Diario de Radio Nacional 01/12/2021

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Embargo de 100 millones de pesos: Macri procesado en la causa por espionaje ilegal a familiares ARA San Juan

LRA 1 Buenos Aires - Luis Tagliapietra: "El juez no cedió a las presiones de Bullrich y compañía"

LRA 13 Bahía Blanca - JAIME PERCZYK: Desfinanciamiento educativo, salarios docentes, becas, libros y transporte

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO SILEONI: "El macrismo desinvirtió y eso da resultados negativos"

LRA 1 Buenos Aires - SILVINA GVIRTZ: "La baja en la inversión educativa afecta los aprendizajes"

LRA 1 Buenos Aires - Realizan las pruebas Aprender: Estudiantes de 6º grado de todo el país

LRA 1 Buenos Aires - ITAI HAGMAN: "El desafío es que la recuperación económica se sienta en el bolsillo"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO LUGONES: Repudió el "escrache" de los medios a magistrados

LRA 1 Buenos Aires - MAXIMILIANO RUSCONI: Impacto en los Derechos Humanos

LRA 1 Buenos Aires - SEBASTIAN LACUNZA: “El testigo inglés”, la historia del Buenos Aires Herald

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - ROSSANNA CHAHLA: "Tenemos el 82% de la población vacunada con una sola dosis"

LRA 1 Buenos Aires - PABLO YEDLIN: Discuten la incorporación de las vacunas contra el covid

LT 14 Paraná - DANIEL FILMUS: La vacuna argentina contra el COVID-19 estará para 2022

LRA 1 Buenos Aires - Decisión del Ministerio de Salud: Aisló a todas las personas a bordo del buque Hamburg

LRA 6 Mendoza Quino - FERNANDO UBIETA: "Seguiremos trabajando juntos con la Nación"



LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: Reafirmó la integración con Uruguay

LRA 1 Buenos Aires - Carlos Juárez y el juarismo: El movimiento popular de Santiago del Estero

LRA 12 Santo Tomé - PABLO VASSEL: “Se deben analizar cuestiones estructurales de la Corte”

LRA 13 Bahía Blanca - DIEGO MOLEA: “Necesitamos jueces que tengan conocimiento de la problemática social”

LRA 17 Zapala - PATRICIA JURE: “El superávit es a costa de un ataque a los salarios”

LRA 2 Viedma - PEDRO PESATTI: Presentaron un proyecto de desarrollo para la costanera de Viedma

LRA 30 Bariloche - ORLANDO CARRIQUEO: Comunidades mapuches presentaron amparo por ingreso de mineras a Río Negro

LRA 54 Ing. Jacobacci - MARIA ANTUAL: Lof Carrilaufquen: les prohíben salir e ingresar provisiones

LRA 43 Neuquén - LEF NAHUEL: “Que haya justicia y Bullrich sea condenada”

LRA 1 Buenos Aires - Recaudación tributaria: Creció 59,5% en noviembre

LRA 12 Santo Tomé - NICOLAS PERTIERRA: "No tener compromisos con el FMI es algo saludable"

LRA 22 Jujuy - SILVIO FICOSECO: “Parecería ser que la van a postergar por un mes más”

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "20 años no es nada"

LT 11 Concepción del Uruguay - OSCAR MUNTES: "Estamos más cerca de la indigencia que de la canasta básica"

LU 4 Patagonia - Por amenaza de cierre: La Bancaria paralizará las sucursales del Banco Santander en todo el país

LRA 1 Buenos Aires

El expresidente Mauricio Macri fue procesado sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes, por el juez federal de Dolores Martín Bava, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio (JxC) "autor" de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que "prima facie" Macri es "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal".

Como parte de este fallo, el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de Chile, adonde viajó recientemente.

RA 1 Buenos Aires

Luis Tagliapietra sobre el procesamiento de Macri

"El juez no cedió a las presiones de Bullrich y compañía"

El padre de uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan y abogado querellante en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de la víctimas del hundimiento, se refirió al procesamiento del expresidente Mauricio Macri: "Se dio un gran primer paso", aseguró.

LRA 13 Bahía Blanca

Desfinanciamiento educativo, salarios docentes, becas, libros y transporte El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk dijo que “hay cuestiones en la Argentina que hay que proteger del desfinanciamiento, como son los salarios de los docentes, las becas, los libros, el transporte escolar… debe haber un cuidado de la sociedad, un compromiso de aquellos que creemos en eso y de los que debemos convencer para que crean en eso”.

