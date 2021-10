Santiago Veronesi: “Desde chico colecciono y recolecto sonidos”

El músico de Gualeguaychú Santiago Veronesi presentó Pasará, la nueva canción de Gamesán, su proyecto solista. En esta conversación, Veronesi contó cómo realizó la canción cuyo video está inspirado en la obra del artista argentino Alberto Greco. “Conocer a Greco me abrió la cabeza, me interesa cómo él ve el arte. Él fue el primer informalista argentino. Lo sitúan entre los informalistas más destacados del mundo. Ellos rompían la forma tradicional de entender la obra plástica. Él entendía el aquí y el ahora, el momento en el que la obra era concebida. Greco generaba performances realizadas en la vía pública y señalaba objetos. Señalaba la obra. Ese aquí y ahora. Pasará también habla de ese momento vivo, único”, contó Veronesi, quien también habló sobre la música con ondulaciones litorales y su manera de componer. “Siempre estoy pensando en sonido y en palabras. La poesía es sonido para mí y escuchar un poema es música y también al escucharlo me imagino un color, una composición”, contó.

