 4 San Rafael - SEBASTIAN ENRIQUEZ: Rechazo al inicio de las clases en febrero y demanda de mayor inversión

LRA 22 Jujuy - “La Noche que Apagaron": Muestra en el Museo Nacional Terry

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MANUEL PALACIO: Siete juicios de la historia argentina reunidos en un libro

LRA 4 Salta - ABEL FLEMING: Declararon culpable al ex intendente Prado por el robo de caños del GNEA

LT 14 Paraná - Entre Ríos: Prohíben realizar cualquier tipo de quemas de pastizales

LRA 18 Río Turbio - RICARDO DIAZ: Radio Nacional festeja sus 51 años

LRA 28 La Rioja - ROGELIO DE LEONARDI: "La marcha de antorchas es una forma de llamar la atención”

LV 8 Libertador - UNESCO: Salud y género: Estándares de ciencia abierta con protagonismo argentino

LU 4 Patagonia - LUIS JUNCOS: "Es la gran obra que Rada Tilly esperaba y necesitaba"

LRA 1 Buenos Aires - Desapareció hace una semana: Confirman que es de Nancy, el cuerpo encontrado en Ingeniero Budge

LRA 1 Buenos Aires - Desaparecidos en 1977: Homenajearán a “Los 12 de Santa Cruz”

LRA 12 Santo Tomé - ERNESTO RESNIK: "Las vacunas son las más seguras de la historia de la medicina"

LRA 1 Buenos Aires - Lucha contra el coronavirus en Tucumán: Por el pase sanitario, creció la cantidad de personas que se vacunan

LRA 22 Jujuy - OMAR GUTIERREZ: "Esperamos definiciones de Nación, pero Jujuy tiene normativas"

LRA 1 Buenos Aires - OSCAR ATIENZA: "La tercera dosis contribuye a una mayor generación de anticuerpos"

LRA 19 Puerto Iguazú - JORGE FROWEIN: El lunes comienza la campaña de vacunación casa por casa

LRA 2 Viedma - MERCEDES IBERO: "Ómicron es una variante más"

LRA 53 San Martín de los Andes - JUAN CABRERA: Insisten en la necesidad de completar el cronograma de vacunación

LRA 6 Mendoza Quino - SERGIO SARACCO: "El pase sanitario, para generar presión sobre los que aún no se vacunan"

LRA 6 Mendoza Quino - ELIZABETH PEREZ: "Continúa a buen ritmo la colocación de las vacunas contra el COVID-19"

LRA 23 San Juan - SERGIO UÑAC: "El 10 de diciembre anunciaremos a los nuevos ministros"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - ROSSANA CHAHLA: "Tengo la sensación y la certeza de la tarea cumplida"

LRA 5 Rosario - FABRIZIO FIATTI: El oficialismo celebró la aprobación del Presupuesto 2022

LU 4 Patagonia - VALERIA CARRERAS: "El procesamiento de Macri es un gran paso que da la justicia"

LRA 7 Córdoba - Hidrovía del Paraná: Se conocieron datos de la gestión pública

LRA 54 Ing. Jacobacci - ANDREA CAÑUQUEO: Presentan un recurso de amparo contra la megaminería

LRA 17 Zapala - SOLEDAD MARTINEZ: Denuncian operación mediática contra una diputada del Frente de Todos

LRA 43 Neuquén - LAURA KROPFF: "El Estado nunca reconoció el genocidio de los pueblos originarios"

LRA 26 Resistencia - RODRIGO OCAMPO: “Los consensos políticos deben ser con la sociedad, con la gente”

LRA 22 Jujuy - LILIANA FELLNER: "El silencio de las autoridades de la Cámara y del Ejecutivo es absoluto"

LRA 1 Buenos Aires - Interanual en noviembre: La producción de autos creció 42,7% interanual

LRA 1 Buenos Aires - 9 mil toneladas de granos: La AFIP desbarató una maniobra de evasión

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández anunció que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) comenzará a tener validez también en su versión digital para favorecer el acceso a una herramienta clave para la ampliación de derechos y la simplificación administrativa de los trámites.