El ministro estuvo en Bahía Blanca en el marco de la firma de un convenio para la puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento de la Carrera de Abogacía.

LRA 1 Buenos Aires

El exministro de Educación calificó como "doloroso" que la Argentina obtuviera un menor puntaje que el promedio regional en las pruebas de desempeño educativo ERCE 2019, administradas por Unesco-LLECE. Alberto Sileoni afirmó que "desinvertir da resultados negativos" y cuestionó lo realizado por el gobierno de Mauricio Macri, que fue en contra de la formación, el salario docente, la infraestructura, la conectividad y se avanzó con la supresión de paritarias, el desmantelamiento de becas y el Plan Fines y se lanzó una campaña contra las universidades, entre otros aspectos que enumeró. "El macrismo le debe al sistema educativo 4 millones de netbooks que no distribuyó y que dejó caer", recordó.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Educación el Ministerio de Educación de la Nación, se refirió a las pruebas Aprender, la evaluación de matemáticas y lenguas que se realizará este primero de diciembre a nivel nacional: "Es una prueba que va a medir el impacto de la pandemia en el aprendizaje", sostuvo. En tanto, la también investigadora del CONICET y profesora de la UNSAM, señaló la desinversión durante el gobierno de Mauricio Macri.

LRA 1 Buenos Aires

La evaluación estandarizada Aprender 2021 se enmarca dentro del Plan Nacional de Evaluación 2021-2022, aprobado por el Consejo Federal de Educación, que fijó para este 1º de diciembre la fecha de realización para el nivel primario.

Radio Nacional conversó con el Licenciado Germán Lodola, a cargo de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional del Frente de Todos, Itaí Hagman analizó el actual contexto socioeconómico y afirmó: "Tenemos una economía que se está recuperando, pero el desafío es que se sienta en el bolsillo de la gente". En ese marco, explicó las distintas medidas que el Gobierno analiza para lograr el equilibrio fiscal y abogó por "dejar de subsidiar a las personas que no lo necesitan". "Los sectores que fugaron capitales durante el gobierno anterior se tienen que hacer responsables de pagarle al FMI", subrayó el economista.

LRA 1 Buenos Aires

El juez federal y consejero de la Magistratura se refirió a la reacción de los medios hegemónicos de comunicación, tras el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner y todos los imputados del caso Hotesur-Los Sauces. La charla se da en el marco del pedido de juicio político a los jueces de la causa.

En ese sentido, Lugones defendió la importancia de que la Justicia respete el debido proceso; al tiempo que señaló que "en un sistema democrático, no es admisible que haya gente que cree que lo que ellos dicen es lo que corresponde y que, a los demás, hay que prenderlos fuego".

LRA 1 Buenos Aires

El Lawfare en América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos será el lema de las primeras jornadas internacionales que organiza la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y que se desarrollarán el jueves y el viernes en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en la exEsma. El abogado Maximiliano Rusconi anticipó las jornadas.

“Hay mucha expectativa, habrá diferentes mesas. Los medios hegemónicos de comunicación utilizaron estas herramientas para diciplinar a los jueces. Otros tuvieron que sufrir. Necesitamos un nuevo periodismo, no uno que sea condicionante de la opinión pública”, destacó Rusconi.

Entre las mesas de debate que se desarrollarán durante la jornada en el Centro Cultural Haroldo Conti, figuran: "Sentidos y alcances del concepto de Lawfare"; “Poder económico y lawfare de cuello blanco”; "Lawfare y administración de justicia".

LRA 1 Buenos Aires

Sebastián Lacunza fue el último director del diario Buenos Aires Herald desde 2013 hasta el final. Hoy presentará su libro “El testigo inglés” dedicado al periódico en el Centro Cultural Morán. En cuanto a la historia, sostuvo que el medio gráfico tuvo sus luces y sombras: “Con la generación del ’80, pensaban en una democracia con espacios políticos, después cuando tuvo que bancar fusilamientos en la Década Infame, lo hizo”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El Gobierno de Tucumán hizo hincapié en la importancia de completar el esquema de vacunación, al tiempo que se confirmó la implementación del pase libre a eventos como recitales, fiestas, boliches. “Necesitamos tener más del 80% de la población vacunada con las dos dosis”, señaló Chahla.

