En su habitual conferencia de prensa Manuel Adorni afirmó que la principal preocupación para el gobierno nacional es "la inflación" y expresó que es "el primer pilar a derribar". Además, el funcionario hizo una serie de anuncios respecto a los próximos viajes de la canciller Diana Mondino, quien viajará a China en los próximos días.

El vocero presidencial dijo que "el impuesto más dañino y el que le pega a los que menos tienen es el inflacionario", por lo que sostuvo que era prioridad para el gobierno "que se organicen las cuentas públicas". "La política monetaria y su rezago es lo que estamos viviendo. La fiesta se terminó pero estamos pagando la última fiesta. Hoy lo estamos paganado lamentablemente todos los argentinos. Hace mucho tiempo que se vienen haciendo mal las cosas; tampoco es solo responsabilidad del último plan platita o del último desborde monetario", sostuvo. Y agregó: "El esfuerzo está focalizado en exterminar la inflación. No podemos hablar de una mejora sino terminamos de pulverizar la inflación. Nosotros no trabajamos sobre parches y nos somos cortoplacistas. La Argentina que estamos pensando no se hace en base de parches. Nuestra principal preocupación es la inflación, el pilar fundamental a derribar".

Además durante la conferencia de prensa el funcionario informó que la canciller Diana Mondino estará viajando a China , junto al secretario de Finanzas Pablo Quirno y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, con el objetivo de reunirse con inversionsitas del país asiático.