Fue al compartir, en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio porteño de Belgrano, un encuentro con personas de ese colectivo, junto a quienes repasó las medidas que el Gobierno nacional lleva adelante para garantizar sus derechos, al tiempo que definió las líneas de trabajo a futuro para “construir un país inclusivo para todos y todas”.

El jefe de Estado estuvo acompañado en la actividad que se realizó en el marco de la Semana por la Inclusión y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello y el director ejecutivo de la ANDIS, Fernando Galarraga.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se desarrolla en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) un encuentro en el que participará el presidente Alberto Fernández con personas con discapacidad y que cuenta con la cobertura especial de Radio Nacional. El director ejecutivo de la Andis, Fernando Galarraga, señaló que "hay un montón acciones que buscan revalorizar el rol del Estado para garantizar los derechos de casi 5 millones de personas en la Argentina".

LRA 1 Buenos Aires

El juez federal de Dolores Martín Bava notificó formalmente a la Dirección Nacional de Migraciones la vigencia de la prohibición de salida del país dictada al expresidente Mauricio Macri, al disponerse su procesamiento en la causa que investiga supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan.

En un oficio enviado al organismo, Bava notificó que el 1 de diciembre último "se dispuso la prohibición de salida del país del imputado Mauricio Macri", una medida que comenzó a regir desde su vuelta al país procedente de Chile, informaron fuentes judiciales.

LRA 1 Buenos Aires

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) tratará la semana del 20 de diciembre próximo el informe que analizará el préstamo otorgado durante el Gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de buscar lecciones que sirvan para no repetir errores a futuro.

LRA 1 Buenos Aires

María Arena, viuda de Gastón Riva, asesinado en los alrededores de la Plaza de Mayo durante la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, destacó como “positivo” el encuentro que algunos familiares de las víctimas y heridos de aquellos hechos mantuvieron con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada.

LRA 1 Buenos Aires

El director operativo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas se refirió al rol del Estado frente a este delito y afirmó: "Hay una federalización profunda para combatir la trata". "Argentina se encuentra entre los 28 países que más luchan contra la trata de personas", resaltó.

LV 4 San Rafael

El director General de Escuelas, José Thomas, anunció que en 2022 las clases comenzarán el 21 de febrero, cumpliendo con la ley nacional y la resolución del Consejo Federal de Educación, la cual determina 190 días de clase.

Ante esta posición, el secretario General del SUTE, Sebastián Henríquez, dijo que Mendoza carece de políticas educativas, y que es una de las provincias con menor inversión en el tema educación.

LRA 22 Jujuy

Juan Muñoz, director del Museo Terry, dijo: "Esta muestra es el resultado de un trabajo de varios meses y de varias áreas, junto a la participación del Instituto Nacional del Teatro, el Museo Nacional Terry y la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Jujuy”.

La puesta se desarrollará mañana, sábado 4 de diciembre a las 20 horas, y en ella se podrá observar una producción realizada a partir de los relatos y las memorias del hecho histórico que se conoce como la “Semana del Apagón”, en Ledesma.

LRA 1 Buenos Aires

En “Soltando Pájaros”, Atilio Bleta conversó con el licenciado en Historia de la UBA e investigador del Conicet, sobre la publicación que dirigió. “Desde el banquillo, escenas judiciales de la historia argentina”, editado en Edhasa. El libro se trata de “un viejo proyecto” de Palacio de juntar a una serie de historiadores que habían trabajado “con procesos judiciales como material primario de la reconstrucción del pasado”. El texto reúne siete momentos de la vida argentina y para cada una de las distintas épocas eligieron un juicio que fuera representativo del país en ese entonces.

LRA 4 Salta

El ex intendente de Aguaray Enrique “Quique” Prado fue declarado culpable por el Tribunal Oral Federal 2 de Salta. Prado había sido imputado junto a otras nueve personas por defraudación a la administración pública, y robo agravado.