LRA 1 Buenos Aires

El senador nacional electo por Tucumán del Frente de Todos señaló que las diferentes dosis contra el coronavirus comenzaron a usarse como emergencia por la pandemia y, luego de observar los resultados positivos, empezó la discusión de incorporarla al calendario: “Haría que los que no se la aplicaron, entienden que de esta forma es más segura”.

Pablo Yedlin contó que por una ley que se aprobó antes de la llegada del covid, se implementó que las vacunas que forman parte del calendario deben ser públicas, gratuitas y obligatorias por la gran protección que genera para toda la sociedad.

LT 14 Paraná

Argentina “está en condiciones de terminar la etapa preclínica en un par de vacunas, empezar la etapa de estudios clínicos y tener resultados positivos para fin de 2022”, destacó el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus.

“Hay cuatro desarrollos de vacunas que se están llevando adelante”, señaló el funcionario durante un encuentro realizado por zoom con los integrantes de la Comisión de Ciencia del Senado de la Nación.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Salud de la Nación informó que se notificó que "una tripulante, personal de salud que prestó cuidado al caso índice, del buque y que había sido testeada con una PCR negativa el sábado 27 de noviembre, dio positivo en el test de antígeno realizado a las 48 horas".

Por esa razón, dispuso el aislamiento de todas las personas a bordo del buque Hamburg, ante el reporte de un nuevo caso positivo de coronavirus en el crucero, que estuvo atracado en el puerto de Buenos Aires y cuyo próximo destino era Puerto Madryn pero que permanece en ultramar a la altura de Bahía Samborombón.

"Cabe destacar que la persona en cuestión en ningún momento descendió de la embarcación durante la estadía del buque en Buenos Aires y, tanto el caso como los contactos que se van identificando, se encuentran aislados del resto de los tripulantes y pasajeros".

Política | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, habló sobre la reunión que mantuvo el Frente de Todos, encabezada por Anabel Fernández Sagasti y los intendentes del peronismo mendocino, con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la Casa Rosada, manifestando: “Se trabajó en una agenda conjunta de cara a los dos años que quedan de gestión".

LT 14 Paraná

“Buscamos la habilitación de los pasos fronterizos de Gualeguaychú y de Colón a la brevedad posible”, dijo el gobernador entrerriano Gustavo Bordet, tras reunirse con el canciller argentino, Santiago Cafiero.

El mandatario provincial detalló que mantuvieron una reunión donde "avanzamos en una agenda bilateral con la República Oriental del Uruguay”.

LRA 1 Buenos Aires

La licenciada en Ciencias Políticas, Marina Farinetti se refirió a su trabajo La trama del juarismo: Patrimonialismo y democracia en la política provincial argentina en el que aborda el movimiento político fundado por el gobernador Carlos Juárez, al que definió como a un "caudillo" que logró consolidar "una versión del peronismo, propio de la provincia de Santiago del Estero".

LRA 12 Santo Tomé

Vassel, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, se refirió a la justicia argentina diciendo: “No se sabe cuántos fallos trabajó el año pasado. Hubo entre 26 y 28 mil casos, y esto da 169 fallos por día que tiene que analizar cada magistrado, hecho que humanamente es imposible. Otro dato es que el 80 % de los casos que llegan a la Corte son penales, y no hay penalistas en la Corte”.

LRA 13 Bahía Blanca

El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Diego Molea, dijo que “necesitamos jueces activos, que estén a la altura de lo que le pide la sociedad y que tengan conocimiento de la problemática social”.

Molea estuvo en Bahía Blanca en el marco de la firma de un convenio para la puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento de la Carrera de Abogacía.

Sobre el convenio manifestó que “lo principal es el abordaje transversal para que aportemos en un nuevo diseño de la Justicia. Sumar ideas desde la universidad”.

LRA 17 Zapala

La diputada justificó por qué no acompañará el proyecto de Presupuesto provincial 2022. Cuestionó que siempre se privilegia el pago de deuda y el ajuste. Además, explicó que la izquierda propone un impuesto al gran capital y construir 800 viviendas familiares y escuelas.

