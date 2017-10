Settimana della lingua italiana nel mondo: Intervista al professore Giorgio Ficara

Nel quadro della 17esima edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo abbiamo intervistato telefonicamente il Prof. Giorgio Ficara. Saggista e critico letterario, professore ordinario di letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Torino.

Il Prof. Ficara ha tenuto, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, la conferenza “Il Casanova Malinconico di Federico Fellini”.

Il film si basa sull’opera del Casanova “Histoire de ma vie” scritto verso la fine del 700. Si tratta di un film che Fellini fa controvoglia, non gli piace il personaggio, la sua disumanità. Scopre però che si tratta di un personaggio complesso, con inflessioni malinconiche.

Per quanto riguarda l’opera scritta dal Casanova, il Prof. Ficara afferma che è una chiave per entrare in un secolo assai complesso come il ‘700.

