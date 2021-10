Diario de Radio Nacional 02/10/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

La megamuestra de Tecnópolis: Volvió a abrir sus puertas al público

PAULA ESPAÑOL: "No hay razón para encarecer alimentos y productos de consumo masivo"

EDUARDO HECKER: "Volvimos a darle crédito a las pymes, recuperamos esta orientación"

LUIS D'ELIA: "Tenemos que ganar la calle, recuperar la épica"

GRISELDA OSTERTAG: "Las lluvias primaverales compensan pero continúa la emergencia hídrica"

MAURO KALINSKI: Quedó habilitada la primera "Zona de crianza comunitaria"

Conectividad para todos: Con "Aunar", niños alojados en dispositivos de cuidado tendrán su tablet

Ampliación de actividades: La provincia adhirió a las nuevas medidas sanitarias

MARITA SOSA YANG: "Con la vacuna Cansino estamos llegando a los pueblos originarios"



Universidad Nacional de Córdoba: FAMAF aprobó un protocolo para volver a las clases presenciales

ALFONSINA FERNANDEZ: Avanza el plan de vacunación

Farmacéutica Merck: EEUU anunció una píldora que reduce las muertes por coronavirus

CLAUDIA PALLADINO: "La Delta en Argentina no tiene igual impacto que en otros países"

Con esquema de vacunación completo: No serán obligatorios los testeos para ingresar a Formosa

Medidas nacionales: Entre Ríos adhirió al DNU que flexibiliza las restricciones

NITO ARTAZA: "La dirigencia de la UCR desvió el camino del radicalismo"

LEILA CHAHER: "Aportar y trabajar de manera conjunta para sacar al país adelante"

FRANCO GALEANO: Elecciones 2021: Estudio y análisis de datos

Desarrollo productivo: San Carlos se proyecta para ser el primer productor de cannabis medicinal

Reservas saturadas: Fin de semana largo en Iguazú

GUSTAVO VENTURA: La Tarjeta +U, "fue el motor de la economía"

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

Hasta el mes de diciembre estará abierta la décima edición de Tecnópolis, con entrada gratuita y reserva previa. Tras un año y medio de funcionar como espacio de cuidado para pacientes asintomáticos o con síntomas muy leves de coronavirus, y luego como posta de vacunación, desde las 11.30 el público comenzó a ingresar al predio para disfrutar de la megamuestra, en una inauguración que reunirá música, arte, ciencia, tecnología, ecología y desarrollo sustentable en el predio de Villa Martelli, en el partido bonaerense de Vicente López.

La muestra está dividida en siete polos temáticos a partir del lema "Cultivar lo humano", y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación presentará numerosos espacios que invitarán a experimentar, indagar y descubrir la ciencia, la tecnología, la ecología, el desarrollo sustentable y el diseño con propuestas lúdicas y didácticas para todas las edades.

"Después de un año y medio signado por la pandemia, en el que el parque estuvo al servicio de la salud pública y la solidaridad, tenemos el desafío de recuperarlo para las familias, jóvenes, niñas y niños para volver a encontrarnos en este espacio de acceso al arte, la tecnología, la cultura, lo afectivo y reencontrarnos con los artistas", dijo este viernes a Télam María Rosenfeldt, la directora de Tecnópolis.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Comercio Interior destacó que las cadenas de supermercados "ya contaron con tiempo suficiente" para adaptarse a lo que exige la Ley de Góndolas, por lo cual a partir de ahora se incrementarán "las inspecciones para verificar el cumplimiento" de la norma.

"Vamos a incrementar las inspecciones para verificar el cumplimiento de la Ley de Góndolas, que entró en vigencia en mayo e implicó realizar importantes modificaciones en los comercios", indicó Español.

La funcionaria puntualizó que "por eso, se tuvo en cuenta el período de adaptación" y que de aquí en más "se considera que las cadenas de supermercados ya contaron con tiempo suficiente para desarrollar el alta de nuevos proveedores y productos".

LRA 1 Buenos Aires

Luciana Glezer y Sebastian Premici dialogaron con el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, quien analizó lo recibido en el 2019 habiendo encontrado un banco con su patrimonio reducido a la mitad de lo entregado en 2015, con sus capacidades de otorgamiento de crédito notablemente reducidas y la cartera crediticia vinculada a grandes empresas en default como Vicentín y Molinos Cañuelas, indicando que en 2019 todos los bancos ganaban plata excepto el banco Nación.