LRA 2 Viedma

El intendente dio detalles de "Alta Viedma", el proyecto que busca desarrollar hotelería, comercio y viviendas en la costanera de la capital provincial. "Hay que afianzar el perfil turístico de Viedma", definió Pesatti.

LRA 30 Bariloche

Integrantes de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro Zona Andina convocaron a una conferencia de prensa en la que detallaron los daños y perjuicios que ocasionan las mineras.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Se agudiza la situación que están viviendo en el territorio del Lof Carrilaufquen. La integrante de la comunidad señaló que tienen vigente una orden de desalojo desde el día 18 de noviembre y una medida cautelar que les impide hacer cambios o que ingrese gente al lugar.

LRA 43 Neuquén

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich fue citada a indagatoria. La fiscala federal de Neuquén, María Cristina Beute, pidió interrogarla como sospechosa de haber ordenado un allanamiento ilegal a la comunidad mapuche Campo Maripe en junio de 2017.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La recaudación creció en noviembre 59,5% interanual, al sumar ingresos por un monto total de $1,03 billón, principalmente gracias a la contribución de los recursos de la Seguridad Social (+69,7%) y a los tributos ligados al comercio exterior (+87,4% i.a.), informó este miércoles el Ministerio de Economía.

La recaudación de noviembre último fue la más alta para similar mes desde 2017 a la fecha.

La recaudación de los impuestos ligados a la actividad económica también contribuyó en la expansión de los ingresos, con elevadas tasas de crecimiento en los distintos rubros en un contexto en el que la base de comparación no son las de la primera ola de la pandemia en 2020.

LRA 12 Santo Tomé

Pertierra, economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, se refirió a la medida que tomó el Gobierno nacional con respecto al pago en cuotas de pasajes al exterior, y dijo: “Lo que hizo el Banco Central es lograr que no sea tan fácil acceder a un viaje al exterior, porque eso demanda dólares que no tenemos, y los dólares que destinamos al turismo son los que no podemos destinar a la industria y a las pymes”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador Raúl Jalil participó del acto de asunción del Ingeniero Daniel Moriconi como nuevo director del Centro Regional Catamarca-La Rioja. En Radio Nacional adelantó que se iniciará de nuevo la producción de algodón en la región, el ajo y una serie de cultivos que “tendrán una salida económica importante”. También agregó: “Tenemos mucha expectativa y ganas de trabajar”.

LRA 22 Jujuy

Ficoseco, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy, se refirió a las expectativas relacionadas a un inminente incremento en el precio de las naftas, indicando: "Como bien sabíamos, en marzo se congeló el precio del combustible hasta noviembre, por lo que nosotros suponíamos que en diciembre iba a haber una suba, pero parecería ser que la van a postergar por un mes más".

LRA 1 Buenos Aires

Mario recordó “el corralito”, restricción para acceder al dinero en los bancos anunciada un día como hoy de 2001 por el entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo; sus consecuencias y “la no casual” difusión de información invocando aquella medida “en medio del drenaje de noticias falsas”.

Laborales | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Muntes, secretario General de ATE Entre Ríos, dijo que la medida de fuerza "tiene que ver con un contexto muy difícil que estamos atravesando, donde la patronal no ha cumplido con lo que acordamos en la mesa paritaria".

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La funcionaria se refirió a la reunión que mantuvo en la Legislatura en el marco del debate por la reforma del sistema previsional docente. "La angustia del jubilado no tiene que existir más porque lo primero que piensan los jubilados es otra vez la misma película de terror”, señaló Blanco.

LU 4 Patagonia

El secretario de Organización de La Bancaria, Walter Rey, indicó que mañana, jueves 2 de diciembre, se realizará un paro total en las sucursales del Banco Santander, y luego expresó: “Tenemos una pelea grande desde el cambio de gobierno, porque están planificando el cierre de cien sucursales en todo el país”.

Sociedad | Volver al inicio

LV 4 San Rafael

SIDA no es lo mismo que VIH, debido a que el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) se refiere a la etapa avanzada de la infección, cuando el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) debilitó las defensas del cuerpo, lo cual favorece el desarrollo de enfermedades oportunistas.

A propósito de la fecha, el doctor Isidro Cuello, director municipal de Salud, dijo: “Debemos trabajar, además de la prevención, en la concientización y en la desmitificación de un montón de situaciones con respecto al VHI, evitando la discriminación”.