LT 14 Paraná

La Secretaría de Ambiente resolvió la prohibición de cualquier tipo de quemas en el territorio provincial hasta el 28 de febrero de 2022.

La medida se sustenta en las altas temperaturas que se registran en esta época del año y en los pronósticos con precipitaciones menores a lo normal. Mauro Rodríguez, Director de Fiscalización y Gestión del Fuego de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, dijo: “La multa”, en el caso de no tener los permisos correspondiente, serán de uno a 20 mil salarios, tomando como medida el salario mínimo, vital y móvil”.

LRA 18 Río Turbio

Este viernes 3 de diciembre se celebra el aniversario N°51 de Radio Nacional Río Turbio. En este marco, se llevaron a cabo distintas actividades unificadas con el certamen #AmplificarSantaCruz.

LRA 28 La Rioja

La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, convocó a una ´Marcha de Antorchas´ en la Plaza 25 de Mayo, en reclamo por la situación salarial del sector.

“Preferimos llamar la atención previamente a que se desencadenen las medidas de fuerza”, dijo el secretario General de AMP, Rodrigo De Leonardi.

LV 8 Libertador

Por primera vez en el mundo, la UNESCO establece estándares internacionales para la ciencia abierta, con recomendaciones surgidas del trabajo de una Comisión liderada por la científica mendocina Fernanda Beigel.

"A través de la adopción de esta recomendación, los Estados miembro acordaron informar cada cuatro años sobre sus progresos, y establecer mecanismos de financiación regionales e internacionales que garanticen que toda la investigación que se realice con fondos públicos respete los principios y los valores fundamentales de la ciencia abierta", comentó Ana María Vega al relatar el significado de esta declaración surgida en París.

LU 4 Patagonia

Juncos resaltó la importancia que tiene para la localidad la obra de ampliación de la planta de tratamiento, cuyo acto licitatorio se realizó en la sede del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Luego, Juncos aseguró: “Esta es una obra trascendental para la ciudad, que garantiza el funcionamiento del sistema sanitario para los próximos 20 años”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó el hallazgo del cadáver de una mujer en el allanamiento que se realizó en un domicilio de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge y más tarde afirmaron que se trata de Nancy Videla, la joven de 31 años desaparecida desde el viernes.

LRA 1 Buenos Aires

El próximo miércoles 8 de diciembre a las 17:30 horas, se llevará a cabo el homenaje en donde estarán presente las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y luchadorxs populares. En el mismo, habrá música y danza para renovar en este reencuentro el compromiso militante por una Patria Igualitaria, Libre y Soberana.

Mabel Careaga, militante por los derechos humanos e integrante de “Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz”, resaltó que “todos los actos contamos nuestra historia, porque entendemos que se renueva el público y que es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que pasó”.

LRA 12 Santo Tomé

Resnik, científico argentino que vive en los Estados Unidos, se refirió a la nueva cepa del COVID-19, y dijo: “La nueva variante es un problema, porque no la esperábamos tan rápido y todavía no sabemos cuan de temer es, pero apareció. Se ha encontrado en nuevos países y la extensión va a ser inevitable, pero el problema fundamental es la no vacunación”.

LRA 1 Buenos Aires

Tucumán se convirtió en la primera provincia del país en anunciar la implementación de un pase sanitario, que acredite la aplicación de al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, para poder ingresar a eventos culturales y religiosos, así como gimnasios, recitales y fiestas, ante el aumento de casos en el distrito. El periodista Gustavo Llabra de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa sostuvo que la intención es motivar que la población complete su esquema de vacunación y destacó que por la medida es efectiva, ya que se registran largas colas para recibir dosis contra el coronavirus.

LRA 22 Jujuy

Gutiérrez, titular del COE Jujuy, indicó: "En relación al pase sanitario estamos aguardando definiciones de Nación, ya que hay una idea de implementarlo en todo el país y que cada jurisdicción decida la forma de llevarlo adelante. En Jujuy tenemos algunos pocos casos de la variante Delta, pero lo importante es poder completar la vacunación".