Hecker explica que el Banco ya no le daba créditos a las pymes y tenía su cartera vinculadas a estas grandes empresas que no pagaban y afortunadamente esta situación se ha podido revertir, se generaron las utilidades necesarias para recuperar el patrimonio perdido y la orientación de otorgar crédito a las PYMES que es el rol que debe cumplir el banco público.

LRA 1 Buenos Aires

El Dirigente social y ex preso político Luis D'Elía analizó los cambios realizados en el gobierno tras el golpe recibido en las PASO, considerando que el resultado fue un cataclismo del que nos recuperamos bien y el cual fue correctamente procesado, se hizo una profunda autocritica y los cambios en el gabinete fueron los correctos incorporando gente con muchísimo oficio.

D´Elía también se refirió a la situación económica y social expresando que la pandemia y el ajuste son incompatibles y se está reaccionando bien, el cambio de ministros es bueno y se está trabajando en mejorar la distribución de la renta, esto hay que revertirlo de cara al 2023 poniendo a miles en la calle, no aceptar las imposiciones del FMI y fortalecer a Alberto, indicó

Reflexiona que haciendo esto, Néstor Kirchner logró la quita más grande conseguida por ningún país por lo que “Tenemos que ganar la calle, recuperar la épica y que Alberto y el equipo hagan lo mejor que puedan a la hora de negociar".

LRA 53 San Martín de los Andes

En diálogo con Radio Nacional, la pronosticadora de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Griselda Ostertag indicó que mas allá que la región se encuentra atravesando una primavera húmeda, continúa la emergencia hídrica y se hace necesario cuidar el agua.

"Compensa relativamente esa condición de falta de humedad, pero no salimos de 13 años de sequía que tenemos en la cuenca, con los embalses extremadamente bajos y con una situación hídrica preocupante por lo que hay que administrar muy bien el agua para los próximos meses ya que ingresamos al período donde no hay lluvias ni nevadas", explicó.

Agregó que las lluvias que se producen en estos días no influyen en la condición actual, más allá de que permitieron mejorar un poco la situación de extrema sequía, ya que los embalses de la cuenca del Neuquén se vieron beneficiados permitiendo asegurar el agua para uso domiciliario y también para el riego del Alto Valle hasta el próximo período hidrológico.

LRA 21 Santiago del Estero

En un trabajo coordinado entre la Municipalidad de la Capital, el Gobierno provincial y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la Nación, quedó habilitado en el CIC Campo Contreras, la primera "Zona de Crianza Comunitaria (ZCC)" del Programa Primeros Años.

Para conocer en qué consiste este espacio y para quienes está destinado, habló con Radio Nacional, Mauro Kalinski, subsecretario de desarrollo comunitario de la municipalidad de la capital.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Tras la visita de ayer del subsecretario de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social la nación, Nicolás Falcone, hoy llegó a Tucumán el subsecretario de Familia de la cartera nacional, Mariano Luongo, que fue recibido por el ministro local, Gabriel Yedlin. Juntos, los funcionarios visitaron el hogar Eva Perón para hacer la presentación del programa “Aunar”, una iniciativa que permitirá adquirir una tablet para cada uno de los más de 300 niños y niñas alojados en los dispositivos de cuidado institucional de Tucumán. Hablan Yedlin; Luongo; secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Guadalupe Casa.

La entrevista fue realizada en el programa “Cada Tarde” que se emite por nuestra emisora de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hs., con la conducción de Sonia Cisneros y Pablo Toledo.

LRA 27 Catamarca

En cuanto a las actividades contempladas dentro del último decreto del Gobierno nacional,al cual adhirió el Gobierno de Catamarca, la ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino, explicó: “Recomendamos leer detenidamente el decreto, porque cada una tiene su variabilidad. Se van a autorizar los viajes de egresados, los lugares bailables con el 50% del aforo y se va a pedir el carnet de vacunación completo. Luego, los salones de fiesta en general funcionarán con el 50% del aforo, más una dosis de vacunación o un test antígeno del día anterior, entre otros requisitos”.

LRA 23 San Juan

La jefa de Inmunizaciones de San Juan confirmó a Radio Nacional San Juan que con "las dosis que llegaron de la vacuna Cansino, que es una monodosis estamos llegando a los lugares más alejados".

