Presentan la 3ª edición de la medio maratón “Homenaje a los Héroes de Malvinas”

En conferencia de prensa se presentó oficialmente, la prueba competitiva que unirá Trevelin con Esquel el domingo 1º de Abril a las 11 horas. La competencia es organizada en conjunto por las Secretarías de Deportes de ambos Municipios, y el Centro de Ex Combatientes de Esquel y Zona Noroeste. Contó con la presencia del Intendente Sergio Ongarato, ex combatientes de Malvinas, y los secretarios de Deportes de ambas localidades, Juan Carlos Tardón y Marcelo Recalde respectivamente. El representante del Centro de Ex Combatientes Miguel Solís agradeció a todas las instituciones que colaboran y deportistas que participan en esta maratón.

Informe: Andrés Campos