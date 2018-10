Programación Lunes 22 de Octubre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Carl Maria von Weber

Invitación a la danza, op.65 (orquestación de Hector.Berlioz)

The Hanover Band / Roy Goodman

Scott Joplin

Solace, Pine apple rag y Weeping willow

Joshua Rifkin, piano

Johann Baptist Krumpholtz

Concierto para arpa y orquesta Nº6

Lily Laskine, arpa

Orquesta de Cámara Jean Francois Paillard / Jean Francois Paillard

Edvard Grieg

Dos melodías para orquesta de cuerdas, op.53

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

08.00



Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Boris Berman, piano

Hans Pfitzner

Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43

Saschko Garvrilov, violín

Julius Berger, chelo

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

Adolphe Adam

Suite del acto I del ballet Giselle

Orquesta del Teatro Bolshoi / Algis Dschuraitis

09.00



Max Bruch

Octeto para cuerdas en Si bemol mayor, op.póstumo

Cuarteto Kodály

Miembros del Cuarteto Auer

Zsolt Féjervári, contrabajo

Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Pierre Stoll

Antonio Vivaldi

Magnificat, Ryom 610

Verena Schweizer y Uta Spreckelsen, sopranos

Hanna Schaer, contralto

Jean-Pierre Maurer, tenor

Ensamble Vocal, Instrumental y Orquesta de cámara de Lausana / Michel Corboz

10.00

Robert Schumann

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, “Renana”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle

Juan José Castro

Evocación, Llorón, Compadrón y Milonguero, tangos para piano

José Luis Juri, piano

Jean Sibelius

Los enamorados, para orquesta de cuerdas, op.14

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

11.00

La gran aldea (Noruega)

Fartein Valen

Sinfonía Nº2, op.40

Orquesta Filarmónica de Bergen / Aldo Ceccato

Olav Berg

Concierto para clariente y orquesta

Hakon Véstly, clarinete

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Gerard Oskamp

Thomas Tellefsen

Aire de ballet y En el valle

Oyvind Gimse, chelo

Havard Gimse, piano

12.00

Clásicos a la carta

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandeburgués Nº6 en Si bemol mayor, BWV 1051

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Schumann

Cuatro piezas nocturnas, op.23

András Schiff, piano

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Frédéric Chopin

Estudio para piano en do menor, op.10, Nº12, “Revolucionario”

Vladimir Horowitz, piano

13.00

La música del fauno

Leopold Kozeluch

Concierto para piano y orquesta N°1 en Fa mayor

Howard Shelley, piano

Jean-Féry Rebel (1666 – 1747)

Sonata trío Nº7 en do menor, “Le Tombeau de Monsieur Lully”

Ensamble Rebel

Paul Hindemith

Suite de danzas de El Nusch-Nuschi, ópera para marionetas birmanas, op.20

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert

14.00

Edward MacDowell (1860-1908)

Sonata para piano Nº4 en mi menor, op.59, “Celta”

Garah Landes, piano

Bohuslav Martinů

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº1

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

15.00

Música documental (Música antigua)

Guillaume de Machaut

Rosa, lila, primavera, verdor, rondó a cuatro voces

The Orlando Consort

Cuando emprendo el retorno, virelais monódico

Rogers Covey-Crump, tenor

Es mi parecer, balada a cuatro voces

Gothic Voices / Christopher Page

Luis de Narváez

Arded, corazón, arded, romance

Guillemette Laurens, soprano

Mike Fentross, vihuela

Francis Lassus, percusión

Francisco Guerrero

Ave Maria, motete

A Sei Voci / Bernard Fabre-Garrus

Alonso Mudarra

Pavana N°3

Mike Fentross, vihuela

Francis Lassus, percusión

Tomás Luis de Vuctoria

Kyrie, de la Misa O quam gloriosum

Laudantes Consort / Guy Janssens

Anónimo

Gallarda de Michill

Thomas Morley

Lavolto y La Coranta

The Early Music Consort of London / David Munrow

Claudio Monteverdi

“Con cuánta suavidad”, con texto de Giovanni Battista Guarini, del Séptimo libro de madrigales (1619)

Delitiae Musicae / Marco Longhini

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Witold Lutoslawski

Concierto para piano y orquesta

Ewa Poblocka, piano

Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord

Luigi Boccherini

Quinteto con guitarra Nº7 en mi menor, G.451

Narciso Yepes, guitarra

Cuarteto Melos

José Antonio Carlos Seixas

Sonata para clave Nº27 en re menor

Anne Robert, clave

Piotr Ilich Chaikovsky

“Escena y arioso de Iolanta” y “Escena y aria de Robert”, de la ópera Iolanta

Anna Netrebko, soprano

Sergey Skorokhodov, tenor

Orquesta Filarmónica de Eslovenia / Emmanuel Villaume

Christopher Simpson

Division to a ground

Miembros del The Newberry Consort / Mary Springfels

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº3 en Do mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Jacques Aubert

Concierto para cuatro violines y orquesta Nº4 en mi menor, op.26, “El carillón”

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Antonin Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Zoltán Kodály

“Intermezzo” de la Suite Háry János

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

23:00

Industria Nacional

Floro Ugarte

De mi tierra. Primera serie, op.10b

María Laura del Pozzo, piano

Virtù Maragno (1928-2004)

Salmo CXXIX

Coro Polifónico de Santa Fe / Francisco Maragno

Edward Elgar

Variaciones enigma., op.36

Orquesta Sinfónica Nacional / Guillermo Becerra

Toma radial del concierto realizado el 1° de diciembre de 2017 en la Sala Sinfónica del CCK