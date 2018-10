Ruta 66, un clásico del rock por The Brian Setzer Orchestra

Mirá lo que te traje nunca es solo una buenísima selección musical: en medio de cada interpretación y cada sonido, existe una conversación de estos prolíficos comunicadores: Héctor Larrea y Bobby Flores quien trae al programa una inusual BigBand encabezada por Brian Setzer, y un clásico del rock mundial.

Además: el gran trompetista cubano Arturo Sandoval; la combinación brillante del músico inglés Jools Holland -y su Big Band– con la cantante Mica Paris y el guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour; el exquisito violinista Hugo Baralis que se distingue en el tango Celos; Neil Young y su propia Big Band de jazz; Let it Be de The Beatles con la guitarra de Eric Clapton y otros rockstars