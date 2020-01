Programación Miércoles 29 de Enero

00.00

07.00

Gustav Albert Lortzing

Obertura de El Armero

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Johann Baptist Vanhal

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor

John Miller, fagot

St. Mary’s Chamber Players / Neville Marriner

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en do menor, op.8

Trío Grieg

Alessandro Rolla

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

08.00



Anton Reicha

Variaciones para dos flautas en Re mayor, op.20

Toke Christiansen y Henrik Svitzer, flautas

Arthur Bliss

Música para cuerdas

Northern Sinfonia / Richard Hickox

Dmitry Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Alexandre Dossin, piano

09.00



Franz Schubert

Entreacto y Ballet, de “Rosamunda”

Orquesta de St.John Smith Square / John Lubbock

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Midori, violín

Robert McDonald, piano

Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “Paganini”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz

10.00

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Nicolas Altstaedt, chelo y dirección

Orquesta de Cámara del Concertgebouw

Grabación en vivo realizada en Amsterdam, el 29 de mayo de 2016

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Engelbert Humberdinck

Cuarteto para cuerdas en Do mayor

Cuarteto Diógenes

11.00

Jirí Antonín Benda

Sinfonía Nº12 en La mayor

Orquesta de Cámara de Praga / Christian Benda

Bohuslav Martinú

Cuarteto para cuerdas Nº1, H.117

Cuarteto Martinú

12.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Cesar Franck

Quinteto con piano en fa menor

Michael Levinas, piano

Cuarteto Ludwig

13.00

Richard Strauss

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.8

Tanja Becker-Bender, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Garry Walker

Tomaso Albinoni

Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op.6, N°9

Trío Locatelli

Alberto Ginastera

Tres piezas para piano, op.6

Alfredo Corral, piano

14.00

Louis Spohr

Sinfonía Nº10 en Mi bemol mayor

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

Claude Debussy

Tres melodías sobre poemas de Paul Verlaine

Stéphane Degout, barítono

Alain Planès, piano

Antonio Salieri

Concierto para flauta, oboe y orquesta en Do mayor

Clementine Hoogendoorn, flauta

Pietro Borgonovo, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

15.00

Frédéric Chopin

Rondó en do menor para piano, op.1 (1825)

Nikita Magaloff, piano

Édouard Lalo

Sinfonía en sol menor (1886)

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

Richard Strauss

“Dedicación”, “Nada”, “La noche”, “¿Por qué llegas tan tarde, dalia?”, “El azafrán del prado” y “El Día de todos los Santos”, de las Ocho canciones, op.10, con textos de Hermann von Gilm (1885)

Roberta Alexander, soprano

Tan Crone, piano

16.00

18.00

Domenico Cimarosa

“Dueto cómico” de la opera Il Matrimonio Segreto

Samuel Ramey, bajo

Thomas Hampson, barítono

Orquesta Filarmónica de Munich / Miguel Gomez Martinez

Carl Philippe Emanuel Bach

Trío sonata en do menor

Cuarteto Purcell

João Pernambuco

Dos piezas para guitarra:

Sueños mágicos – Polvo picante

Gerald García, guitarra

Frank Martin

Balada para saxo y orquesta

Theodore Kerkezos, saxo

Orquesta Filarmónica de Londres / Roberto Minczuk

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº 8 en la menor, K.310

Hélène Grimaud, piano

Esteban Benzecry

Concertino para chelo y cuerdas

Claudio Baraviera, chelo

Orquesta de Cámara Mayo / Mario Benzecry

Franz Liszt

Marcha Festiva para el Centenario de Goethe

Orquesta Estatal Húngara / Gyula Nemeth

Engelbert Humperdinck

Cuarteto en Do mayor

Cuarteto Tonhalle de Zurich

20.00

Felix Mendelssohn

Obertura “El sueño de una noche de verano”, op.21 y fragmentos de la música incidental para El sueño de una noche de verano, op.61

Magda Kalmàr, soprano

Jutta Bokor, mezo soprano

Voces Femeninas del Coro de Juventudes Musicales

Orquesta Sinfónica del Estado de Hungría / Ádám Fischer

21.00

Leoš Janáček

Cuarteto de cuerdas Nº2, “Cartas íntimas” (1928)

Cuarteto Hagen

Carl Maria von Weber

Concertino para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.26

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo Nº3 en Do mayor

L ‘École d’Orphée

Jean Sibelius

La ninfa del bosque, op.15, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Lahti / Osmo Vänska

Giovanni Hoffmann

Cuarteto para violín viola, mandolina y laúd en Fa mayor

Cuarteto Plectr’Archi

Giuseppe Verdi

Arias de las óperas La Traviata, Un Ballo in Maschera y Don Carlo

Rolando Villazón, tenor

Orquesta del Teatro Real de Turín / Gianandrea Nosseda

23.00

Fermina Casanova (compositora argentina, 1936)

Concierto para chelo y orquesta

Jorge Pérez Tedesco, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional / Carlos Vieu

Grabado en vivo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires e, 5 de abril del año 2002

Johann Mattheson

Sonata para flauta, violín y continuo N°8 en si menor, de la colección Sonatas para el virtuoso hábil

Diana Baroni, flauta travesera barroca

Pablo Valetti, violín

Peter Skalka, chelo

Dirk Böner, clave

Eduardo Andrés Malachevsky (1960)

Regresa a él, para coro a capella

Coro Sagita / Susanne Peck

Walter Du Melle, bajo solista

Jorge Fontenla (1927-2016)

Toccata para orquesta, op.40

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Emmanuel Siffert

Grabado en vivo en el Auditorio Juan Victoria de la Universidad Nacional de San Juan el 5 de agosto del año 2016