LRA 23 San Juan

La Asociación Civil Jóvenes Positivos San Juan y Aequalis Cultura Diversa organizaron la intervención artística "El camino del VIH", en conmemoración del día mundial del VIH/sida. "El evento es que más que intervención artística, es una propuesta para entender cómo sería vivir con VIH", señaló Martín.

LRA 18 Río Turbio

En el marco del Día Mundial de la lucha contra el SIDA, se llevó a cabo en la Plaza Centenario del Carbón una jornada de concientización y prevención. Se realizaron diversas actividades organizadas por el Hospital José Alberto Sánchez.

LT 11 Concepción del Uruguay

En el Día de Concientización en Prevención del HIV, Mariela Brem, responsable del programa de HIV, enfatizó que la población debe realizarse el análisis correspondiente una vez al año.

Luego, Mariela resaltó que en el Hospital Urquiza, tras la pandemia, están recibiendo personas con estadios avanzados de esta enfermedad.

LRA 27 Catamarca

El Poder Judicial de Catamarca recibió un nuevo equipamiento para su propio laboratorio de muestras de ADN. De esta forma, el organismo completó el equipo de aparatología del Laboratorio Satélite Forense del Poder Judicial, y contará con máquinas especiales para realizar este tipo de muestras. El nuevo equipo será puesto en práctica el próximo 18 de diciembre.

LRA 16 La Quiaca

Mamani, encargado de la ANSES La Quiaca, se refirió a los beneficios para los jubilados y pensionados, expresando: “Cada tres meses se lleva a cabo el aumento del 12 % de la jubilación, y en los haberes de diciembre serán depositados de manera automática”.

LRA 3 Santa Rosa

La docente en nivel secundario y profesora en Ciencias de la Educación, Aldana Funes, hizo referencia a la evaluación ciclada propuesta en este fin del ciclo lectivo 2021, y explicó de donde viene esta evaluación y lo que ha generado en el sector docente.

LRA 29 San Luis

Energía San Luis lanzó un plan para que los usuarios regularicen deudas por el servicio de gas natural. Estará vigente hasta el 7 de diciembre y permitirá acceder a un plan de hasta 5 cuotas con una quita del 50% de los intereses. Alcanza aproximadamente a 6.000 usuarios.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

La funcionaria dio detalles de la vuelta de Glaciares en concierto en El Calafate. El Consejo Provincial de Educación preparó una serie de conciertos y capacitaciones que comenzarán los días 1 y 2 en Río Gallegos con docentes invitados de Caleta Olivia y Río Turbio, luego se trasladarán a El Calafate los días 3, 4 y 5 del diciembre.

LRA 21 Santiago del Estero

Se desarrolló el Taller “Adopción: encontrándonos después de la virtualidad”, organizado por el Registro Único de Adopción (RUA) y convocó a postulantes inscriptos en el período del ASPO y al público en general. La funcionaria se refirió al trabajo que realizan en la modalidad presencial.

LRA 5 Rosario

En dos semanas, la provincia de Santa Fe recibió cinco donaciones de órganos en los hospitales Cullen, Eva Perón y HECA y se convirtió en el segundo distrito con más aportes solidarios. El médico destacó el rol del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO).

LRA 28 La Rioja

Quiroga dijo que el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, le informó que dentro del marco de un programa nacional, la casa de altos estudios recibió 20 millones de pesos, motivo por el cual ya solicitó un pedido de informe sobre los destinos de los fondos.

LRA 52 Chos Malal

El gerente del Ente provincial de Energía del Neuquén (EPEN) se refirió a la conexión de la cuidad de Chorriaca al sistema nacional. "Ya tenemos el financiamiento para ejecutar la obra, que traerá diferentes beneficios. Primero la no contaminación ambiental y después tener un mejor servicio", dijo Olave.

LRA 53 San Martín de los Andes

Autoridades del área de educación técnica visitaron la ciudad de Neuquén en busca de un espacio para que funcione de anexo de las escuelas técnicas en el ciclo 2022.

LRA 26 Resistencia

“Elaboramos una declaración de nuestro espacio, que es asesor del ENACOM en el tema referido al tratamiento periodístico de las informaciones referidas a la niñez y la adolescencia. Ponemos la mira cuando se comunican noticias que involucran a las niñas, los niños y los adolescentes, y hay que tener en cuenta que existe una situación de tensión entre los derechos, que está regulado por normas legales, y se estipula que en una posible colisión debe primar el derecho de estos últimos”, dijo la coordinadora del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI), Dolores Espeja.