Bermejo, Marayes, El Encón y Lagunas de Guanacaches son algunas de las localidades en las que los vacunadores han arribado con este inmunizante. Cabe mencionar que en estos sitios residen muchas de las comunidades de pueblos originarios de San Juan.

LRA 7 Córdoba

La Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se convirtió en la primera unidad académica en aprobar un protocolo para volver a las clases presenciales, y es la primera unidad académica de la UNC en hacerlo.

Gustavo Monti, Decano de FAMAF, explicó que el protocolo apunta a las materias de los primeros años de cursado y contiene a los estudiantes que viven fuera de Córdoba, a quienes no se les puede obligar al regreso a la universidad.

LRA 18 Río Turbio

En comunicación con Radio Nacional, la Directora Asociada del Hospital “José Alberto Sánchez” de Rio Turbio, Lic. Alfonsina Fernández, informó que se encuentran colocando primeras dosis de vacunación contra Covid-19.

Este plan de vacunación es destinado a mayores de 18 años sin turnos según terminación de DNI y se lleva a cabo en las instalaciones del SOEM a partir de las 14hs de Rio Turbio, además, se encuentran abiertas las inscripciones a personas de 15, 16 y 17 años sin factores de riesgo.

Por otro lado, la Directora hizo mención sobre refacciones en las instalaciones del Hospital “José Alberto Sánchez”, en este sentido, detalló: “se está modificando para recuperar dos consultorios odontológicos, y otro consultorio externo más. Las obras se están llevando a delante con recursos propios del hospital”.

LT 14 Paraná

La píldora de la farmacéutica Merck podría ser un gran avance en la lucha contra el COVID-19, pero aún resta su aprobación, en tanto la compañía estadounidense y su socio, Ridgeback Biotherapeutics, solicitarán la autorización de uso de emergencia en los Estados Unidos.

Debido a los resultados positivos, el ensayo de la fase 3 fue interrumpido por recomendación de monitores externos, y se anunciaron los resultados de un ensayo clínico provisional mostrando que el molnupiravir redujo en un 50% la posibilidad de internación o de muerte en los pacientes de riesgo que acarrean una enfermedad grave.

LRA 27 Catamarca

“Hay que tener cautela con algunas variables que circulan, pero se observa a nivel nacional que la variante Delta no tiene el impacto que tuvo en otros países. Se cree, según lo que están analizando los expertos, que tiene que ver con la cantidad de población vacunada”, manifestó Claudia Palladino, ministra de Salud de Catamarca.

LRA 8 Formosa

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó el paquete de nuevas flexibilizaciones en el marco de la pandemia por el coronavirus.En ese marco, el organismo señaló que fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se actualizan las medidas preventivas generales y se regulan la realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, con el fin de proteger la salud pública frente al COVID-19.

LT 14 Paraná

La provincia adhirió a las disposiciones contenidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional, el cual rige hasta el 31 de diciembre de este año.

LRA 1 Buenos Aires

En el día de su cumpleaños, el artista, productor teatral, militante radical y ex senador por Corrientes; habló acerca del rol que desempeñó la Unión Cívica Radical durante el gobierno de la alianza Cambiemos, y hoy como oposición junto al PRO.

En ese sentido expresó que "el radicalismo existe en la sangre de millones de argentinos, la que desvió el camino fue la dirigencia de la UCR, que acompañó políticas conservadoras y neoliberales de Macri".

"El radicalismo es una expresión que el país necesita", aseguró y dijo esperar que "el partido pueda retomar el camino popular de equilibrio, de aportes progresistas; y no solamente de acompañar una agenda para las grandes empresas y corporaciones, y no tener una para los trabajadores".

LRA 22 Jujuy

La candidata a diputada nacional en primer término por el Frente de Todos, Lelia Chaner, se manifestó entusiasmada por las reuniones que mantuvo en el Ministerio del Interior con su titular, Eduardo de Pedro, donde junto a su compañero de lista, Rodolfo Tecchi, plantearon "la necesidad de más políticas públicas federales que mejoren la calidad de vida de todas y todos los jujeños".

LRA 25 Tartagal

En contacto con Radio Nacional Tartagal, el Lic. en Ciencias Políticas, Franco Galeano, analizó la transferencia de votos entre las diferentes listas, durante las PASO 2021. Asimismo, señaló las tendencias para las próximas elecciones de noviembre.