LRA 1 Buenos Aires

Atienza, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y Magíster en Salud Pública, analizó la situación epidemiológica en nuestro país respecto al coronavirus, que en las últimas 24 horas registró la cifra más alta de contagios en casi tres meses, un 40 por ciento por encima de los valores de quince días atrás.

LRA 19 Puerto Iguazú

El funcionario comentó cómo se realizará la campaña provincial en Misiones “Toco tu puerta” que comenzará el lunes en varias ciudades en simultáneo. Será para combatir el dengue y ofrecer la vacuna contra el Covid 19.

LRA 2 Viedma

La funcionaria afirmó que el virus va a seguir mutando y que no se sabe si la variante Ómicron llegará alguna vez a la Argentina. "El Covid todavía no se fue y un 10% de los mayores de 18 años no se vacunó. Ojalá decidan hacerlo para tener una gran inmunización", expresó Ibero.

LRA 53 San Martín de los Andes

El trabajador de salud aseguró que las personas que presentan mayores síntomas o que están internadas son aquellas que no han recibido la vacuna contra el coronavirus. “Hay que seguir cuidándose y es necesario aplicarse la vacuna para disminuir los síntomas”, señaló Cabrera.

LRA 6 Mendoza Quino

Saracco, titular del Departamento de Toxicología de Mendoza, dio su opinión sobre el pase sanitario, diciendo: "El pase sirve para generar presión sobre los remolones que aún no se vacunan, pero desde la perspectiva legal hay que respetar el derecho de autonomía de los pacientes".

LRA 6 Mendoza Quino

La jefa del Departamento de Enfermería del Area Sanitaria de Las Heras, hizo referencia al operativo de vacunación local, y sostuvo: "El ritmo de vacunación es muy bueno, se colocan 1.000 dosis diarias, y en la última quincena de noviembre se han colocado 15.000 dosis, aproximadamente".

LRA 23 San Juan

En rueda de prensa, el primer mandatario sanjuanino habló sobre el próximo cambio de ministros de diferentes áreas. "No habrá movimientos internos y seguramente si se modifican los ministros, se verán modificadas las primeras y segundas líneas", señaló Uñac.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En su último día como ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, hizo un balance de su gestión y enumeró los logros que consiguió durante estos seis años. “Trabajamos arduo para que la gestión haya sido lo más eficiente posible y tenemos los resultados en un resumen”, señaló Chahla.

LRA 5 Rosario

El concejal destacó el debate y posterior aprobación del proyecto del Ejecutivo municipal, al que definió como coherente, austero y consensuado. “Fue una jornada muy intensa. Sí hubo limitaciones al proyecto original, pero pudimos avanzar en acuerdos muy amplios”, dijo el edil.

LU 4 Patagonia

Carreras, abogada querellante de los familiares del ARA San Juan, expresó su satisfacción por el procesamiento de Mauricio Macri en la causa donde se investiga el espionaje ilegal.

“El procesamiento de Macri es un paso más hacia la justicia, y a mis representadas les da el alivio de saber que tenían razón cuando lo denunciaron en abril de 2018, cuando era muy difícil denunciarlo por el blindaje mediático que había”, indicó la abogada.

LRA 7 Córdoba

El pasado 11 de septiembre la Administración General de Puertos (AGP) se hizo cargo de la Vía Navegable Troncal por la que transitan la mayoría de las exportaciones argentinas en el Río Paraná. Según los datos provistos, se dragaron 852.446 metros cúbicos durante septiembre, se logró la facturación de 25.354.661 dólares y se cobraron 12.900.000 dólares.

“El informe demuestra que podemos administrar nosotros, sin apelar a convocatoria internacional. Ese es el camino”, afirmó el ex titular de la Federación Agraria, Pedro Peretti.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Referentes de las comunidades mapuches junto a la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro hicieron un amparo colectivo ante los permisos que la Secretaría de Minería de la Provincia otorgó a empresas mineras sobre territorios comunitarios.

