Programación Miércoles 10 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Yusef Lateef

8540 Twelfth Street

Check Blues

Oregon

Gloria’s step

Elevator

Chantal Chamberland

Once in a while

Bewitched

———-

Arnold Bax

Sonata para piano Nº2

Eric Parkin, piano

01.00

La trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Sergei Prokofiev

“Desde que nos conocimos”, vals de La guerra y la paz

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel

Introducción, tema y variaciones para trombón y orquesta, op.102

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Frédéric Chopin

Tres nocturnos: op.55 Nº2 en Mi bemol mayor, op.62 Nº1 en Si mayor y op.62 Nº2 en Mi mayor

María Joao Pires, piano

Giacomo Puccini

“Vogliatemi bene”, del Acto I de Madama Butterfly (arreglo para orquesta)

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y orquesta, op.24

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

08.00



Louis Spohr

Cuarteto para cuerdas Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1

Nuevo Cuarteto de Budapest

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jean Sibelius

Cuatro piezas para violín y piano, op.78

Nils-Erik Sparf, violin

Bengt Forsberg, piano

09.00



Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Ludwig van Beethoven

Cuarteto para piano y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor, obra sin opus Nº36

Christoph Eschenbach, piano

Norbert Brainin, violín

Peter Schidlof, viola

Martin Lovett, chelo



Benjamin Britten

Cuatro interludios marinos, op.33a, de la ópera Peter Grimes

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

10.00

Edvard Grieg

Seis canciones del ciclo “La doncella de la montaña”, op.67. Transcripción para trompeta y piano.

Tine Thing Helseth, trompeta

Håvard Gimse, piano

Henry Purcell

Música para el funeral de la Reina María, z.860

Felicity Lott, soprano

Charles Brett, contratenor

Thomas Allen, bajo

Coro y Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Friedrich Hartmann Graf (compositor alemán, 1727 – 1795)

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Jan Vogler, chelo

Orquesta de cámara de Munich / Reinhard Goebel

11.00

La gran aldea (México)

Manuel Ponce

Sonata para guitarra y clave

Manuel López Ramos, guitarra

Robert Veyron Lacroix, clave

Silvestre Revueltas

La noche de los mayas

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

Blas Galindo

Sones de mariachi

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

Agustín Lara

Granada

José Carreras, tenor

London Studio Orchestra / Marcello Viotti

12.00

Clásicos a la carta

Nicolai Rimsky-Korsakov

Quinteto para piano, flauta, clarinete, fagot y corno

Ensamble Capricorn

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº2, “Londres”

Orquesta Filarmónica Real / André Previn

George Gershwin

“Summertime” de Porgy and Bess

Kathleen Battle, soprano

Orquesta de Saint Luke / André Previn

13.00

La música del fauno

Moritz Moszkowski (1854 – 1925)

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.30

Tasmin Little, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Barbara Strozzi

L’Eraclito amoroso

Philippe Jaroussky, contratenor

Le Concert d’Astrée / Emmanuelle Haïm

Francis Poulenc

Trío para oboe, fagot y piano

Olivier Doise, oboe

Laurent Lafèvre, fagot

Alexandre Tharaud, piano

14.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº47 en Sol mayor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Sergei Rachmaninov

Variaciones sobre un tema de Corelli, op.42

Daniil Trifonov, piano

John Stanley (1712-1786)

Concierto para cuerdas a 7 partes, op.2, Nº2

The Parley of Instruments / Roy Goodman

15.00

Música documental (El Romanticismo)

Héctor Berlioz

“Cacería real y tormenta”, primera escena del cuarto acto de la ópera Los troyanos

Coro y Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Hugo Wolf

En primavera, En una caminata, En una boda, El jardinero, Canción de un enamorado y Mensaje de las cigüeñas, con texto de Eduard Möricke

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Jean Sibelius

Seis Humorescas, para violín y orquesta, opp.87 y 89

Dong-Suk Kang, violin

Orquesta Sinfónica de Gotreburgo / Neeme Järvi

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Así de Simple (Ricardo Salton)

20.00

Ciclos (Conciertos a medida)

Witold Lutosławski

Doble concierto para oboe, arpa y orquesta

Heinz Holliger, oboe

Ursula Holliger, arpa

Orquesta Sinfónica de Cincinatti / Michael Gielen

Grabación realizada en1983

James MacMillan (compositor escocés, 1959)

Veni, veni, Emmanuel. Concierto para percusión y orquesta

Evelyn Glennie, percusión

Orquesta de Cámara de Escocia / Jukka-Pekka Saraste

Grabación realizada en Edimburgo el 26 de abril de 1993

———-

Claude Bénigne Balbastre

“La Suzanne”, del Primer Libro de piezas para clave

Ursula Duetschler, clave

21.00

Música Nocturna

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45

Agustin Dumay, violín

Maria João Pires, piano

Mark-Anthony Turnage

Momentum

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Giovanni Sammartini

Concierto para flauta dulce y orquesta en Fa mayor

Per Brochmann, flauta dulce

Los Solistas de Trondheim / Bjarne Fiskum

Carl Maria Von Weber

Escena y Aria de Ágata del acto segundo y Cavatina de Ágata del acto tercero de la ópera El cazador furtivo

Irmgard Seefried, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Eugen Jochum

Bohuslav Martinú

Noneto

Ensamble Viena-Berín

Dietrich Buxtehude

Preludio para órgano en sol menor, BuxWV 148

Ulrik Spang-Hanssen, órgano

Édouard Lalo

Rapsodia noruega

Orquesta de Bordeaux Aquitania / Roberto Benzi

Joaquín Silva-Díaz (1886-1977)

Serenata

Dúo Lin y Castro-Balbi

Luigi Cherubini

Contradanzas

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Csaba Onczay

23.00

Industria Nacional

Alejandro Iglesias Rossi (1960)

Segundo movimiento de Angelus, obra electroacústica

Richard Strauss

Don Juan, op.20, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Salta / Jorge Lhez

Grabado en vivo en el Teatro Provincial de Salta el 14 de octubre de 2016

Máximo Pujol

Tangata de agosto

Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata

Manuel Juárez (1937)

Desplazamientos

Solistas de las Orquestas Sinfónica Nacional y Filarmónica de Buenos Aires

Ensamble de Percusión de Antonio Yepes

Roberto Rival, director