LRA 6 Mendoza

Desde el INTA, el ingeniero Daniel Pizzolato recibió a la Empresa Madre Argentina y luego manifestó que la Estación Experimental INTA La Consulta es un actor estratégico y necesario para estimular esta actividad. Tras esto, Pizzolato dijo: "Es aquí donde planean instalar una plantación experimental para tomar muestras que les servirán a los futuros productores locales".

LRA 19 Puerto Iguazú

La presidenta de la Federación Misionera de Turismo, Patricia Durán Vaca, analizó los primeros cinco días con la reapertura del puente Tancredo Neves y confirmó que para el fin de semana largo de octubre hay 100 por ciento de reservas de parte de turismo nacional.

Por otro lado aseguró que el impacto de la reactivación del rubro turístico se verá cuando llegue el turismo internacional sin exigencias de testeos contra el covid 19.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura contó en Radio Nacional Ushuaia cómo están realizando la presentación del destino Ushuaia en diferentes ciudades del país. Además hablo sobre la tarjeta +U y celebró que “somos la única ciudad con acompañamiento económico para quienes nos visitan".

Ventura puntualizó que "los operadores están sorprendidos por la decisión de activar algunas cuestiones desde la economía, para que pongan el ojo en Ushuaia”.

En esta línea contó que “damos más propuestas e incentivos para que puedan elegir Ushuaia como destino. En muchos comercios está el tótem para que los turistas de la ciudad puedan descargarlo”.

"Junto con el Previaje hacen una fórmula de acompañamiento muy positiva. Todos se quedaron sorprendidos (en la presentación) porque no están acostumbrados a que en estas reuniones se hable de cuestiones económicas”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la decisión del juez federal de Dolores, Martín Bava, quien citó a declaración indagatoria el próximo 7 de octubre y prohibió la salida del país al ex presidente Mauricio Macri. “Un gobierno espió a personas que reclamaban que se investigue lo que pasó en el ARA San Juan”, destacó.

Por otro lado el conductor habló sobre el "accidente" que ocurrió en la cancha de Ferro tras derrumbarse un tribuna y se preguntó quienes son los responsables. También indagó sobre el episodio de violencia en el desalojo en el Barrio 31.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Juntos por el Cambio pretenden desplazar a Sergio Massa (Frente de Todos) de la presidencia de la Cámara de Diputados, en caso de que la fuerza que integran PRO, UCR y CC se convierta en la primera minoría tras las elecciones generales del 14 de noviembre.

“El que ejerce la presidencia en la Cámara de Diputados es el partido que gobierna en la Casa Rosada y es una tradición que viene hace años. Es una decisión justificable. Que sea un integrante de la oposición sería un despropósito y tendría olor a ser algo destituyente", expresó el Mario en su editorial. "Es una mala idea y no creo que pueda pasar".

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el anuncio del Gobierno de la implementación de un plan de jubilaciones anticipadas para personas que cuenten con los 30 años de aportes requeridos por ley, les faltan cinco años o menos para alcanzar los límites de edad y se encontraran desocupadas al 30 de junio de 2021.

"Para entrar en el beneficio se necesitan al menos 30 años de aporte y estar sin trabajo. La decisión es que se jubilen antes de los plazos establecidos por la ley. Estiman que al menos 20 mil personas entraran en el beneficio", sostuvo el conductor. "Para resolver los grandes problemas de la Argentina necesitamos medidas más amplias".

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó cómo funciona el peronismo y las distintas formas. También se refirió a la capacidad de reinventarse.

"Uno de los argumentos que utilizan diversos grupos es que una de las causas de la derrota en las elecciones es la falta de peronismo en el Frente de Todos", destacó el conductor. "Como dijo Juan Domingo Perón el mejor peronismo para ganar elecciones es el que amplía sus fronteras".

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó las confrontaciones y debates tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio frente al Presupuesto. El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantendrá la próxima semana una reunión con los jefes de bloques parlamentarios para detalles de los principales lineamientos del proyecto.

“El Presupuesto en todos los gobierno se discute. En la Argentina siempre se llega a último momento y cuando se presentó había un gabinete muy distinto al actual” , sostuvo el conductor.

