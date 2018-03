Programación Viernes 9 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

The Jazz Orchestra of the Delta

It’s alright with me

Two in love

Manu Katché

Shine and blue

Swing piece

Sasha Masakowski

Russian lullaby

My romance

————-

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Obertura Festiva

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

William Boyce

Sinfonía Nº8 en re menor

The English Concert / Trevor Pinnock

Josef Suk

“Sobre mi madre”, cinco piezas para piano, op.28

Antonín Kubalek, piano

Charles Stanford

Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

08.00



Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.7b.

Reiner Hochmuth, chelo

Orquesta de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y bajo continuo en mi menor, BWV 1034

Jean-Pierre Rampal, flauta

Robert Veyron-Lacroix, clave

Jordi Savall, viola da gamba

Eric Satie

Piezas en forma de pera, para piano a cuatro manos

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino, piano

09.00



Antón Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Franz Liszt

La capilla de Guillermo Tell

Alfred Brendel, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.37, Nº4, Gerard 518

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Joaquín Rodrigo

3 mazurkas para guitarra

Wolfgang Lendle, guitarra

10.00

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº11 en fa menor, op.95, “Serioso”

Cuarteto Juilliard

Antonin Dvorak

“La canción del héroe”, poema sinfónico op.111

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Josef Myslivecek

Octeto para vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Octeto Albert Schweitzer

11.00

La gran aldea (Noruega)

Helge Iberg

Selección de El problema del mal, etc

Anne-Lise Berntsen, soprano

Bøe, Sigve, tenor

Per Vollestad, barítono

Coro de la Ópera Nacional de Noruega

Orquesta de la Radio de Noruega / Ragnar Söderlind

Fartein Valen

Sinfonía Nº3, op.41

Orquesta Filarmónica de Bergen / Aldo Ceccato

Fridthov Anderssen

Eva y Flores de primavera

Åse Krystad, soprano

Sergej Osadch, piano

12.00

Clásicos a la carta

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta en re menor

Camerata Köln

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº29 en Si bemol mayor, op.106, “Hammerklavier”

Nelson Goerner, piano

13.00

La música de fauno

Henri Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Leoš Janáček

Juventud

Solistas de vientos de la Filarmónica de Oslo

14.00

Nikolai Rimsky Korsakov

Sinfonía Nº3 en Do mayor, op.32

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7

Wilibald Hazelzet, flauta

Ricote van der Meer, chelo

Ton Koopman, clave

Joaquín Turina

Sevillana, op.29

Julian Bream, guitarra

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Olivier Messiaen

Et exspecto resurrectionem mortuorum (Aguardo la resurrección de los muertos), para madera, metales y percusión metálica

Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

John Harbison (1938-2013)

Cuarteto N° 2

Cuarteto Emerson

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (América precolombina)

Humberto Iporre Salinas (1915-1985)

Koya Raymi (Fiesta de la primavera)

Teresa Laredo, clave

Alberto Ginastera

Cantata para América mágica, op.27

Virginia Correa Dupuy, mezzosoprano

Los Percusionistas de Buenos Aires / Fabián Berman

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 17 de abril del año 2004

—————–

Camille Saint-Saëns

Sonata Nº1 para chelo y piano en do menor, op.32

Dúo Drinkall-Baker

21.00

Música Nocturna

Ralph Vaughan Williams

Una sinfonía del mar

Joan Rodgers, soprano

Christopher Maltman, barítono

Coro y Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paul Daniel

Muzio Clementi

Sonata para piano en Sol mayor, op.37, Nº2

Donatella Failoni, piano

Robert Schumann

Obertura, scherzo y final, op.52

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines, op.3, Nº1

Dominique y Raymond D’Arco

Arturo Márquez

Conga del Fuego

Orquesta Sinfónica de Venezuela “Simón Bolivar” / Gustavo Dudamel

23:00

Industria Nacional

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48, ciclo de canciones en transcripción para tenor y guitarra de Walter Ujaldón

Pablo Pollitzer, tenor

Walter Ujaldón, guitarra

Héctor Della Costa (1932-2014)

Sinfonía C.M.C

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Juan Crlos Zorzi

Grabado en vivo en el Treatro Colón el 15 de noviembre de 1974