Programación Miércoles 14 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

John Coltrane

Blue train

Renegades of Jazz

Clandestine operation

Subream

Melody Gardot

My heart won’t have it any other way

Amalia

01.00

La trasnoche de la 96.7

07.00

Y la mañana va

Richard Wagner

Obertura Polonia

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Gioachino Rossini

Introducción, tema y variaciones para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Sergei Rachmaninov

Vocalise, op.34, Nº14 (versión para chelo y piano)

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº4 en Sol mayor, BWV 1049

André Gabetta, violín

Chantal Konrad, flauta

Samira El Ghatta, flauta

Camerata Basel / André Gabetta



08.00



Joseph Haydn

Cuarteto en Si bemol mayor, op.76, Nº4

Cuarteto Kodaly

Vincenzo Bellini

“Ah!… Se una volta sola”, de la ópera La sonámbula

Renée Fleming, soprano

Orquesta de Saint Luke / Patrick Summers

Astor Piazzolla

Concierto para bandoneón y orquesta

Astor Piazzolla, bandoneón.

Orquesta de Saint Luke / Lalo Schifrin.

09.00



Zdenek Fibich

Impresiones, op.41, Parte 3

William Howard, piano

Samuel Barber

Die Natali, preludio para orquesta, op.37

Orquesta Real Nacional de Escocia / Marin Alsop

Dietrich Buxtehude

“Cuan adorable y bondadoso es el salvador”, cantata sacra BuxWV 108

Matthew White, contratenor

Katherine Hill, soprano

Paul Grindlay, bajo

Ensamble Aradia / Kevin Mallon

10.00

El artista de la semana

Trio Bekova

Cesar Franck

Sonata para violín y piano en La mayor

Elvira Bekova, violín

Eleonora Bekova, piano

——–

Domenico Dragonetti

Andante y Rondó para contrabajo y orquesta

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Richard Strauss

Vals de la ópera “El caballero de la rosa”. Arreglo para orquesta de salón.

Orquesta de Salón de Colonia

11.00

La gran aldea (Finlandia)

Jean Sibelius

Sinfonía Nº3 en Do mayor, op.52

Orquesta Philarmonia / Vladimir Ashkenazy

Aulis Sallinen

Música de cámara Nº2 para flauta y orquesta de cuerdas, op.41

Hanna Juutilainen, flauta

Orquesta de Cámara de Finlandia / Okko Kamu

Einojuhani Rautavaara

Tres sonetos de Shakespeare (1951)

Kirsten Landmark Maeland, soprano

Sigmund Hjelseth, piano

12.00

Clásicos a la carta

George Frideric Handel

Selección de El Mesías

Margaret Marshall, soprano

Charles Brett, contratenor

Anthony Rolfe-Johnson, tenor

Robert Hale, bajo

Coro Monteverdi

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Albert William Ketelbey

Selección de piezas para piano

Rosemary Tuck, piano

13.00

La música del fauno

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Edward Elgar

Sonata para violín y piano en mi menor, op.82 (1918)

Marcia Crayford, violín

Ian Brown, piano

Richard Strauss

Cuatro últimas canciones, con textos de Eichendorff y Hesse

Gundula Janowitz, soprano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

————–

Sergei Prokofiev

Preludio, op.12, N°7 (transcripción para arpa)

Chantal Mathieu, arpa

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Howard Hanson

Tres estudios para piano op.18

Thomás Labé, piano

Jean-Henry D’Anglebert

Suite para clave en re menor

Jacques Ogg, clave

Maurice Ravel

Rapsodia española (versión para orquesta)

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

19.00

Johann Wilhelm Hertel

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Academia de St.Martin in the Fields / Neville Marriner.

Giacomo Puccini

“arias de las operas” La Rondine Gianni Schicchi y La Boheme

Olivia Gorra, soprano

Orquesta de las Americas / James Demster

Arnold Bax

Obertura romántica

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Sergei Rachmaninov

Vocalise N°14, op.34

Gabriela Montero, piano

Gautier Capuson, chelo

Louis Couperin

Preludio-Pavana-Courante-Sarabanda y Passacaglia

Ensamble Barroco de la U.C.A.

20.00

Ciclos (Canciones de Rachmaninov)

Sergei Rachmaninov

Doce canciones, op.14 (1896)

Joan Rodgers, soprano

Maria Popescu, mezzosoprano

Alexander Naoumenko, tenor

Sergei Leiferkus, bajo

Howard Shelley, piano

Sergei Rachmaninov

¿Tienes hipo, Natasha?, con texto de Priot Viazemsky en adaptación del compositor (1899)

Sergei Leiferkus, bajo

Howard Shelley, piano

Sergei Rachmaninov

Noche, con texto de Daniil Rathausr (1899)

Maria Popescu, mezzosoprano

Howard Shelley, piano

———-

Luigi Boccherini

Sexteto en Si bemol mayor, op.23, Nº2

Ensamble 415

21.00

Música Nocturna

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº4 en fa menor

Orquesta Philharmonia / Leonard Slatkin

Alonso de Mudarra

Fantasía N°10 y Pavana N°3

Mike Fentross, vihuela

Robert Schumann

Tres piezas de fantasía, op.111

Vladimir Horowitz, piano

Leoš Janaček

Concierto para violín y orquesta, “El peregrinaje de un alma”

Baiba Skride, violín

Friedrich Hartman Graf

Trío para flauta, violín y chelo en Re mayor

Ensamble Schönbrun

Sylvio Lazzari (1875-1944)

Efecto de noche. Cuadro sinfónico

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Carolus Hacquart

Suite para viola da gamba y continuo en mi menor, op.3, Nª2

Guido Balestracci, viola da gamba

Nicola Dal Maso, violone

Rafael Bonavita, archilaúd

Massimiliano Raschietti, clave

Pēteris Vasks

Sol: la madre

Coro de la Radio de Letonia / Sigvards Kļava

23.00

Industria Nacional

Giancarlo Menotti

Final de la segunda escena del segundo acto de El cónsul

Sofía Bandín, soprano

Ángel Mattielo, barítono

Orquesta Sinfónica del SODRE / Eric Simon

Grabado en el Estudio Auditorio del SODRE, el 28 de noviembre de 1956

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano, D.821 (transcripción para flauta de los intérpretes)

Claudio Barile, flauta

Fernando Pérez, piano

Eduardo Tejeda (1923)

Estudio para orquesta Do 4

Orquesta Sinfónica Nacional / Mario Bencecry

Grabado en vivo en ocasión del estreno en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires, el 21 de septiembre del año 2001