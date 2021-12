Brenda Carabajal denunció insólito robo de su cinturón de campeona mundial.

DESCARGAR

La reconocida boxeadora jujeña denunció públicamente al entrenador de la campeona Micaela Luján, de haberse apoderado de su cinturón después de que se lo prestara para la presentación de su pupila, que no cuenta todavía con el propio a raíz de los problemas de traslados y viajes derivados de la pandemia de coronavirus. Sobre el hecho, la "Pumita" relató: "Me pidieron que les preste el cinturón, a ver si lo podía llevar a San Luis, porque con el tema de la pandemia, un cinturón físico cuesta que llegue, porque viene de EEUU, porque estaban demorando los viajes, los envíos, producto esto de la pandemia. Y de buena fe decido acceder a ése préstamo, se lo llevo para no ser mala onda con una colega. Terminada la pelea, y después que se sacaron las fotos y todo, les pedí que me devuelvan el cinto para poder retirarme, el técnico empezó a ponerse de mal carácter y a decir que no, que el cinturón era de ella, que ella lo había ganado y que se lo iba a hacer quedar".

