Programación Viernes 21 de Abril

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

Ben Webster

Ash’s cap

Johnny come lately

Mega Big Band

Wonderwall (Oasis)

Till you come back to me

Big time

Herb Ellis y Ray Brown

Easter parade

Ellis original

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº3 en re menor, op.108

Miklós Szenthelyi, violín

András Schiff, piano

01.00

Tiempos Modernos

02.00

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Franz Liszt

Estudio de concierto para piano, S.144, Nº1: “Il lamento”

Claudio Arrau, piano

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Jean Hubeau, piano

aymond Galois-Montbrun, violín

André Navarra, chelo

Arthur Honegger

Sonatina para clarinete y piano

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Wenzeslaus Thomas Matiegka

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, op.29

Pascal Rogé, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Vísperas solemnes para un confesor, K.339. “Laudate Dominum”

Cecilia Bartoli, soprano

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Myung-Whun Chung

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, “El trino del Diablo”

Trío Locatelli

Franz Danzi

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, op.30

András Adorján, flauta

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº2 en re menor, op.40

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Nelson Freire, piano

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

Emilia Csánky, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra y continuo Nº1 en Do mayor, de El arte de tocar la guitarra o la cítara

László Szendrey-Karper, guitarra

János Sebestyén, clave

Ede Banda, chelo

07.00

Y la mañana va

Etienne Méhul

Obertura de la ópera La cacería del joven Henri

Orquesta de la Fundación Gulbenkian / Michel Swierczewski

Clara Schumann

Tres romances para violín y piano, op.22

Vladimir Tsypin, violín

Patricia Vila, piano

Ludwig Van Beethoven

Sexteto para dos cornos y cuarteto de cuerdas en Mi bemol mayor, op.81b

Ensamble L’archibudelli

Georges Enescu

Obertura sobre temas populares rumanos en La mayor, op.32

Orquesta Nacional de la Radio de Rumania / Horia Andreescu

08.00

Josef Strauss

Delirio, vals op.212

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Jean Phillipe Rameau

Obertura y Escenas 1 y 2 de la ópera-ballet “Las Indias Galantes”

Claron McFadden y Sandrine Piau, sopranos

Les Arts Florissants / William Christie

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº18 en Fa mayor, K 130

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00

Repetición del concierto que realizó el Opus trío el pasado viernes, en la

apertura del ciclo Los conciertos de La 96.7

10.00

El artista de la semana

Yundi Li

Robert Schumann

Fantasía en do mayor, op.17

Yundi, piano

Johann Joachim Quantz

Trío para flauta dulce, flauta traversa y bajo continuo en Do mayor

Camerata Köln

Albert Roussel

Rapsodia flamenca, op.56

Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Pierre Stoll

11.00

La gran aldea (Hungría)

Karl Goldmark

Trío con piano Nº1 en Si bemol mayor, op.4

Trío con piano Mendelssohn

Ernst Von Dohnányi

Primer movimiento de la Sinfonía Nº2 en Mi mayor, op.40

Orquesta Filarmónica de la BBC / Matthias Bamert

Béla Bartók

Rapsodia para violín y piano Nº1

Krysia Osostowicz, violín

Susan Tomes, piano

12.00

Clásicos a la carta

Alexander Borodin

“Danzas polovtsianas” de la ópera El príncipe Igor

Coro y Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Niccolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº2 en si menor, op.7, “La campanella”

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

George Frideric Handel

“Lascia ch’io pianga” de la ópera Rinaldo, HWV 7

Renée Fleming, soprano

Orquesta de la Era del Iluminismo / Harry Bicket

Charles Valentin Alkan

Preludio para piano, op.31, Nº8, “Canción de la loca a orillas del mar”

Olli Mustonen, piano

13.00

La música de Fauno

Tiempos viejos

Sergei Rachmaninov

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19

Raya Garbousova, chelo

Raymond Hanson, piano

William Walton

Varii capricci

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

14.00

El compositor de la semana

Gabriel Fauré

Cuarteto para cuerdas en mi menor, op. 21

Cuarteto de Cuerdas de Miami

Johann Adolph Hasse (1699-1783)

Concierto para flauta y orquesta

Eckart Haupt, flauta

Solistas Barrocos de Dresde

Béla Bartók

Suite de danzas

Orquesta del Estado de Hungría / János Ferencsik

15:00

Música documental (los siglos XX y XXI)

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisión en directo desde el CCK

21.30

Música Nocturna

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº29 en Si bemol mayor, op.106, “Hammerklavier”

Alfred Brendel, piano

Darius Milhaud

Concierto para chelo y orquesta N°1, op.136

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Max Bruch

Dos piezas para clarinete, viola y piano, op.83, Nº4 y Nº8

Trío Verdehr

John Dowland

Del primera libro de Canciones y Aires

“Despierta, dulce amor”

“¿Podrá ella perdonar mis errores?”

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

23:00

Industria Nacional

Alberto Ginastera

Suite del ballet Panambí

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Jorge Fontenla

Hugo Becker

Minuet rústico

Johann Sebastian Bach

Adagio de la “Toccata, Adagio y fuga” para órgano

Jean Sibelius

Vals triste

Ennio Bolognini

Serenata del gaucho

Ennio Bolognini (boloñini), chelo

Donald Kemp, piano

Richard Strauss

Burlesca para piano y orquesta en re menor

Estela Kersenbaum, piano

Orquesta Filarmónica Janáček / Dennis Burkh

Salvador Ranieri

Tres monogramas, para clarinete solo (1961)

Salvador Ranieri, clarinete