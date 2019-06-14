Transitables con máxima precaución, reducir velocidad por banco de niebla

.”RUTA 173″ (CAÑÓN DE ATUEL): TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.
“RUTA 143” (MENDOZA): TRANSITABLE.
“RUTA 146″ (CNIA ELENA HASTA MONTE COMAN) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.
*RUTA 153” (MONTE COMAN/ CATITAS) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.
“RUTA 40” (MALARGÜE) TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN
“RUTA 222” (LAS LEÑAS) TRANSITABLE CON PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS
“RUTA 144” (CUESTA DE LOS TERNEROS) TRANSITABLE
-PASO FRONTERIZO PEHUENCHE CERRADO HASTA NUEVO AVISO.
* PASO FRONTERIZO CRISTO REDENTOR* HABILITADO CON PORTACIÓN OBLIGATORIA DE
CADENAS (HORARIO DE CHILE) APERTURA 8 HS. A 20 HS.