“Quiero ir a Kasajistán con el mejor equipo”,dice Orsanic

A menos de dos meses de la serie de Repechaje de Copa Davis ante Kazajistán en Astana, su capital, el capitán del equipo argentino, Daniel Orsanic, señaló que pretende ir con “el mejor equipo posible” a jugar por el lugar en el Grupo Mundial en 2018, pero evitó dar nombre propios, inclusive cuando se le preguntó por Juan Martín Del Potro.

Los mejores jugadores locales son Mikhail Kukushkin (101 en el listado internacional de ATP), Alex Bublik (122) y Dmitry Popko (191). En dobles, el mejor es Timur Khabibulin (265)

El repechaje será del 15 al 17 de septiembre en la cancha rápida (aunque no tanto) y cubierta del Centro Nacional Deportivo de Astana.

Este es el diálogo con el capitán del equipo campeón de la Davis en el 2016:

. Estamos a menos de dos meses de la serie Repechaje, como la vas pensando?

. El contacto con los jugadores y equipos de trabajo ya es más específico de cara a la serie. En ver cual es su calendario, su planificación, para ver con quienes podemos contar.

. Qué pudiste hablar con Juan Martín Del Potro, si va a jugar o no…

. No he hablado con él aún. De hecho, no hablé con ninguno. Junto a (Mariano) Hood (subcapitán) empezamos a hablar con alguno los entrenadores de cada uno para saber como están. Pero no hablé directamente con ningún jugador.

. Necesitas que te juegue Del Potro esta serie?

. Yo quiero ir con el mejor equipo. Creo que vamos a necesitar un buen nivel para jugar en Kazajistán. Así que cuanto mejor jugadores tengamos, vamos a tener más chances de ganar y quedarnos en Primera

. Hablarías con jugadores para que formen una pareja de dobles en torneos previos?

. Si, porque no. Siempre está dentro de las posibilidades. La limitante que tenemos con ese punto es que por ahí algunos de los chicos no entran por el ranking. O la distinta planificación. Es una alternativa, claro.

. Que (Guido) Pella y (Federico) Delbonis hayan regresado al Top-100 que te genera?

. Me pone bien por ellos. Sabemos lo que nos dieron el año pasado. Yo quiero que al jugador le vaya bien en el circuito. Por suerte de a poco van retomando el nivel. Se habían ido muy atrás en el ranking. (Leonardo) Mayer también va levantando muy lentamente. Ojalá que todos lleguen bien a Septiembre.