LRA 57 Bolsón

Desde el Centro de Jubilados de El Bolsón, indicaron que el servicio de traslado hacia Bariloche para las consultas médicas de la mayoría de las especialidades u otras asistencias para las personas jubiladas, "se encuentra suspendido". Así lo indicó el presidente del Centro, Aníbal Soto, quien indicó además que "la deuda de la institución (PAMI) con el hospital local es de $ 10.200.000 aproximadamente".

LT 14 Paraná

La empresa de monitores ambientales Arsense se dedica a fabricar dispositivos que miden y cuidan la calidad del aire. Forma parte del grupo de trabajo Empleo Verde Local de la RAMCC, y se trata de un proyecto que desarrolla sistemas y sensores para monitoreo de compuestos químicos en el ambiente y cualquier variable atmosférica que se desee medir. “Ser emprendedor es una forma de vida, porque te lleva todo el día”, explicó el encargado del proyecto, Manuel Hadad.

LRA 26 Resistencia

“Fue una noticia del gobierno que motivó que muchísimas mujeres concurran al Registro Civil de Barranqueras, y para mí es un trabajo militante que tiene como objetivo ayudar a las mujeres de 60 años a conseguir la documentación que se les pide. Yo sugiero que primero hagan los trámites en el Registro Civil y recién después pidan el turno en la ANSES”, dijo la encargada del organismo, Laura Molisano.

LRA 53 San Martín de los Andes

Conversamos con el Lic. Hernan Pastore, sobre los Huemules-Monumento Natural de los Parques Nacionales.

Recorrimos la zona norte del PN Lanín de la mano de Nicolas Carpinetto, Guardaparque de Ñorquinco y visitamos la Reserva Natural Formosa con la Guardaparque Natalia Alfonso.

LRA 1 Buenos Aires

Ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía San Blas se sitúa dentro de lo que se llama Bahía Anegada, la cual recibe su nombre por la cantidad de islas y bancos que circulan, desde allí, el trabajador de “Carloto Pesca” nos contó más acerca de esta gran actividad, sus preparaciones para las excursiones y lo que esto genera.

“Me dedico a lo que es pesca de turismo, trabajando para la empresa Carloto Pesca con casi 30 años en la zona, en donde hacemos pesca embarcado y con todas las modalidades” contó Gustavo.

Al respecto de si las aguas son movidas en la localidad expresó: “Normalmente son casi más tranquilas que el resto del país porque estamos dentro de una Bahía protegida por los ámbitos naturales”.

Además, Gustavo nos cuenta más acerca del proceso de pesca, destacando que la sensación que se genera desde la excursión hasta la actividad misma “no se puede explicar”.

LRA 26 Resistencia

“Estar incluido es una herramienta para crecer y eso se consigue con los papeles en regla, en todos los aspectos. Al poder facturar les es posible hacer el aporte jubilatorio, tener una obra social y estar protegido por los accidentes laborales que puedan existir. Pueden inscribirse cuando sus ingresos sean de hasta 370 mil pesos anuales, no sean profesionales, ni tengan relación laboral de dependencia con ingreso superior a un salario mínimo. Además, es compatible con otros beneficios que puedan tener por parte del Estado”, aseguró la integrante de la Canpo y CTA, Ana Nicora.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Recordamos el trabajo, la entereza y la dedicación de Sandra Grilli junto a Mónica Baeza, periodista, docente, y miembro de la multisectorial, quien expresó: "Sandra hizo un aporte muy valioso, el cual respondió a un momento histórico muy particular, no solo porque Sandra fue quien lideró desde la parte legal esta representación, que fue sin duda esencial, sino también porque se creó el foro por el derecho a decidir en Comodoro para debatir un tema que estaba vedado".

LRA 5 Rosario

El Seminario Género y Legislación de la Maestría en Poder y Sociedad desde la Problemática de Género, que se dicta en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, impulsa un petitorio para que el proyecto de ley de educación sexual integral (ESI) para Santa Fe sea tratado y aprobado, según indicó Florencia Bianchi, licenciada en Comunicación Social e integrante de ese espacio.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 22 AM 790/FM 94.1 Radio Nacional San Salvador de Jujuy, nos ponemos en contacto con Pedro Tacacho, quien nos cuenta más acerca de la emisora y la actualidad sanitaria y económica de la región.