LRA 28 La Rioja

Se generó un incendio forestal al pie del Cerro de La Cruz. Desde entonces, las distintas brigadas combaten el fuego en dirección al sur, donde más de 100 personas se encuentran trabajando.

En este sentido, el secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, dijo: "Los focos fueron provocados por la quema de pastizales en un loteo en la zona colindante al Parque de la Ciudad".

LRA 1 Buenos Aires

Nora Bär, periodista especializada en ciencia y salud, se refirió a la infección como una “pandemia que aún sigue, a pesar de estar controlada”.

“Antes se pensaba que era una enfermedad que podían padecer las personas que se relacionaba con el mismo sexo, desconocimiento que contribuyó a que se expandiera muchísimo más”, detalló.

Actualmente, a nivel de controles y tratamientos, “estamos al mismo nivel de cualquier país del mundo”, señaló Nora, pero destacó al Doctor Pedro Cahn y al Doctor Julio Montaner, “quienes hicieron contribuciones esenciales para contener esta pandemia”.

El concepto del Día Mundial de la lucha contra el VIH SIDA se originó en la Cumbre Mundial de ministros de Salud en 1988, donde se abordaron programas de prevención del SIDA. A partir de allí, los organismos de las Naciones Unidas, los Estados y diferentes sectores sociales conmemoran la fecha.

LRA 6 Mendoza Quino

El coordinador de Sociales de PAMI Mendoza y vocero del Instituto, Lucas Arcangeletti, dio detalles de cómo se equipará a los Centros de Jubilados y Jubiladas de todo el país para que puedan observar de forma gratuita los partidos de futbol de Primera División y el próximo Mundial de Qatar.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Daniel Luchelli, de LRA 3 Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, actualizó la información en torno a la causa que investiga el asesinato del niño de cinco años, ocurrido el viernes 26 por la noche, cuya autopsia confirmó una hemorragia interna producto de los golpes y también mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data.

Se refirió a las marchas en reclamo de justicia que se realizaron en General Pico, en el norte provincial, y en Santa Rosa, en éste caso, con incidentes que derivaron en represión por parte de las fuerzas policiales.

A su vez, Luchelli señaló que diputados de La Pampa han solicitado la interpelación de autoridades sanitarias, educativas, de desarrollo social y de justicia.

Precisó que la madre de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti y la pareja de ésta, Abigail Páez, permanecen detenidas bajo prisión preventiva mientras se instruye la causa hasta que sean sometidas a juicio, por decisión del juez interviniente Daniel Ralli, la primera acusada por "homicidio calificado por el vínculo" y la segunda por "homicidio simple".

Géneros | Volver al inicio

LRA 4 Salta

Ayer por la tarde, José Emiliano Leguizamón Benítez sujetó de los brazos a una niña de 13 años e intentó subirla al vehículo, pero ella logró escapar.

LV 8 Libertador

Magalí es periodista de Radio Nacional Malargüe y se refirió a la agresión que sufrió en los tribunales de San Rafael cuando realizaba la cobertura del juicio por el femicidio de Nélida Villar.

“No alcancé a sacar ninguna foto, y empezaron las agresiones. La policía me rodeó para protegerme, y de allí nos dirigimos a la fiscalía para radicar la denuncia. La familia de los imputados siempre pudo expresarse y había un diálogo continuo, pero lo del lunes superó toda esta situación de trato amable que podríamos llegar a tener”, explicó Espósito.

LRA 19 Puerto Iguazú

El Gabinete Psicopedagógico Integral que responde al Consejo General de Educación estará a cargo de la recepción de denuncias derivadas de la línea nacional para la resolución de conflictos. Esto sucede luego de las denuncias de abuso sexual en el colegio San Roque en Posadas.

LRA 13 Bahía Blanca

La directora de prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales del ministerio de Salud bonaerense, Lida Santacruz, destacó la importancia de “las actividades territoriales en distintos puntos de la provincia” en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

“Se han planificado diferentes acciones, una línea es el diagnóstico rápido en distintos puntos de la provincia. Asimismo también hay actividades diarias de formación y de conversatorio sobre temáticas y ejes”, agregó la funcionaria provincial.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de declarar, la actriz expresó que se sacó "una mochila" y se la dejó a la Justicia. El juicio se sustancia en Brasil por abuso sexual contra el actor Juan Darthés. Lo denunció hace tres años por un hecho ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, durante una gira de la tira televisiva Patito Feo.

