Programación Martes 5 de Mayo

Después del Concierto (Boris)

La Trasnoche de La 96.7

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Capel Bond (compositor inglés, 1730-1790)

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Eugène Ysaÿe

Sonata para violín solo en la menor, op.27, Nº2

Lydia Mordkovitch, violín

Charles Koechlin

Cuatro piezas para flauta y piano de El álbum de Lilian, op.149

Fenwick Smith, flauta

Martin Amlin, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

William Byrd

Fair Britain isle

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of viols

Robert Schumann

Tres fantasías para clarinete y piano, op.73 (versión para chelo y piano)

Arto Noras, chelo

Juhani Lagerspetz, piano

John Corigliano

Elegía

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Jean-Philippe Rameau

Final del primer acto de Castor y Pollux, tragédie lyrique en cinco actos

Peter Jeffes, tenor

Jennifer Smith, soprano

Orquesta y Coro Barrocos del Festival Bach de Inglaterra / Charles Farncombe

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara Orpheus

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Martha Argerich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº8 en Re mayor, K.48

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

James Galway, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ernest Bloch

Dos interludios de la ópera Macbeth

Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas

Bedrich Smetana

Trío en sol menor, op.15

Trío Joachim

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº6 en Si bemol mayor, BWV 1051

Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Nicolò Paganini

El convento del Monte San Bernardo para violín y orquesta

Franco Mezzena, violín

Orquesta de Cámara de Génova / Antonio Plotino

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº20 en do sostenido menor, op.post

Maria João Pires, piano

Gustav Holst

“Marcha”, de la Suite de Moorside

London Brass Virtuosi / David Honeyball.

Ottorino Respighi

Sonata para violin y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

Franz Schubert

Introducción y variaciones, D.802

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano

Vincent D´Indy

Lied op.19 para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

English Chamber Orchestra /Yan Pascal Tortelier

Y la mañana va

Edvard Grieg

Aire matinal, de la Suite Nº1 op.46 de Peer Gynt

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Edward Elgar

Seis promenades para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

Franz Schubert

Seis momentos musicales, op.94, D.780

Daniel Barenboim, piano

Johan Svendsen

Sinfonía N°1 en Re mayor, op.4

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Ignaz Pleyel

Octeto para vientos en Mi bemol mayor

Ensamble Consortium Classicum

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor

Paul Badura Skoda, piano

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Antón Webern

Seis piezas para gran orquesta, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Nikolai Miaskovsky

Sonatina en mi menor, op.57

Murray McLachlan, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº11 en La mayor, op.6, Nº11

I Musici

Bernhard Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor, op.11

Thea King, clarinete

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Johann Sebastian Bach

Sonata en trío de la Ofrenda musical

Manfredo Kraemer, violín

Manfredo Zimmerman, flauta barroca

Nina Diehl, chelo barroco

Mario Videla, clave

La gran aldea (Francia)

Jean Françaix

Trío para cuerdas en do menor

Jascha Heifetz, violín

Joseph de Pasquale, viola

Gregor Piatigorsky, chelo

Marc-Antoine Charpentier

Il faut rire et chanter – Dispute de bergers, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Jean Baptiste Davaux

Sinfonía concertante sobre aires patrióticos para dos violines y orquesta en Sol mayor

Luis Michal y Martha Carfi, violines

Orquesta de Cámara de Baviera

Jean-Philippe Rameau

Selección de piezas para clave

Christophe Rousset, clave

Clásicos a la carta

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.44

Itzhak Perlman, violin

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich, piano

Nelson Freire, piano

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

María Isabel Siewers, guitarra

Cuarteto Stamic

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

Complemento musical

Carl Nielsen

Cuarteto para cuerdas en fa menor, op.5

Cuarteto Kontra

Paul Dukas

Variaciones, Interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

Complemento musical

Julián Aguirre

Aires Nacionales Argentinos. Primer cuaderno, tristes Nº1 al 5

Polly Ferman, piano

Franz von Suppé

Obertura de la ópera “Poeta y aldeano. Obertura”

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, “Serenata”

Anne-Sophie Mutter, violín

Mstislav Rostropovich, chelo

Bruno Giurana, viola

Georg Philipp Telemann

Sonata en trío para flauta dulce, oboe y bajo continuo en mi menor

Camerata Köln

Después del Concierto (Sergio Feferovic)