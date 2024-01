Anticipan alta inflación en enero e incluso en febrero

"La responsabilidad del índice inflacionario de diciembre corresponde al actual gobierno y tiene que ver con la devaluación del 118%, como los índices anteriores, de dos dígitos también, son responsabilidad del gobierno anterior, que hacía un diagnóstico de la inflación no muy distinto al actual", consideró el economista José María Rinaldi, en diálogo con Nacional Informa, tras conocerse los datos del Indec de precios al consumidor.

"El principal componente de la inflación no fue ni el déficit ni el exceso de monedas. Esa cantarela repetitiva del Fondo Monetario Internacional, de Washington, del diagnóstico monetario fiscalista es obvio que no es la causa de inflación. La causa son los sectores monopólicos y oligopólicos, que ponen los precios que quieren. Si no, ¿cómo se explica ahora que habiendo tenido una devaluación del 118% los precios se hayan multiplicado por tres, por cuatro, por tres veces y media, en ramas específicas que son las más concentradas? No hay que ser muy brillante económicamente para saber que el problema no está ahí", afirmó el economista, para quien el índice de enero e incluso el de febrero "seguirán expresando la devaluación".

"Siempre hay un delay para que el problema se mida en la inflación y que se termine de expresar en la dinámica de los precios relativos, entre los cuales está el salario. Todavía no impactó el tarifazo en todos los precios de la economía. Y cuando suceda, particularmente en los salarios, va a haber otra devaluación. Es decir que ahora nos van a decir mirá la inflación que hubo y yo ya perdí lo que gané con la devaluación... Estoy hablando por supuesto de los sectores hegemónicos...", agregó el profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.

Rinaldi no descartó un escenario hiperinflacionario consecuente: "Ojo que además hay un riesgo de espiralización de la inflación, es decir que se retroalimenta. Ya lo hemos vivido en la Argentina y fue lo que evitó el Plan Austral. La experiencia es apropiada porque hoy tenemos niveles similares a los previos de la puesta en marcha de ese plan, que creó un mecanismo de desindexación de esa inercia inflacionaria a través del famoso desagio", recordó.