LRA 17 Zapala

La ex intendenta de Zapala cuestionó la publicación del sitio web Diariamente Neuquén titulada "Multa a diputada K, acusaciones a mapuches y otras cuestiones". En conferencia de prensa Martínez dio detalles de por qué "no está en duda, que el dinero se ejecutó y que está rendido".

LRA 43 Neuquén

La antropóloga habló sobre la necesidad de que el genocidio de los pueblos originarios sea reconocido por el Estado argentino y enumeró una serie de pasos que deberían darse para terminar con los hechos de racismo, xenofobia y violencia. Kropff también se refirió a la Ley 26.160.

LRA 26 Resistencia

“Vamos a construir y dar amplitud al Frente de Todos para tener consensos con diversos sectores del Chaco, y estamos hablando de consenso con la gente, con la sociedad”, aseguró el flamante legislador del Frente de Todos, Rodrigo Ocampo.

LRA 22 Jujuy

La diputada provincial Liliana Fellner hizo alusión a una nueva denuncia por acoso y abuso en contra del legislador oficialista Marcelo Nasif.

Tras esto, Fellner dijo: "Desde ayer que vengo pidiendo para ver si el presidente de la Cámara, que desde hace un tiempo conoce esto, llama o hace algo, porque hasta ahora el silencio es absoluto por parte de las autoridades de la Cámara, y también por parte del Ejecutivo provincial”.

LRA 1 Buenos Aires

La producción nacional de vehículos fue de 46.490 unidades en noviembre, 13,4% más respecto de octubre y 42,7% sobre al registro del mismo mes de 2020, informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

Asimismo, el sector contabilizó 32.513 vehículos exportados, 25,3% más que en el mes anterior y 182,6% superior al volumen que se registró en noviembre del año pasado, agregó Adefa.

En tanto, en ventas mayoristas, el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 27.811 unidades en noviembre, volumen 10% superior al que se entregó el mes anterior, y 11,5% inferior al mismo mes de 2020.

LRA 1 Buenos Aires

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desbarató en Santa Fe una maniobra de evasión con granos no declarados, que estableció un nuevo récord al evitar el comercio ilegal de unas 9.150 toneladas de maíz y soja.

El operativo realizado en Santa Fe equivale a más de 300 camiones que, estacionados uno atrás del otro en la ruta, ocuparían siete kilómetros, informó el organismo tributario en un comunicado.

LRA 25 Tartagal

La Lisita Verde obtuvo la victoria en las elecciones que se realizaron ayer en el Sindicato del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy. De esta manera, Sebastián Barrios, estará al frente como secretario general por cuatro años más. Barrios, se impuso sobre la Lista Azul y Blanca conducida por Diego Cruz.

LRA 27 Catamarca

En relación a la fecha que se conmemora hoy, Carlos Seco Maza, padre de niños con discapacidad, comentó: “La mayor dificultad que tenemos es que nuestros niños tengan una escolaridad normal, buscando que tengan iguales oportunidades a las que tiene cualquier niño. La principal lucha que debemos enfrentar nosotros es educar a la sociedad”.

LRA 29 San Luis

La funcionaria se refirió al Día Internacional de las Personas con Discapacidad que fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

LRA 42 Gualeguaychú

Este día fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3, en tanto Ricardo López, conductor de ´Integrándonos´, lideró un programa especial para conmemorar la fecha.

Tras esto, Silvina Vela, directora de Radio Nacional Gualeguaychú, que además es coordinadora de Área de Discapacidad, manifestó: “Nosotras venimos trabajando y estamos muy contentos de esta etapa de Radio nacional, en la cual se vienen reconociendo los derechos de las minorías”.

LRA 6 Mendoza Quino

Bascuñán se refirió a las necesidades que tienen las personas con discapacidad y a la falta de políticas provinciales y nacionales a la hora de garantizar el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda. "El 85 % de las personas con discapacidad no tenemos trabajo", recordó Mónica.

LRA 30 Bariloche

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo. El presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS) se refirió al tema.

LRA 57 El Bolsón

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el periodista se refirió al área de Radio Nacional que fue creada para impulsar políticas inclusivas en los medios públicos. "Tenemos objetivos ambiciosos que implican un gran desafío", señaló Galarraga.

