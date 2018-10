Programación Martes 16 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Nick Hempton

Fifth floor run up

The setup

7th and Swing

All blues

Summertime

Dorretta Carter

What a friend

If we ever needed the Lord before

————————

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Bertrand Chamayou, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Julius Fucik

“Entrada de los gladiadores”, marcha para orquesta, op.68

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

John Ireland

Cuatro preludios para piano

Eric Parkin, piano

Michael Haydn

Concertino para corno y orquesta en Re mayor

Dale Clevenger, corno

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre “Soy el sastre Kakadú” de Wenzel Müller, op.21a

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

08.00

Jean-Baptiste Lully

Dies Irae, gran motete

Donna Brown, soprano

Howard Crook, tenor

Peter Kooy, bajo

La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe.

Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de vientos de Bergen

Jean Sibelius

Trece piezas para piano, op.76

Erik Tawaststjerna, piano

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº3 en Sol mayor, K.216

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

George Enescu

Rapsodia rumana para orquesta Nº1 en La mayor, op.11, Nº1 (arreglo para quinteto con piano)

I salonisti

Arnold Bax

Balada del Norte Nº2, para orquesta

Orquesta Royal Philharmonic / Vernon Handley

10.00

Edvard Grieg

Sonata para piano, op.7

Eva Knardahl, piano

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Robert Schumann

Fantasía para violín y orquesta en Do mayor, op.131

Václav Snítil, violín

Orquesta Sinfónica de Praga / Libor Hlaváček

11.00

La gran aldea (Polonia)

Marcin Mielczewski

Tres motetes

Musicae Antiquae Collegium Varsoviense / Liliana Stawarz

Károl Lipiñski

Concierto para violín y orquesta en Re bemol mayor, op.21, Nº2

Dominika Falger, violín

Orquesta Filarmónica Henryk Wieniawski / Piotr Wijatkowski

Stanislaw Moniuszko

Canción sin palabras

Anna Wesolowska, piano

12.00

Clásicos a la carta

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565

Karl Richter, órgano

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Ra mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

13.00

La música del fauno

Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826)

Sinfonía para gran orquesta

Orquesta Il Fondamento / Paul Dombrecht

Igor Stravinsky

Tres movimientos de Petrouchka

Maurizio Pollini, piano

Carl Heinrich Graun (1703-1759)

“Mi paventi il figlio indegno”, de la ópera Britannico

Julia Lezhneva, soprano

Concerto Köln / Mijail Antonenko

14.00

Carl Nielsen

Concierto para violín y orquesta, op.33

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Máximo Pujol

Tangata de agosto

María Isabel Siewers, guitarra

Cuarteto Stamic

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Johann Schobert

Trío en Fa mayor, op.16, Nº4

Luciano Sgrizzi, piano

Chiara Banchini, violín

Philipp Bosbach, cello

Joseph Haydn

Te Deum en Do mayor, Hoboken 23c, N11

Collegium Musicum 90 / Richard Hickox

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto para vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Étienne Méhul

Obertura de la ópera “La caza del joven Henri”

Orquesta de la Fundación Gulbenkian / Michel Swierczewski

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Quintetos con piano)

Erich Wolfgang Kornold

Quinteto para piano y cuerdas en Mi mayor, op.16

Bengt Fosberg, piano

Ulf Frosberg y Kjell Lysell, violines

Nils-Erik Sparf, viola

Mats Lidsdtrom, chelo

—————————-

Silvestre Revueltas

Redes (Suite orquestal de la música para la película homónima arreglada por Erich Kleiber)

Orquesta New Philharmonia / Eduardo Mata

21:00

Música nocturna

Luigi Cherubini

Réquiem en do menor

Coro Musicus Köln

Das Neue Orchester / Christoph Spering

Dmitri Kabalevsky

Sonatina para piano en Do mayor, op.13, N°1

Murray McLachlan, piano

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de los Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Marcel Tournier

Imágenes para arpa

Judy Loman, arpa

Heitor Villa-Lobos

Chôros Nº7, “Settimino”, para, vientos, violín, chelo y tam tam

Ensamble de la Orquesta Sinfónica de San Pablo

Johann Abraham Peter Schulze

Largo

Thomas Bloch, armónica de cristal

Richard Strauss

Escena final de la ópera en un acto “Capricho”, con libreto de Clemens Krauss

Elisabeth Schwarzkopf, soprano

Orquesta Philharmonia / Otto Ackerman

23:00

Industria Nacional

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para violín y continuo en Do mayor, op.4, N°8

Pablo Valetti, violín

Rare Fruits Council

Giuseppe Verdi

“La donna é mobile”, Dúo de Gilda y el Duque y Cuarteto de la ópera Rigoletto

Renato Sassola, tenor

Tina Garfi, soprano

Tota de Igarzábal, mezzosoprano

Manuel Ausensi, barítono

Orquesta Estable del Teatro Colón / Reinaldo Zamboni

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 31 de julio de 1958

Cesar Vuksic (compositor argentino, 1938-2014)

Cinco movimientos para oboe y viola

Andrés Spiller, oboe

Marcela Magin, viola

Francisco Marigo (1916-2000)

Due tempi para orquesta de cuerdas

Orquesta de Cámara de Buenos Aires / Alberto Devoto