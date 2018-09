Programación Miércoles 19 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Dizzy Reece

Blues in Trinity

I had the craziest dream

Ernesto Jodos

Enfant

Ningún recuerdo

Eden Atwood

I got it bad and that ain’t good

Don’t get around much anymore

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jacques Offenbach

Obertura de La Gran duquesa de Gerolstein

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johannes Brahms

Valses op.39. Versión para dos pianos.

Yelena Sorokina y Alexander Bakhchiev

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta en Do mayor, BWV 1055. Transcripción para flauta de Milan Munclinger

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Ars Rediviva de Praga / Milan Munclinger

Richard Strauss

Dos piezas para cuarteto con piano

Wolfgang Sawallisch, piano

Miembros del Cuarteto Sinnhoffer

Grabado en vivo en la Sala Gasteig de Munich, Alemania, en 1985

Gaspar Sanz

Canciones y danzas populares para guitarra

Turibio Santos, guitarra

08.00



Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1

Nuevo Ensamble de cuerdas de Copenhague / Morten Sorensen

Radamés Gnattali (compositor y director brasileño, 1906-1988)

“Alma brasileira” y “Por qué?”

Miguel Proença, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Itzhak Perlman, violín

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

09.00



Olivier Messiaen

Tema y variaciones para violín y piano

Trond Saeverud, violín

Einar Rottingen, piano

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano



10.00

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Ermanno Wolf-Ferrari

Seis bagatellas para piano, op.póstumo

Horst Göbel, piano

Gustav Holst

Invocación, para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta Philharmonia / Vernon Handley

11.00

La gran aldea (Francia)

Marin Marais

Suite para viola da gamba y bajo continuo en mi menor

Laurence Dreyfus, viola da gamba

Cetil haugsand, clave

Georges Bizet

Patria, obertura dramática

Orquesta Filarmónica Checa / Zdenek Kosler

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº5 en Sol mayor

Patrick Gallois, flauta

Orquesta de Cámara de Suecia

12.00

Clásicos a la carta

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Leif Ove Andsnes, piano

Cuarteto Artemis

Richard Strauss

Macbeth, op.23

Staatskapelle de Dresde / Rudolf Kempe

Giuseppe Verdi

“Se quel guerrier io fossi!… Celeste Aida” de la ópera Aída

Plácido Domingo, tenor

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Carlo Maria Giulini

13.00

La música del fauno

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara, “Dumbarton Oaks”

Orquesta de Cámara Orpheus

Franciszek Lessel (1780-1838)

Sonata para piano en Fa mayor, op.2, N°2

Marcin Łukaszewski, piano

Engelbert Humberdinck (1854-1921)

Cuarteto para cuerdas en Do mayor

Cuarteto Diogenes

14.00

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, R.447

Alfredo Bernardini, oboe

Ensamble Zefiro / Alfredo Bernardini

Alexander Alyabiev (1787-1851)

Trío en la menor

Trío Borodin

Alberto Ginastera

Pampeana N°3, op.24

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en do mayor, op.61 (1846)

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Isaac Albéniz

Azulejos (completada por Enrique Granados) (1909)

Guillermo González, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Conciertos a medida)

Joaquín Rodrigo

Concierto serenata para arpa y orquesta

Nicanor Zabaleta, arpa

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ernest Märzendorfer

Dmitri Kabalevsky

Concierto para chelo y orquesta N°2 en do menor, op.77

Daniil Shafran, chelo

Orquesta Filarmónica de Leningrado / Dmitri Kabalevsky

21.00

Música Nocturna

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Martha Argerich, piano

Darius Milhaud

Suite provenzal

Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch

Robert Jones

Cuando el amor a tiempo; Adiós, querido amor y El amor dio alas a mis esperanzas

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Amy Beach (compositora estadounidense, 1867-1944)

Variaciones sobre temas de los Balcanes, op.60d

Orquesta Filarmónica de Moravia / Héctor Valdivia

Jean-Baptiste Senaillé (1867-1730)

Sonata para violín y continuo Nº6

Jaap Schöreder, violín

Philippe Foulon, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

Luigi Boccherini

Sinfonía en Do mayor, op.21, Nº3 (1775)

Deutsche Kammerakademie Neuss / Johannes Goritzi

Ernesto Nazareth

Odeón y Te tengo, cavaquinho

Brigitte Buxtorf, flauta

Raymond Migy, guitarra

Dagoberto Linhares, cavaquinho

23.00

Industria Nacional

Carl Maria von Weber

Pieza de concierto para piano y orquesta en fa menor, op.79

Sylvia Kersenbaum, piano

Orquesta de la Suisse Romande / Pierre Colombo

Marcos Franciosi (1973)

Viento Norte, para clarinete en Si bemol

Eduardo Spinelli, clarinete

Luis Gianneo

El tarco en flor, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo / Jorge Fontenla

Raúl Fiorino (1960)

El vuelo del arcángel para flauta dulce tenor y guimbarda

Horacio Fleitas, flauta dulce tenor

Roque de Pedro, guimbarda; ambos integrantes del Conjunto Antiquus