LT 11 Concepción del Uruguay

En ocasión de celebrarse el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad

el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, expresó: "Todos los días somos autocríticos y sensibles a cualquier necesidad".

LRA 6 Mendoza Quino

Mario Ijelman, vicepresidente de la Federación Argentina de Agentes de Viajes, se refirió a la 25ª Feria Internacional de Turismo de América Latina, luego de realizar un balance del significado de los dos últimos años para el sector, señalando: "La pandemia fue gravísima, pero de a poco vamos mejorando".

Tras esto, Ijelman rescató los planes del Gobierno nacional como el PreViaje, y marcó la importancia de cumplir con el plan de vacunación.

LV 19 Malargüe

Mañana, sábado 4 de diciembre, comenzará en CABA la 25° Feria Internacional de Turismo (FIT), en tanto la encargada de la Agencia de Turismo, Deporte y Cultura de Malargüe, Constanza Segura, confirmó la participación del Departamento, y luego agregó: “Estamos muy ansiosos. Este año vamos con un stand propio para poder mostrar toda la diversidad turística y atractivos que tiene Malargüe”.

LRA 42 Gualeguaychú

Angélica, enfermera del CAPS San Isidro, dio detalles de las prestaciones de salud en el Centro Sanitario, y luego se refirió a la jornada de auditoría participativa del Plan Estratégico Multiplicar, en la cual se plantearon mejoras para la salud de los vecinos.

LRA 26 Resistencia

En el marco del juicio por el femicidio de María Magdalena Moreyra, una joven wichi de 16 años asesinada en Miraflores en 2019, se realizó una movilización en Resistencia para pedir justicia. “Tenemos mucha bronca, y le estamos pidiendo a la justicia que condene al asesino. Eran pareja, tenían una nena de 5 años y Facundo Narciso siempre la golpeaba”, aseguró Ariel, el hermano de María.

LRA 9 Esquel

El diputado nacional Santiago Igon anunció que se realizará el tendido eléctrico de alta tensión para toda la Comarca, desde El Bolsón hasta el Coihue. Se trata de una obra cercana a los 600 millones de pesos, la cual será financiada por la Secretaría de Energía de la Nación.

"No hay posibilidad de crecimiento sin tener la energía y la estabilidad energética necesaria", señaló el legislador.

LRA 21 Santiago del Estero

Hector "Chabay" Ruiz, quien admitió haber abusado sexualmente de una mujer que fue a pedirle trabajo, asume su banca en la Cámara de Diputados de Santiago del Estero. Movimientos feministas realizan una marcha en repudio a la asunción del ex intendente de la ciudad de La Banda.

LRA 1 Buenos Aires

Un matrimonio en crisis, un futuro incierto y mucho humor son los temas presentes en la película “Ex casados” que se estrenó esta semana. El film de Sabrina Farji contó con los protagonistas Jorgelina Aruzzi y Roberto Moldavsky, quien realizó su debut en pantalla.

LRA 1 Buenos Aires

YoNoFui, es una organización integrada por mujeres lesbianas, trans y travestis. Muchas de ellas estuvieron privadas de la libertad y otras no. En el caso de Liliana Cabrera fueron siete años los que estuvo presa y fue allí donde conoció este proyecto que se ocupa, fundamentalmente, del tránsito entre el “adentro” y el “afuera”.

LRA 22 Jujuy

La reconocida boxeadora jujeña denunció públicamente al entrenador de la campeona Micaela Luján, José Ahumada, de haberse apoderado de su cinturón, después de que se lo prestara para la presentación de su pupila.

"Me pidieron que les preste el cinturón, a ver si lo podía llevar a San Luis porque con el tema de la pandemia un cinturón físico como el que ganó Luján cuesta que llegue, ya que viene de los Estados Unidos. Terminada la pelea, les pedí que me devuelvan el cinto para poder retirarme, y el técnico me fijo que no, que el cinturón era de Micaela y que se lo iba a quedar", indicó Carabajal.