Con más de 15 años trabajando en Radio Nacional, Pedro destacó a LRA 22 como “una de las más bonitas emisoras” y explicó cómo está estructurada: “Todo está en el mismo edificio, tenés el estudio mayor donde está la AM y cerca del mismo está la FM”

En tanto al turismo expresó: “Se está reactivando, ya que en las últimas horas se han detectado 28 casos de COVID, andamos por los 47.000 contagios y se han recuperado una gran cantidad de personas”. “A partir de hoy, si bien ya en casi todo el país está rigiendo esta característica del uso del barbijo, Jujuy no adhirió y se sigue con su uso”.

LRA 1 Buenos Aires

El gran cantautor y uno de los más destacados artistas del país repasó la historia y el presente de la Trova Rosarina y destacó que la música junto a la letra "no es una sumatoria" sino que de ahí "emerge un tercer lenguaje"

“Me parece que el pasar de menos a más se da en todos los lenguajes, en el lenguaje corporal, en lo verbal, en lo musical y en las acciones. Uno va fluctuando, pasando por esos ciclos”

En tanto a si hay una preferencia en comenzar por la letra o por la música explicó: “Tengo como una preferencia de la cual yo trato de salir, viene por el lado de la idea y de la palabra, pero trato de salir porque estoy seguro porque además lo hemos experimentado y charlado con amigos de las restricciones”.

LRA 25 Tartagal

El director General de Canal 8, Ignacio Benítez, relató a Radio Nacional Tartagal, cómo fueron los inicios de la histórica señal que dirige actualmente. Se trata de uno de los primeros canales televisivos locales de Tartagal y fue fundado por su padre Rubén Ciriaco Benítez.

“Canal 8 nace en el año 1991, ahora estamos cumpliendo 30 años. Lo funda mi padre, Ciriaco Benítez, empezó como un canal de aire […] Era todo muy casero”, recordó Benítez. Asimismo, precisó que el canal nació como un medio comunitario, “mi padre siempre tuvo una visión muy social y comunitaria de este medio”, expresó.

LRA 29 San Luis

En #EspléndidaSiesta hablamos con Miguel Kohan, realizador argentino que presenta su séptimo trabajo.

Luego de su paso por la última edición de BAFICI, "El Despenador", séptimo largometraje de Miguel Kohan y primera incursión del director en el mundo de la ficción, fue seleccionada para participar en la Competencia

Internacional de la 7ma. Edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas.

LRA 22 Jujuy

En la séptima edición de este Festival, la salteña Mariel Vitori será la presidenta del Jurado en la competencia Cortos NOA. La directora y productora ejecutiva expresó: "Es un orgullo formar parte de este jurado, y sobre todo en la parte de cortometrajes de la Región NOA, porque es una forma de estar atentos a lo que está sucediendo en la región, de ver lo que están haciendo los colegas, y debo reconocer que hay una calidad muy buena de cortometrajes y de realizaciones en general”.

LRA 42 Gualeguaychú

Veronesi presentó ´Pasará´, la nueva canción de Gamesán, su proyecto solista. El artista contó cómo realizó el trabajo, cuyo video está inspirado en la obra del artista argentino Alberto Greco. “Conocer a Greco me abrió la cabeza. Me interesa como él ve el arte, porque Greco fue el primer informalista argentino y lo sitúan entre los informalistas más destacados del mundo. Ellos rompían la forma tradicional de entender la obra plástica. Él entendía el aquí y el ahora, el momento en el que la obra era concebida”, indicó Santiago.

LT 11 Concepción del Uruguay

Los festejos de LT 11 Radio General Francisco Ramírez finalizaron el 29 de septiembre con un escenario ubicado en Plaza San Martín, donde actuaron varios grupos musicales que llevaron alegría a los presentes. A las 18 horas se dio inicio a los espectáculos con la actuación del intérprete local Antonio Del Río, seguido por Sandra Apeseche y toda la magia del tango, más la posterior y brillante actuación de Antonio Tarragó Ros para cerrar esta primera parte del show.

LT 11 Concepción del Uruguay (NUEVA)

El intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, estuvo presente en el acto inicial de los festejos por los 70 años de LT 11 Radio General Francisco Ramírez y felicitó a la emisora y a quienes trabajan en ella. "Hoy quiero decirles feliz cumpleaños a todos los que realizan la radio", expresó Oliva y luego recitó una carta de Puchulu, la cual escribió para un aniversario anterior de la emisora.

