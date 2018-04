Programación Miércoles 18 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Gerry Mulligan y Chet Baker

Margarine

Bernie’s tune

Orrin Evans

Blues connotation (Ornette Coleman)

Dorm life (Orrin Evans)

Kendra Lou

Without your love

Butterfly

————–

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Leon Fleisher, piano

01.00

La trasnoche de la 96.7

07.00

Y la mañana va

Franz Von Suppé

Obertura de la operetta Bocaccio

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Louis Spohr

Romance para clarinete y piano en Si bemol mayor

Elisabeth Ganter, clarinete

Peter Schamlfuss, piano

Ernest Chausson

Noche de fiesta, poema sinfónico op.32

Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Bélgica / José Serebrier

Franz Liszt

Fantasía sobre dos motivos de “Las bodas de Fígaro”, de Mozart

Alan Marks, piano

Joaquín Turina

Oración del torero

Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

08.00



Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para flauta, oboe y continuo en do menor

Solistas Rococó de Munich

Richard Wagner

Inmolación de Brunilda, escena final de la ópera “El ocaso de los dioses”

Monserrat Caballé, soprano

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Grabación realizada en el Avery Fisher Hall de Nueva York, en 1982

Jules Massenet

Fantasía para chelo y orquesta

Sophie Rolland, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

09.00



Mario Castelnuovo Tedesco

Platero y yo, op.190

Andrés Segovia, guitarra



Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Rebecca Hirsch, violín

Carolina Dearnley, chelo

John Lenchan, piano

William Walton

Partita para orquesta

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

10.00

Sergei Rachmaninov

Seis momentos musicales, op.16

Nikolai Lugansky, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº45 en Re mayor, K.95

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean Sibelius

Dos piezas para chelo y orquesta, op.77

Arto Noras, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Jukka-Pekka Saraste

11.00

La gran aldea (Francia)

André Caplet

Leyenda

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstam

Josephe Boulogne, Chevalier de Saint Georges

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. póstumo Nº2

Qian Zhou, violín

Camerata de Toronto / Kevin Mallon

Jean-Féry Rebel

Sonata en trío Nº7 en do menor, “Le tombeau de Monsieur Lully”

Ensamble Rebel

12.00

Clásicos a la carta

Franz Lehár

Selección de La viuda alegre

Teresa Stratas, soprano

Elizabeth Harwood, soprano

René Kollo, tenor

Werner Krenn, tenor

Donald Grobe, tenor

Zoltan Kelemen, barítono

Coro de la Ópera de Berlín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

George Frideric Handel

Música Acuática. Suite Nº3 en Sol mayor, HWV 350

Orquesta de Cámara Franz Liszt /Frygies Sándor

Sergei Rachmaninov

Trio elegíaco Nº1 en sol menor

Beaux Arts Trio

Maurice Ravel

Pavana para una infanta difunta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

13.00

La música del fauno

George Gershwin

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Marin Alsop

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº4 en Re mayor

László Szendrey-Karper, guitarra

Cuarteto Tátrai

14.00

Hector Berlioz

Herminie, cantata

Véronique Gens, soprano

Orquesta Nacional de la los Países del Loira / John Axelrod

Malcolm Arnold

Sinfonietta Nº2, op.65

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Edvard Grieg

Danzas sinfónicas, op. 64

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Paavo Berglund

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120 (1923)

Trío Beaux Arts

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Sinfonías de Charles Ives)

Charles Ives

Sinfonía Nº4 (1916)

Coro John Alldis

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

————-

Franz Ignaz Danzi

Quinteto para vientos en Fa mayor, op.68, Nº2

Ensamble Viena Berlín

21.00

Música Nocturna

Robert Schumann

Kreisleriana, op.13

Claudio Arrau, piano

Henry Purcell

Música incidental para El nudo gordiano desatado

The Parley of Instruments / Peter Holman

Carlos Chávez

Soli I para vientos

Ensamble instrumental / Jeff von der Schmidt

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº2 en La mayor

Academy of St. Martinin the Fields / Neville Marriner

Enrique Granados

Intermedio de la ópera Goyescas

Orquesta New Philharmonia / Rafae Frübeck de Burgos

Francis Poulenc

Elegía para corno y piano

André Cazalet, corno

Pascal Rogé, piano

George Frideric Handel

Dos arias alemanas

Dorothea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua de Berlín

Joseph Lanner

Estrellas vespertinas, op.180, vals

Ensamble Viena

23.00

Industria Nacional

Isidro Buenaventura Maiztegui (1905-1996)

Sonata para arpa

Marcela Méndez, arpa

Juan José Castro

Concierto para violín y orquesta

Georg Moench, violín

Orquesta Filarmónica de Buffalo / Lukas Foss

Grabación documental en vivo realizada en 1965

Giovanni Battista Agneletti

Gloria

Girolamo Frescobaldi

Soneto spiritual

Ercole Bernabei

Oh, desdichado y desafortunado soy

María Cristina Kiehr, soprano

Concerto Soave / Jean-Marc Aymes