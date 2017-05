Programación Viernes 12 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Bud Shank

Thou swell

Long ago and far away

David Giorcelli

After hours blues

Teddi King

I saw stars

New Orleans

Why do you suppose?

———–

00.30

Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos

01.00

Tiempos Modernos

Maxwell Davies

Sinfonia N°9

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martin Roscoe

Glasgow, 10 de diciembre de 2016

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta N°2 en Si mayor, op.19

Boris Giltburg, piano

Orquesta de Cámara de Munich / Alexander Liebreich

Munich, Alemania, 23 de marzo de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Capel Bond (compositor inglés, 1730-1790)

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Eugène Ysaÿe

Sonata para violín solo en la menor, op.27, Nº2

Lydia Mordkovitch, violín

Charles Koechlin

Cuatro piezas para flauta y piano de El álbum de Lilian, op.149

Fenwick Smith, flauta

Martin Amlin, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

William Byrd

Fair Britain isle

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of viols

Robert Schumann

Tres fantasías para clarinete y piano, op.73 (versión para chelo y piano)

Arto Noras, chelo

Juhani Lagerspetz, piano

John Corigliano

Elegía

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Jean-Philippe Rameau

Final del primer acto de Castor y Pollux, tragédie lyrique en cinco actos

Peter Jeffes, tenor

Jennifer Smith, soprano

Orquesta y Coro Barrocos del Festival Bach de Inglaterra / Charles Farncombe

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara Orpheus

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Martha Argerich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº8 en Re mayor, K.48

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

James Galway, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ernest Bloch

Dos interludios de la ópera Macbeth

Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas

Bedrich Smetana

Trío en sol menor, op.15

Trío Joachim

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº6 en Si bemol mayor, BWV 1051

Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Nicolò Paganini

El convento del Monte San Bernardo para violín y orquesta

Franco Mezzena, violín

Orquesta de Cámara de Génova / Antonio Plotino

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº20 en do sostenido menor, op.post

Maria João Pires, piano

Gustav Holst

“Marcha”, de la Suite de Moorside

London Brass Virtuosi / David Honeyball.

07.00

Y la mañana va

Camille Saint Saëns

“Marcha militar francesa”, de la Suite Argelina, op.60

Orquesta Sinfónica de Londres / Yondani Butt

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina y orquesta en Do mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº2 en Fa mayor, K.280

Mitsuko Uchida, piano

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº1, op.46

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

08.00

Christoph Graupner

Sonata para clave obligado, violín y continuo en Sol mayor

Genevieve Soly, clave

Chantal Remillard, violín

Isabelle Bozzini, chelo

Bela Bartok

Fragmentos del ballet “El príncipe de madera”

Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórodi

Joaquín Turina

Sonata pintoresca para piano, op.24, “Sanlúcar de Barrameda”

Mirian Conti, piano

09.00

Repetición de la presentación de la soprano Jaquelina Livieri y el pianista Tomás Ballicora en el marco del ciclo Los Conciertos de La 96.7

10.00

El artista de la semana

Patrick Gallois

Francois Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor

Patrick Gallois, flauta y dirección

Orquesta de Cámara de Suecia

————

Alexander Tansman

Sonata para chelo y piano

Michal Dmochowski, chelo

Graham Jackson, piano

Alexander Glazunov

“Stenka Razin”, poema sinfónico op.13

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

La gran aldea (Australia)

Elena Kats-Chernin

Mítico

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Ola Rudner

Carl Vine

La alquimia de Smith

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Ola Rudner

Peter Sculthorpe

Quamby

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Richard Mills

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Septeto para cuerdas y vientos en Mi mayor, op.20

Ensamble Walter Boeykens

Arthur Honegger

Pacific 231, movimiento sinfónico Nº1

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Johannes Brahms

Balada para piano en si menor, op.10, Nº3

Glenn Gould

13.00

La música de fauno

Tiempos viejos

Ernő Dohnányi

Pieza de concierto para chelo y orquesta en Re mayor, op.12

Janos Starker, chelo

Orquesta Philharmonia / Walter Susskind

Registro de 1958

——————–

Giuseppe Maria Cambini (1746-1825)

Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Murray MacLachlan, piano

14.00

El compositor de la semana

Jean-Philippe Rameau

Selección de la suite instrumental de Les Paladins

Orquesta de la Era del Iluminismo / Gustav Leonhardt

————-

Bedrich Smetana

“De los bosques y campos de Bohemia”, del ciclo de poemas sinfónicos Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Vaclav Neumann

15:00

Música documental (Los siglos XX y XXI)

Anton Webern

Cuarteto de cuerdas

Cuarteto Arditti

Aram Jachaturián

Concierto.Rapsodia para violín y orquesta en si bemol menor

Mistislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / George Hurst

Grabado en vivo 21de diciembre de 1963

Kelly-Marie Murphy (1964)

Dadme alas de Fénix para volar

Trío Gryphon

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Ciclos (Géneros en miniatura)

Rued Langgaard

Sinfonía Nº11, “Ixión”

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº25 en Sol mayor, op.79

Rudolf Buchbinder, piano

Anatol Liadov

Baba Yaga, op.56

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Dietrich Buxtehude

Confiad en los ángeles, BuxWV 10

Cantus Cölln / Konrad Junghänel

Paul Dessau

Cuarteto Nº4, “Cuarteto de Bárbara”

Nuevo Cuarteto de Leipzig

————-

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

21.00

Música Nocturna

Niccolò Paganini

24 Caprichos para violín solo

Itzhak Perlman, violín

Silvestre Revueltas

Caminos

Orquesta New Philharmonia / Eduardo Mata

Sigismond Thalberg

Fantasía sobre motivos de “La Straniera”, de Bellini, op.9

Francesco Nicolosi, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta y orquesta de cuerdas en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

23:00

Industria Nacional

Marta Lambertini

¡Cenicientaaa..!, ópera en veinte escenas, con libreto de Marta Lambertini

Graciela Oddone, soprano

Pablo Politzer, tenor

Ceclia Aguirre Paz, mezzo soprano

Cintia Velázquez y Laura San Giorgio, sopranos

Cecilia Jakubowicz, mezzo soprano

Matías Tomassetto, tenor

Ensamble Barroco Música Poética / Carlos Calleja