La integrante de Actrices Argentinas, Alejandra Flechner, reflexionó sobre la importancia del movimiento: “El caso de Thelma es emblemático porque significa un montón de mujeres atrás”.

A su vez contó que la joven terminó agotada luego de la declaración que duró cuatro horas y que, de esta forma, podrá “cerrar un ciclo y empezar otro para intentar que esto se termine”. “Ya está en su curso, ahora hay que esperar y seguir los pasos”, concluyó.

LV 8 Libertador

Cruz, abogada de Thelma Fardin en Nicaragua, comentó aspectos de su participación en la investigación de lo sucedido, expresando: “El camino ha sido largo, y con muchos obstáculos”.

Tras esto, la profesional valoró el apoyo del colectivo de Actrices Argentinas, subrayando: “Mediáticamente, Thelma ha sido víctima de muchos sectores”.

LRA 1 Buenos Aires

Se sentenció a cadena perpetua al imputado del crimen de Nélida Villar por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

De acuerdo a las pericias y a la investigación realizada, Abel Vázquez mantuvo una relación amorosa y clandestina con Nélida durante 7 años, cuando ella era aún una adolescente.

Su esposa también estuvo imputada en la causa, pero tanto el fiscal Pablo Peñasco como el abogado Javier Giaroli, querellante en la causa, le solicitaron al tribunal la absolución por el beneficio de la duda a Lucia Carrasco.

El tribunal penal colegiado compuesto por Néstor Ariel Murcia, Jorge Yapur Meca y Sergio González resolvió por unanimidad, condenar a cadena perpetua a Abel Vázquez e inmediatamente fue puesto en prisión preventiva y enviado al penal de ese departamento.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Cristián Merlo, coordinador General de Cultura, Turismo y Deportes de Concepción del Uruguay, brindó detalles de los eventos culturales que habrá durante diciembre en la ciudad, informando que el próximo jueves 9 se presentará Jairo, el 14 estará Gustavo Santaolalla y Bajo Fondo y el 19 será el turno en la Basílica Inmaculada Concepción de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

LU 4 Patagonia

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, puso en valor la posibilidad de retornar a la presencialidad, en tanto explicó que esta edición de la Feria fue denominada “Vuelta de Página”, en referencia a la salida de la peor etapa de la pandemia.

“Es un antes y un después, pero también hay un doble juego al indicar que pensamos desde ahora reforzar y ampliar las actividades para niños y jóvenes. Este año, a solicitud del intendente, esta Feria está pensada para la juventud”, dijo Peralta.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En "un año difícil y triste", Mario realizó una analogía entre este deporte, con "otros tramos de la realidad": "Tal vez, en el balance, habría que decir que el fútbol dio las mayores alegrías" sostuvo, en particular con relación a los resultados alcanzados por la selección nacional, que es "policlasista, transversal y transgeracional".

Asimismo, destacó el éxito de la campaña de vacunación en el país, y puso la mirada sobre la violencia que sufren los hinchas al asistir a las canchas: "El regreso al pasado no es lo deseable para que se viva bien, la Argentina necesita más", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Con la única garantía de no caer al último lugar de la tabla de posiciones de la Liga Profesional, gracias a la derrota de Arsenal por 5 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, San Lorenzo recibió a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro con el deseo de empezar a salir de su crisis interna.

A pesar del escaso público, el clima estuvo caldeado. Y antes de que la pelota comenzara a rodar en el Pedro Bidegain los insultos hacia Marcelo Tinelli, Matías Lammens y toda la dirigencia se hicieron sentir desde las tribunas locales.

LRA 1 Buenos Aires

Boca Juniors no pasó de un empate sin goles en la Bombonera, luego de caer en la fecha anterior frente a Independiente en Avellaneda, y al cabo de la 23° fecha del campeonato de la Liga Profesional sigue afuera de los puestos de clasificación a la Libertadores 2022 por tabla anual, por lo que cada vez se le presenta como más trascendente para ese objetivo la final de Copa Argentina del próximo 8 de diciembre en Santiago del Estero.