LRA 30 Bariloche

"Los Hermanos Rodríguez". Dúo de San Carlos de Bariloche. Más de 24 años con la música, hecha por dos hermanos, y una trayectoria que les permitió representar a esta ciudad en distintas presentaciones y festivales.

LT 14 Paraná

En Oberá, Misiones, se realiza la 41º Fiesta Nacional del Inmigrante, y en ese marco también se lleva a cabo el 4º Encuentro Nacional de Dirigentes de Colectividades. Gerardo Samuilov, vicepresidente de la Federación Argentina de Colectividades, destacó la importancia de la capacitación paralos dirigentes, en tanto el presidente de entidad, Juan Hultgren, invitó a participar de la actividad, la cual se lleva a cabo de manera virtual.

LRA 1 Buenos Aires

Desde El Bolsón, Río Negro, conocemos más de la localidad y de la emisora FM 89.1 Radio Alas junto a Eduardo Murillo.

Al respecto de la ubicación de la emisora a lo largo del tiempo contó: “Estaba ya en un lugar bastante céntrico y después estuvimos alquilando un espacio durante un poco mas de 20 años que quedaba a dos o tres cuadras del centro y hace 3 años logramos comprar un espacio propio”

Eduardo se refirió a un evento en el que se trato de incautar los equipos de radio en la localidad: “Aproximadamente en el año 2000 llegaron a El Bolsón desde Bariloche, tras incautar varios equipos de radios compañeras”. “Fue uno de los hitos de Alas, porque con el boca en boca se juntó una buena cantidad de gente en protesta y en desacuerdo con que se llevaran los equipos”

En tanto a las producciones locales destacó: “Hay una que es de las más conocidas, es el lúpulo, que se da bastante en la zona con muchos altibajos por distintas situaciones de políticas nacionales, pero ahora está volviendo a verse las plantaciones”.

LRA 4 Salta

A partir de las 15 será el partido ante Chaco For Ever y podrá acceder el público en general, según confirmó el subsecretario de Central Norte, Leandro Gallo.

En Gambeta de Dama, dijo también que estiman que el valor de las entradas será de 500 pesos para socios y 700 pesos la popular para el público en general, y que esperan poder comenzar a venderlas desde esta tarde.

LRA 1 Buenos Aires

El ex futbolista y ex entrenador, quien dejó su huella en grandes equipos del fútbol argentino y de paso por clubes del exterior expresó su felicidad y satisfacción por su trayectoria y resaltó a extraordinarios referentes del fútbol mundial.

Con relación a la actualidad de Diego Simeone destacó: “Lo veo como siempre, tiene una gran virtud que no cambia, un estilo y una manera de jugar la cual siempre la lleva a cabo”. “Logra el compromiso de todo el plantel con esa idea y durante mucho tiempo”.

Al respecto de Di Stefano expresó: “He tenido la suerte de compartir con el muchísimas conversaciones con él y en esos momentos era todavía más grande, porque conservaba una sencillez inaudita para ser lo que fue. Era todavía un pibito de Barracas que jugaba bien al fútbol, nunca se creyó más”.

“He pasado un montón de cosas, pero estoy muy feliz de haber pasado por lugares que ni soñaba, cuando lo único que quería era llegar a la Primera de Villa Mitre”. “El amor por el fútbol comienza por enamorarse de la pelota” resaltó.

LRA 17 Zapala

La escuela zapalina Studio Rítmica participó del Torneo Provincial Federativo de gimnasia rítmica el domingo pasado en Neuquén. La profesora de Educación Física, entrenadora de la disciplina y jueza nacional, Graciela Fernández, celebró la participación de las 12 gimnastas que se presentaron en diferentes categorías competitivas y las 10 niñas que hicieron exhibición en la pedana. Además, Daima Vázquez y Zoe Vallejos, de 6 y 7 años de edad, contaron cómo vivieron la prueba.



Peregrinación

Hoy se lleva a cabo, una nueva peregrinación a Luján. Miles de feligreses se dan esta cita cada año. Recuerdo haber ido por primera vez, siendo un niño. Al zarpar desde Liniers, mi madre me puso una cadenita con la imagen de la virgen. Mientras caminábamos, yo llevaba la medallita en la boca, cual si fuera un caramelo y pasó lo inesperado, me tragué la medallita!!!

Asustado le conté a mi madre lo sucedido y ella me contestó: “Tranquilo ahora la procesión va por dentro!!!”.

CHOCOLATE POR LA NOTICIA