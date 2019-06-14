ESTADO DE RUTAS Y CAMINOS MENDOZA

Transitables con máxima precaución, reducir velocidad por banco de niebla

14 junio, 2019

.”RUTA 173″ (CAÑÓN DE ATUEL): TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.

“RUTA 143” (MENDOZA): TRANSITABLE.

“RUTA 146″ (CNIA ELENA HASTA MONTE COMAN) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.

*RUTA 153” (MONTE COMAN/ CATITAS) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.

“RUTA 40” (MALARGÜE) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN

“RUTA 222” (LAS LEÑAS) TRANSITABLE CON PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS

“RUTA 144” (CUESTA DE LOS TERNEROS) TRANSITABLE

-PASO FRONTERIZO PEHUENCHE CERRADO HASTA NUEVO AVISO.

* PASO FRONTERIZO CRISTO REDENTOR* HABILITADO CON PORTACIÓN OBLIGATORIA DE

CADENAS (HORARIO DE CHILE) APERTURA 8 HS. A 20 HS.

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