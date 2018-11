Programación Martes 13 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Barney Willen

Las hojas muertas

Bajo el cielo de París

Philip Catherine y Martin Wind

Fried bananas

Hello George

Annie Ross

Love you madly

The lady is in love with you

All of me

August Klughardt

Quinteto para vientos en Do mayor, op.79

Quinteto Arcis

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jacob Adolf Hägg (sueco, 1850-1928)

Obertura de concierto Nº1 en Re mayor, op.28

Orquesta Sinfónica de Gavlerborg / Mats Liljefors

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Lili Boulanger

Tres piezas para violín y piano: “En una mañana de primavera”, “Nocturno” y “Cortejo”

Olivier Charlier, violín

Emile Naoumoff, piano

Frank Bridge

“Hay un sauce inclinado hacia el arroyo”, impresión para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Agustín Barrios Mangoré

Dos piezas para guitarra: “Sueño en la floresta” y “Vals Nº3”

John Williams, guitarra

08.00

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, poema sinfónico op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hob:16, Nº50

Rudolf Serkin, piano

Johann Sebastian Bach

“Tú, verdadero Dios e hijo de David”, cantata BWV 23

Barbara Schlick, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

09.00

Charles Gounod

Cuarteto para cuerdas en La mayor

Cuarteto del Tonhalle de Zurich

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en La mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Michael Tippett

Sonata para piano Nº1

Peter Donohoe, piano

10.00

Jean-Philippe Rameau

Concierto Nº6, sobre las Piezas de clavecín en concierto

Ensamble “Les Talens Lyriques” / Christophe Rousset

Nikolaus von Kruft (austríaco, 1779-1818)

Sonata para corno y piano en Fa mayor

Hermann Baumann, corno

Leonard Hokanson, piano

Gian Carlo Menotti

Fantasía para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta del Festival de Spoleto / Richard Hickox

11.00

La gran aldea (Hungría)i

Béla Bartók

Selección del ballet El príncipe de madera, op.13

Orquesta Philharmonia / Neeme Järvi

Laszló Lajtha

Dos madrigales, op.29

Coro de cámara de la Academia de Música Franz Liszt / István Párkai

Franz Liszt

Variaciones para piano sobre un tema de Johann Sebastian Bach, S.179

Amaral Vieira, piano

12.00

Clásicos a la carta

Joaquín Rodrigo

Concierto serenata para arpa y orquesta

Nicanor Zabaleta, arpa

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ernst Märzendorfer

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, “Primavera”

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Reynaldo Hahn

Selección de canciones

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

13.00

La música del Fauno

Granville Bantock

El Pierrot del minuto, obertura de comedia

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Vladimir Horowitz, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor

Andrew Manz, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

14.00

Alexander Scriabin

Concierto para piano y orquesta en fa sostenido menor, op.20

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Lorin Maazel

Giuseppe Verdi

“Come in quest’ora bruna”, de la ópera Simon Boccanegra

Sonya Yoncheva, soprano

Orquesta de la Radio de Munich / Massimo Zanetti

Franz Krommer

Partita para vientos en Mi bemol mayor

Ensamble Josef Triebensee

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Samuel Wesley (1766-1837)

In Exitu Israel (1810)

Coro de la Iglesia de Cristo de Oxford / Francis Grier

Harry Bickett, órgano

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en la menor, D.385

Fabio Biondi Isaac Stern, violín

Olga Tverkaya, fortepiano

François-Adrien Boïeldieu

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carlo Stueber)

Catherine Michel, arpa

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Quintetos con piano)

Ernö von Dohnányi

Quinteto para piano y cuerdas en mi bemol menor, op.26 (1914)

Ernö Szegedi, piano

Cuarteto Tátrai

Alfred Schnittke

Quinteto para piano y cuerdas (1975)

Boris Berman, piano

Cuarteto Vermeer

21:00

Música nocturna

François-Joseph Gossec

Gran misa de difuntos (1760)

Hélène Fauchière, soprano

Emiliano González Toro, tenor

Arnaud Richard, bajo-barítono

Ensamble Siècles / François-Xavier Roth

Alexander Cherepin

Sonata para chelo y piano N°2, op.30, N°2

Alexander Ivashkin, chelo

Geoffrey Tozer, piano

Felix Mendelssohn

Obertura ‘Las Hébridas’, op.26

Orquesta Sinfónica de Berna / Peter Maag

Henry Purcell

Fantasía N°11 para cuatro violas en Sol mayor

London Baroque

23:00

Industria Nacional

Celia Torrá (1884-1962)

Rapsodia entrerriana (1931)

Orquesta Sinfónica Municipal de la Ciudad de Buenos Aires / Celia Torrá

Mario Castelanuovo Tedesco

Platero y yo, con texto de Juan Ramón Jiménez

Marga López, narración

Manuel López Ramos, guitarra

Alberto Ginastera

Obertura para el Fausto criollo, op.9 (1943)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Arturo Diemecke

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 26 de noviembre de 2010