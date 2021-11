Nicolás Pertierra: "No tener compromisos con el FMI es algo saludable"

Nicolás Pertierra, economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz pasó por Colectivo Nacional y se refirió a la medida del gobierno ha tomado con respecto al pago en cuotas de pasajes al exterior.

“Entre los distintos de usos de los dólares y cuando hay pocos es necesario asignar prioridades, es lo que hizo el banco central, que no sea tan fácil acceder a un viaje al exterior porque eso demanda dólares que no tenemos, los dólares que destinamos al turismo son los que no podemos destinar a la industria, a las pymes y la verdad que no está el margen para poder hacer las dos cosas” afirmó el economista.

Con respecto al último informe de CESO en relación a los posibles acuerdos de la deuda con el FMI expresó que “se descarta que haya reformas estructurales, eso no parece estar en el menú de posibilidades, pero sí está claro que si el Fondo quiere dar una solución definitiva, dar previsibilidad, estabilidad y un acuerdo razonable lo extendería a 30 años mínimo porque un acuerdo de 10 años como se está planteando es un plazo muy corto, es como meter un elefante en una caja de zapatos”.