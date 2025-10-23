Charly García cumple 74 años

Espacio para la memoria

Espacio para la memoria ARCHIVO PRESENTE: DÍA X DÍA

Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951 y es una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina.

Bajo un seudónimo que lo identifica artísticamente, resalta como uno de los más reconocidos tecladistas, compositores, vocalistas y productores latinoamericanos de rock.

Su debut discográfico se remonta a 1972, cuando participó del primer disco de Raúl Porchetto, titulado "Cristo Rock".

Fue una figura clave en bandas icónicas del rock argentino como Sui Géneris y Serú Girán, PorSuiGieco y la Máquina de Hacer Pájaros además de contar con una amplia etapa solista.

Ha ganado varios premios como el Grammy a la Excelencia Musical en Las Vegas, otorgado por la Academia Latina de la Grabación, que entrega los Premios Grammy Latinos; el Premio a la Trayectoria en la entrega de los Premios Clarín Espectáculos 2009; y, en 2010, fue declarado Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña.

Desde Radio Nacional proponemos un recorrido por la vida artística de esta figura notable del rock argentino a partir de testimonios conservados en el Archivo Histórico, seleccionados y musicalizados por el operador técnico del Área de Contenidos, Fabián Panizzi.

Aquí puede accederse a la segunda, tercera y cuarta parte.

FICHA TÉCNICA

Música y testimonios

1991 Charly García, Jorge Guinzburg (Peor Es Nada)

`Rejas electrificadas´ (Charly García) por Charly García [1982 Pubis Angelical]

`Aprendizaje´ (Charly García) por Sui Generis [1972 Vida]

1979 Charly García y Horacio Maurette (Radioshow - Radio del Plata)

`Transatlántico Art Deco´ (Charly García) por Charly García [1982 Pubis Angelical]

2002 Charly García, Daniel Riera y Fernando Sanchez - revelando temas descartados de Sui Generis (Revista Rolling Stone)

`There´s a place´ (Beattles) por Charly García

2012 Charly García y Felipe Pigna (Que fue de tu vida – Canal 7)

`El tuerto y los ciegos´ (Charly García) por Marcelo Berestovoy

2019 Nito Mestre - 50 años de Sui Generis [Entrevista Costa Rica]

`Canción para mi muerte´ (Charly García) por Sui Generis [1972 Vida]

1973-04-07 Litto Nebbia y Sui Generis (Programa Melopea N°2 – Radio Municipal)

`Instituciones´ (Charly García) por Sui Generis [1974 Pequeñas Anécdotas sobre las instituciones]

2012 Charly García y Felipe Pigna (Que fue de tu vida – Canal 7)

1979 Charly García y Horacio Maurette (Radioshow - Radio del Plata)

`Juan Represión´ (Charly García) por Sui Generis [1974 Pequeñas Anécdotas sobre las instituciones]

2019 Nito Mestre - 50 años de Sui Generis [Entrevista Costa Rica]

`Para quién canto yo entonces´ (Charly García) por Sui Generis [1974 Pequeñas Anécdotas sobre las instituciones]

`Las puertas de Acuario´ (Raúl Porchetto) por Porsuigieco [1976 Porsuigieco]

1979 Charly García y Horacio Maurette (Radioshow - Radio del Plata)

`Bubulina´ (Charly García) por La Máquina de Hacer Pájaros [1976 La Máquina de Hacer Pájaros]

1979 Radioshow - Maurete y Charly García (Radio del Plata)

`Boletos, Pases y Abonos´ (Charly García y Anibal Kerpel) por La Máquina de Hacer Pájaros [1976 La Máquina de Hacer Pájaros]

2019 José Luis Fernández (Bajista) [Rarezas SNM]

2012 Charly García y Felipe Pigna (Que fue de tu vida – Canal 7)

`El vendedor de las chicas de plástico´ (Gustavo Bazterrica) por La Máquina de Hacer Pájaros [1977 Películas]

2018 Gustavo Vasco Bazterrica [Humanizados Web]

2013-06-20 Carlos Cutaia [Mancha de Radio]

`Como mata el viento norte´ (Charly García y Anibal Kerpel) por La Máquina de Hacer Pájaros [1976 La Máquina de Hacer Pájaros]

`Ah, te vi entre las luces´ (Charly García y Anibal Kerpel) por La Máquina de Hacer Pájaros [1976 La Máquina de Hacer Pájaros]

1979 Radioshow - Maurete y Charly García [Radio del Plata]

1982 Charly García y Lalo Mir [El Control – Radio del Plata]